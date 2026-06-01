Deutsche Fußballnationalmannschaft: Manuel Neuer wieder im Torwarttraining

Gut einen Tag vor dem Abflug zur WM in den USA, Mexiko und Kanada hat sich die Lage bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft entspannt. Manuel Neuer stand am Montag beim Abschiedsevent der DFB-Elf am Frankfurter Verbandscampus wieder auf dem Platz und machte im Tor die nächsten Schritte.

Neuer arbeitet sich zurück

Der 40 Jahre alte Keeper, dessen Wade zuletzt erneut Probleme bereitet hatte, begann mit lockeren Läufen, steigerte sich dann über Sprints und stellte sich anschließend wieder ins klassische Torwarttraining. Er griff dabei erstmals seit seiner Verletzungspause wieder nach ein paar Schüssen.

Mit der Rückkehr des Bayern-Profis wächst die Hoffnung, dass er am 6. Juni in Chicago gegen die USA im Turniercheck auflaufen kann. Für Neuer wäre es das erste Länderspiel seit dem EM-Viertelfinale 2024 gegen Spanien, das Deutschland nach Verlängerung mit 1:2 verloren hatte.

Baumann springt bislang ein

Im ersten WM-Test am Sonntagabend in Mainz gegen Finnland, den die DFB-Auswahl mit 4:0 gewann, stand noch Oliver Baumann zwischen den Pfosten. Den Hoffenheimer hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen Neuers Rückkehr in der Hierarchie zur „Weltklasse-1b-Lösung“ herabgestuft.