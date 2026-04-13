Fußball heute: Versaut dieser Schiedsrichter den Bayern den Halbfinal-Einzug?

Der slowenische Referee Slavko Vincic wird am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Real Madrid in der Champions League leiten. Für den deutschen Rekordmeister ist die Ansetzung kein gutes Omen: Unter der Leitung des 46-Jährigen schieden die Münchner bereits zweimal aus der Königsklasse aus.
Vincic mit gemischter Bayern-Bilanz
Vincic stand schon beim 2:2 der Bayern im Vorjahres-Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand auf dem Platz, ebenso beim 1:1 im zweiten Duell der Runde der letzten Acht 2021/22 gegen den FC Villarreal. Auch das 1:4 in der Gruppenphase der Saison 2024/25 beim FC Barcelona pfiff der Slowene, der seit 2010 FIFA-Schiedsrichter ist.
Gleichzeitig verbinden die Münchner aber auch positive Erlebnisse mit ihm: Vincic leitete das 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel 2023/24 gegen Lazio Rom sowie das 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel ein Jahr später bei Bayer Leverkusen. In beiden Fällen zogen die Bayern weiter.
Real mit starker Quote unter Vincic
Diesmal reisen die Münchner mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in Madrid ins Rückspiel. Auf der anderen Seite haben auch die Königlichen gute Erinnerungen an den Unparteiischen: Real gewann drei seiner vier Partien, wenn Vincic zum Einsatz kam. Dazu zählt auch das Champions-League-Finale 2024 gegen Borussia Dortmund, das die Spanier mit 2:0 für sich entschieden.