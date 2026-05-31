Fußball heute live im TV: Wer überträgt das Länderspiel Deutschland – Finnland live im TV?

Letztes Länderspiel & WM-Test gegen Finnland in Mainz live im ZDF

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet heute am Sonntag ab 20.45 Uhr in Mainz ihr letztes Länderspiel vor der Abreise zur WM in den USA, Mexiko und Kanada. Gegner ist Finnland, für Julian Nagelsmanns Auswahl ist es der vorletzte Test vor dem Turnierstart. Zu sehen ist die Partie live im ZDF und im Stream auf zdf.de. Um 20:15 Uhr geht es los.

Länderspiele Deutschland - - Finnland Länderspiele USA - - Deutschland

Wer zeigt das Länderspiel Deutschland gegen Finnland live im TV?

Die Vorberichterstattung im ZDF beginnt um 20.15 Uhr. Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein, als Experten sind Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp im Einsatz. Oliver Schmidt kommentiert das Länderspiel. Gespielt wird in der MEWA Arena, dem Heimstadion des 1. FSV Mainz 05, das 33.305 Plätze fasst und bereits ausverkauft ist.

Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 13 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 25 Deniz Undav

Liveticker heute

19:49 Uhr Offizielle Aufstellung Die deutsche Startelf: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav.



19:15 Uhr Das Mainz-Omen: 2014 war es der letzte Schritt vor dem WM-Titel 2014 bestritt Deutschland sein letztes Heimspiel vor dem WM-Titel ebenfalls in der MEWA Arena in Mainz – ein 6:1 gegen Armenien. Damals wie heute fehlte Manuel Neuer verletzungsbedingt. Damals wie heute war es der letzte Abschied auf deutschem Boden vor dem Atlantik-Flug. Was danach kam: Weltmeister. Das Omen ist real.

18:30 Uhr Wer ist Finnland? Rang 73, Pohjanpalo und der Uhu Finnland steht auf FIFA-Rang 73 und hat die WM 2026 verpasst. Gefährlichster Angreifer ist Joel Pohjanpalo (FC Palermo, Torschützenkönig der Serie B), im Tor steht der erfahrene Lukas Hradecky (AS Monaco, 103 Länderspiele). Trainer ist der Däne Jacob Friis: „Es wird sehr schwierig – aber eine gute Gelegenheit zu sehen, wie nah wir dran sind.“ Der Spitzname der Finnen: „Huuhkajat“ – die Uhus.

12:05 Uhr Die Spannung steigt... …vor dem letzten Heimspiel der Nationalmannschaft.

Der deutsche Kader und das Personal

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab sein 26 Spieler umfassendes WM-Aufgebot am vergangenen Donnerstag bekannt. Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München führt die Mannschaft an. Der erfahrenste Akteur im deutschen Kader neben Kimmich mit seinen 108 Länderspielen ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein bislang letztes von 124 Länderspielen im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien.

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Geleitet wird die Partie vom Brasilianer Matheus Candançan. Seine Assistenten heißen Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro, vierter Offizieller ist Paulo Zanovelli. Im Videoeinsatz arbeitet Rodrigo D’Alonso Ferreira, unterstützt von Rodrigo Guarizo Amaral.

Blaue DFB Away-Trikots, Form und Bilanz gegen Finnland

Das letzte Heimländerspiel vor der Weltmeisterschaft absolviert Deutschland im blauen DFB Awaytrikot. In der ausverkauften Arena in Mainz trägt das DFB-Team am Sonntag die blauen Auswärtstrikots von adidas. Das Away Jersey wurde im März in Basel erstmals eingesetzt und brachte Erfolg, denn Deutschland gewann dort spektakulär mit 4:3 gegen WM-Teilnehmer Schweiz. Auch der zweite Auftritt in Blau endete siegreich, als die Auswahl in Stuttgart wenige Tage später WM-Teilnehmer Ghana mit 2:1 schlug. Gegen Finnland kommt das Trikot nun zum dritten Mal in Serie zum Einsatz.

Die jüngsten Ergebnisse der Nationalmannschaft fallen damit positiv aus. Zum Start ins Jahr 2026 setzte sich das DFB-Team zunächst in einem torreichen Duell mit 4:3 gegen die Schweiz durch, anschließend folgte das 2:1 gegen Ghana. Davor hatte sich die deutsche Auswahl als Gruppensieger im letzten Qualifikationsspiel mit 6:0 gegen die Slowakei das Ticket für die WM 2026 gesichert.

Finnland verpasste die Endrunde als Dritter der Gruppe G deutlich. Mit zehn Punkten lag das Team hinter der Niederlande mit 20 Zählern und Polen mit 17 Punkten, zum Abschluss setzte es zuhause ein 0:1 gegen Malta. Im Jahr 2026 nahm die Mannschaft von Jacob Friis an der FIFA Series in Neuseeland teil, besiegte die Gastgeber mit 2:0 und trennte sich von den Kapverden 1:1, ehe das anschließende Elfmeterschießen an die Afrikanerinnen ging.

Die direkte Bilanz spricht klar für Deutschland. Von 23 Duellen gewann die DFB-Elf 16, sechsmal endete das Spiel unentschieden, nur ein Vergleich ging verloren. Das bisher letzte Aufeinandertreffen datiert aus dem August 2017, damals trafen Max Meyer und Mesut Özil zum 2:0. Schon damals standen mit Joshua Kimmich und Jonathan Tah zwei der heute noch aktuellen Nationalspieler auf dem Platz.