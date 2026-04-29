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Fußball heute Bayern Rückspiel – PSG ohne Außenverteidiger Achraf Hakimi

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Paris Saint-Germain muss im Rückspiel gegen Bayern München am kommenden Mittwoch auf Achraf Hakimi verzichten. Der Außenverteidiger fällt wegen einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen aus, wie der französische Klub mitteilte.

Marokkos Verteidiger (Nr. 02) Achraf Hakimi kämpft um den Ball mit Frankreichs Stürmer (Nr. 10) Kylian Mbappe während des Halbfinalspiels der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Frankreich und Marokko im Al-Bayt-Stadion in Al Khor, nördlich von Doha, am 14. Dezember 2022. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Marokkos Verteidiger (Nr. 02) Achraf Hakimi kämpft um den Ball mit Frankreichs Stürmer (Nr. 10) Kylian Mbappe während des Halbfinalspiels der Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Frankreich und Marokko im Al-Bayt-Stadion in Al Khor, nördlich von Doha, am 14. Dezember 2022. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Für den deutschen Rekordmeister ist das ein weiterer schwerer Befund vor dem zweiten Duell im Champions-League-Halbfinale. Das Hinspiel in Paris hatte Bayern am Dienstag mit 4:5 verloren.

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Verletzung kurz vor dem Schlusspfiff

Hakimi hatte sich die Blessur kurz vor dem Abpfiff in einem Zweikampf mit Konrad Laimer zugezogen. Da PSG zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wechseln konnte, schob sich der Marokkaner anschließend in den Sturm.

Von einem normalen Mitwirken war danach kaum noch etwas möglich. Verteidigen schien aufgrund der Verletzung ausgeschlossen, weshalb der eingewechselte Offensivspieler Senny Mayulu für ihn die Defensivarbeit übernahm.

Ausfall für mehrere Wochen

Die Diagnose bedeutet für PSG einen herben Verlust über das Rückspiel hinaus. Hakimi wird nach Angaben des Klubs mehrere Wochen fehlen und steht damit auch im weiteren Saisonverlauf nicht zur Verfügung.

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