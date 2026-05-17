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2. Liga: Elversberg feiert, Paderborn hofft, Düsseldorf weint

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Die SV Elversberg hat das Fußballmärchen gekrönt und steigt erstmals in die Bundesliga auf. Der SC Paderborn sicherte sich mit einem Sieg in Darmstadt den Relegationsplatz, während Fortuna Düsseldorf nach einer bitteren Niederlage in Fürth den Gang in die 3. Liga antreten muss.

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Die Anhänger des SV 07 Elversberg recken vor dem Anpfiff ihre Vereinsschals in die Höhe und stimmen sich in der Ursapharm-Arena auf das Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Preußen Münster am 17. Mai 2026 ein. Alex Grimm / Getty Images
Die Anhänger des SV 07 Elversberg recken vor dem Anpfiff ihre Vereinsschals in die Höhe und stimmen sich in der Ursapharm-Arena auf das Zweitliga-Heimspiel gegen den SC Preußen Münster am 17. Mai 2026 ein. Alex Grimm / Getty Images

Elversberg schreibt Vereinsgeschichte

Im Saisonfinale der 2. Liga setzte sich Elversberg gegen den bereits abgestiegenen Preußen Münster mit 3:0 (2:0) durch und machte damit den direkten Aufstieg perfekt. Bambasé Conté brachte die Saarländer schon in der 10. Minute in Führung, ehe David Mokwa mit einem Doppelpack in der 14. und 66. Minute den dritten Aufstieg innerhalb von nur fünf Jahren besiegelte. Das Team von Vincent Wagner folgte damit Meister Schalke 04 als Tabellenzweiter in die Bundesliga.

Für die 12.800 Einwohner zählende Gemeinde Spiesen-Elversberg bedeutet dieser Erfolg einen historischen Meilenstein. Der Ort wird damit zum kleinsten Bundesliga-Standort der Geschichte und löst Unterhaching ab, das bislang mit 22.000 Einwohnern als kleinster Erstliga-Ort galt.

Tabelle der 2.Liga

All
Home
Away
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Schalke 04
FC Schalke 04
S S S N S
34
21
7
6
50
31
19
70
2
SV Elversberg
SV Elversberg
S U S N S
34
18
8
8
64
39
25
62
3
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
U N N U S
34
18
8
8
59
45
14
62
4
Hannover 96
Hannover 96
U S U U U
34
16
12
6
60
44
16
60
5
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
N U N U N
34
13
13
8
57
45
12
52
6
1.FC Kaiserslautern
1.FC Kaiserslautern
N N N S S
34
16
4
14
52
47
5
52
7
Hertha BSC Berlin
Hertha BSC Berlin
U N N S N
34
14
9
11
47
44
3
51
8
1.FC Nürnberg
1.FC Nürnberg
U S U S U
34
12
10
12
47
45
2
46
9
VfL Bochum
VfL Bochum
N S U U S
34
11
11
12
49
47
2
44
10
Karlsruher SC
Karlsruher SC
N N S U N
34
12
8
14
53
64
-11
44
11
Dynamo Dresden
Dynamo Dresden
S N S N S
34
11
8
15
54
53
1
41
12
Holstein Kiel
Holstein Kiel
S S S N N
34
11
8
15
44
48
-4
41
13
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
U S U N S
34
10
9
15
53
51
2
39
14
FC Magdeburg
FC Magdeburg
S N S S N
34
12
3
19
52
58
-6
39
15
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
U S N S N
34
10
7
17
36
54
-18
37
16
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
S N U N S
34
10
7
17
49
68
-19
37
17
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
N S N S N
34
11
4
19
33
53
-20
37
18
Preussen Munster
Preussen Munster
N N U U N
34
6
12
16
38
61
-23
30

Paderborn nutzt die Chance, Hannover rutscht ab

Während in Elversberg ausgelassen gefeiert wurde, hielt sich der SC Paderborn im Aufstiegsrennen schadlos und gewann mit 2:0 (1:0) bei Darmstadt 98. Weil Hannover 96 zeitgleich gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 3:3 (2:1) hinauskam, zogen die Ostwestfalen noch an den Niedersachsen vorbei und landeten auf Rang drei. Hannover muss sich damit mit Platz vier begnügen.

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Für Paderborn öffnet sich damit die Tür zurück ins Oberhaus. Nach sechs Jahren in der 2. Liga bekommen die Ostwestfalen nun die Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga. Am Donnerstag wartet das Relegations-Hinspiel beim Bundesliga-16. VfL Wolfsburg, das Rückspiel steigt am Pfingstmontag in Paderborn. Beide Partien beginnen um 20.30 Uhr und werden von Sat.1 und Sky übertragen.

Düsseldorf erlebt den tiefen Absturz

Ganz anders verlief der Nachmittag für Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer verloren bei Greuther Fürth klar mit 0:3 (0:3) und stürzten damit von Platz 15 noch auf Rang 17 ab. Nach 17 Jahren müssen sie zurück in die Drittklassigkeit, obwohl der Verein mit dem klaren Ziel Aufstieg in die Saison gegangen war.

Fürth erreichte durch den Heimsieg zumindest noch den Relegationsplatz und trifft nun in der Aufstiegsrelegation auf Rot-Weiss Essen. Die Duelle gegen den Drittliga-Dritten steigen am kommenden Freitag um 20.30 Uhr auswärts und am 26. Mai ebenfalls um 20.30 Uhr, beide Spiele laufen auf Sat.1 und Sky. Preußen Münster stand bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest.

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