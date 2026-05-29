Fußball heute Aufstellung Deutschland gegen Finnland: Neuers Comeback verschoben!

Manuel Neuer muss auf sein Comeback im DFB-Tor noch warten. Beim letzten Heimspiel vor der WM am Sonntagabend in Mainz gegen Finnland wird der 40-Jährige wegen einer Wadenverhärtung fehlen, Oliver Baumann übernimmt. In der möglichen Startelf deutet sich zudem ein klarer Bayern-Schwerpunkt an, gleich sechs Profis des Rekordmeisters könnten beginnen.

So könnte Deutschland starten

Im letzten Heim-Länderspiel vor der Fußball-WM zeichnet sich für die DFB-Elf folgende Aufstellung gegen Finnland ab: Baumann im Tor. Davor Kimmich, Tah, Schlotterbeck und Brown in der Viererkette. Im Mittelfeld könnten Pavlovic und Goretzka beginnen. Dahinter oder davor in der offensiven Linie sind Karl, Musiala und Wirtz eingeplant, während Woltemade die Sturmspitze bilden könnte.

Die mögliche deutsche Elf im Überblick:

Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Goretzka – Karl, Musiala, Wirtz – Woltemade.

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Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 8 Leon Goretzka 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 11 Nick Woltemade

Baumann statt Neuer gegen Finnland

Für Neuer bleibt es damit bei 124 Länderspielen. Sein bislang letztes absolvierte der Torhüter vor ziemlich genau zwei Jahren beim Viertelfinal-Aus der Heim-EM gegen Spanien, das Deutschland mit 1:2 verlor. Obwohl der Rücktritt vom Rücktritt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, kommt in Mainz noch kein weiteres Spiel hinzu.

Die Konstellation überrascht nach der vergangenen Woche nicht völlig, ist aber dennoch pikant. Neuer hatte schon das Pokalfinale des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart verpasst, das die Münchner mit 3:0 gewannen. Nun rückt Baumann erneut zwischen die Pfosten, obwohl er erst frisch und kurzfristig als Nummer eins aus der erfolgreichen WM-Qualifikation abgelöst worden war.

Julian Nagelsmann machte unmissverständlich klar, dass die Entscheidung vor allem aus Vorsicht gefallen ist. „Wir müssen uns keine Sorgen machen, er könnte dieses Spiel machen. Und wenn ich Manu fragen würde, ob er will, dann würde er sich ins Tor stellen. Aber ich sehe keinen Sinn darin, jetzt ein Restrisiko einzugehen bei einer Verhärtung.“ Der Bundestrainer legte sich fest: „Oliver wird spielen, und er wird gut spielen.“

Neuer wird nicht nur den letzten Test vor der Abreise ins zweite Trainingslager in Chicago verpassen, sondern auch in den Tagen im Home Ground in Herzogenaurach noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Nagelsmann erklärte dazu: „Es ist gut, wenn wir noch etwas Luft dran lassen und er diese Woche noch nicht einsteigt. Nächste Woche gibt es dann ein neues Update.“

Bedenken, dass dem Keeper nach zwei Jahren ohne Länderspielpraxis das Zusammenspiel mit der Defensive fehlen könnte, hat der 37-Jährige nicht. „Manu ist kein Neuling, sondern ein Rückkehrer.“ Gleichzeitig bekräftigte er seine Überzeugung: „Wir sind mit Manu besser als ohne ihn.“ Mindestens einmal aber müssen sie noch ohne Neuer auskommen.

Fragen in der Offensive

Vor allem im Angriff gibt es noch offene Punkte. Woltemade hat zwar zuletzt im Verein wieder getroffen, befindet sich aber dennoch nicht in Bestform. Musiala ist noch nicht fit, Kai Havertz fehlt ebenfalls und steht am Samstag noch im Champions-League-Finale. Dadurch könnte sich die Tür für den jungen Bayern-Shootingstar Lennart Karl öffnen, der zusammen mit Pavlovic und Goretzka sowie Kimmich und Tah den Bayernblock in der Startelf stellen könnte.