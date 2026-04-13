Fußball in Ghana: Fußballer stirbt nach Überfall auf Teambus

Schock in Ghana: Dominic Frimpong vom Erstligisten Berekum Chelsea FC ist bei einem Überfall auf den Mannschaftsbus erschossen worden. Der 20 Jahre alte Profi wurde nach dem Angriff im Krankenhaus mit seinen Schussverletzungen für tot erklärt. Das Team war gerade von einem Auswärtsspiel auf der Rückfahrt, als maskierte Täter mit Schusswaffen zuschlugen.

Maskierte Angreifer feuern auf den Bus

Wie die ghanaische Polizei am Montag bestätigte, ereignete sich der Überfall in der südlichen Region Ashantis. Nach Angaben des Klubs eröffneten die Männer mit Pistolen und Sturmgewehren das Feuer auf den Teambus. In dem Statement schilderte Berekum Chelsea die dramatischen Minuten der Rückreise. Die Spieler suchten daraufhin Schutz und flohen in ein Gebüsch.

Große Trauer im ghanaischen Fußball

Der ghanaische Verband bezeichnete den Vorfall als „tragisch“ und sprach von einem „großen Verlust nicht nur für Berekum Chelsea, sondern auch für den ghanaischen Fußball insgesamt“. Berekum Chelsea liegt in der Premier League auf dem drittletzten Platz. Gleichzeitig kündigte der Verband an, die Sicherheitsvorkehrungen für Auswärtsfahrten zu überprüfen.