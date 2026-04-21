Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany: „Magic Musiala“ bald wieder zurück

Vincent Kompany rechnet fest damit, dass Jamal Musiala schon bald wieder in seiner besten Form auftritt. Vor dem Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Bayer Leverkusen zeigte sich der Bayern-Coach überzeugt, dass der 23-Jährige nach seiner langen Verletzungspause immer näher an sein Topniveau heranrückt.

„Magic Musiala“ soll zurückkehren

Der Münchner Cheftrainer sprach von einer klaren Entwicklung seines Offensivspielers. Musiala sei „in einer guten Phase“ und „ganz nah an seinem besten Niveau“, erklärte Kompany am Dienstag. Entscheidend sei aus seiner Sicht nur noch die Frage: „Wann kommt dieser Magic Musiala wieder, ein Jamal in seiner allerallerbesten Zeit? Und das kommt zu 100 Prozent wieder.“

Kompany geht sogar davon aus, dass der Nationalspieler nach seiner Verletzung noch stärker zurückkommt. Musiala habe sich „körperlich entwickelt“, betonte der Belgier. „Und wenn diese totale Freiheit irgendwann wiederkommt, und das wird zurückkommen, dann hast du eine entwickelte Version von Jamal Musiala“, sagte Kompany.

Schon wieder ein Faktor im Bayern-Spiel

Auch die nackten Zahlen sprechen aus Sicht des Trainers für den Aufschwung des Offensivmanns: „Seine Momente da. Er ist unheimlich torgefährlich, kommt oft in die gefährlichen Räume. Er hat in 600 Minuten schon neun Scorer-Punkte. Das zeigt“, so Kompany, „dass er bereit ist.“

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Musiala war im Januar nach monatelanger Pause zurückgekehrt und findet immer besser in seinen Rhythmus. Nach dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart sagte der 23-Jährige am Sonntag bei DAZN: „Jetzt muss man ein bisschen schauen, dass mein Fuß gut bleibt für die Spiele, die noch kommen.“

Wichtige Rolle im Saisonendspurt

Durch die schwere Verletzung von Serge Gnabry wird Musiala im Schlussspurt der Saison bei den Bayern noch wichtiger. Kompany hatte die Erwartungen an den Jungstar allerdings zuletzt bewusst gedämpft. „Ich kann jetzt schwer den ganzen Druck auf Jamal setzen. Ich glaube, das wäre nicht fair“, sagte er nach dem Stuttgart-Spiel, fügte aber hinzu: „Wenn er so weitermacht, wissen wir, was wir von ihm erwarten können.“