Fußball Bundesliga heute: Wer spielt am 34. Bundesliga-Spieltag?

Es gibt diesen einen Samstag im Jahr, auf den der deutsche Fußball ein ganzes Jahr lang hinarbeitet. Den Tag, an dem neun Spiele zur selben Sekunde angepfiffen werden, an dem die Tabelle in 90 Minuten ein letztes Mal durchgeschüttelt wird, an dem Jubel und Tränen oft nur ein Stadion voneinander entfernt liegen. Am 16. Mai 2026 ist es wieder so weit: Der 34. und letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/2026 steigt, und er hat alles, was ein großes Finale braucht.

Oben ringen Stuttgart und Hoffenheim um den letzten Champions-League-Platz, getrennt nur durch die Tordifferenz. Im Mittelfeld jagen drei Klubs einem einzigen Europapokal-Ticket hinterher. Und ganz unten erleben Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli ein Abstiegsfinale, wie es die Liga selten gesehen hat: drei Mannschaften, punktgleich, eine schreckliche Gewissheit voraus. Nur ein einziges der neun Spiele hat keine Bedeutung mehr. Die anderen acht? Pures Drama.

Bundesliga FC Bayern München - - 1.FC Köln Bundesliga SC Freiburg - - RB Leipzig Bundesliga SV Werder Bremen - - Borussia Dortmund Bundesliga Borussia Mönchengladbach - - TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - - Hamburger SV Bundesliga Eintracht Frankfurt - - VfB Stuttgart Bundesliga 1. FC Heidenheim - - 1. FSV Mainz 05 Bundesliga 1. FC Union Berlin - - FC Augsburg Bundesliga FC St. Pauli - - VfL Wolfsburg

Die Ausgangslage: Wo am letzten Spieltag noch alles offen ist

An der Spitze ist der FC Bayern München mit 86 Punkten längst Meister, der 35. Titel der Vereinsgeschichte war schon am 19. April perfekt. Auch hinter dem Rekordmeister ist einiges geklärt: Borussia Dortmund (70 Punkte) und RB Leipzig (65 Punkte) haben ihre Champions-League-Plätze sicher. Doch dann beginnt die Spannung.

Um den vierten Platz, das letzte direkte Champions-League-Ticket, kämpfen der VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim. Beide haben exakt 61 Punkte. Stuttgart liegt nur wegen der um fünf Treffer besseren Tordifferenz vorne. Bayer 04 Leverkusen (58 Punkte) hat als Tabellensechster die Europa League gebucht. Der wahre Krimi im Mittelfeld aber dreht sich um Platz 7 und die UEFA Conference League: SC Freiburg (44 Punkte) führt diesen Dreikampf knapp an, dicht gefolgt von Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg mit jeweils 43 Punkten.

Und unten? Dort herrscht der pure Ausnahmezustand. VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli stehen alle bei 26 Punkten. Wolfsburg hält dank der besten Tordifferenz dieses Trios den Relegationsplatz 16, Heidenheim und St. Pauli stecken auf den direkten Abstiegsrängen. Ein einziger Nachmittag entscheidet, wer in die Zweite Liga muss, wer ins Playoff darf und wer am Ende vielleicht doch noch jubelt.

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Die Bundesliga Tabelle

Das Spiel des Tages: Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart

Wenn ein Spiel dieses Finale prägt, dann dieses. Im Deutsche Bank Park steht auf beiden Seiten die Champions League auf dem Spiel, und das auf gänzlich unterschiedliche Weise. Der VfB Stuttgart muss als Tabellenvierter punkten, um Platz 4 und die Königsklasse über die Ziellinie zu retten. Ein Ausrutscher, und das punktgleiche Hoffenheim zieht vorbei.

Frankfurt wiederum jagt Platz 7 und die Conference League. Doch die Eintracht hat ein noch viel größeres Ziel vor Augen: Sie steht im Finale der UEFA Europa League. Gewinnt Frankfurt das Endspiel am 21. Mai, zieht der Klub direkt in die Champions League ein, ganz unabhängig vom Bundesliga-Abschluss. Es wäre die Wiederholung des Wunders von Sevilla aus dem Jahr 2022. Zwei Mannschaften, ein gemeinsamer Traum, ein Spiel, das man gesehen haben muss.

Das Fernduell um Platz 4: Hoffenheim hofft in Mönchengladbach

Während Stuttgart in Frankfurt um Platz 4 kämpft, muss die TSG 1899 Hoffenheim im Borussia-Park ihre Hausaufgaben machen. 18 Saisonsiege, 65 Tore, eine der besten Spielzeiten der Vereinsgeschichte: Die Kraichgauer sind zum Greifen nah an der Champions League. Doch sie sind auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn Hoffenheim gewinnt und Stuttgart gleichzeitig patzt, wird aus dem Traum Wirklichkeit. Es ist ein Fernduell über zwei Stadien und hunderte Kilometer, entschieden in einer einzigen, atemlosen Konferenz.

Der Dreikampf um Europa: Freiburg, Frankfurt und Augsburg

Selten war das Rennen um einen einzigen Europapokal-Platz so eng. Der SC Freiburg, dieser kleine Klub mit dem großen Herzen, empfängt im ausverkauften Europa-Park Stadion RB Leipzig und will mit einem Heimsieg die Conference League sichern. Der FC Augsburg greift an der Alten Försterei in Berlin nach dem ersten Europapokal-Platz seit Jahren. Und Frankfurt mischt im Spiel gegen Stuttgart ohnehin ganz vorne mit. Drei Klubs, ein Ticket, neun Spielminuten, in denen jeder auf jeden schaut. Wer am Ende lacht, weiß niemand vor dem Schlusspfiff.

Das große Beben unten: Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli zittern

Das emotionale Zentrum dieses Spieltags liegt im Tabellenkeller. Auf dem Millerntor kommt es zum direkten Showdown: FC St. Pauli gegen VfL Wolfsburg, Abstiegskandidat gegen Abstiegskandidat, beide bei 26 Punkten. Der Kiezklub braucht den Sieg, stellt aber mit nur 28 Toren die schwächste Offensive der Liga. Wolfsburg, der einstige deutsche Meister von 2009, klammert sich an den Relegationsplatz.

Zur gleichen Zeit kämpft der 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena gegen Mainz 05 um sein Bundesliga-Leben. Frank Schmidt, seit 2007 Trainer und das Gesicht des Heidenheimer Märchens, erlebt womöglich den schwersten Nachmittag seiner langen Amtszeit. Heidenheim muss gewinnen und gleichzeitig nach Hamburg blicken. Drei Mannschaften, punktgleich, und am Ende dieses Tages werden zwei von ihnen weinen.

Der Meister feiert, der Dino ist zurück: die Spiele ohne Tabellendruck

Nicht jedes Spiel braucht Tabellendrama, um sehenswert zu sein. In der Allianz Arena feiert der FC Bayern München beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln seinen 35. Meistertitel, die Schale in der Frühsommersonne. Es ist das einzige Spiel des Tages ohne sportliche Bedeutung, dafür ein einziges Fest.

In Bremen empfängt Werder den Vizemeister Borussia Dortmund, beide ohne Druck, beide frei im Kopf. Und in Leverkusen läuft eine ganz eigene Geschichte: Der Hamburger SV ist nach sieben langen Jahren in der Zweiten Liga zurück in der Bundesliga und hat seine Rückkehr mit Platz 11 eindrucksvoll bestätigt. Der Dino lebt, und seine Fans werden den letzten Spieltag in der BayArena feiern, als wäre es ein Pokalsieg.

Wo werden die Bundesliga-Spiele am 34. Spieltag übertragen?

Alle neun Partien des 34. Spieltags am 16. Mai 2026 laufen exklusiv bei Sky im Pay-TV. Eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es nicht. Das Herzstück dieses Spieltags ist die legendäre Sky-Konferenz: Alle neun Spiele werden zeitgleich um 15:30 Uhr angepfiffen und in einer einzigen Sendung zusammengeführt. Wenn in Frankfurt, Mönchengladbach und auf dem Millerntor gleichzeitig die Entscheidungen fallen, ist die Konferenz die einzige Möglichkeit, keine Sekunde dieses Dramas zu verpassen.

Es ist der letzte große Fußballnachmittag dieser Saison. Danach beginnt die Sommerpause, mit dem Blick auf die WM 2026. Doch vorher schenkt uns die Bundesliga noch einmal alles, was dieses Spiel so groß macht: Spannung, Emotion und ein offenes Ende. Einschalten lohnt sich. Verpassen sollte man diesen Spieltag auf keinen Fall.