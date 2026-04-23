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Die nächsten Deutschland Länderspielpausen – Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft

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Nach den beiden Siegen gegen die Schweiz und Ghana zum Jahresauftakt blickt die deutsche Nationalmannschaft bereits auf den nächsten dichten Terminplan. Am 12. Mai verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frankfurt/Main den WM-Kader, ehe die DFB-Auswahl am 31. Mai in Mainz gegen Finnland den letzten Test vor der Reise in die USA bestreitet.

Deniz Undav am Ball beim Training der deutschen Nationalmannschaft am 29. März 2026 in der MHPArena in Stuttgart. Im Hintergrund verfolgt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Einheit. Der VfB-Stuttgart-Stürmer gehört zum festen Aufgebot des DFB-Teams für die WM-Qualifikation. (Alexander Hassenstein / Getty Images)
Deniz Undav am Ball beim Training der deutschen Nationalmannschaft am 29. März 2026 in der MHPArena in Stuttgart. Im Hintergrund verfolgt Bundestrainer Julian Nagelsmann die Einheit. Der VfB-Stuttgart-Stürmer gehört zum festen Aufgebot des DFB-Teams für die WM-Qualifikation. (Alexander Hassenstein / Getty Images)

Weg zur WM 2026 mit Test in Mainz

Schon kurz darauf beginnt für Deutschland die nächste Phase der Vorbereitung auf das Turnier in Nordamerika. Am 6. Juni trifft die Auswahl in Chicago auf die USA, Anstoß ist um 20.30 Uhr, RTL überträgt. Im WM-Vorrundenprogramm folgen dann drei weitere Partien: am 14. Juni gegen Curacao in Houston um 19.00 Uhr, live in der ARD, am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste, die im Spielplan auch als Cote d’Ivoire geführt wird, in Toronto um 22.00 Uhr im ZDF und am 25. Juni gegen Ecuador in East Rutherford ebenfalls um 22.00 Uhr, wiederum in der ARD.

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Länderspiele
31.5.2026
- 20:45
Deutschland
- -
Finnland
MEWA ARENA
Länderspiele
6.6.2026
- 20:30
USA
- -
Deutschland
Soldier Field
Weltmeisterschaften
14.6.2026
- 18:00
Deutschland
- -
Curaçao
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
20.6.2026
- 21:00
Deutschland
- -
Elfenbeinküste
Toronto Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
25.6.2026
- 21:00
Ecuador
- -
Deutschland
MetLife Stadium New York WM 2026 Stadion

UEFA Nations League im Herbst mit 6 Spielen

Auch nach dem Sommer bleibt der Kalender eng getaktet. In der Nations League gastiert Deutschland am 24. September in den Niederlanden, Anpfiff ist um 20.45 Uhr, RTL zeigt die Partie. Drei Tage später empfängt die DFB-Auswahl Griechenland in Augsburg, ebenfalls um 20.45 Uhr und live in der ARD. Am 1. Oktober folgt das Heimspiel gegen Serbien in München um 20.45 Uhr, das das ZDF überträgt. Ein Novum – zum ersten Mal gibt es in einem Länderspielpause 4 Länderspiele.

UEFA Nations League
24.9.2026
- 20:45
Niederlande
- -
Deutschland
UEFA Nations League
27.9.2026
- 20:45
Deutschland
- -
Griechenland
WWK Arena
UEFA Nations League
1.10.2026
- 20:45
Deutschland
- -
Serbien
Allianz Arena
UEFA Nations League
4.10.2026
- 20:45
Griechenland
- -
Deutschland
UEFA Nations League
13.11.2026
- 21:45
Serbien
- -
Deutschland
UEFA Nations League
16.11.2026
- 21:45
Deutschland
- -
Niederlande
Olympiastadion Berlin

Am 4. Oktober steht das Rückspiel in Griechenland auf dem Programm, erneut um 20.45 Uhr und bei RTL. Im November geht es dann weiter mit dem Auswärtsspiel in Belgrad gegen Serbien am 13. November um 20.45 Uhr, ebenfalls bei RTL, bevor Deutschland am 16. November in Berlin die Niederlande empfängt, Anstoß auch hier um 20.45 Uhr und live in der ARD.

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