Star Trainer Ancelotti verlängert bis 2030 als Brasilien Nationaltrainer

Carlo Ancelotti bleibt bis einschließlich der WM 2030 Bundestrainer Brasiliens. Der 66 Jahre alte Italiener und der Verband CBF einigten sich weniger als einen Monat vor dem Start der WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli auf eine Verlängerung.

Vertrag bis zum nächsten Weltturnier

Der frühere Meistermacher des FC Bayern hatte die Seleção vor gut einem Jahr übernommen, nachdem sein Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen war. Unter seiner Führung qualifizierte sich der Rekordweltmeister für die erste XXL-WM. In der Mitteilung des Verbandes erklärte Ancelotti: „Ich habe von Anfang an begriffen, was Fußball für dieses Land bedeutet, und deswegen haben wir im vergangenen Jahr daran gearbeitet, die brasilianische Nationalmannschaft in der Welt wieder ganz nach oben an die Spitze zu führen.“

Schon zuvor hatte der Ex-Profi signalisiert, dass er zu einer Verlängerung seiner Aufgabe beim fünfmaligen Weltmeister bereit ist. CBF-Präsident Samir Xaud hatte in der vergangenen Woche noch von einer „sicheren“ Unterzeichnung vor WM-Beginn gesprochen. Nach der nun fixierten Einigung sagte er: „Die Vertragserneuerung ist Bestandteil unserer Anstrengungen, Brasilien auf dem höchsten Niveau des Weltfußballs zu halten.“

Vertrauensbeweis vor der WM-Endrunde

Die vorzeitige Verlängerung gilt auch als klares Zeichen des Vertrauens in den Coach vor dem Turnier. Am 18. Mai wird Ancelotti in Rio de Janeiro seinen endgültigen WM-Kader benennen. In der Vorrundengruppe C trifft Brasilien dann auf Marokko, Schottland und Haiti.

Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 in Südkorea und Japan auf den sechsten WM-Triumph. Damals besiegte die Seleção im Endspiel von Yokohama die deutsche Nationalmannschaft mit 2:0.