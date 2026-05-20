Schottlands WM 2026 Kader mit Robertson & McTominay

Schottland hat seinen Kader für die WM 2026 vorgestellt und reist erstmals seit 1998 wieder zu einer Weltmeisterschaft. Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot in Kanada, Mexiko und den USA von Kapitän Andrew Robertson vom FC Liverpool und Scott McTominay von Napoli. In WM Gruppe C trifft der Gruppenfavorit Brasilien auf Marokko, Haiti und dem Überraschungsteam aus Schottland.

Robertson und McTominay als Fixpunkte

Nationaltrainer Steve Clarke gab die Auswahl kurz nach der Festlegung der Gruppengegner Haiti, Brasilien und Marokko bekannt. Schottland trifft Haiti am 14. Juni um 03:00 Uhr, Brasilien am 24. Juni um 00:00 Uhr und Marokko am 19. Juni um 00:00 Uhr.

Besonders im Fokus steht McTominay, der vor dem Serie-A-Update am 29. Mai mit einem Marktwert von 45 Millionen Euro klar der wertvollste schottische Profi ist. Dahinter folgen sein Nationalmannschaftskollege Billy Gilmour mit 20 Millionen Euro sowie Lewis Ferguson von Bologna, der auf 18 Millionen Euro taxiert wird.

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Schottischer WM-Kader für das Turnier 2026

Tor

Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers FC)

Abwehr

Grant Hanley (Hibernian FC), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (FC Brentford), Dom Hyam (Wrexham AFC), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (FC Everton), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Andy Robertson (FC Liverpool), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic Glasgow)

Mittelfeld

Ryan Christie (AFC Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock FC), Lewis Ferguson (FC Bologna), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (SSC Neapel), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (SSC Neapel)

Angriff

Ché Adams (Torino FC), Lyndon Dykes (Birmingham City), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Ross Stewart (FC Southampton)

Gordon könnte WM-Historie schreiben

Auch Craig Gordon gehört zum Aufgebot und könnte bei einem Einsatz Geschichte schreiben. Der 83-malige Nationalspieler des Heart of Midlothian FC, der nur knapp am schottischen Meistertitel vorbeigeschrammt ist, würde dann zum zweitältesten Spieler der WM-Historie aufsteigen.

Gordon feierte im Dezember 2025 seinen 43. Geburtstag. Älter war bislang nur der frühere ägyptische Torwart Essam El Hadary, der bei der WM 2018 im Alter von 45 Jahren und fünf Monaten auflief. Damit würde Gordon den früheren Kölner und kolumbianischen Schlussmann Faryd Mondragón vom dritten Platz der Altersrangliste verdrängen.