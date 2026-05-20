FC Augsburg Wunschlösung: Manuel Baum bleibt Trainer

Manuel Baum bleibt auch über die laufende Saison hinaus Cheftrainer des FC Augsburg. Der Bundesligist verlängerte den Vertrag des 46-Jährigen am Mittwochabend um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028. Nach einer starken Spielzeit setzt der FCA damit auf Kontinuität auf der Bank.

Baum zieht mit dem FCA die nächste Phase durch

Ursprünglich waren Baums Pläne bei seiner Rückkehr als Leiter Entwicklung und Innovation andere. Dennoch entwickelte sich die tägliche Arbeit mit Mannschaft, Staff und Trainerteam in den vergangenen Monaten so positiv, dass er den eingeschlagenen Weg fortsetzen möchte. „Auch wenn die Planungen bei meiner Rückkehr als Leiter Entwicklung und Innovation andere waren, so hat mir die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, dem Staff und Trainerteam in den vergangenen Monaten so viel Spaß gemacht, dass ich den eingeschlagenen Weg im Team gerne fortsetzen möchte“, sagte Baum in der Mitteilung. Und weiter: „Daher freue ich mich auf die kommenden Aufgaben nach der Sommerpause.“

Baum hatte Augsburg als Nachfolger von Sandro Wagner aus dem Tabellenkeller bis an die Schwelle zum Europacup geführt. Die Saison beendete der FCA auf Rang neun mit 43 Punkten.

Lob aus der sportlichen Führung und aus der Kabine

Sportdirektor Benni Weber würdigte vor allem die Entwicklung seit dem Herbst 2025. „Manuel hat im Herbst 2025 in einer schwierigen Phase gemeinsam mit dem Trainerteam den Turnaround geschafft. Mit einer starken Rückrunde haben wir zudem die drittbeste Bundesliga-Platzierung der FCA-Geschichte erreicht“, erklärte Weber. Daraus leite sich eine „sehr gute Basis für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft“ ab.

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Auch aus der Mannschaft kamen nach dem Saisonfinale anerkennende Worte. Michael Gregoritsch beschrieb Baum als „ein feiner Mensch“ sowie „ein sehr, sehr guter Trainer“. Zudem sagte der Offensivspieler: „Ich glaube, die Leistungen auf dem Platz haben für sich gesprochen.“

Auch das Trainerteam bleibt zusammen

Neben Baum arbeiten künftig weiterhin Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling als Co-Trainer für den FCA. Benedikt Brust bleibt ebenfalls als Spiel- und Videoanalyst im Klub. Für die neu geschaffene und derzeit noch vakante Rolle des Leiters Entwicklung und Innovation will der FCA nun „in aller Ruhe Gespräche führen“ und „nach der bestmöglichen Lösung suchen“.