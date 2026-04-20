Nach Tod von Lucescu – Hagi ist neuer Nationaltrainer von Rumänien

Gheorghe Hagi kehrt als Nationaltrainer nach Rumänien zurück. Der 61-Jährige übernimmt die Auswahl zum zweiten Mal und erhält vom Verband einen Vertrag bis 2030. Zuvor hatte Mircea Lucescu das Amt bekleidet, war am 7. April jedoch im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Rückkehr einer rumänischen Fußball-Ikone

Die Verpflichtung des langjährigen Ausnahmespielers wurde am Montag vom rumänischen Verband verkündet. Für Hagi ist es ein Comeback auf der größten Bühne des Landes, nachdem er zuletzt bis Mitte des vergangenen Jahres den Erstligisten FCV Farul Constanta betreut hatte. Bereits vor knapp 25 Jahren stand der inzwischen 61-Jährige schon einmal an der Seitenlinie der rumänischen Nationalmannschaft.

Bei der Pressekonferenz in Bukarest formulierte Hagi klare Ziele für seine zweite Amtszeit: „Unser Ziel ist es, die Nations League zu gewinnen. Unser Ziel ist es, uns für die Europameisterschaft (Juni–Juli 2028, d. Red.) zu qualifizieren.“

Erste Amtszeit endete nach verpasster WM-Quali

Schon 2001 hatte Hagi als Chefcoach der Südosteuropäer übernommen, nur wenige Wochen nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als Spieler. Damals hielt er den Posten lediglich fünf Monate lang: Nach der verpassten Qualifikation für die WM 2002 trat er zurück.

Rumänien hatte unter Lucescu die WM-Qualifikationsgruppe auf Rang drei beendet und damit die Teilnahme an der Endrunde verpasst. Nun soll Hagi die nächste Phase prägen – mit dem Selbstverständnis eines Mannes, der sich selbst mit den Worten beschrieb: „Ich bin geboren, um zu gewinnen, nicht nur um zu existieren“.