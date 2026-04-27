Florian Wirtz im Interview: Champions League fest im Blick

Florian Wirtz hat Liverpools 3:1 gegen Crystal Palace als „massive drei Punkte“ eingeordnet. Der Reds-Profi entschied die Partie in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Treffer vor dem Kop und unterstrich damit die Bedeutung des dritten Premier-League-Siegs in Serie. Durch den Erfolg am Samstag an der Anfield Road festigte Liverpool den Kurs Richtung Top fünf und damit die Qualifikation für die Champions League der kommenden Saison.

Arne Slots Team liegt nun acht Punkte vor dem sechstplatzierten Brighton & Hove Albion, bei noch vier ausstehenden Spielen. Zur Pause hatte Liverpool bereits 2:0 geführt, Alexander Isak und Andy Robertson hatten getroffen, dazu kam Liverpool zuvor dank einiger starker Paraden von Freddie Woodman mehrfach mit einem blauen Auge davon.

Wirtz über Spielplan, Chancen und den späten Treffer

Im Anschluss an die Partie sprach Wirtz mit Liverpoolfc.com und machte klar, dass der Heimsieg aus seiner Sicht Pflicht gewesen sei. Die Mannschaft habe gewusst, was gegen Palace auf sie zukommt, schließlich habe man in dieser Saison bereits dreimal gegen die Londoner gespielt. Der Gegner suche oft die Bälle in die Tiefe, gehe wenig Risiko und setze auf Läufe hinter die Kette. Genau darauf habe sich Liverpool gut eingestellt.

„Ich denke, wir brauchten diese drei Punkte, besonders zu Hause. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir sie hier behalten. Natürlich wussten wir vor dem Spiel, was auf uns zukommt, weil wir schon dreimal zuvor in dieser Saison gegen sie gespielt haben, denke ich. Also wussten wir, dass sie viele Bälle in die Tiefe spielen, nicht zu viel Risiko nehmen und einfach nach tiefen Läufen suchen. Deshalb haben wir das ziemlich gut verteidigt“, sagte Wirtz. Er ergänzte, dass Palace zwar einige Chancen gehabt habe, es aber immer schwierig sei, den Gegner weit genug vom eigenen Tor fernzuhalten. Insgesamt habe die gesamte Mannschaft gut gearbeitet und sich zugleich selbst genügend Möglichkeiten erarbeitet. „Am Ende ist das 3:1 in Ordnung“, so der Nationalspieler.

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Auch mit Blick auf den nächsten Schritt in Richtung Königsklasse ordnete Wirtz die Partie als besonders wichtig ein. „Ich denke, es sind heute massive drei Punkte. Für uns war klar, dass dieses Spiel heute wirklich wichtig für die Qualifikation für die Champions League ist. Es ist noch nicht geschafft, wir haben noch ein paar Spiele, aber heute war ein guter Schritt“, erklärte er.

„Ich wollte einfach aufs Tor schießen“

Sein Treffer zum 3:1 entstand aus einer Szene, in der Wirtz zuerst mit einer Klärung von Joey Gomez rechnen musste. Stattdessen stellte er sich hinter den Ball, bekam anschließend von Alexis Mac Allister den Pass und entschied sich für den direkten Abschluss. „Zuerst wusste ich, dass Joey den Ball über mich werfen wird, also hatte ich nur im Kopf, hinter den Ball zu gehen. Dann kam ein guter Pass von Macca, und dann musste ich das Risiko nehmen, einfach aufs Tor zu schießen. Ich habe ihn ziemlich gut getroffen, also freue ich mich darüber. Manchmal spürt man einfach, dass es ein guter Schuss ist“, sagte der Offensivspieler.

Besonders freute sich Wirtz für Alexander Isak, der nach seiner Verletzungspause erstmals wieder traf. „Ja, besonders als Stürmer ist es immer wichtig, Tore zu schießen, also freue ich mich für ihn. Ich hoffe, das ist der Beginn von vielen und er macht so weiter“, meinte der 21-Jährige. Auf die Frage, ob Isak im nächsten Jahr wieder bei seiner besten Form sein könne, gab Wirtz eine klare Antwort. „Ja, ich hoffe es. Ich denke, es ist auch wichtig für ihn, dass wir ihn mit Bällen füttern, denn wenn er einfach allein da vorne steht, dann ist es schwer für ihn, Tore zu erzielen. Ich glaube, er braucht die Zuspiele, um zu treffen, und wie man heute gesehen hat, trifft er normalerweise, wenn er die Chance bekommt“, so Wirtz.

„Er war heute unglaublich“

Auch Freddie Woodman bekam von Wirtz ein Sonderlob. Der Keeper habe mit zwei oder drei starken Paraden großen Anteil am Erfolg gehabt. „Er war heute unglaublich. Ich denke, er hatte zwei oder drei Top-Paraden, also bin ich wirklich glücklich für ihn. Er ist so ein guter Typ und hatte beim Gegentor Pech. Ich möchte darüber nicht zu viel sagen, aber er hat uns natürlich die Punkte gerettet“, betonte Wirtz.