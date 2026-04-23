Die nächsten Deutschland Länderspielpausen – Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft

Nach den beiden Siegen gegen die Schweiz und Ghana zum Jahresauftakt blickt die deutsche Nationalmannschaft bereits auf den nächsten dichten Terminplan. Am 12. Mai verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frankfurt/Main den WM-Kader, ehe die DFB-Auswahl am 31. Mai in Mainz gegen Finnland den letzten Test vor der Reise in die USA bestreitet.

Weg zur WM 2026 mit Test in Mainz

Schon kurz darauf beginnt für Deutschland die nächste Phase der Vorbereitung auf das Turnier in Nordamerika. Am 6. Juni trifft die Auswahl in Chicago auf die USA, Anstoß ist um 20.30 Uhr, RTL überträgt. Im WM-Vorrundenprogramm folgen dann drei weitere Partien: am 14. Juni gegen Curacao in Houston um 19.00 Uhr, live in der ARD, am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste, die im Spielplan auch als Cote d’Ivoire geführt wird, in Toronto um 22.00 Uhr im ZDF und am 25. Juni gegen Ecuador in East Rutherford ebenfalls um 22.00 Uhr, wiederum in der ARD.

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UEFA Nations League im Herbst mit 6 Spielen

Auch nach dem Sommer bleibt der Kalender eng getaktet. In der Nations League gastiert Deutschland am 24. September in den Niederlanden, Anpfiff ist um 20.45 Uhr, RTL zeigt die Partie. Drei Tage später empfängt die DFB-Auswahl Griechenland in Augsburg, ebenfalls um 20.45 Uhr und live in der ARD. Am 1. Oktober folgt das Heimspiel gegen Serbien in München um 20.45 Uhr, das das ZDF überträgt. Ein Novum – zum ersten Mal gibt es in einem Länderspielpause 4 Länderspiele.

UEFA Nations League Niederlande - - Deutschland UEFA Nations League Deutschland - - Griechenland UEFA Nations League Deutschland - - Serbien UEFA Nations League Griechenland - - Deutschland UEFA Nations League Serbien - - Deutschland UEFA Nations League Deutschland - - Niederlande

Am 4. Oktober steht das Rückspiel in Griechenland auf dem Programm, erneut um 20.45 Uhr und bei RTL. Im November geht es dann weiter mit dem Auswärtsspiel in Belgrad gegen Serbien am 13. November um 20.45 Uhr, ebenfalls bei RTL, bevor Deutschland am 16. November in Berlin die Niederlande empfängt, Anstoß auch hier um 20.45 Uhr und live in der ARD.