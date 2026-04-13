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Fußball heute: Versaut dieser Schiedsrichter den Bayern den Halbfinal-Einzug?

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Der slowenische Referee Slavko Vincic wird am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Real Madrid in der Champions League leiten. Für den deutschen Rekordmeister ist die Ansetzung kein gutes Omen: Unter der Leitung des 46-Jährigen schieden die Münchner bereits zweimal aus der Königsklasse aus.

Schiedsrichter Slavko Vinčić beobachtet das Spielgeschehen im UEFA-Champions-League-Playoff-Rückspiel zwischen Real Madrid C.F. und Benfica Lissabon im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid am 25. Februar 2026. Angel Martinez / Getty Images
Schiedsrichter Slavko Vinčić beobachtet das Spielgeschehen im UEFA-Champions-League-Playoff-Rückspiel zwischen Real Madrid C.F. und Benfica Lissabon im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid am 25. Februar 2026. Angel Martinez / Getty Images

Vincic mit gemischter Bayern-Bilanz

Vincic stand schon beim 2:2 der Bayern im Vorjahres-Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand auf dem Platz, ebenso beim 1:1 im zweiten Duell der Runde der letzten Acht 2021/22 gegen den FC Villarreal. Auch das 1:4 in der Gruppenphase der Saison 2024/25 beim FC Barcelona pfiff der Slowene, der seit 2010 FIFA-Schiedsrichter ist.

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Gleichzeitig verbinden die Münchner aber auch positive Erlebnisse mit ihm: Vincic leitete das 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel 2023/24 gegen Lazio Rom sowie das 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel ein Jahr später bei Bayer Leverkusen. In beiden Fällen zogen die Bayern weiter.

Champions League
14.4.2026
- 21:00
FC Liverpool
- -
Paris Saint Germain (PSG)
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Paris Saint Germain (PSG) und +1.5 Tore
Champions League
14.4.2026
- 21:00
Atlético Madrid
- -
FC Barcelona
Vorschau: Combo Doppelchance : Atlético Madrid oder Unentschieden und +2.5 Tore
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
- -
Sporting CP Lissabon
Vorschau: Doppelchance : FC Arsenal oder Unentschieden
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Real Madrid
Allianz Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 7.4.2026-21:00
Real Madrid
S S S S N
1 : 2
1.85
xG
3.00
Endergebnis
FC Bayern München
S U S S S
Kylian Mbappé
74'
Luis Díaz
41'
Harry Kane
46'
| Schiedsrichter: M. Oliver | Halbzeit: 0-1
Tore
41'
Tor
Luis Díaz (Assist: Serge Gnabry)
46'
Tor
Harry Kane (Assist: Michael Olise)
Tor
Kylian Mbappé (Assist: Trent Alexander-Arnold)
74'
13
Andriy Lunin
18
Álvaro Fernández
24
D. Huijsen
22
Antonio Rüdiger
12
Trent Alexander-Arnold
15
Arda Güler
14
Aurélien Tchouaméni
45
Thiago Pitarch
8
Federico Valverde
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
6
Joshua Kimmich
45
Aleksandar Pavlović
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Real mit starker Quote unter Vincic

Diesmal reisen die Münchner mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in Madrid ins Rückspiel. Auf der anderen Seite haben auch die Königlichen gute Erinnerungen an den Unparteiischen: Real gewann drei seiner vier Partien, wenn Vincic zum Einsatz kam. Dazu zählt auch das Champions-League-Finale 2024 gegen Borussia Dortmund, das die Spanier mit 2:0 für sich entschieden.

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