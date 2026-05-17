2. Liga: Elversberg feiert, Paderborn hofft, Düsseldorf weint

Die SV Elversberg hat das Fußballmärchen gekrönt und steigt erstmals in die Bundesliga auf. Der SC Paderborn sicherte sich mit einem Sieg in Darmstadt den Relegationsplatz, während Fortuna Düsseldorf nach einer bitteren Niederlage in Fürth den Gang in die 3. Liga antreten muss.

Elversberg schreibt Vereinsgeschichte

Im Saisonfinale der 2. Liga setzte sich Elversberg gegen den bereits abgestiegenen Preußen Münster mit 3:0 (2:0) durch und machte damit den direkten Aufstieg perfekt. Bambasé Conté brachte die Saarländer schon in der 10. Minute in Führung, ehe David Mokwa mit einem Doppelpack in der 14. und 66. Minute den dritten Aufstieg innerhalb von nur fünf Jahren besiegelte. Das Team von Vincent Wagner folgte damit Meister Schalke 04 als Tabellenzweiter in die Bundesliga.

Für die 12.800 Einwohner zählende Gemeinde Spiesen-Elversberg bedeutet dieser Erfolg einen historischen Meilenstein. Der Ort wird damit zum kleinsten Bundesliga-Standort der Geschichte und löst Unterhaching ab, das bislang mit 22.000 Einwohnern als kleinster Erstliga-Ort galt.

Tabelle der 2.Liga

Paderborn nutzt die Chance, Hannover rutscht ab

Während in Elversberg ausgelassen gefeiert wurde, hielt sich der SC Paderborn im Aufstiegsrennen schadlos und gewann mit 2:0 (1:0) bei Darmstadt 98. Weil Hannover 96 zeitgleich gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 3:3 (2:1) hinauskam, zogen die Ostwestfalen noch an den Niedersachsen vorbei und landeten auf Rang drei. Hannover muss sich damit mit Platz vier begnügen.

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Für Paderborn öffnet sich damit die Tür zurück ins Oberhaus. Nach sechs Jahren in der 2. Liga bekommen die Ostwestfalen nun die Chance auf die Rückkehr in die Bundesliga. Am Donnerstag wartet das Relegations-Hinspiel beim Bundesliga-16. VfL Wolfsburg, das Rückspiel steigt am Pfingstmontag in Paderborn. Beide Partien beginnen um 20.30 Uhr und werden von Sat.1 und Sky übertragen.

Düsseldorf erlebt den tiefen Absturz

Ganz anders verlief der Nachmittag für Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer verloren bei Greuther Fürth klar mit 0:3 (0:3) und stürzten damit von Platz 15 noch auf Rang 17 ab. Nach 17 Jahren müssen sie zurück in die Drittklassigkeit, obwohl der Verein mit dem klaren Ziel Aufstieg in die Saison gegangen war.

Fürth erreichte durch den Heimsieg zumindest noch den Relegationsplatz und trifft nun in der Aufstiegsrelegation auf Rot-Weiss Essen. Die Duelle gegen den Drittliga-Dritten steigen am kommenden Freitag um 20.30 Uhr auswärts und am 26. Mai ebenfalls um 20.30 Uhr, beide Spiele laufen auf Sat.1 und Sky. Preußen Münster stand bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest.