Alle Nationalspieler der Fußball WM 2026

Hier findest du alle 1248 Nationalspieler der 48 WM Teilnehmer. Du kannst rechts mit der Suche nach allen Spalten suchen, also z.b. nach dem Land, dem Namen, dem Verein oder der Nummer!
Beispiele der Suchen in den WM Nationalspielern:
- Der FC Bayern stellt 18 Nationalspieler
- 8 Spieler haben den Namen Peter, aber nur 6 heißen Thomas
- 3 Spieler sind im Jahr 1985 geboren und sind dann 41 Jahre alt
- 12 Spieler sind im Jahr 2007 geboren, also 18 oder 19 Jahre alt
Durchsuchbare Liste aller WM Nationalspieler 2026
|Land
|Nr
|Positionsgruppe
|Vorname
|Nachname
|Spieler
|Geburtsdatum
|Alter
|Verein
|Vereinsland
|Größe (cm)
|Algerien
|1
|Torwart
|Melvin Feycal
|MASTIL
|Melvin Feycal MASTIL
|19.02.2000
|26
|FC Stade Nyonnais
|SUI
|194
|Algerien
|2
|Abwehr
|Aissa
|MANDI
|Aissa MANDI
|22.10.1991
|34
|Lille OSC
|FRA
|184
|Algerien
|3
|Abwehr
|Achraf
|ABADA
|Achraf ABADA
|15.06.1999
|26
|USM Alger
|ALG
|185
|Algerien
|4
|Abwehr
|Mohamed Amine
|TOUGAI
|Mohamed Amine TOUGAI
|22.01.2000
|26
|Espérance De Tunisie
|TUN
|186
|Algerien
|5
|Abwehr
|Zineddine
|BELAÏD
|Zineddine BELAÏD
|20.03.1999
|27
|JS Kabylie
|ALG
|186
|Algerien
|6
|Mittelfeld
|Ramiz Larbi
|ZERROUKI
|Ramiz Larbi ZERROUKI
|26.05.1998
|28
|FC Twente
|NED
|183
|Algerien
|7
|Sturm
|Riyad Karim
|MAHREZ
|Riyad Karim MAHREZ
|21.02.1991
|35
|Al Ahli FC
|KSA
|179
|Algerien
|8
|Mittelfeld
|Houssem-Eddine Chaabane
|AOUAR
|Houssem-Eddine Chaabane AOUAR
|30.06.1998
|27
|Al Ittihad
|KSA
|175
|Algerien
|9
|Sturm
|Amine Ferid
|GHOUIRI
|Amine Ferid GHOUIRI
|16.02.2000
|26
|Olympique Marseille
|FRA
|180
|Algerien
|10
|Mittelfeld
|Fares
|CHAIBI
|Fares CHAIBI
|28.11.2002
|23
|Eintracht Frankfurt
|GER
|183
|Algerien
|11
|Sturm
|Anis
|HADJ MOUSSA
|Anis HADJ MOUSSA
|11.02.2002
|24
|Feyenoord Rotterdam
|NED
|176
|Algerien
|12
|Sturm
|Ahmed Nadhir
|BENBOUALI
|Ahmed Nadhir BENBOUALI
|17.04.2000
|26
|Györi ETO FC
|HUN
|190
|Algerien
|13
|Abwehr
|Jaouen Djimmy
|HADJAM
|Jaouen Djimmy HADJAM
|26.03.2003
|23
|BSC Young Boys
|SUI
|185
|Algerien
|14
|Mittelfeld
|Hicham
|BOUDAOUI
|Hicham BOUDAOUI
|23.09.1999
|26
|OGC Nice
|FRA
|175
|Algerien
|15
|Abwehr
|Rayan
|AÏT-NOURI
|Rayan AÏT-NOURI
|06.06.2001
|25
|Manchester City FC
|ENG
|180
|Algerien
|16
|Torwart
|Oussama
|BENBOT
|Oussama BENBOT
|11.10.1994
|31
|USM Alger
|ALG
|188
|Algerien
|17
|Abwehr
|Rafik
|BELGHALI
|Rafik BELGHALI
|07.06.2002
|24
|Hellas Verona FC
|ITA
|180
|Algerien
|18
|Sturm
|Mohammed Elamine
|AMOURA
|Mohammed Elamine AMOURA
|09.05.2000
|26
|VfL Wolfsburg
|GER
|170
|Algerien
|19
|Mittelfeld
|Nabil
|BENTALEB
|Nabil BENTALEB
|24.11.1994
|31
|Lille OSC
|FRA
|189
|Algerien
|20
|Sturm
|Adil
|BOULBINA
|Adil BOULBINA
|02.05.2003
|23
|Al Duhail SC
|QAT
|183
|Algerien
|21
|Abwehr
|Amir Selmane Rami
|BENSEBAINI
|Amir Selmane Rami BENSEBAINI
|16.04.1995
|31
|Borussia Dortmund
|GER
|187
|Algerien
|22
|Mittelfeld
|Ibrahim
|MAZA
|Ibrahim MAZA
|24.11.2005
|20
|Bayer Leverkusen
|GER
|180
|Algerien
|23
|Torwart
|Luca Zinedine
|ZIDANE
|Luca Zinedine ZIDANE
|13.05.1998
|28
|Granada CF
|ESP
|183
|Algerien
|24
|Mittelfeld
|Yassine M E G
|TITRAOUI
|Yassine M E G TITRAOUI
|26.08.2003
|22
|Sporting Charleroi
|BEL
|180
|Algerien
|25
|Sturm
|Fares
|GHEDJEMIS
|Fares GHEDJEMIS
|06.09.2002
|23
|Frosinone
|ITA
|183
|Algerien
|26
|Abwehr
|Samir Sophian
|CHERGUI
|Samir Sophian CHERGUI
|06.02.1999
|27
|Paris FC
|FRA
|185
|Argentinien
|1
|Torwart
|Juan Agustín
|MUSSO
|Juan Agustín MUSSO
|06.05.1994
|32
|Atlético De Madrid
|ESP
|193
|Argentinien
|2
|Abwehr
|Leonardo Julián
|BALERDI ROSA
|Leonardo Julián BALERDI ROSA
|26.01.1999
|27
|Olympique Marseille
|FRA
|188
|Argentinien
|3
|Abwehr
|Nicolás Alejandro
|TAGLIAFICO
|Nicolás Alejandro TAGLIAFICO
|31.08.1992
|33
|Olympique Lyonnais
|FRA
|172
|Argentinien
|4
|Abwehr
|Gonzalo Ariel
|MONTIEL
|Gonzalo Ariel MONTIEL
|01.01.1997
|29
|CA River Plate
|ARG
|175
|Argentinien
|5
|Mittelfeld
|Leandro Daniel
|PAREDES
|Leandro Daniel PAREDES
|29.06.1994
|31
|CA Boca Juniors
|ARG
|182
|Argentinien
|6
|Abwehr
|Lisandro
|MARTÍNEZ
|Lisandro MARTÍNEZ
|18.01.1998
|28
|Manchester United FC
|ENG
|175
|Argentinien
|7
|Mittelfeld
|Rodrigo Javier
|DE PAUL
|Rodrigo Javier DE PAUL
|24.05.1994
|32
|Inter Miami CF
|USA
|178
|Argentinien
|8
|Mittelfeld
|Valentin
|BARCO
|Valentin BARCO
|23.07.2004
|21
|RC Strasbourg
|FRA
|172
|Argentinien
|9
|Sturm
|Julián
|ÁLVAREZ
|Julián ÁLVAREZ
|31.01.2000
|26
|Atlético De Madrid
|ESP
|170
|Argentinien
|10
|Sturm
|Lionel Andrés
|MESSI
|Lionel Andrés MESSI
|24.06.1987
|38
|Inter Miami CF
|USA
|170
|Argentinien
|11
|Mittelfeld
|Giovani
|LO CELSO
|Giovani LO CELSO
|09.04.1996
|30
|Real Betis
|ESP
|177
|Argentinien
|12
|Torwart
|Geronimo
|RULLI
|Geronimo RULLI
|20.05.1992
|34
|Olympique Marseille
|FRA
|189
|Argentinien
|13
|Abwehr
|Cristian Gabriel
|ROMERO
|Cristian Gabriel ROMERO
|27.04.1998
|28
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|185
|Argentinien
|14
|Mittelfeld
|Exequiel Alejandro
|PALACIOS
|Exequiel Alejandro PALACIOS
|05.10.1998
|27
|Bayer Leverkusen
|GER
|177
|Argentinien
|15
|Mittelfeld
|Nicolas Ivan
|GONZALEZ
|Nicolas Ivan GONZALEZ
|06.04.1998
|28
|Atlético De Madrid
|ESP
|180
|Argentinien
|16
|Sturm
|Thiago Ezequiel
|ALMADA
|Thiago Ezequiel ALMADA
|26.04.2001
|25
|Atlético De Madrid
|ESP
|171
|Argentinien
|17
|Sturm
|Giuliano
|SIMEONE
|Giuliano SIMEONE
|18.12.2002
|23
|Atlético De Madrid
|ESP
|174
|Argentinien
|18
|Sturm
|Nicolas
|PAZ MARTÍNEZ
|Nicolas PAZ MARTÍNEZ
|08.09.2004
|21
|Como
|ITA
|185
|Argentinien
|19
|Abwehr
|Nicolas Hernan Gonzalo
|OTAMENDI
|Nicolas Hernan Gonzalo OTAMENDI
|12.02.1988
|38
|SL Benfica
|POR
|182
|Argentinien
|20
|Mittelfeld
|Alexis
|MAC ALLISTER
|Alexis MAC ALLISTER
|24.12.1998
|27
|Liverpool FC
|ENG
|176
|Argentinien
|21
|Sturm
|Jose Manuel Alberto
|LOPEZ
|Jose Manuel Alberto LOPEZ
|06.12.2000
|25
|SE Palmeiras
|BRA
|190
|Argentinien
|22
|Sturm
|Lautaro Javier
|MARTÍNEZ
|Lautaro Javier MARTÍNEZ
|22.08.1997
|28
|FC Internazionale Milano
|ITA
|175
|Argentinien
|23
|Torwart
|Damián Emiliano
|MARTÍNEZ
|Damián Emiliano MARTÍNEZ
|02.09.1992
|33
|Aston Villa FC
|ENG
|195
|Argentinien
|24
|Mittelfeld
|Enzo Jeremías
|FERNÁNDEZ
|Enzo Jeremías FERNÁNDEZ
|17.01.2001
|25
|Chelsea FC
|ENG
|178
|Argentinien
|25
|Abwehr
|Facundo Axel
|MEDINA
|Facundo Axel MEDINA
|28.05.1999
|27
|Olympique Marseille
|FRA
|184
|Argentinien
|26
|Abwehr
|Nahuel
|MOLINA LUCERO
|Nahuel MOLINA LUCERO
|06.04.1998
|28
|Atlético De Madrid
|ESP
|179
|Australien
|1
|Torwart
|Mathew David
|RYAN
|Mathew David RYAN
|08.04.1992
|34
|Levante UD
|ESP
|184
|Australien
|2
|Abwehr
|Milos
|DEGENEK
|Milos DEGENEK
|28.04.1994
|32
|APOEL FC
|CYP
|187
|Australien
|3
|Abwehr
|Alessandro
|CIRCATI
|Alessandro CIRCATI
|10.10.2003
|22
|Parma
|ITA
|191
|Australien
|4
|Abwehr
|Jacob Michael
|ITALIANO
|Jacob Michael ITALIANO
|30.07.2001
|24
|Grazer AK
|AUT
|177
|Australien
|5
|Abwehr
|Jordan Jacob
|BOS
|Jordan Jacob BOS
|29.10.2002
|23
|Feyenoord Rotterdam
|NED
|180
|Australien
|6
|Abwehr
|Jason Kato
|GERIA
|Jason Kato GERIA
|10.05.1993
|33
|Albirex Niigata
|JPN
|181
|Australien
|7
|Sturm
|Mathew Allan
|LECKIE
|Mathew Allan LECKIE
|04.02.1991
|35
|Melbourne City FC
|AUS
|181
|Australien
|8
|Mittelfeld
|Connor Isaac
|METCALFE
|Connor Isaac METCALFE
|05.11.1999
|26
|FC St. Pauli
|GER
|183
|Australien
|9
|Sturm
|Mohamed A
|TOURE
|Mohamed A TOURE
|26.03.2004
|22
|Norwich City FC
|ENG
|186
|Australien
|10
|Sturm
|Ajdin
|HRUSTIC
|Ajdin HRUSTIC
|05.07.1996
|29
|SC Heracles Almelo
|NED
|180
|Australien
|11
|Sturm
|Awer Bul
|MABIL
|Awer Bul MABIL
|15.09.1995
|30
|CD Castellón
|ESP
|178
|Australien
|12
|Torwart
|Paul David
|IZZO
|Paul David IZZO
|06.01.1995
|31
|Randers FC
|DEN
|184
|Australien
|13
|Mittelfeld
|Aiden Connor
|O'NEILL
|Aiden Connor O'NEILL
|04.07.1998
|27
|New York City FC
|USA
|180
|Australien
|14
|Mittelfeld
|Cameron Peter
|DEVLIN
|Cameron Peter DEVLIN
|07.06.1998
|28
|Heart Of Midlothian FC
|SCO
|170
|Australien
|15
|Abwehr
|Kai Clifton
|TREWIN
|Kai Clifton TREWIN
|18.05.2001
|25
|New York City FC
|USA
|183
|Australien
|16
|Abwehr
|Aziz
|BEHICH
|Aziz BEHICH
|16.12.1990
|35
|Melbourne City FC
|AUS
|170
|Australien
|17
|Sturm
|Nestory
|IRANKUNDA
|Nestory IRANKUNDA
|09.02.2006
|20
|Watford FC
|ENG
|165
|Australien
|18
|Torwart
|Patrick Thomas
|BEACH
|Patrick Thomas BEACH
|06.08.2003
|22
|Melbourne City FC
|AUS
|189
|Australien
|19
|Abwehr
|Harry James
|SOUTTAR
|Harry James SOUTTAR
|22.10.1998
|27
|Leicester City FC
|ENG
|198
|Australien
|20
|Sturm
|Cristian
|VOLPATO
|Cristian VOLPATO
|15.11.2003
|22
|US Sassuolo
|ITA
|187
|Australien
|21
|Abwehr
|Cameron Robert
|BURGESS
|Cameron Robert BURGESS
|21.10.1995
|30
|Swansea City AFC
|WAL
|194
|Australien
|22
|Mittelfeld
|Jackson Alexander
|IRVINE
|Jackson Alexander IRVINE
|07.03.1993
|33
|FC St. Pauli
|GER
|189
|Australien
|23
|Sturm
|Nishan Matthew
|VELUPILLAY
|Nishan Matthew VELUPILLAY
|07.05.2001
|25
|Melbourne Victory FC
|AUS
|181
|Australien
|24
|Mittelfeld
|Paul Michael Junior
|OKON-ENGSTLER
|Paul Michael Junior OKON-ENGSTLER
|24.01.2005
|21
|Sydney FC
|AUS
|185
|Australien
|25
|Abwehr
|Lucas
|HERRINGTON
|Lucas HERRINGTON
|05.09.2007
|18
|Colorado Rapids
|USA
|193
|Australien
|26
|Sturm
|Tete Owen
|YENGI
|Tete Owen YENGI
|28.11.2000
|25
|FC Machida Zelvia
|JPN
|197
|Belgien
|1
|Torwart
|Thibaut Nicolas M
|COURTOIS
|Thibaut Nicolas M COURTOIS
|11.05.1992
|34
|Real Madrid C. F.
|ESP
|199
|Belgien
|2
|Abwehr
|Zeno Koen
|DEBAST
|Zeno Koen DEBAST
|24.10.2003
|22
|Sporting CP
|POR
|189
|Belgien
|3
|Abwehr
|Arthur Nicolas R
|THEATE
|Arthur Nicolas R THEATE
|25.05.2000
|26
|Eintracht Frankfurt
|GER
|185
|Belgien
|4
|Abwehr
|Brandon Erik
|MECHELE
|Brandon Erik MECHELE
|28.01.1993
|33
|Club Brugge
|BEL
|190
|Belgien
|5
|Abwehr
|Maxim Peter M
|DE CUYPER
|Maxim Peter M DE CUYPER
|22.12.2000
|25
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|182
|Belgien
|6
|Mittelfeld
|Axel Laurent A
|WITSEL
|Axel Laurent A WITSEL
|12.01.1989
|37
|Girona FC
|ESP
|186
|Belgien
|7
|Mittelfeld
|Kevin
|DE BRUYNE
|Kevin DE BRUYNE
|28.06.1991
|34
|SSC Napoli
|ITA
|181
|Belgien
|8
|Mittelfeld
|Youri Marion A
|TIELEMANS
|Youri Marion A TIELEMANS
|07.05.1997
|29
|Aston Villa FC
|ENG
|176
|Belgien
|9
|Sturm
|Romelu
|LUKAKU BOLINGOLI
|Romelu LUKAKU BOLINGOLI
|13.05.1993
|33
|SSC Napoli
|ITA
|190
|Belgien
|10
|Sturm
|Leandro
|TROSSARD
|Leandro TROSSARD
|04.12.1994
|31
|Arsenal FC
|ENG
|172
|Belgien
|11
|Sturm
|Jeremy Baffour
|DOKU
|Jeremy Baffour DOKU
|27.05.2002
|24
|Manchester City FC
|ENG
|173
|Belgien
|12
|Torwart
|Senne
|LAMMENS
|Senne LAMMENS
|07.07.2002
|23
|Manchester United FC
|ENG
|193
|Belgien
|13
|Torwart
|Mike Louis
|PENDERS
|Mike Louis PENDERS
|31.07.2005
|20
|RC Strasbourg
|FRA
|200
|Belgien
|14
|Sturm
|Dodi
|LUKEBAKIO NGANDOLI
|Dodi LUKEBAKIO NGANDOLI
|24.09.1997
|28
|SL Benfica
|POR
|184
|Belgien
|15
|Abwehr
|Thomas Andre A
|MEUNIER
|Thomas Andre A MEUNIER
|12.09.1991
|34
|Lille OSC
|FRA
|190
|Belgien
|16
|Abwehr
|Koni
|DE WINTER
|Koni DE WINTER
|12.06.2002
|23
|AC Milan
|ITA
|191
|Belgien
|17
|Sturm
|Charles Marc S
|DE KETELAERE
|Charles Marc S DE KETELAERE
|10.03.2001
|25
|Atalanta Bergamo
|ITA
|192
|Belgien
|18
|Abwehr
|Joaquin Ronny
|SEYS
|Joaquin Ronny SEYS
|28.03.2005
|21
|Club Brugge
|BEL
|178
|Belgien
|19
|Mittelfeld
|Diego Manuel J
|DA SILVA MOREIRA
|Diego Manuel J DA SILVA MOREIRA
|06.08.2004
|21
|RC Strasbourg
|FRA
|179
|Belgien
|20
|Mittelfeld
|Hans
|VANAKEN
|Hans VANAKEN
|24.08.1992
|33
|Club Brugge
|BEL
|195
|Belgien
|21
|Abwehr
|Timothy
|CASTAGNE
|Timothy CASTAGNE
|05.12.1995
|30
|Fulham FC
|ENG
|185
|Belgien
|22
|Mittelfeld
|Alexis Jesse M
|SAELEMAEKERS
|Alexis Jesse M SAELEMAEKERS
|27.06.1999
|26
|AC Milan
|ITA
|180
|Belgien
|23
|Mittelfeld
|Nicolas Thierry Y
|RASKIN
|Nicolas Thierry Y RASKIN
|23.02.2001
|25
|Rangers FC
|SCO
|178
|Belgien
|24
|Mittelfeld
|Amadou Ba Z
|MVOM ONANA
|Amadou Ba Z MVOM ONANA
|16.08.2001
|24
|Aston Villa FC
|ENG
|192
|Belgien
|25
|Abwehr
|Nathan
|NGOY
|Nathan NGOY
|10.06.2003
|23
|Lille OSC
|FRA
|183
|Belgien
|26
|Sturm
|Matias
|FERNANDEZ-PARDO
|Matias FERNANDEZ-PARDO
|03.02.2005
|21
|Lille OSC
|FRA
|188
|Bosnien und Herzegowina
|1
|Torwart
|Nikola
|VASILJ
|Nikola VASILJ
|02.12.1995
|30
|FC St. Pauli
|GER
|193
|Bosnien und Herzegowina
|2
|Abwehr
|Nihad
|MUJAKIC
|Nihad MUJAKIC
|15.04.1998
|28
|Gaziantep FK
|TUR
|189
|Bosnien und Herzegowina
|3
|Abwehr
|Dennis
|HADŽIKADUNIĆ
|Dennis HADŽIKADUNIĆ
|09.07.1998
|27
|UC Sampdoria
|ITA
|191
|Bosnien und Herzegowina
|4
|Abwehr
|Tarik
|MUHAREMOVIC
|Tarik MUHAREMOVIC
|28.02.2003
|23
|US Sassuolo
|ITA
|192
|Bosnien und Herzegowina
|5
|Abwehr
|Sead
|KOLAŠINAC
|Sead KOLAŠINAC
|20.06.1993
|32
|Atalanta Bergamo
|ITA
|183
|Bosnien und Herzegowina
|6
|Mittelfeld
|Benjamin
|TAHIROVIC
|Benjamin TAHIROVIC
|03.03.2003
|23
|Brøndby IF
|DEN
|191
|Bosnien und Herzegowina
|7
|Abwehr
|Amar
|DEDIC
|Amar DEDIC
|18.08.2002
|23
|SL Benfica
|POR
|180
|Bosnien und Herzegowina
|8
|Mittelfeld
|Armin
|GIGOVIC
|Armin GIGOVIC
|06.04.2002
|24
|BSC Young Boys
|SUI
|187
|Bosnien und Herzegowina
|9
|Sturm
|Samed
|BAŽDAR
|Samed BAŽDAR
|31.01.2004
|22
|Jagiellonia Białystok
|POL
|189
|Bosnien und Herzegowina
|10
|Sturm
|Ermedin
|DEMIROVIĆ
|Ermedin DEMIROVIĆ
|25.03.1998
|28
|VfB Stuttgart
|GER
|185
|Bosnien und Herzegowina
|11
|Sturm
|Edin
|DŽEKO
|Edin DŽEKO
|17.03.1986
|40
|FC Schalke 04
|GER
|192
|Bosnien und Herzegowina
|12
|Torwart
|Mladen
|JURKAS
|Mladen JURKAS
|07.10.2007
|18
|FK Borac Banja Luka
|BIH
|193
|Bosnien und Herzegowina
|13
|Mittelfeld
|Ivan
|BASIC
|Ivan BASIC
|30.04.2002
|24
|FC Astana
|KAZ
|178
|Bosnien und Herzegowina
|14
|Mittelfeld
|Ivan
|ŠUNJIĆ
|Ivan ŠUNJIĆ
|09.10.1996
|29
|Pafos FC
|CYP
|183
|Bosnien und Herzegowina
|15
|Mittelfeld
|Amar
|MEMIĆ
|Amar MEMIĆ
|20.01.2001
|25
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|176
|Bosnien und Herzegowina
|16
|Mittelfeld
|Amir
|HADŽIAHMETOVIĆ
|Amir HADŽIAHMETOVIĆ
|08.03.1997
|29
|Hull City FC
|ENG
|179
|Bosnien und Herzegowina
|17
|Mittelfeld
|Dženis
|BURNIĆ
|Dženis BURNIĆ
|22.05.1998
|28
|Karlsruher SC
|GER
|182
|Bosnien und Herzegowina
|18
|Abwehr
|Nikola
|KATIC
|Nikola KATIC
|10.10.1996
|29
|FC Schalke 04
|GER
|194
|Bosnien und Herzegowina
|19
|Sturm
|Kerim
|ALAJBEGOVIC
|Kerim ALAJBEGOVIC
|21.09.2007
|18
|FC Red Bull Salzburg
|AUT
|186
|Bosnien und Herzegowina
|20
|Sturm
|Esmir
|BAJRAKTAREVIC
|Esmir BAJRAKTAREVIC
|10.03.2005
|21
|PSV Eindhoven
|NED
|175
|Bosnien und Herzegowina
|21
|Abwehr
|Stjepan
|RADELJIC
|Stjepan RADELJIC
|05.09.1997
|28
|HNK Rijeka
|CRO
|201
|Bosnien und Herzegowina
|22
|Torwart
|Martin
|ZLOMISLIC
|Martin ZLOMISLIC
|16.08.1998
|27
|HNK Rijeka
|CRO
|189
|Bosnien und Herzegowina
|23
|Sturm
|Haris
|TABAKOVIC
|Haris TABAKOVIC
|20.06.1994
|31
|Borussia Mönchengladbach
|GER
|196
|Bosnien und Herzegowina
|24
|Abwehr
|Nidal
|CELIK
|Nidal CELIK
|17.07.2006
|19
|RC Lens
|FRA
|192
|Bosnien und Herzegowina
|25
|Sturm
|Jovo
|LUKIC
|Jovo LUKIC
|28.11.1998
|27
|Universitatea Cluj
|ROU
|190
|Bosnien und Herzegowina
|26
|Mittelfeld
|Ermin
|MAHMIĆ
|Ermin MAHMIĆ
|14.03.2005
|21
|FC Slovan Liberec
|CZE
|182
|Brasilien
|1
|Torwart
|Álisson Ramsés
|BECKER
|Álisson Ramsés BECKER
|02.10.1992
|33
|Liverpool FC
|ENG
|193
|Brasilien
|2
|Abwehr
|Wesley
|VINÍCIUS FRANÇA LIMA
|Wesley VINÍCIUS FRANÇA LIMA
|06.09.2003
|22
|AS Roma
|ITA
|175
|Brasilien
|3
|Abwehr
|Gabriel
|DOS SANTOS MAGALHÃES
|Gabriel DOS SANTOS MAGALHÃES
|19.12.1997
|28
|Arsenal FC
|ENG
|190
|Brasilien
|4
|Abwehr
|Marcos
|AOAS CORREA
|Marcos AOAS CORREA
|14.05.1994
|32
|Paris Saint-Germain
|FRA
|183
|Brasilien
|5
|Mittelfeld
|Carlos Henrique
|CASIMIRO
|Carlos Henrique CASIMIRO
|23.02.1992
|34
|Manchester United FC
|ENG
|185
|Brasilien
|6
|Abwehr
|Alex Sandro
|LOBO SILVA
|Alex Sandro LOBO SILVA
|26.01.1991
|35
|CR Flamengo
|BRA
|180
|Brasilien
|7
|Sturm
|Vinicius José
|PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR
|Vinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR
|12.07.2000
|25
|Real Madrid C. F.
|ESP
|176
|Brasilien
|8
|Mittelfeld
|Bruno
|GUIMARÃES RODRIGUEZ MOURA
|Bruno GUIMARÃES RODRIGUEZ MOURA
|16.11.1997
|28
|Newcastle United FC
|ENG
|182
|Brasilien
|9
|Sturm
|Matheus
|SANTOS CARNEIRO DA CUNHA
|Matheus SANTOS CARNEIRO DA CUNHA
|27.05.1999
|27
|Manchester United FC
|ENG
|183
|Brasilien
|10
|Sturm
|Neymar
|DA SILVA SANTOS JÚNIOR
|Neymar DA SILVA SANTOS JÚNIOR
|05.02.1992
|34
|Santos FC
|BRA
|175
|Brasilien
|11
|Sturm
|Raphael
|DIAS BELLOLI
|Raphael DIAS BELLOLI
|14.12.1996
|29
|FC Barcelona
|ESP
|176
|Brasilien
|12
|Torwart
|Weverton
|PEREIRA DA SILVA
|Weverton PEREIRA DA SILVA
|13.12.1987
|38
|Grêmio FBPA
|BRA
|189
|Brasilien
|13
|Abwehr
|Danilo Luiz
|DA SILVA
|Danilo Luiz DA SILVA
|15.07.1991
|34
|CR Flamengo
|BRA
|184
|Brasilien
|14
|Abwehr
|Gleison Bremer
|SILVA NASCIMENTO
|Gleison Bremer SILVA NASCIMENTO
|18.03.1997
|29
|Juventus FC
|ITA
|188
|Brasilien
|15
|Abwehr
|Leonardo
|PEREIRA
|Leonardo PEREIRA
|31.01.1996
|30
|CR Flamengo
|BRA
|189
|Brasilien
|16
|Abwehr
|Douglas
|DOS SANTOS JUSTINO DE MELO
|Douglas DOS SANTOS JUSTINO DE MELO
|22.03.1994
|32
|FC Zenit St. Petersburg
|RUS
|173
|Brasilien
|17
|Mittelfeld
|Fabio Henrique
|TAVARES
|Fabio Henrique TAVARES
|23.10.1993
|32
|Al Ittihad
|KSA
|188
|Brasilien
|18
|Mittelfeld
|Danilo
|DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|Danilo DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|29.04.2001
|25
|Botafogo
|BRA
|177
|Brasilien
|19
|Sturm
|Endrick Felipe
|MOREIRA DE SOUSA PESSOA
|Endrick Felipe MOREIRA DE SOUSA PESSOA
|21.07.2006
|19
|Olympique Lyonnais
|FRA
|172
|Brasilien
|20
|Mittelfeld
|Lucas
|TOLENTINO COELHO DE LIMA
|Lucas TOLENTINO COELHO DE LIMA
|27.08.1997
|28
|CR Flamengo
|BRA
|183
|Brasilien
|21
|Sturm
|Luiz Henrique André
|ROSA DA SILVA
|Luiz Henrique André ROSA DA SILVA
|02.01.2001
|25
|FC Zenit St. Petersburg
|RUS
|182
|Brasilien
|22
|Sturm
|Gabriel
|TEODORO MARTINELLI SILVA
|Gabriel TEODORO MARTINELLI SILVA
|18.06.2001
|24
|Arsenal FC
|ENG
|178
|Brasilien
|23
|Torwart
|Ederson
|SANTANA DE MORAES
|Ederson SANTANA DE MORAES
|17.08.1993
|32
|Fenerbahçe SK
|TUR
|188
|Brasilien
|24
|Abwehr
|Roger
|IBAÑEZ DA SILVA
|Roger IBAÑEZ DA SILVA
|23.11.1998
|27
|Al Ahli FC
|KSA
|186
|Brasilien
|25
|Sturm
|Igor Thiago
|NASCIMENTO RODRIGUES
|Igor Thiago NASCIMENTO RODRIGUES
|26.06.2001
|24
|Brentford FC
|ENG
|190
|Brasilien
|26
|Sturm
|Rayan Vitor
|SIMPLICIO ROCHA
|Rayan Vitor SIMPLICIO ROCHA
|03.08.2006
|19
|AFC Bournemouth
|ENG
|187
|Curaçao
|1
|Torwart
|Eloy Victor
|ROOM
|Eloy Victor ROOM
|06.02.1989
|37
|Miami FC
|USA
|190
|Curaçao
|2
|Abwehr
|Shurandy Ruggerio
|SAMBO
|Shurandy Ruggerio SAMBO
|19.08.2001
|24
|Sparta Rotterdam
|NED
|174
|Curaçao
|3
|Abwehr
|Juriën Godfried Juan
|GAARI
|Juriën Godfried Juan GAARI
|23.12.1993
|32
|Abha Club
|KSA
|183
|Curaçao
|4
|Abwehr
|Roshon Felix Romar Jordan
|VAN EIJMA
|Roshon Felix Romar Jordan VAN EIJMA
|09.06.1998
|28
|RKC Waalwijk
|NED
|186
|Curaçao
|5
|Abwehr
|Sherel Constancio
|FLORANUS
|Sherel Constancio FLORANUS
|23.08.1998
|27
|PEC Zwolle
|NED
|181
|Curaçao
|6
|Mittelfeld
|Godfried
|ROEMERATOE
|Godfried ROEMERATOE
|19.08.1999
|26
|RKC Waalwijk
|NED
|178
|Curaçao
|7
|Mittelfeld
|Juninho Gracielo
|BACUNA
|Juninho Gracielo BACUNA
|07.08.1997
|28
|FC Volendam
|NED
|178
|Curaçao
|8
|Mittelfeld
|Livano Shyron Liomar
|COMENENCIA
|Livano Shyron Liomar COMENENCIA
|03.02.2004
|22
|FC Zürich
|SUI
|185
|Curaçao
|9
|Sturm
|Jürgen Leonardo
|LOCADIA
|Jürgen Leonardo LOCADIA
|07.11.1993
|32
|Miami FC
|USA
|193
|Curaçao
|10
|Mittelfeld
|Leandro Jones Johan
|BACUNA
|Leandro Jones Johan BACUNA
|21.08.1991
|34
|Iğdır FK
|TUR
|180
|Curaçao
|11
|Sturm
|Jeremy Cornelis Jacobus
|ANTONISSE
|Jeremy Cornelis Jacobus ANTONISSE
|29.03.2002
|24
|AE Kifisia FC
|GRE
|164
|Curaçao
|12
|Sturm
|Misjonne Juniffer Naigelino
|HANSEN
|Misjonne Juniffer Naigelino HANSEN
|18.05.2002
|24
|Middlesbrough FC
|ENG
|176
|Curaçao
|13
|Sturm
|Tyrese Yurvencey
|NOSLIN
|Tyrese Yurvencey NOSLIN
|11.09.2002
|23
|SC Telstar
|NED
|182
|Curaçao
|14
|Sturm
|Kenji Joel
|GORRE
|Kenji Joel GORRE
|29.09.1994
|31
|Maccabi Haifa FC
|ISR
|174
|Curaçao
|15
|Mittelfeld
|Ar'jany Jainel Archenir
|MARTHA
|Ar'jany Jainel Archenir MARTHA
|04.09.2003
|22
|Rotherham United FC
|ENG
|180
|Curaçao
|16
|Sturm
|Jearl Erwin
|MARGARITHA
|Jearl Erwin MARGARITHA
|10.04.2000
|26
|SK Beveren
|BEL
|181
|Curaçao
|17
|Sturm
|Brandley Mack-Olien
|KUWAS
|Brandley Mack-Olien KUWAS
|19.09.1992
|33
|FC Volendam
|NED
|181
|Curaçao
|18
|Abwehr
|Armando Maria
|OBISPO
|Armando Maria OBISPO
|05.03.1999
|27
|PSV Eindhoven
|NED
|185
|Curaçao
|19
|Sturm
|Gervane Zjandric Adonnis
|KASTANEER
|Gervane Zjandric Adonnis KASTANEER
|09.06.1996
|30
|Terengganu FC
|MAS
|189
|Curaçao
|20
|Abwehr
|Joshua Benjamin
|BRENET
|Joshua Benjamin BRENET
|20.03.1994
|32
|Kayserispor
|TUR
|181
|Curaçao
|21
|Mittelfeld
|Tahith Jose Girigorio Djorkaef
|CHONG
|Tahith Jose Girigorio Djorkaef CHONG
|04.12.1999
|26
|Sheffield United FC
|ENG
|185
|Curaçao
|22
|Mittelfeld
|Kevin Antonio
|FELIDA
|Kevin Antonio FELIDA
|11.11.1999
|26
|FC Den Bosch
|NED
|174
|Curaçao
|23
|Abwehr
|Riechedly Guillermo
|BAZOER
|Riechedly Guillermo BAZOER
|12.10.1996
|29
|Konyaspor
|TUR
|184
|Curaçao
|24
|Abwehr
|Deveron Lenny
|FONVILLE
|Deveron Lenny FONVILLE
|16.05.2003
|23
|NEC Nijmegen
|NED
|188
|Curaçao
|25
|Torwart
|Tyrick Jeremy
|BODAK
|Tyrick Jeremy BODAK
|15.05.2002
|24
|SC Telstar
|NED
|190
|Curaçao
|26
|Torwart
|Trevor Irving
|DOORNBUSCH
|Trevor Irving DOORNBUSCH
|06.07.1999
|26
|VVV Venlo
|NED
|188
|DR Kongo
|1
|Torwart
|Lionel Nzau
|MPASI
|Lionel Nzau MPASI
|01.08.1994
|31
|Le Havre AC
|FRA
|182
|DR Kongo
|2
|Abwehr
|Wan
|BISSAKA
|Wan BISSAKA
|26.11.1997
|28
|West Ham United FC
|ENG
|183
|DR Kongo
|3
|Abwehr
|Steve Nkanu
|KAPUADI
|Steve Nkanu KAPUADI
|30.04.1998
|28
|Widzew Łódź
|POL
|196
|DR Kongo
|4
|Abwehr
|Axel
|TUANZEBE
|Axel TUANZEBE
|14.11.1997
|28
|Burnley FC
|ENG
|188
|DR Kongo
|5
|Abwehr
|Dylan Buduka
|BATUBINSIKA
|Dylan Buduka BATUBINSIKA
|15.02.1996
|30
|AEL FC
|GRE
|185
|DR Kongo
|6
|Mittelfeld
|Ngal’ayel
|MUKAU
|Ngal’ayel MUKAU
|03.11.2004
|21
|Lille OSC
|FRA
|186
|DR Kongo
|7
|Mittelfeld
|Nathanaël
|MBUKU
|Nathanaël MBUKU
|16.03.2002
|24
|Montpellier HSC
|FRA
|170
|DR Kongo
|8
|Mittelfeld
|Samuel Alain
|MOUTOUSSAMY
|Samuel Alain MOUTOUSSAMY
|12.08.1996
|29
|Atromitos FC
|GRE
|176
|DR Kongo
|9
|Sturm
|Kibambe Brian
|CIPENGA
|Kibambe Brian CIPENGA
|11.03.1998
|28
|CD Castellón
|ESP
|172
|DR Kongo
|10
|Mittelfeld
|Theo Mbulofeko Batombo
|BONGONDA
|Theo Mbulofeko Batombo BONGONDA
|20.11.1995
|30
|FC Spartak Moscow
|RUS
|176
|DR Kongo
|11
|Sturm
|Mambenga Gaël Roméo
|KAKUTA
|Mambenga Gaël Roméo KAKUTA
|21.06.1991
|34
|AEL FC
|GRE
|174
|DR Kongo
|12
|Abwehr
|Joris
|KAYEMBE-DITU
|Joris KAYEMBE-DITU
|08.08.1994
|31
|KRC Genk
|BEL
|180
|DR Kongo
|13
|Sturm
|Meschack Lina
|ELIA
|Meschack Lina ELIA
|06.08.1997
|28
|Alanyaspor
|TUR
|173
|DR Kongo
|14
|Mittelfeld
|Noah Junior
|SADIKI
|Noah Junior SADIKI
|17.12.2004
|21
|Sunderland AFC
|ENG
|165
|DR Kongo
|15
|Mittelfeld
|Tshibola
|AARON
|Tshibola AARON
|02.01.1995
|31
|Kilmarnock FC
|SCO
|184
|DR Kongo
|16
|Torwart
|Timothy Bruce Munzoko
|FAYULU
|Timothy Bruce Munzoko FAYULU
|24.07.1999
|26
|FC Noah
|ARM
|192
|DR Kongo
|17
|Sturm
|Cedric
|BAKAMBU
|Cedric BAKAMBU
|11.04.1991
|35
|Real Betis
|ESP
|182
|DR Kongo
|18
|Mittelfeld
|Charles Monginda
|PICKEL
|Charles Monginda PICKEL
|15.05.1997
|29
|RCD Espanyol
|ESP
|187
|DR Kongo
|19
|Sturm
|Mayele Fiston
|KALALA
|Mayele Fiston KALALA
|24.06.1994
|31
|Pyramids FC
|EGY
|185
|DR Kongo
|20
|Sturm
|Yoane
|WISSA
|Yoane WISSA
|03.09.1996
|29
|Newcastle United FC
|ENG
|176
|DR Kongo
|21
|Torwart
|Matthieu Luka
|EPOLO
|Matthieu Luka EPOLO
|15.01.2005
|21
|Standard Liège
|BEL
|183
|DR Kongo
|22
|Abwehr
|Mangulu Chancel
|MBEMBA
|Mangulu Chancel MBEMBA
|08.08.1994
|31
|Lille OSC
|FRA
|182
|DR Kongo
|23
|Sturm
|Simon Bokote
|BANZA
|Simon Bokote BANZA
|13.08.1996
|29
|Al Jazira
|UAE
|189
|DR Kongo
|24
|Abwehr
|Gédéon Tchingoma Kyatengwa
|KALULU
|Gédéon Tchingoma Kyatengwa KALULU
|29.08.1997
|28
|Aris Limassol FC
|CYP
|178
|DR Kongo
|25
|Mittelfeld
|Edo Kayembe
|KAYEMBE
|Edo Kayembe KAYEMBE
|03.06.1998
|28
|Watford FC
|ENG
|183
|DR Kongo
|26
|Abwehr
|Arthur Fuka
|MASUAKU KAWELA
|Arthur Fuka MASUAKU KAWELA
|07.11.1993
|32
|RC Lens
|FRA
|179
|Deutschland
|1
|Torwart
|Manuel Peter
|NEUER
|Manuel Peter NEUER
|27.03.1986
|40
|FC Bayern München
|GER
|193
|Deutschland
|2
|Abwehr
|Antonio
|RÜDIGER
|Antonio RÜDIGER
|03.03.1993
|33
|Real Madrid C. F.
|ESP
|190
|Deutschland
|3
|Abwehr
|Waldemar
|ANTON
|Waldemar ANTON
|20.07.1996
|29
|Borussia Dortmund
|GER
|189
|Deutschland
|4
|Abwehr
|Jonathan Glao
|TAH
|Jonathan Glao TAH
|11.02.1996
|30
|FC Bayern München
|GER
|195
|Deutschland
|5
|Mittelfeld
|Aleksandar
|PAVLOVIĆ
|Aleksandar PAVLOVIĆ
|03.05.2004
|22
|FC Bayern München
|GER
|188
|Deutschland
|6
|Abwehr
|Joshua Walter
|KIMMICH
|Joshua Walter KIMMICH
|08.02.1995
|31
|FC Bayern München
|GER
|177
|Deutschland
|7
|Sturm
|Kai Lukas
|HAVERTZ
|Kai Lukas HAVERTZ
|11.06.1999
|27
|Arsenal FC
|ENG
|190
|Deutschland
|8
|Mittelfeld
|Leon Christoph
|GORETZKA
|Leon Christoph GORETZKA
|06.02.1995
|31
|FC Bayern München
|GER
|189
|Deutschland
|9
|Mittelfeld
|Jamie Jaleel Jeremy
|LEWELING
|Jamie Jaleel Jeremy LEWELING
|26.02.2001
|25
|VfB Stuttgart
|GER
|185
|Deutschland
|10
|Mittelfeld
|Jamal
|MUSIALA
|Jamal MUSIALA
|26.02.2003
|23
|FC Bayern München
|GER
|180
|Deutschland
|11
|Sturm
|Nick
|WOLTEMADE
|Nick WOLTEMADE
|14.02.2002
|24
|Newcastle United FC
|ENG
|198
|Deutschland
|12
|Torwart
|Oliver
|BAUMANN
|Oliver BAUMANN
|02.06.1990
|36
|TSG Hoffenheim
|GER
|187
|Deutschland
|13
|Mittelfeld
|Pascal Alexander
|GROß
|Pascal Alexander GROß
|15.06.1991
|34
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|181
|Deutschland
|14
|Sturm
|Maximilian
|BEIER
|Maximilian BEIER
|17.10.2002
|23
|Borussia Dortmund
|GER
|185
|Deutschland
|15
|Abwehr
|Nico Cédric
|SCHLOTTERBECK
|Nico Cédric SCHLOTTERBECK
|01.12.1999
|26
|Borussia Dortmund
|GER
|191
|Deutschland
|16
|Mittelfeld
|Angelo Nicolas
|STILLER
|Angelo Nicolas STILLER
|04.04.2001
|25
|VfB Stuttgart
|GER
|183
|Deutschland
|17
|Mittelfeld
|Florian Richard
|WIRTZ
|Florian Richard WIRTZ
|03.05.2003
|23
|Liverpool FC
|ENG
|176
|Deutschland
|18
|Abwehr
|Nathaniel Christopher
|BROWN
|Nathaniel Christopher BROWN
|16.06.2003
|22
|Eintracht Frankfurt
|GER
|176
|Deutschland
|19
|Mittelfeld
|Leroy Aziz
|SANÉ
|Leroy Aziz SANÉ
|11.01.1996
|30
|Galatasaray SK
|TUR
|183
|Deutschland
|20
|Mittelfeld
|Nadiem
|AMIRI
|Nadiem AMIRI
|27.10.1996
|29
|1. FSV Mainz 05
|GER
|178
|Deutschland
|21
|Torwart
|Alexander
|NÜBEL
|Alexander NÜBEL
|30.09.1996
|29
|VfB Stuttgart
|GER
|193
|Deutschland
|22
|Abwehr
|David
|RAUM
|David RAUM
|22.04.1998
|28
|RB Leipzig
|GER
|180
|Deutschland
|23
|Mittelfeld
|Felix Kalu
|NMECHA
|Felix Kalu NMECHA
|10.10.2000
|25
|Borussia Dortmund
|GER
|190
|Deutschland
|24
|Abwehr
|Malick
|THIAW
|Malick THIAW
|08.08.2001
|24
|Newcastle United FC
|ENG
|194
|Deutschland
|25
|Mittelfeld
|Lennart
|KARL
|Lennart KARL
|22.02.2008
|18
|FC Bayern München
|GER
|170
|Deutschland
|26
|Sturm
|Deniz
|UNDAV
|Deniz UNDAV
|19.07.1996
|29
|VfB Stuttgart
|GER
|179
|Ecuador
|1
|Torwart
|Hernán Ismael
|GALÍNDEZ
|Hernán Ismael GALÍNDEZ
|30.03.1987
|39
|CA Huracán
|ARG
|189
|Ecuador
|2
|Abwehr
|Félix Eduardo
|TORRES CAICEDO
|Félix Eduardo TORRES CAICEDO
|11.01.1997
|29
|SC Internacional
|BRA
|187
|Ecuador
|3
|Abwehr
|Piero Martin
|HINCAPIÉ REYNA
|Piero Martin HINCAPIÉ REYNA
|09.01.2002
|24
|Arsenal FC
|ENG
|183
|Ecuador
|4
|Abwehr
|Joel Leandro
|ORDÓÑEZ GUERRERO
|Joel Leandro ORDÓÑEZ GUERRERO
|21.04.2004
|22
|Club Brugge
|BEL
|188
|Ecuador
|5
|Mittelfeld
|Jordy Jose
|ALCÍVAR MACÍAS
|Jordy Jose ALCÍVAR MACÍAS
|05.08.1999
|26
|Independiente Del Valle
|ECU
|168
|Ecuador
|6
|Abwehr
|Willian Joel
|PACHO TENORIO
|Willian Joel PACHO TENORIO
|16.10.2001
|24
|Paris Saint-Germain
|FRA
|188
|Ecuador
|7
|Abwehr
|Pervis Josue
|ESTUPIÑÁN TENORIO
|Pervis Josue ESTUPIÑÁN TENORIO
|21.01.1998
|28
|AC Milan
|ITA
|175
|Ecuador
|8
|Mittelfeld
|Anthony Lenin
|VALENCIA BAJAÑA
|Anthony Lenin VALENCIA BAJAÑA
|21.07.2003
|22
|Royal Antwerp FC
|BEL
|173
|Ecuador
|9
|Sturm
|John
|YEBOAH ZAMORA
|John YEBOAH ZAMORA
|23.06.2000
|25
|Venezia FC
|ITA
|170
|Ecuador
|10
|Mittelfeld
|Ray Kendry
|PAEZ ANDRADE
|Ray Kendry PAEZ ANDRADE
|04.05.2007
|19
|CA River Plate
|ARG
|178
|Ecuador
|11
|Sturm
|Kevin Jose
|RODRÍGUEZ CORTEZ
|Kevin Jose RODRÍGUEZ CORTEZ
|04.03.2000
|26
|Royale Union Saint-Gilloise
|BEL
|190
|Ecuador
|12
|Torwart
|Wellington Moisés
|RAMÍREZ PRECIADO
|Wellington Moisés RAMÍREZ PRECIADO
|09.09.2000
|25
|AE Kifisia FC
|GRE
|185
|Ecuador
|13
|Sturm
|Enner Remberto
|VALENCIA LASTRA
|Enner Remberto VALENCIA LASTRA
|04.11.1989
|36
|CF Pachuca
|MEX
|177
|Ecuador
|14
|Mittelfeld
|Alan Steve
|MINDA GARCIA
|Alan Steve MINDA GARCIA
|14.05.2003
|23
|Atlético Mineiro
|BRA
|174
|Ecuador
|15
|Mittelfeld
|Pedro Jeampierre
|VITE UCA
|Pedro Jeampierre VITE UCA
|09.03.2002
|24
|Pumas UNAM
|MEX
|172
|Ecuador
|16
|Sturm
|Jordy Josue
|CAICEDO MEDINA
|Jordy Josue CAICEDO MEDINA
|18.11.1997
|28
|CA Huracán
|ARG
|186
|Ecuador
|17
|Abwehr
|Ángelo Smit
|PRECIADO QUIÑONEZ
|Ángelo Smit PRECIADO QUIÑONEZ
|18.02.1998
|28
|Atlético Mineiro
|BRA
|174
|Ecuador
|18
|Mittelfeld
|Denil Daniel
|CASTILLO PRECIADO
|Denil Daniel CASTILLO PRECIADO
|24.03.2004
|22
|FC Midtjylland
|DEN
|189
|Ecuador
|19
|Sturm
|Gonzalo Jordy
|PLATA JIMENEZ
|Gonzalo Jordy PLATA JIMENEZ
|01.11.2000
|25
|CR Flamengo
|BRA
|178
|Ecuador
|20
|Sturm
|Nilson David
|ANGULO RAMIREZ
|Nilson David ANGULO RAMIREZ
|19.06.2003
|22
|Sunderland AFC
|ENG
|184
|Ecuador
|21
|Mittelfeld
|Alan Steven
|FRANCO PALMA
|Alan Steven FRANCO PALMA
|21.08.1998
|27
|Atlético Mineiro
|BRA
|175
|Ecuador
|22
|Torwart
|Gonzalo Roberto
|VALLE BUSTAMANTE
|Gonzalo Roberto VALLE BUSTAMANTE
|28.02.1996
|30
|LDU Quito
|ECU
|186
|Ecuador
|23
|Mittelfeld
|Moisés Isaac
|CAICEDO COROZO
|Moisés Isaac CAICEDO COROZO
|02.11.2001
|24
|Chelsea FC
|ENG
|178
|Ecuador
|24
|Sturm
|Jeremy Alberto
|AREVALO MERA
|Jeremy Alberto AREVALO MERA
|19.03.2005
|21
|VfB Stuttgart
|GER
|182
|Ecuador
|25
|Abwehr
|Jackson Gabriel
|POROZO VERNAZA
|Jackson Gabriel POROZO VERNAZA
|04.08.2000
|25
|Club Tijuana
|MEX
|192
|Ecuador
|26
|Abwehr
|Yaimar Abel
|MEDINA ORTIZ
|Yaimar Abel MEDINA ORTIZ
|05.11.2004
|21
|KRC Genk
|BEL
|173
|Elfenbeinküste
|1
|Torwart
|Yahia
|FOFANA
|Yahia FOFANA
|21.08.2000
|25
|Çaykur Rizespor
|TUR
|194
|Elfenbeinküste
|2
|Abwehr
|Ousmane
|DIOMANDE
|Ousmane DIOMANDE
|04.12.2003
|22
|Sporting CP
|POR
|190
|Elfenbeinküste
|3
|Abwehr
|N'clomande Ghislain
|KONAN
|N'clomande Ghislain KONAN
|27.12.1995
|30
|Gil Vicente FC
|POR
|176
|Elfenbeinküste
|4
|Mittelfeld
|Jean Michael
|SERI
|Jean Michael SERI
|19.07.1991
|34
|NK Maribor
|SVN
|168
|Elfenbeinküste
|5
|Abwehr
|Wilfried Stephane
|SINGO
|Wilfried Stephane SINGO
|25.12.2000
|25
|Galatasaray SK
|TUR
|182
|Elfenbeinküste
|6
|Mittelfeld
|Seko Mohamed
|FOFANA
|Seko Mohamed FOFANA
|07.05.1995
|31
|FC Porto
|POR
|185
|Elfenbeinküste
|7
|Abwehr
|Kouakou Odilon Dorgeless
|KOSSOUNOU
|Kouakou Odilon Dorgeless KOSSOUNOU
|04.01.2001
|25
|Atalanta Bergamo
|ITA
|191
|Elfenbeinküste
|8
|Mittelfeld
|Franck Yannick
|KESSIE
|Franck Yannick KESSIE
|19.12.1996
|29
|Al Ahli FC
|KSA
|183
|Elfenbeinküste
|9
|Sturm
|Ange-Yoan Laurent
|BONNY
|Ange-Yoan Laurent BONNY
|25.10.2003
|22
|FC Internazionale Milano
|ITA
|189
|Elfenbeinküste
|10
|Sturm
|Simon
|ADINGRA
|Simon ADINGRA
|01.01.2002
|24
|AS Monaco
|FRA
|175
|Elfenbeinküste
|11
|Sturm
|Yan
|DIOMANDE
|Yan DIOMANDE
|14.11.2006
|19
|RB Leipzig
|GER
|180
|Elfenbeinküste
|12
|Sturm
|Sepe Elye Delmas
|WAHI
|Sepe Elye Delmas WAHI
|02.01.2003
|23
|OGC Nice
|FRA
|181
|Elfenbeinküste
|13
|Abwehr
|Christopher Tea Domoraud
|OPERI
|Christopher Tea Domoraud OPERI
|29.04.1997
|29
|Başakşehir FK
|TUR
|183
|Elfenbeinküste
|14
|Sturm
|Oumar
|DIAKITE
|Oumar DIAKITE
|20.12.2003
|22
|Cercle Brugge
|BEL
|182
|Elfenbeinküste
|15
|Sturm
|Amad
|DIALLO
|Amad DIALLO
|11.07.2002
|23
|Manchester United FC
|ENG
|173
|Elfenbeinküste
|16
|Torwart
|Mohamed
|KONE
|Mohamed KONE
|07.03.2002
|24
|Sporting Charleroi
|BEL
|186
|Elfenbeinküste
|17
|Abwehr
|Guela Maho-Lewis
|DOUE
|Guela Maho-Lewis DOUE
|17.10.2002
|23
|RC Strasbourg
|FRA
|187
|Elfenbeinküste
|18
|Mittelfeld
|Ibrahim
|SANGARE
|Ibrahim SANGARE
|02.12.1997
|28
|Nottingham Forest FC
|ENG
|191
|Elfenbeinküste
|19
|Sturm
|Nicolas
|PEPE
|Nicolas PEPE
|29.05.1995
|31
|Villarreal CF
|ESP
|183
|Elfenbeinküste
|20
|Abwehr
|Badobre Emmanuel Elysee Djedje
|AGBADOU
|Badobre Emmanuel Elysee Djedje AGBADOU
|17.06.1997
|28
|Beşiktaş JK
|TUR
|185
|Elfenbeinküste
|21
|Abwehr
|Obite Evan
|NDICKA
|Obite Evan NDICKA
|20.08.1999
|26
|AS Roma
|ITA
|192
|Elfenbeinküste
|22
|Sturm
|Evann Ludovic Vidjannagni
|GUESSAND
|Evann Ludovic Vidjannagni GUESSAND
|01.07.2001
|24
|Crystal Palace FC
|ENG
|188
|Elfenbeinküste
|23
|Torwart
|Alban-Marc
|LAFONT
|Alban-Marc LAFONT
|23.01.1999
|27
|Panathinaikos FC
|GRE
|196
|Elfenbeinküste
|24
|Sturm
|Bazoumana
|TOURE
|Bazoumana TOURE
|02.03.2006
|20
|TSG Hoffenheim
|GER
|178
|Elfenbeinküste
|25
|Mittelfeld
|Parfait
|GUIAGON
|Parfait GUIAGON
|22.02.2001
|25
|Sporting Charleroi
|BEL
|165
|Elfenbeinküste
|26
|Mittelfeld
|Christ Ravynel Inao
|OULAI
|Christ Ravynel Inao OULAI
|06.04.2006
|20
|Trabzonspor
|TUR
|173
|England
|1
|Torwart
|Jordan Lee
|PICKFORD
|Jordan Lee PICKFORD
|07.03.1994
|32
|Everton FC
|ENG
|185
|England
|2
|Abwehr
|Ezri Ngoyo
|KONSA
|Ezri Ngoyo KONSA
|23.10.1997
|28
|Aston Villa FC
|ENG
|180
|England
|3
|Abwehr
|Nico
|O'REILLY
|Nico O'REILLY
|21.03.2005
|21
|Manchester City FC
|ENG
|177
|England
|4
|Mittelfeld
|Declan
|RICE
|Declan RICE
|14.01.1999
|27
|Arsenal FC
|ENG
|185
|England
|5
|Abwehr
|John
|STONES
|John STONES
|28.05.1994
|32
|Manchester City FC
|ENG
|188
|England
|6
|Abwehr
|Addji Keaninkin Marc-Isreal
|GUEHI
|Addji Keaninkin Marc-Isreal GUEHI
|13.07.2000
|25
|Manchester City FC
|ENG
|183
|England
|7
|Sturm
|Bukayo Ayoyinka
|SAKA
|Bukayo Ayoyinka SAKA
|05.09.2001
|24
|Arsenal FC
|ENG
|178
|England
|8
|Mittelfeld
|Elliot Junior
|ANDERSON
|Elliot Junior ANDERSON
|06.11.2002
|23
|Nottingham Forest FC
|ENG
|179
|England
|9
|Sturm
|Harry Edward
|KANE
|Harry Edward KANE
|28.07.1993
|32
|FC Bayern München
|GER
|190
|England
|10
|Mittelfeld
|Jude Victor William
|BELLINGHAM
|Jude Victor William BELLINGHAM
|29.06.2003
|22
|Real Madrid C. F.
|ESP
|183
|England
|11
|Sturm
|Marcus
|RASHFORD
|Marcus RASHFORD
|31.10.1997
|28
|FC Barcelona
|ESP
|180
|England
|12
|Abwehr
|Valentino Francisco
|LIVRAMENTO
|Valentino Francisco LIVRAMENTO
|12.11.2002
|23
|Newcastle United FC
|ENG
|182
|England
|13
|Torwart
|Dean Bradley
|HENDERSON
|Dean Bradley HENDERSON
|12.03.1997
|29
|Crystal Palace FC
|ENG
|188
|England
|14
|Mittelfeld
|Jordan Brian
|HENDERSON
|Jordan Brian HENDERSON
|17.06.1990
|35
|Brentford FC
|ENG
|183
|England
|15
|Abwehr
|Daniel Johnson
|BURN
|Daniel Johnson BURN
|09.05.1992
|34
|Newcastle United FC
|ENG
|201
|England
|16
|Mittelfeld
|Kobbie Boateng
|MAINOO
|Kobbie Boateng MAINOO
|19.04.2005
|21
|Manchester United FC
|ENG
|183
|England
|17
|Mittelfeld
|Morgan Elliot
|ROGERS
|Morgan Elliot ROGERS
|26.07.2002
|23
|Aston Villa FC
|ENG
|187
|England
|18
|Sturm
|Anthony Michael
|GORDON
|Anthony Michael GORDON
|24.02.2001
|25
|Newcastle United FC
|ENG
|182
|England
|19
|Sturm
|Oliver George Arthur
|WATKINS
|Oliver George Arthur WATKINS
|30.12.1995
|30
|Aston Villa FC
|ENG
|180
|England
|20
|Sturm
|Chukwunonso Azuka Tristan
|MADUEKE
|Chukwunonso Azuka Tristan MADUEKE
|10.03.2002
|24
|Arsenal FC
|ENG
|182
|England
|21
|Mittelfeld
|Eberechi Oluchi
|EZE
|Eberechi Oluchi EZE
|29.06.1998
|27
|Arsenal FC
|ENG
|178
|England
|22
|Sturm
|Ivan Benjamin Elijah
|TONEY
|Ivan Benjamin Elijah TONEY
|16.03.1996
|30
|Al Ahli FC
|KSA
|185
|England
|23
|Torwart
|James Harrington
|TRAFFORD
|James Harrington TRAFFORD
|10.10.2002
|23
|Manchester City FC
|ENG
|197
|England
|24
|Abwehr
|Reece Lewis
|JAMES
|Reece Lewis JAMES
|08.12.1999
|26
|Chelsea FC
|ENG
|180
|England
|25
|Abwehr
|Diop Tehuti Djed-Hotep
|SPENCE
|Diop Tehuti Djed-Hotep SPENCE
|09.08.2000
|25
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|184
|England
|26
|Abwehr
|Jarell Amorin
|QUANSAH
|Jarell Amorin QUANSAH
|29.01.2003
|23
|Bayer Leverkusen
|GER
|190
|Frankreich
|1
|Torwart
|Brice Lauriche
|SAMBA
|Brice Lauriche SAMBA
|25.04.1994
|32
|Stade Rennais FC
|FRA
|187
|Frankreich
|2
|Abwehr
|Malo Arthur
|GUSTO
|Malo Arthur GUSTO
|19.05.2003
|23
|Chelsea FC
|ENG
|179
|Frankreich
|3
|Abwehr
|Lucas
|DIGNE
|Lucas DIGNE
|20.07.1993
|32
|Aston Villa FC
|ENG
|178
|Frankreich
|4
|Abwehr
|Dayotchanculle Oswald
|UPAMECANO
|Dayotchanculle Oswald UPAMECANO
|27.10.1998
|27
|FC Bayern München
|GER
|186
|Frankreich
|5
|Abwehr
|Jules Olivier
|KOUNDE
|Jules Olivier KOUNDE
|12.11.1998
|27
|FC Barcelona
|ESP
|178
|Frankreich
|6
|Mittelfeld
|Kouadio Emmanuel Boris
|KONE
|Kouadio Emmanuel Boris KONE
|17.05.2001
|25
|AS Roma
|ITA
|185
|Frankreich
|7
|Sturm
|Masour Ousmane
|DEMBELE
|Masour Ousmane DEMBELE
|15.05.1997
|29
|Paris Saint-Germain
|FRA
|179
|Frankreich
|8
|Mittelfeld
|Aurélien Djani
|TCHOUAMENI
|Aurélien Djani TCHOUAMENI
|27.01.2000
|26
|Real Madrid C. F.
|ESP
|188
|Frankreich
|9
|Sturm
|Marcus Lilian
|THURAM-ULIEN
|Marcus Lilian THURAM-ULIEN
|06.08.1997
|28
|FC Internazionale Milano
|ITA
|192
|Frankreich
|10
|Sturm
|Kylian
|MBAPPE LOTTIN
|Kylian MBAPPE LOTTIN
|20.12.1998
|27
|Real Madrid C. F.
|ESP
|180
|Frankreich
|11
|Sturm
|Michael Akpovie
|OLISE
|Michael Akpovie OLISE
|12.12.2001
|24
|FC Bayern München
|GER
|184
|Frankreich
|12
|Sturm
|Bradley Jean-Manuel Essolisa A
|BARCOLA
|Bradley Jean-Manuel Essolisa A BARCOLA
|02.09.2002
|23
|Paris Saint-Germain
|FRA
|187
|Frankreich
|13
|Mittelfeld
|N'golo
|KANTE
|N'golo KANTE
|29.03.1991
|35
|Fenerbahçe SK
|TUR
|171
|Frankreich
|14
|Mittelfeld
|Adrien Thibault Marie
|RABIOT
|Adrien Thibault Marie RABIOT
|03.04.1995
|31
|AC Milan
|ITA
|191
|Frankreich
|15
|Abwehr
|Ibrahima
|KONATÉ
|Ibrahima KONATÉ
|25.05.1999
|27
|Liverpool FC
|ENG
|194
|Frankreich
|16
|Torwart
|Mike Peterson
|MAIGNAN
|Mike Peterson MAIGNAN
|03.07.1995
|30
|AC Milan
|ITA
|191
|Frankreich
|17
|Abwehr
|William Alain André Gabriel
|SALIBA
|William Alain André Gabriel SALIBA
|24.03.2001
|25
|Arsenal FC
|ENG
|192
|Frankreich
|18
|Mittelfeld
|Warren Marie Jean-Pierre
|ZAÏRE-EMERY
|Warren Marie Jean-Pierre ZAÏRE-EMERY
|08.03.2006
|20
|Paris Saint-Germain
|FRA
|176
|Frankreich
|19
|Abwehr
|Théo Bernard François
|HERNANDEZ
|Théo Bernard François HERNANDEZ
|06.10.1997
|28
|Al Hilal SC
|KSA
|184
|Frankreich
|20
|Sturm
|Désiré Nonka-Maho
|DOUE
|Désiré Nonka-Maho DOUE
|03.06.2005
|21
|Paris Saint-Germain
|FRA
|182
|Frankreich
|21
|Abwehr
|Lucas Francois Bernard
|HERNANDEZ
|Lucas Francois Bernard HERNANDEZ
|14.02.1996
|30
|Paris Saint-Germain
|FRA
|184
|Frankreich
|22
|Sturm
|Jean-Philippe
|MATETA
|Jean-Philippe MATETA
|28.06.1997
|28
|Crystal Palace FC
|ENG
|192
|Frankreich
|23
|Torwart
|Robin François Philippe
|RISSER
|Robin François Philippe RISSER
|02.12.2004
|21
|RC Lens
|FRA
|193
|Frankreich
|24
|Mittelfeld
|Mathis Rayan
|CHERKI
|Mathis Rayan CHERKI
|17.08.2003
|22
|Manchester City FC
|ENG
|180
|Frankreich
|25
|Mittelfeld
|Maghnes
|AKLIOUCHE
|Maghnes AKLIOUCHE
|25.02.2002
|24
|AS Monaco
|FRA
|183
|Frankreich
|26
|Abwehr
|Maxence Guy
|LACROIX
|Maxence Guy LACROIX
|06.04.2000
|26
|Crystal Palace FC
|ENG
|192
|Ghana
|1
|Torwart
|Lawrence Ati
|ZIGI
|Lawrence Ati ZIGI
|29.11.1996
|29
|FC St. Gallen
|SUI
|188
|Ghana
|2
|Abwehr
|Alidu
|SEIDU
|Alidu SEIDU
|04.06.2000
|26
|Stade Rennais FC
|FRA
|173
|Ghana
|3
|Mittelfeld
|Caleb Marfo
|YIRENKYI
|Caleb Marfo YIRENKYI
|15.01.2006
|20
|FC Nordsjælland
|DEN
|182
|Ghana
|4
|Abwehr
|Jonas Adjei
|ADJETEY
|Jonas Adjei ADJETEY
|13.12.2003
|22
|VfL Wolfsburg
|GER
|188
|Ghana
|5
|Mittelfeld
|Thomas Teye
|PARTEY
|Thomas Teye PARTEY
|13.06.1993
|32
|Villarreal CF
|ESP
|185
|Ghana
|6
|Abwehr
|Abdul Mumin
|SULEMAN
|Abdul Mumin SULEMAN
|06.06.1998
|28
|Rayo Vallecano
|ESP
|188
|Ghana
|7
|Sturm
|Abdul Fatawu
|ISSAHAKU
|Abdul Fatawu ISSAHAKU
|08.03.2004
|22
|Leicester City FC
|ENG
|177
|Ghana
|8
|Mittelfeld
|Kwasi
|SIBO
|Kwasi SIBO
|24.06.1998
|27
|Real Oviedo
|ESP
|183
|Ghana
|9
|Sturm
|Jordan Pierre
|AYEW
|Jordan Pierre AYEW
|11.09.1991
|34
|Leicester City FC
|ENG
|182
|Ghana
|10
|Sturm
|Solomon Brandon Michael Clarke
|THOMAS-ASANTE
|Solomon Brandon Michael Clarke THOMAS-ASANTE
|29.12.1998
|27
|Coventry City FC
|ENG
|182
|Ghana
|11
|Mittelfeld
|Antoine Serlom
|SEMENYO
|Antoine Serlom SEMENYO
|07.01.2000
|26
|Manchester City FC
|ENG
|185
|Ghana
|12
|Torwart
|Joseph Tetteh
|ANANG
|Joseph Tetteh ANANG
|08.06.2000
|26
|St Patrick's Athletic FC
|IRL
|190
|Ghana
|13
|Sturm
|Christopher Bonsu
|BAAH
|Christopher Bonsu BAAH
|14.12.2004
|21
|Al Qadsiah FC
|KSA
|172
|Ghana
|14
|Abwehr
|Gideon
|MENSAH
|Gideon MENSAH
|18.07.1998
|27
|AJ Auxerre
|FRA
|178
|Ghana
|15
|Mittelfeld
|Elisha
|OWUSU
|Elisha OWUSU
|07.11.1997
|28
|AJ Auxerre
|FRA
|182
|Ghana
|16
|Torwart
|Benjamin
|ASARE
|Benjamin ASARE
|13.07.1992
|33
|Hearts Of Oak SC
|GHA
|188
|Ghana
|17
|Abwehr
|Abdul Rahaman
|BABA
|Abdul Rahaman BABA
|02.07.1994
|31
|PAOK Saloniki
|GRE
|179
|Ghana
|18
|Abwehr
|Jerome
|OPOKU
|Jerome OPOKU
|14.10.1998
|27
|Başakşehir FK
|TUR
|197
|Ghana
|19
|Sturm
|Inaki
|WILLIAMS ARTHUER
|Inaki WILLIAMS ARTHUER
|15.06.1994
|31
|Athletic Club
|ESP
|186
|Ghana
|20
|Mittelfeld
|Augustine
|BOAKYE
|Augustine BOAKYE
|03.11.2000
|25
|AS Saint-Etienne
|FRA
|178
|Ghana
|21
|Abwehr
|Kojo Peprah
|OPPONG
|Kojo Peprah OPPONG
|04.06.2004
|22
|OGC Nice
|FRA
|185
|Ghana
|22
|Sturm
|Kamal Deen
|SULEMANA
|Kamal Deen SULEMANA
|15.02.2002
|24
|Atalanta Bergamo
|ITA
|174
|Ghana
|23
|Abwehr
|Derrick
|LUCKASSEN
|Derrick LUCKASSEN
|03.07.1995
|30
|Pafos FC
|CYP
|188
|Ghana
|24
|Sturm
|Ernest Nuamah
|APPIAH
|Ernest Nuamah APPIAH
|01.11.2003
|22
|Olympique Lyonnais
|FRA
|178
|Ghana
|25
|Sturm
|Prince Kwabena
|ADU
|Prince Kwabena ADU
|23.09.2003
|22
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|179
|Ghana
|26
|Abwehr
|Marvin Elom
|SENAYA
|Marvin Elom SENAYA
|28.01.2001
|25
|AJ Auxerre
|FRA
|181
|Haiti
|1
|Torwart
|Johny
|PLACIDE
|Johny PLACIDE
|29.01.1988
|38
|SC Bastia
|FRA
|181
|Haiti
|2
|Abwehr
|Carlens Jean Fedlaire Ruby
|ARCUS
|Carlens Jean Fedlaire Ruby ARCUS
|28.06.1996
|29
|Angers SCO
|FRA
|180
|Haiti
|3
|Abwehr
|Keeto
|THERMONCY
|Keeto THERMONCY
|29.03.2006
|20
|BSC Young Boys
|SUI
|179
|Haiti
|4
|Abwehr
|Ricardo
|ADE
|Ricardo ADE
|21.05.1990
|36
|LDU Quito
|ECU
|190
|Haiti
|5
|Abwehr
|Hannes Piterson D
|DELCROIX
|Hannes Piterson D DELCROIX
|28.02.1999
|27
|FC Lugano
|SUI
|183
|Haiti
|6
|Mittelfeld
|Carl Fred
|SAINTE
|Carl Fred SAINTE
|09.08.2002
|23
|El Paso Locomotive FC
|USA
|182
|Haiti
|7
|Sturm
|Derrick Burckley
|ETIENNE JR
|Derrick Burckley ETIENNE JR
|25.11.1996
|29
|Toronto FC
|CAN
|178
|Haiti
|8
|Abwehr
|Martin Yves Roberns Didier
|EXPERIENCE
|Martin Yves Roberns Didier EXPERIENCE
|09.03.1999
|27
|AS Nancy
|FRA
|178
|Haiti
|9
|Sturm
|Duckens
|NAZON
|Duckens NAZON
|07.04.1994
|32
|Esteghlal Tehran FC
|IRN
|181
|Haiti
|10
|Mittelfeld
|Jean Ricner
|BELLEGARDE
|Jean Ricner BELLEGARDE
|27.06.1998
|27
|Wolverhampton Wanderers FC
|ENG
|170
|Haiti
|11
|Sturm
|Don Louicius
|DEEDSON
|Don Louicius DEEDSON
|11.02.2001
|25
|FC Dallas
|USA
|178
|Haiti
|12
|Torwart
|Alexandre Jr
|PIERRE
|Alexandre Jr PIERRE
|25.02.2001
|25
|FC Sochaux-Montbéliard
|FRA
|190
|Haiti
|13
|Abwehr
|Markhus
|LACROIX
|Markhus LACROIX
|14.10.1993
|32
|Colorado Springs Switchbacks FC
|USA
|175
|Haiti
|14
|Mittelfeld
|Leverton
|PIERRE
|Leverton PIERRE
|09.03.1998
|28
|FC Vizela
|POR
|181
|Haiti
|15
|Sturm
|Ruben Fritzner
|PROVIDENCE
|Ruben Fritzner PROVIDENCE
|07.07.2001
|24
|Almere City FC
|NED
|178
|Haiti
|16
|Sturm
|Lenny Alvin Pico
|JOSEPH
|Lenny Alvin Pico JOSEPH
|12.10.2000
|25
|Ferencvárosi TC
|HUN
|182
|Haiti
|17
|Mittelfeld
|Danley
|JEAN JACQUES
|Danley JEAN JACQUES
|20.05.2000
|26
|Philadelphia Union
|USA
|182
|Haiti
|18
|Sturm
|Wilson
|ISIDOR
|Wilson ISIDOR
|27.08.2000
|25
|Sunderland AFC
|ENG
|184
|Haiti
|19
|Sturm
|Yassin Enzo
|FORTUNE
|Yassin Enzo FORTUNE
|30.01.1999
|27
|FC Vizela
|POR
|186
|Haiti
|20
|Sturm
|Frantzdy
|PIERROT
|Frantzdy PIERROT
|29.03.1995
|31
|Çaykur Rizespor
|TUR
|194
|Haiti
|21
|Sturm
|Josue Jeremie
|CASIMIR
|Josue Jeremie CASIMIR
|24.09.2001
|24
|AJ Auxerre
|FRA
|178
|Haiti
|22
|Abwehr
|Jean-Kévin
|DUVERNE
|Jean-Kévin DUVERNE
|12.07.1997
|28
|KAA Gent
|BEL
|184
|Haiti
|23
|Torwart
|Josue
|DUVERGER
|Josue DUVERGER
|27.04.2000
|26
|FC Cosmos Koblenz
|GER
|187
|Haiti
|24
|Abwehr
|Wilguens Raphael Polynice
|PAUGAIN
|Wilguens Raphael Polynice PAUGAIN
|24.08.2001
|24
|SV Zulte Waregem
|BEL
|180
|Haiti
|25
|Mittelfeld
|Dominique Celidor
|SIMON
|Dominique Celidor SIMON
|29.07.2000
|25
|FC Tatran Prešov
|SVK
|178
|Haiti
|26
|Mittelfeld
|Olivier Woodensky
|PIERRE
|Olivier Woodensky PIERRE
|30.12.2004
|21
|Violette AC
|HAI
|177
|Irak
|1
|Torwart
|Fahad Talib Raheem
|RAHEEM
|Fahad Talib Raheem RAHEEM
|21.10.1994
|31
|Al Talaba SC
|IRQ
|192
|Irak
|2
|Abwehr
|Rebin Ghareeb Solaka
|ADHAMAT
|Rebin Ghareeb Solaka ADHAMAT
|12.04.1992
|34
|Port FC
|THA
|193
|Irak
|3
|Abwehr
|Hussein Haydar Hussein
|ALI
|Hussein Haydar Hussein ALI
|01.03.2002
|24
|Pogoń Szczecin
|POL
|182
|Irak
|4
|Abwehr
|Zaid Tahseen Abd Zaid
|HANTOOSH
|Zaid Tahseen Abd Zaid HANTOOSH
|29.01.2001
|25
|Pakhtakor Tashkent FK
|UZB
|187
|Irak
|5
|Abwehr
|Akam Hashim Rahman
|RAHMAN
|Akam Hashim Rahman RAHMAN
|16.08.1998
|27
|Al Zawra'a SC
|IRQ
|184
|Irak
|6
|Abwehr
|Munaf Younus Hashim
|AL-TEKREETI
|Munaf Younus Hashim AL-TEKREETI
|16.11.1996
|29
|Al Shorta SC
|IRQ
|184
|Irak
|7
|Mittelfeld
|Youssef Wali Faeq
|AMYN
|Youssef Wali Faeq AMYN
|21.08.2003
|22
|AEK Larnaca FC
|CYP
|172
|Irak
|8
|Mittelfeld
|Ibrahim Bayesh Kamil
|AL-KAABAWI
|Ibrahim Bayesh Kamil AL-KAABAWI
|01.05.2000
|26
|Al Dhafra SCC
|UAE
|180
|Irak
|9
|Sturm
|Ali Ibrahim Karim
|ALZUBAIDI
|Ali Ibrahim Karim ALZUBAIDI
|01.03.2002
|24
|Luton Town FC
|ENG
|187
|Irak
|10
|Sturm
|Mohanad Ali Kadhim
|AL-SHAMMARI
|Mohanad Ali Kadhim AL-SHAMMARI
|20.06.2000
|25
|Dibba FC
|UAE
|183
|Irak
|11
|Sturm
|Ahmed Ihab Ahmed
|AHMED
|Ahmed Ihab Ahmed AHMED
|12.07.2003
|22
|Nashville SC
|USA
|183
|Irak
|12
|Torwart
|Jalal Hasan Hachim
|HACHIM
|Jalal Hasan Hachim HACHIM
|18.05.1991
|35
|Al Zawra'a SC
|IRQ
|188
|Irak
|13
|Sturm
|Ali Yousif Hashim
|NAJATEE
|Ali Yousif Hashim NAJATEE
|19.01.1996
|30
|Al Talaba SC
|IRQ
|180
|Irak
|14
|Mittelfeld
|Zidane Aamar Iqbal
|IQBAL
|Zidane Aamar Iqbal IQBAL
|27.04.2003
|23
|FC Utrecht
|NED
|183
|Irak
|15
|Abwehr
|Ahmed Yahya Mhmood
|AL-HAJJAJ
|Ahmed Yahya Mhmood AL-HAJJAJ
|01.07.1995
|30
|Al Shorta SC
|IRQ
|187
|Irak
|16
|Mittelfeld
|Amir Fouad Aboud
|AL-AMMARI
|Amir Fouad Aboud AL-AMMARI
|27.07.1997
|28
|KS Cracovia
|POL
|180
|Irak
|17
|Sturm
|Ali Jasim Elaibi
|AL-TAMEEMI
|Ali Jasim Elaibi AL-TAMEEMI
|20.01.2004
|22
|Al Najmah SC
|KSA
|178
|Irak
|18
|Sturm
|Aymen Hussein Ghadhban
|GHADHBAN
|Aymen Hussein Ghadhban GHADHBAN
|22.03.1996
|30
|Al Karma SC
|IRQ
|190
|Irak
|19
|Mittelfeld
|Kevin Enkido Yakob William
|WILLIAM
|Kevin Enkido Yakob William WILLIAM
|10.10.2000
|25
|Aarhus GF
|DEN
|180
|Irak
|20
|Mittelfeld
|Aimar Hazar Anwar
|SHER
|Aimar Hazar Anwar SHER
|20.12.2002
|23
|Sarpsborg 08 FF
|NOR
|180
|Irak
|21
|Sturm
|Marko Jabbar Hussein
|HUSSEIN
|Marko Jabbar Hussein HUSSEIN
|16.03.2004
|22
|Venezia FC
|ITA
|185
|Irak
|22
|Torwart
|Ahmed Basil Fadhil
|AL-FADHLI
|Ahmed Basil Fadhil AL-FADHLI
|19.08.1996
|29
|Al Shorta SC
|IRQ
|184
|Irak
|23
|Abwehr
|Merchas Ghazi Salih
|SALIH
|Merchas Ghazi Salih SALIH
|07.12.1999
|26
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|173
|Irak
|24
|Mittelfeld
|Zaid Ismael Khaleel
|AL-DULAIMI
|Zaid Ismael Khaleel AL-DULAIMI
|03.01.2002
|24
|Al Talaba SC
|IRQ
|185
|Irak
|25
|Abwehr
|Mustafa Saadoon Abbood
|AL KORJI
|Mustafa Saadoon Abbood AL KORJI
|25.05.2001
|25
|Al Shorta SC
|IRQ
|181
|Irak
|26
|Abwehr
|Frans Dhia Jirjis
|HADDAD
|Frans Dhia Jirjis HADDAD
|14.07.1993
|32
|Persib Bandung
|IDN
|182
|Iran
|1
|Torwart
|Ali Reza
|SAFARBEIRANVAND
|Ali Reza SAFARBEIRANVAND
|21.09.1992
|33
|Tractor Sazi Tabriz FC
|IRN
|195
|Iran
|2
|Abwehr
|Saleh
|HARDANI KHERAD
|Saleh HARDANI KHERAD
|26.12.1998
|27
|Esteghlal Tehran FC
|IRN
|176
|Iran
|3
|Abwehr
|Ehsan
|HAJI SAFI
|Ehsan HAJI SAFI
|25.02.1990
|36
|Sepahan SC
|IRN
|178
|Iran
|4
|Abwehr
|Shojae
|KHALILZADEH
|Shojae KHALILZADEH
|14.05.1989
|37
|Tractor Sazi Tabriz FC
|IRN
|183
|Iran
|5
|Abwehr
|Milad
|MOHAMMADIKESHMARZI
|Milad MOHAMMADIKESHMARZI
|29.09.1993
|32
|Persepolis FC
|IRN
|175
|Iran
|6
|Mittelfeld
|Saeid
|EZATOLAHI AFAGH
|Saeid EZATOLAHI AFAGH
|01.10.1996
|29
|Shabab Al Ahli Club
|UAE
|189
|Iran
|7
|Mittelfeld
|Alireza
|JAHANBAKHSH JIRANDEH
|Alireza JAHANBAKHSH JIRANDEH
|11.08.1993
|32
|FCV Dender EH
|BEL
|180
|Iran
|8
|Mittelfeld
|Mohammad
|MOHEBBI
|Mohammad MOHEBBI
|20.12.1998
|27
|FC Rostov
|RUS
|187
|Iran
|9
|Sturm
|Mehdi
|TAREMI
|Mehdi TAREMI
|18.07.1992
|33
|Olympiacos FC
|GRE
|187
|Iran
|10
|Sturm
|Mehdi
|GHAYEDI
|Mehdi GHAYEDI
|05.12.1998
|27
|Al Nasr SC
|UAE
|166
|Iran
|11
|Sturm
|Ali
|ALIPOURGHARA
|Ali ALIPOURGHARA
|11.11.1995
|30
|Persepolis FC
|IRN
|181
|Iran
|12
|Torwart
|Seyedpayam
|NIAZMAND
|Seyedpayam NIAZMAND
|06.04.1995
|31
|Persepolis FC
|IRN
|193
|Iran
|13
|Abwehr
|Mohammadhossein
|KANANI ZADEGAN
|Mohammadhossein KANANI ZADEGAN
|23.03.1994
|32
|Persepolis FC
|IRN
|188
|Iran
|14
|Mittelfeld
|Seyed Saman
|GHODDOOS
|Seyed Saman GHODDOOS
|06.09.1993
|32
|Al Ittihad Kalba SCC
|UAE
|176
|Iran
|15
|Mittelfeld
|Roozbeh
|CHESHMI
|Roozbeh CHESHMI
|24.07.1993
|32
|Esteghlal Tehran FC
|IRN
|192
|Iran
|16
|Mittelfeld
|Mahdi
|TORABI
|Mahdi TORABI
|10.09.1994
|31
|Tractor Sazi Tabriz FC
|IRN
|185
|Iran
|17
|Abwehr
|Arya
|YOUSEFI
|Arya YOUSEFI
|22.04.2002
|24
|Sepahan SC
|IRN
|181
|Iran
|18
|Sturm
|Amirhossein
|HOSSEINZADEHTAZEHGHESHLAGH
|Amirhossein HOSSEINZADEHTAZEHGHESHLAGH
|30.10.2000
|25
|Tractor Sazi Tabriz FC
|IRN
|178
|Iran
|19
|Abwehr
|Ali
|NEMATI
|Ali NEMATI
|08.02.1996
|30
|Foolad Khuzestan FC
|IRN
|182
|Iran
|20
|Sturm
|Shahriyar
|MOGHANLOO
|Shahriyar MOGHANLOO
|21.12.1994
|31
|Al Ittihad Kalba SCC
|UAE
|189
|Iran
|21
|Mittelfeld
|Mohammad
|GHORBANI
|Mohammad GHORBANI
|07.10.2001
|24
|Al Wahda SC
|UAE
|190
|Iran
|22
|Torwart
|Seyedhossein
|HOSSEINI
|Seyedhossein HOSSEINI
|30.06.1992
|33
|Sepahan SC
|IRN
|189
|Iran
|23
|Abwehr
|Ramin
|REZAEIANSEMESKANDI
|Ramin REZAEIANSEMESKANDI
|21.03.1990
|36
|Foolad Khuzestan FC
|IRN
|184
|Iran
|24
|Sturm
|Dennis
|DARGAHI
|Dennis DARGAHI
|09.01.1997
|29
|Standard Liège
|BEL
|182
|Iran
|25
|Abwehr
|Danial
|IRI
|Danial IRI
|26.10.2003
|22
|Malavan Anzali FC
|IRN
|182
|Iran
|26
|Mittelfeld
|Amirmohammad
|RAZAGHINIA
|Amirmohammad RAZAGHINIA
|11.04.2006
|20
|Esteghlal Tehran FC
|IRN
|187
|Japan
|1
|Torwart
|Zion
|SUZUKI
|Zion SUZUKI
|21.08.2002
|23
|Parma
|ITA
|190
|Japan
|2
|Abwehr
|Yukinari
|SUGAWARA
|Yukinari SUGAWARA
|28.06.2000
|25
|SV Werder Bremen
|GER
|179
|Japan
|3
|Abwehr
|Shogo
|TANIGUCHI
|Shogo TANIGUCHI
|15.07.1991
|34
|Sint-Truiden VV
|BEL
|185
|Japan
|4
|Abwehr
|Kou
|ITAKURA
|Kou ITAKURA
|27.01.1997
|29
|AFC Ajax
|NED
|188
|Japan
|5
|Abwehr
|Yuto
|NAGATOMO
|Yuto NAGATOMO
|12.09.1986
|39
|FC Tokyo
|JPN
|170
|Japan
|6
|Mittelfeld
|Wataru
|ENDO
|Wataru ENDO
|09.02.1993
|33
|Liverpool FC
|ENG
|178
|Japan
|7
|Mittelfeld
|Ao
|TANAKA
|Ao TANAKA
|10.09.1998
|27
|Leeds United FC
|ENG
|180
|Japan
|8
|Mittelfeld
|Takefusa
|KUBO
|Takefusa KUBO
|04.06.2001
|25
|Real Sociedad
|ESP
|173
|Japan
|9
|Sturm
|Keisuke
|GOTO
|Keisuke GOTO
|03.06.2005
|21
|Sint-Truiden VV
|BEL
|191
|Japan
|10
|Mittelfeld
|Ritsu
|DOAN
|Ritsu DOAN
|16.06.1998
|27
|Eintracht Frankfurt
|GER
|172
|Japan
|11
|Mittelfeld
|Daizen
|MAEDA
|Daizen MAEDA
|20.10.1997
|28
|Celtic FC
|SCO
|173
|Japan
|12
|Torwart
|Keisuke
|OSAKO
|Keisuke OSAKO
|28.07.1999
|26
|Sanfrecce Hiroshima
|JPN
|188
|Japan
|13
|Mittelfeld
|Keito
|NAKAMURA
|Keito NAKAMURA
|28.07.2000
|25
|Stade Reims
|FRA
|180
|Japan
|14
|Mittelfeld
|Junya
|ITO
|Junya ITO
|09.03.1993
|33
|KRC Genk
|BEL
|177
|Japan
|15
|Mittelfeld
|Daichi
|KAMADA
|Daichi KAMADA
|05.08.1996
|29
|Crystal Palace FC
|ENG
|180
|Japan
|16
|Abwehr
|Tsuyoshi
|WATANABE
|Tsuyoshi WATANABE
|05.02.1997
|29
|Feyenoord Rotterdam
|NED
|184
|Japan
|17
|Mittelfeld
|Yuito
|SUZUKI
|Yuito SUZUKI
|25.10.2001
|24
|SC Freiburg
|GER
|175
|Japan
|18
|Sturm
|Ayase
|UEDA
|Ayase UEDA
|28.08.1998
|27
|Feyenoord Rotterdam
|NED
|182
|Japan
|19
|Sturm
|Koki
|OGAWA
|Koki OGAWA
|08.08.1997
|28
|NEC Nijmegen
|NED
|186
|Japan
|20
|Abwehr
|Ayumu
|SEKO
|Ayumu SEKO
|07.06.2000
|26
|Le Havre AC
|FRA
|186
|Japan
|21
|Abwehr
|Hiroki
|ITO
|Hiroki ITO
|12.05.1999
|27
|FC Bayern München
|GER
|188
|Japan
|22
|Abwehr
|Takehiro
|TOMIYASU
|Takehiro TOMIYASU
|05.11.1998
|27
|AFC Ajax
|NED
|187
|Japan
|23
|Torwart
|Tomoki
|HAYAKAWA
|Tomoki HAYAKAWA
|03.03.1999
|27
|Kashima Antlers
|JPN
|187
|Japan
|24
|Mittelfeld
|Kaishu
|SANO
|Kaishu SANO
|30.12.2000
|25
|1. FSV Mainz 05
|GER
|176
|Japan
|25
|Abwehr
|Junnosuke
|SUZUKI
|Junnosuke SUZUKI
|12.07.2003
|22
|FC København
|DEN
|180
|Japan
|26
|Sturm
|Kento
|SHIOGAI
|Kento SHIOGAI
|26.03.2005
|21
|VfL Wolfsburg
|GER
|180
|Jordanien
|1
|Torwart
|Yazeed Mo'ien Hasan
|ABULAILA
|Yazeed Mo'ien Hasan ABULAILA
|08.01.1993
|33
|Al Hussein SC
|JOR
|188
|Jordanien
|2
|Abwehr
|Mohammad Ali Hasan
|ABUHASHEESH
|Mohammad Ali Hasan ABUHASHEESH
|09.05.1995
|31
|Al Karma SC
|IRQ
|179
|Jordanien
|3
|Abwehr
|Abdallah Mousa Musallam
|NASIB
|Abdallah Mousa Musallam NASIB
|25.02.1994
|32
|Al Zawra'a SC
|IRQ
|184
|Jordanien
|4
|Abwehr
|Husam Ali Mohammad
|ABUDAHAB
|Husam Ali Mohammad ABUDAHAB
|13.05.2000
|26
|Al Faisaly SC
|JOR
|186
|Jordanien
|5
|Abwehr
|Yazan Mousa Mahmoud
|ALARAB
|Yazan Mousa Mahmoud ALARAB
|31.01.1996
|30
|FC Seoul
|KOR
|185
|Jordanien
|6
|Mittelfeld
|Amer Rasem Adel
|JAMOUS
|Amer Rasem Adel JAMOUS
|03.07.2002
|23
|Al Zawra'a SC
|IRQ
|177
|Jordanien
|7
|Sturm
|Mohammad Faisal Yousef
|ABU ZRAIQ
|Mohammad Faisal Yousef ABU ZRAIQ
|30.12.1997
|28
|Raja Casablanca
|MAR
|170
|Jordanien
|8
|Mittelfeld
|Noor Al-Deen Mahmoud Ali
|AL RAWABDEH
|Noor Al-Deen Mahmoud Ali AL RAWABDEH
|24.02.1997
|29
|Selangor FC
|MAS
|182
|Jordanien
|9
|Sturm
|Ali Iyad Ali
|OLWAN
|Ali Iyad Ali OLWAN
|26.03.2000
|26
|Al Sailiya SC
|QAT
|182
|Jordanien
|10
|Sturm
|Mousa Mohammad Mousa
|SULEIMAN
|Mousa Mohammad Mousa SULEIMAN
|10.06.1997
|29
|Stade Rennais FC
|FRA
|176
|Jordanien
|11
|Sturm
|Odeh Burhan Shehadeh
|FAKHOURY
|Odeh Burhan Shehadeh FAKHOURY
|22.11.2005
|20
|Pyramids FC
|EGY
|180
|Jordanien
|12
|Torwart
|Noureddin Zaid Khaleel
|BANI ATEYAH
|Noureddin Zaid Khaleel BANI ATEYAH
|25.01.1993
|33
|Al Faisaly SC
|JOR
|179
|Jordanien
|13
|Sturm
|Mahmoud Nayef Ahmad
|ALMARDI
|Mahmoud Nayef Ahmad ALMARDI
|06.10.1993
|32
|Al Hussein SC
|JOR
|173
|Jordanien
|14
|Mittelfeld
|Raja'ei Ayed Fadel
|HASAN
|Raja'ei Ayed Fadel HASAN
|25.07.1993
|32
|Al Hussein SC
|JOR
|175
|Jordanien
|15
|Mittelfeld
|Ibrahim Mohammad Sami
|SA'DEH
|Ibrahim Mohammad Sami SA'DEH
|27.04.2000
|26
|Al Karma SC
|IRQ
|175
|Jordanien
|16
|Abwehr
|Mohammad Majed Jamil
|ABUALNADI
|Mohammad Majed Jamil ABUALNADI
|08.02.2001
|25
|Selangor FC
|MAS
|185
|Jordanien
|17
|Abwehr
|Saleem Amer Saleem
|OBAID
|Saleem Amer Saleem OBAID
|17.01.1992
|34
|Al Hussein SC
|JOR
|187
|Jordanien
|18
|Sturm
|Ibrahim Mohammad Abdallah
|SABRA
|Ibrahim Mohammad Abdallah SABRA
|01.02.2006
|20
|NK Lokomotiva Zagreb
|CRO
|184
|Jordanien
|19
|Abwehr
|Sa'ed Ahmad Salameh
|ALROSAN
|Sa'ed Ahmad Salameh ALROSAN
|01.02.1997
|29
|Al Hussein SC
|JOR
|186
|Jordanien
|20
|Mittelfeld
|Mohannad Mahmoud Saleh
|ABU TAHA
|Mohannad Mahmoud Saleh ABU TAHA
|02.02.2003
|23
|Al-Quwa Al-Jawiya
|IRQ
|173
|Jordanien
|21
|Mittelfeld
|Nizar Mahmoud Ahmed
|AL-RASHDAN
|Nizar Mahmoud Ahmed AL-RASHDAN
|23.03.1999
|27
|Qatar SC
|QAT
|183
|Jordanien
|22
|Torwart
|Abdallah Ra'ed Mahmoud
|ALFAKHORI
|Abdallah Ra'ed Mahmoud ALFAKHORI
|22.01.2000
|26
|Al Wahdat SC
|JOR
|190
|Jordanien
|23
|Abwehr
|Ehsan Manel Farhan
|HADDAD
|Ehsan Manel Farhan HADDAD
|05.02.1994
|32
|Al Hussein SC
|JOR
|174
|Jordanien
|24
|Sturm
|Ali Ahmad Ali
|AZAIZEH
|Ali Ahmad Ali AZAIZEH
|13.04.2004
|22
|Al Shabab FC
|KSA
|178
|Jordanien
|25
|Mittelfeld
|Mohammad Ratib Mohammad
|ALDAOUD
|Mohammad Ratib Mohammad ALDAOUD
|12.04.1992
|34
|Al Wahdat SC
|JOR
|185
|Jordanien
|26
|Abwehr
|Anas Said Ghazi
|BADAWI
|Anas Said Ghazi BADAWI
|13.09.1997
|28
|Al Faisaly SC
|JOR
|174
|Kanada
|1
|Torwart
|Dayne Tristan
|ST. CLAIR
|Dayne Tristan ST. CLAIR
|09.05.1997
|29
|Inter Miami CF
|USA
|191
|Kanada
|2
|Abwehr
|Alistair William
|JOHNSTON
|Alistair William JOHNSTON
|08.10.1998
|27
|Celtic FC
|SCO
|180
|Kanada
|3
|Abwehr
|Alfie Charles
|JONES
|Alfie Charles JONES
|07.10.1997
|28
|Middlesbrough FC
|ENG
|191
|Kanada
|4
|Abwehr
|Luc
|ROLLET DE FOUGEROLLES
|Luc ROLLET DE FOUGEROLLES
|12.10.2005
|20
|FCV Dender EH
|BEL
|183
|Kanada
|5
|Abwehr
|Joel Robert
|WATERMAN
|Joel Robert WATERMAN
|24.01.1996
|30
|Chicago Fire FC
|USA
|185
|Kanada
|6
|Mittelfeld
|Mathieu
|CHOINIÈRE
|Mathieu CHOINIÈRE
|07.02.1999
|27
|LAFC
|USA
|173
|Kanada
|7
|Mittelfeld
|Stephen
|ANTUNES EUSTÁQUIO
|Stephen ANTUNES EUSTÁQUIO
|21.12.1996
|29
|LAFC
|USA
|175
|Kanada
|8
|Mittelfeld
|Ismael Kenneth Jordan
|KONÉ
|Ismael Kenneth Jordan KONÉ
|16.06.2002
|23
|US Sassuolo
|ITA
|188
|Kanada
|9
|Sturm
|Cyle Christopher
|LARIN
|Cyle Christopher LARIN
|17.04.1995
|31
|Southampton FC
|ENG
|188
|Kanada
|10
|Sturm
|Jonathan Christian
|DAVID
|Jonathan Christian DAVID
|14.01.2000
|26
|Juventus FC
|ITA
|175
|Kanada
|11
|Mittelfeld
|Liam Alan
|MILLAR
|Liam Alan MILLAR
|27.09.1999
|26
|Hull City FC
|ENG
|176
|Kanada
|12
|Sturm
|Tanitoluwa Oluwatimilehin
|OLUWASEYI
|Tanitoluwa Oluwatimilehin OLUWASEYI
|15.05.2000
|26
|Villarreal CF
|ESP
|187
|Kanada
|13
|Abwehr
|Derek Austin
|CORNELIUS
|Derek Austin CORNELIUS
|25.11.1997
|28
|Rangers FC
|SCO
|186
|Kanada
|14
|Mittelfeld
|Jacob Everett
|SHAFFELBURG
|Jacob Everett SHAFFELBURG
|26.11.1999
|26
|LAFC
|USA
|181
|Kanada
|15
|Abwehr
|Moïse Bombito
|LUMPUNGU
|Moïse Bombito LUMPUNGU
|30.03.2000
|26
|OGC Nice
|FRA
|190
|Kanada
|16
|Torwart
|Maxime
|CRÉPEAU
|Maxime CRÉPEAU
|11.05.1994
|32
|Orlando City SC
|USA
|185
|Kanada
|17
|Sturm
|Tajon Trevor
|BUCHANAN
|Tajon Trevor BUCHANAN
|08.02.1999
|27
|Villarreal CF
|ESP
|183
|Kanada
|18
|Torwart
|Owen Olamidayo
|GOODMAN
|Owen Olamidayo GOODMAN
|27.11.2003
|22
|Barnsley
|ENG
|193
|Kanada
|19
|Abwehr
|Alphonso Boyle
|DAVIES
|Alphonso Boyle DAVIES
|02.11.2000
|25
|FC Bayern München
|GER
|183
|Kanada
|20
|Sturm
|Ali
|AHMED
|Ali AHMED
|10.10.2000
|25
|Norwich City FC
|ENG
|180
|Kanada
|21
|Mittelfeld
|Jonathan
|OSORIO
|Jonathan OSORIO
|12.06.1992
|33
|Toronto FC
|CAN
|175
|Kanada
|22
|Abwehr
|Richmond Mamah
|LARYEA
|Richmond Mamah LARYEA
|07.01.1995
|31
|Toronto FC
|CAN
|175
|Kanada
|23
|Abwehr
|Niko Kristian
|SIGUR
|Niko Kristian SIGUR
|09.09.2003
|22
|HNK Hajduk Split
|CRO
|178
|Kanada
|24
|Sturm
|Promise Oluwatobi Emmanuel
|DAVID
|Promise Oluwatobi Emmanuel DAVID
|03.07.2001
|24
|Royale Union Saint-Gilloise
|BEL
|195
|Kanada
|25
|Mittelfeld
|Nathan-Dylan
|SALIBA
|Nathan-Dylan SALIBA
|07.02.2004
|22
|RSC Anderlecht
|BEL
|174
|Kanada
|26
|Mittelfeld
|Marcelo
|FLORES
|Marcelo FLORES
|01.10.2003
|22
|Tigres UANL
|MEX
|164
|Kap Verde
|1
|Torwart
|Josimar José
|ÉVORA DIAS
|Josimar José ÉVORA DIAS
|03.06.1986
|40
|GD Chaves
|POR
|189
|Kap Verde
|2
|Abwehr
|Ianique
|DOS SANTOS TAVARES
|Ianique DOS SANTOS TAVARES
|20.05.1988
|38
|SCU Torreense
|POR
|178
|Kap Verde
|3
|Abwehr
|Edilson Alberto
|MONTEIRO SANCHES BORGES
|Edilson Alberto MONTEIRO SANCHES BORGES
|17.01.1995
|31
|Al Bataeh Club
|UAE
|185
|Kap Verde
|4
|Abwehr
|Roberto Carlos
|LOPES
|Roberto Carlos LOPES
|17.06.1992
|33
|Shamrock Rovers FC
|IRL
|186
|Kap Verde
|5
|Abwehr
|Logan Evans
|COSTA
|Logan Evans COSTA
|01.04.2001
|25
|Villarreal CF
|ESP
|190
|Kap Verde
|6
|Mittelfeld
|Kevin Lenini
|GONÇALVES PEREIRA DE PINA
|Kevin Lenini GONÇALVES PEREIRA DE PINA
|27.01.1997
|29
|FC Krasnodar
|RUS
|177
|Kap Verde
|7
|Mittelfeld
|Jovane Eduardo
|BORGES CABRAL
|Jovane Eduardo BORGES CABRAL
|14.06.1998
|27
|CF Estrela Da Amadora
|POR
|174
|Kap Verde
|8
|Mittelfeld
|João Paulo
|MOREIRA FERNANDES
|João Paulo MOREIRA FERNANDES
|26.05.1998
|28
|FC FCSB
|ROU
|180
|Kap Verde
|9
|Sturm
|Gilson
|BENCHIMOL TAVARES
|Gilson BENCHIMOL TAVARES
|29.12.2001
|24
|FC Akron Tolyatti
|RUS
|187
|Kap Verde
|10
|Mittelfeld
|Jamiro Gregory
|MONTEIRO ALVARENGA
|Jamiro Gregory MONTEIRO ALVARENGA
|23.11.1993
|32
|PEC Zwolle
|NED
|175
|Kap Verde
|11
|Mittelfeld
|Garry
|MENDES RODRIGUES
|Garry MENDES RODRIGUES
|27.11.1990
|35
|Apollon Limassol
|CYP
|173
|Kap Verde
|12
|Torwart
|Márcio Salomão
|BRAZÃO DA ROSA
|Márcio Salomão BRAZÃO DA ROSA
|23.02.1997
|29
|PFC Montana
|BUL
|186
|Kap Verde
|13
|Abwehr
|Sidny
|LOPES CABRAL
|Sidny LOPES CABRAL
|18.09.2002
|23
|SL Benfica
|POR
|176
|Kap Verde
|14
|Mittelfeld
|Deroy
|D'ENCARNAÇÃO DUARTE
|Deroy D'ENCARNAÇÃO DUARTE
|04.07.1999
|26
|PFC Ludogorets Razgrad
|BUL
|177
|Kap Verde
|15
|Mittelfeld
|Laros Michael
|D'ENCARNAÇÃO DUARTE
|Laros Michael D'ENCARNAÇÃO DUARTE
|28.02.1997
|29
|Puskás Akadémia FC
|HUN
|180
|Kap Verde
|16
|Mittelfeld
|Jair
|SEMEDO MONTEIRO
|Jair SEMEDO MONTEIRO
|29.12.1995
|30
|SC Farense
|POR
|176
|Kap Verde
|17
|Mittelfeld
|Willy Johnson
|SEMEDO AFONSO
|Willy Johnson SEMEDO AFONSO
|27.04.1994
|32
|AC Omonia
|CYP
|185
|Kap Verde
|18
|Mittelfeld
|Telmo Emanuel
|GOMES ARCANJO
|Telmo Emanuel GOMES ARCANJO
|21.06.2001
|24
|Vitória SC
|POR
|180
|Kap Verde
|19
|Sturm
|Dailon
|ROCHA LIVRAMENTO
|Dailon ROCHA LIVRAMENTO
|04.05.2001
|25
|Casa Pia AC
|POR
|185
|Kap Verde
|20
|Sturm
|Ryan Isaac
|DA GRACA MENDES
|Ryan Isaac DA GRACA MENDES
|08.01.1990
|36
|Iğdır FK
|TUR
|178
|Kap Verde
|21
|Mittelfeld
|Nuno Miguel
|DA COSTA JOIA
|Nuno Miguel DA COSTA JOIA
|10.02.1991
|35
|Başakşehir FK
|TUR
|182
|Kap Verde
|22
|Abwehr
|Steven
|MOREIRA
|Steven MOREIRA
|13.08.1994
|31
|Columbus Crew
|USA
|178
|Kap Verde
|23
|Torwart
|Carlos Joaquim
|ANTUNES DOS SANTOS
|Carlos Joaquim ANTUNES DOS SANTOS
|24.08.2000
|25
|San Diego FC
|USA
|189
|Kap Verde
|24
|Abwehr
|Wagner Fabricio
|CARDOSO DE PINA
|Wagner Fabricio CARDOSO DE PINA
|03.11.2002
|23
|Trabzonspor
|TUR
|180
|Kap Verde
|25
|Abwehr
|Kelvin
|SPENCER PIRES
|Kelvin SPENCER PIRES
|05.06.2000
|26
|SJK
|FIN
|193
|Kap Verde
|26
|Mittelfeld
|Hélio Sandro
|OLIVEIRA ALVES VARELA
|Hélio Sandro OLIVEIRA ALVES VARELA
|03.05.2002
|24
|Maccabi Tel-Aviv FC
|ISR
|176
|Katar
|1
|Torwart
|Mahmoud Ibrahim M
|ABUNADA
|Mahmoud Ibrahim M ABUNADA
|05.02.2000
|26
|Al Rayyan SC
|QAT
|185
|Katar
|2
|Abwehr
|Pedro Miguel D D
|CORREIA
|Pedro Miguel D D CORREIA
|06.08.1990
|35
|Al Sadd SC
|QAT
|180
|Katar
|3
|Abwehr
|Lucas Michel
|MENDES
|Lucas Michel MENDES
|03.07.1990
|35
|Al Wakrah SC
|QAT
|179
|Katar
|4
|Abwehr
|Gueye
|SEYDINAISSALAYE
|Gueye SEYDINAISSALAYE
|22.12.1997
|28
|Al Arabi SC
|QAT
|178
|Katar
|5
|Abwehr
|Jassem Gaber E
|ABDULSALLAM
|Jassem Gaber E ABDULSALLAM
|20.02.2002
|24
|Al Rayyan SC
|QAT
|181
|Katar
|6
|Mittelfeld
|Abdelaziz Hatim A
|MOHAMED
|Abdelaziz Hatim A MOHAMED
|01.01.1990
|36
|Al Rayyan SC
|QAT
|179
|Katar
|7
|Sturm
|Ahmed Alaaeldin B M
|ABDELMOTAAL
|Ahmed Alaaeldin B M ABDELMOTAAL
|31.01.1993
|33
|Al Rayyan SC
|QAT
|179
|Katar
|8
|Sturm
|Edmilson Junior P
|DASILVA
|Edmilson Junior P DASILVA
|19.08.1994
|31
|Al Duhail SC
|QAT
|180
|Katar
|9
|Sturm
|Mohammed
|MUNTARI
|Mohammed MUNTARI
|20.12.1993
|32
|Al Gharafa SC
|QAT
|192
|Katar
|10
|Sturm
|Hasan Khalid H
|ALHAYDOS
|Hasan Khalid H ALHAYDOS
|11.12.1990
|35
|Al Sadd SC
|QAT
|174
|Katar
|11
|Sturm
|Akram Hassan A Y
|AFIF
|Akram Hassan A Y AFIF
|18.11.1996
|29
|Al Sadd SC
|QAT
|176
|Katar
|12
|Mittelfeld
|Karim
|BOUDIAF
|Karim BOUDIAF
|16.09.1990
|35
|Al Duhail SC
|QAT
|190
|Katar
|13
|Abwehr
|Ayoub Mohamed
|ALOUI
|Ayoub Mohamed ALOUI
|11.03.2005
|21
|Al Gharafa SC
|QAT
|181
|Katar
|14
|Abwehr
|Homam Elamin M
|AHMED
|Homam Elamin M AHMED
|25.08.1999
|26
|Cultural Leonesa
|ESP
|188
|Katar
|15
|Sturm
|Yusuf Abdurisag
|YUSUF
|Yusuf Abdurisag YUSUF
|06.08.1999
|26
|Al Wakrah SC
|QAT
|171
|Katar
|16
|Abwehr
|Boualem
|KHOUKHI
|Boualem KHOUKHI
|09.07.1990
|35
|Al Sadd SC
|QAT
|185
|Katar
|17
|Mittelfeld
|Ahmed Mohamed H K
|ALGANEHI
|Ahmed Mohamed H K ALGANEHI
|22.09.2000
|25
|Al Gharafa SC
|QAT
|175
|Katar
|18
|Abwehr
|Sultan Hussain M H
|AL-BRAKE
|Sultan Hussain M H AL-BRAKE
|07.04.1996
|30
|Al Duhail SC
|QAT
|178
|Katar
|19
|Sturm
|Almoez Ali Zainelabdeen M
|ABDULLA
|Almoez Ali Zainelabdeen M ABDULLA
|19.08.1996
|29
|Al Duhail SC
|QAT
|180
|Katar
|20
|Mittelfeld
|Ahmed Fathy M
|ABDOULLA
|Ahmed Fathy M ABDOULLA
|25.01.1993
|33
|Al Arabi SC
|QAT
|171
|Katar
|21
|Torwart
|Salah Zakaria M M
|HASSAN
|Salah Zakaria M M HASSAN
|24.04.1999
|27
|Al Duhail SC
|QAT
|186
|Katar
|22
|Torwart
|Meshaal Aissa M
|BARSHAM
|Meshaal Aissa M BARSHAM
|14.02.1998
|28
|Al Sadd SC
|QAT
|180
|Katar
|23
|Mittelfeld
|Assim Omer A
|MADIBO
|Assim Omer A MADIBO
|22.10.1996
|29
|Al Wakrah SC
|QAT
|168
|Katar
|24
|Sturm
|Tahsin Mohammad
|JAMSHID
|Tahsin Mohammad JAMSHID
|16.06.2006
|19
|Al Duhail SC
|QAT
|166
|Katar
|25
|Abwehr
|Alhashmi Alhussein A
|MOHIALDIN
|Alhashmi Alhussein A MOHIALDIN
|15.08.2003
|22
|Al Arabi SC
|QAT
|182
|Katar
|26
|Sturm
|Mohamed Naceur
|MANAI
|Mohamed Naceur MANAI
|25.10.2002
|23
|Al Shamal SC
|QAT
|180
|Kolumbien
|1
|Torwart
|David
|OSPINA RAMIREZ
|David OSPINA RAMIREZ
|31.08.1988
|37
|Atlético Nacional
|COL
|183
|Kolumbien
|2
|Abwehr
|Daniel
|MUÑOZ MEJIA
|Daniel MUÑOZ MEJIA
|26.05.1996
|30
|Crystal Palace FC
|ENG
|180
|Kolumbien
|3
|Abwehr
|Jhon Janer
|LUCUMI BONILLA
|Jhon Janer LUCUMI BONILLA
|26.06.1998
|27
|Bologna FC
|ITA
|187
|Kolumbien
|4
|Abwehr
|Santiago
|ARIAS NARANJO
|Santiago ARIAS NARANJO
|13.01.1992
|34
|CA Independiente
|ARG
|177
|Kolumbien
|5
|Mittelfeld
|Kevin Duvan
|CASTAÑO GIL
|Kevin Duvan CASTAÑO GIL
|29.09.2000
|25
|CA River Plate
|ARG
|179
|Kolumbien
|6
|Mittelfeld
|Richard
|RÍOS MONTOYA
|Richard RÍOS MONTOYA
|02.06.2000
|26
|SL Benfica
|POR
|185
|Kolumbien
|7
|Sturm
|Luis Fernando
|DÍAZ MARULANDA
|Luis Fernando DÍAZ MARULANDA
|13.01.1997
|29
|FC Bayern München
|GER
|179
|Kolumbien
|8
|Mittelfeld
|Jorge Andres
|CARRASCAL GUARDO
|Jorge Andres CARRASCAL GUARDO
|25.05.1998
|28
|CR Flamengo
|BRA
|180
|Kolumbien
|9
|Sturm
|Jhon Andrés
|CÓRDOBA COPETE
|Jhon Andrés CÓRDOBA COPETE
|11.05.1993
|33
|FC Krasnodar
|RUS
|186
|Kolumbien
|10
|Mittelfeld
|James David
|RODRÍGUEZ RUBIO
|James David RODRÍGUEZ RUBIO
|12.07.1991
|34
|Minnesota United FC
|USA
|181
|Kolumbien
|11
|Mittelfeld
|Jhon Adolfo
|ARIAS ANDRADE
|Jhon Adolfo ARIAS ANDRADE
|21.09.1997
|28
|SE Palmeiras
|BRA
|168
|Kolumbien
|12
|Torwart
|Camilo Andres
|VARGAS GIL
|Camilo Andres VARGAS GIL
|09.03.1989
|37
|Atlas FC
|MEX
|183
|Kolumbien
|13
|Abwehr
|Yerry Fernando
|MINA GONZALEZ
|Yerry Fernando MINA GONZALEZ
|23.09.1994
|31
|Cagliari
|ITA
|195
|Kolumbien
|14
|Abwehr
|Gustavo Adolfo
|PUERTA MOLANO
|Gustavo Adolfo PUERTA MOLANO
|23.07.2003
|22
|Racing Santander
|ESP
|173
|Kolumbien
|15
|Mittelfeld
|Juan Camilo
|PORTILLA OROZCO
|Juan Camilo PORTILLA OROZCO
|12.09.1998
|27
|Athletico Paranaense
|BRA
|181
|Kolumbien
|16
|Mittelfeld
|Jefferson Andrés
|LERMA SOLIS
|Jefferson Andrés LERMA SOLIS
|25.10.1994
|31
|Crystal Palace FC
|ENG
|180
|Kolumbien
|17
|Abwehr
|Johan Andrés
|MOJICA PALACIO
|Johan Andrés MOJICA PALACIO
|21.08.1992
|33
|RCD Mallorca
|ESP
|184
|Kolumbien
|18
|Abwehr
|Willer Emilio
|DITTA PEREZ
|Willer Emilio DITTA PEREZ
|23.01.1998
|28
|CF Cruz Azul
|MEX
|179
|Kolumbien
|19
|Sturm
|Juan Camilo
|HERNANDEZ SUAREZ
|Juan Camilo HERNANDEZ SUAREZ
|20.04.1999
|27
|Real Betis
|ESP
|176
|Kolumbien
|20
|Mittelfeld
|Juan Fernando
|QUINTERO PANIAGUA
|Juan Fernando QUINTERO PANIAGUA
|18.01.1993
|33
|CA River Plate
|ARG
|167
|Kolumbien
|21
|Sturm
|Jaminton Leandro
|CAMPAZ
|Jaminton Leandro CAMPAZ
|24.05.2000
|26
|CA Rosario Central
|ARG
|166
|Kolumbien
|22
|Abwehr
|Deiver
|MACHADO MENA
|Deiver MACHADO MENA
|02.09.1993
|32
|FC Nantes
|FRA
|173
|Kolumbien
|23
|Abwehr
|Davinson
|SÁNCHEZ MINA
|Davinson SÁNCHEZ MINA
|12.06.1996
|29
|Galatasaray SK
|TUR
|188
|Kolumbien
|24
|Torwart
|Álvaro David
|MONTERO PERALES
|Álvaro David MONTERO PERALES
|29.03.1995
|31
|CA Vélez Sarsfield
|ARG
|201
|Kolumbien
|25
|Sturm
|Luis Javier
|SUÁREZ CHARRIS
|Luis Javier SUÁREZ CHARRIS
|02.12.1997
|28
|Sporting CP
|POR
|179
|Kolumbien
|26
|Sturm
|Carlos Andrés
|GÓMEZ HINESTROZA
|Carlos Andrés GÓMEZ HINESTROZA
|12.09.2002
|23
|CR Vasco Da Gama
|BRA
|170
|Kroatien
|1
|Torwart
|Dominik
|LIVAKOVIĆ
|Dominik LIVAKOVIĆ
|09.01.1995
|31
|GNK Dinamo Zagreb
|CRO
|188
|Kroatien
|2
|Abwehr
|Josip
|STANIŠIĆ
|Josip STANIŠIĆ
|02.04.2000
|26
|FC Bayern München
|GER
|186
|Kroatien
|3
|Abwehr
|Marin
|PONGRAČIĆ
|Marin PONGRAČIĆ
|11.09.1997
|28
|ACF Fiorentina
|ITA
|193
|Kroatien
|4
|Abwehr
|Joško
|GVARDIOL
|Joško GVARDIOL
|23.01.2002
|24
|Manchester City FC
|ENG
|185
|Kroatien
|5
|Abwehr
|Duje
|ĆALETA-CAR
|Duje ĆALETA-CAR
|17.09.1996
|29
|Real Sociedad
|ESP
|193
|Kroatien
|6
|Abwehr
|Josip
|ŠUTALO
|Josip ŠUTALO
|28.02.2000
|26
|AFC Ajax
|NED
|185
|Kroatien
|7
|Mittelfeld
|Nikola
|MORO
|Nikola MORO
|12.03.1998
|28
|Bologna FC
|ITA
|183
|Kroatien
|8
|Mittelfeld
|Mateo
|KOVAČIĆ
|Mateo KOVAČIĆ
|06.05.1994
|32
|Manchester City FC
|ENG
|178
|Kroatien
|9
|Sturm
|Andrej
|KRAMARIĆ
|Andrej KRAMARIĆ
|19.06.1991
|34
|TSG Hoffenheim
|GER
|177
|Kroatien
|10
|Mittelfeld
|Luka
|MODRIĆ
|Luka MODRIĆ
|09.09.1985
|40
|AC Milan
|ITA
|172
|Kroatien
|11
|Sturm
|Ante
|BUDIMIR
|Ante BUDIMIR
|22.07.1991
|34
|CA Osasuna
|ESP
|190
|Kroatien
|12
|Torwart
|Ivor
|PANDUR
|Ivor PANDUR
|25.03.2000
|26
|Hull City FC
|ENG
|187
|Kroatien
|13
|Mittelfeld
|Nikola
|VLAŠIĆ
|Nikola VLAŠIĆ
|04.10.1997
|28
|Torino FC
|ITA
|179
|Kroatien
|14
|Sturm
|Ivan
|PERIŠIĆ
|Ivan PERIŠIĆ
|02.02.1989
|37
|PSV Eindhoven
|NED
|186
|Kroatien
|15
|Mittelfeld
|Mario
|PAŠALIĆ
|Mario PAŠALIĆ
|09.02.1995
|31
|Atalanta Bergamo
|ITA
|188
|Kroatien
|16
|Mittelfeld
|Martin
|BATURINA
|Martin BATURINA
|16.02.2003
|23
|Como
|ITA
|172
|Kroatien
|17
|Mittelfeld
|Petar
|SUČIĆ
|Petar SUČIĆ
|25.10.2003
|22
|FC Internazionale Milano
|ITA
|183
|Kroatien
|18
|Abwehr
|Kristijan
|JAKIĆ
|Kristijan JAKIĆ
|14.05.1997
|29
|FC Augsburg
|GER
|181
|Kroatien
|19
|Mittelfeld
|Toni
|FRUK
|Toni FRUK
|09.03.2001
|25
|HNK Rijeka
|CRO
|177
|Kroatien
|20
|Sturm
|Igor
|MATANOVIĆ
|Igor MATANOVIĆ
|31.03.2003
|23
|SC Freiburg
|GER
|194
|Kroatien
|21
|Mittelfeld
|Luka
|SUČIĆ
|Luka SUČIĆ
|08.09.2002
|23
|Real Sociedad
|ESP
|185
|Kroatien
|22
|Abwehr
|Luka
|VUŠKOVIĆ
|Luka VUŠKOVIĆ
|24.02.2007
|19
|Hamburger SV
|GER
|193
|Kroatien
|23
|Torwart
|Dominik
|KOTARSKI
|Dominik KOTARSKI
|10.02.2000
|26
|FC København
|DEN
|190
|Kroatien
|24
|Sturm
|Marco
|PAŠALIĆ
|Marco PAŠALIĆ
|14.09.2000
|25
|Orlando City SC
|USA
|177
|Kroatien
|25
|Abwehr
|Martin
|ERLIĆ
|Martin ERLIĆ
|24.01.1998
|28
|FC Midtjylland
|DEN
|192
|Kroatien
|26
|Sturm
|Petar
|MUSA
|Petar MUSA
|04.03.1998
|28
|FC Dallas
|USA
|190
|Marokko
|1
|Torwart
|Yassine
|BOUNOU
|Yassine BOUNOU
|05.04.1991
|35
|Al Hilal SC
|KSA
|192
|Marokko
|2
|Abwehr
|Achraf
|HAKIMI MOUH
|Achraf HAKIMI MOUH
|04.11.1998
|27
|Paris Saint-Germain
|FRA
|180
|Marokko
|3
|Abwehr
|Noussair
|MAZRAOUI
|Noussair MAZRAOUI
|14.11.1997
|28
|Manchester United FC
|ENG
|183
|Marokko
|4
|Mittelfeld
|Sofyan
|AMRABAT
|Sofyan AMRABAT
|21.08.1996
|29
|Real Betis
|ESP
|185
|Marokko
|5
|Abwehr
|Nayef
|AGUERD
|Nayef AGUERD
|30.03.1996
|30
|Olympique Marseille
|FRA
|190
|Marokko
|6
|Mittelfeld
|Ayyoub
|BOUADDI
|Ayyoub BOUADDI
|02.10.2007
|18
|Lille OSC
|FRA
|185
|Marokko
|7
|Mittelfeld
|Chemsdine
|TALBI
|Chemsdine TALBI
|09.05.2005
|21
|Sunderland AFC
|ENG
|175
|Marokko
|8
|Mittelfeld
|Azz-Eddine
|OUNAHI
|Azz-Eddine OUNAHI
|19.04.2000
|26
|Girona FC
|ESP
|182
|Marokko
|9
|Sturm
|Soufiane
|RAHIMI
|Soufiane RAHIMI
|02.06.1996
|30
|Al Ain FC
|UAE
|180
|Marokko
|10
|Sturm
|Brahim
|ABDELKADER DÍAZ
|Brahim ABDELKADER DÍAZ
|03.08.1999
|26
|Real Madrid C. F.
|ESP
|170
|Marokko
|11
|Mittelfeld
|Ismael
|SAIBARI
|Ismael SAIBARI
|28.01.2001
|25
|PSV Eindhoven
|NED
|185
|Marokko
|12
|Torwart
|Monir
|EL KAJOUI
|Monir EL KAJOUI
|10.05.1989
|37
|RS Berkane
|MAR
|190
|Marokko
|13
|Abwehr
|Zakaria
|EL OUAHDI
|Zakaria EL OUAHDI
|31.12.2001
|24
|KRC Genk
|BEL
|171
|Marokko
|14
|Abwehr
|Issa Laye Lucas Jean
|DIOP
|Issa Laye Lucas Jean DIOP
|09.01.1997
|29
|Fulham FC
|ENG
|194
|Marokko
|15
|Mittelfeld
|Samir
|EL MOURABET
|Samir EL MOURABET
|06.10.2005
|20
|RC Strasbourg
|FRA
|187
|Marokko
|16
|Mittelfeld
|Gessime Ben Youssef Mustapha
|YASSINE
|Gessime Ben Youssef Mustapha YASSINE
|22.11.2005
|20
|RC Strasbourg
|FRA
|172
|Marokko
|17
|Sturm
|Abdessamad
|EZZALZOULI
|Abdessamad EZZALZOULI
|17.12.2001
|24
|Real Betis
|ESP
|177
|Marokko
|18
|Abwehr
|Chadi
|RIAD
|Chadi RIAD
|17.06.2003
|22
|Crystal Palace FC
|ENG
|186
|Marokko
|19
|Abwehr
|Youssef
|BELAMMARI
|Youssef BELAMMARI
|20.09.1998
|27
|Al Ahly FC
|EGY
|175
|Marokko
|20
|Sturm
|Ayoub
|EL KAABI
|Ayoub EL KAABI
|25.06.1993
|32
|Olympiacos FC
|GRE
|182
|Marokko
|21
|Sturm
|Ayoub
|AMAIMOUNI
|Ayoub AMAIMOUNI
|30.11.2004
|21
|Eintracht Frankfurt
|GER
|179
|Marokko
|22
|Torwart
|Ahmed Reda
|TAGNAOUTI
|Ahmed Reda TAGNAOUTI
|05.04.1996
|30
|ASFAR
|MAR
|194
|Marokko
|23
|Mittelfeld
|Bilal
|EL KHANNOUSS
|Bilal EL KHANNOUSS
|10.05.2004
|22
|VfB Stuttgart
|GER
|180
|Marokko
|24
|Mittelfeld
|Neil Yoni
|EL AYNAOUI
|Neil Yoni EL AYNAOUI
|02.07.2001
|24
|AS Roma
|ITA
|185
|Marokko
|25
|Abwehr
|Redouane
|HALHAL
|Redouane HALHAL
|05.03.2003
|23
|KV Mechelen
|BEL
|189
|Marokko
|26
|Abwehr
|Anass
|SALAH EDDINE
|Anass SALAH EDDINE
|18.01.2002
|24
|PSV Eindhoven
|NED
|181
|Mexiko
|1
|Torwart
|José Raúl
|RANGEL AGUILAR
|José Raúl RANGEL AGUILAR
|25.02.2000
|26
|CD Guadalajara
|MEX
|190
|Mexiko
|2
|Abwehr
|Jorge Eduardo
|SÁNCHEZ RAMOS
|Jorge Eduardo SÁNCHEZ RAMOS
|10.12.1997
|28
|PAOK Saloniki
|GRE
|176
|Mexiko
|3
|Abwehr
|César Jasib
|MONTES CASTRO
|César Jasib MONTES CASTRO
|24.02.1997
|29
|FC Lokomotiv Moscow
|RUS
|191
|Mexiko
|4
|Abwehr
|Edson Omar
|ÁLVAREZ VELÁZQUEZ
|Edson Omar ÁLVAREZ VELÁZQUEZ
|24.10.1997
|28
|Fenerbahçe SK
|TUR
|180
|Mexiko
|5
|Abwehr
|Johan Felipe
|VÁSQUEZ IBARRA
|Johan Felipe VÁSQUEZ IBARRA
|22.10.1998
|27
|Genoa CFC
|ITA
|182
|Mexiko
|6
|Mittelfeld
|Erik Antonio
|LIRA MÉNDEZ
|Erik Antonio LIRA MÉNDEZ
|08.05.2000
|26
|CF Cruz Azul
|MEX
|172
|Mexiko
|7
|Mittelfeld
|Luis Francisco
|ROMO BARRÓN
|Luis Francisco ROMO BARRÓN
|05.06.1995
|31
|CD Guadalajara
|MEX
|183
|Mexiko
|8
|Mittelfeld
|Álvaro
|FIDALGO FERNÁNDEZ
|Álvaro FIDALGO FERNÁNDEZ
|09.04.1997
|29
|Real Betis
|ESP
|175
|Mexiko
|9
|Sturm
|Raúl Alonso
|JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
|Raúl Alonso JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
|05.05.1991
|35
|Fulham FC
|ENG
|188
|Mexiko
|10
|Sturm
|Ernesto Alexis
|VEGA ROJAS
|Ernesto Alexis VEGA ROJAS
|25.11.1997
|28
|Deportivo Toluca FC
|MEX
|175
|Mexiko
|11
|Sturm
|Santiago Tomás
|GIMENEZ
|Santiago Tomás GIMENEZ
|18.04.2001
|25
|AC Milan
|ITA
|180
|Mexiko
|12
|Torwart
|Carlos
|ACEVEDO LÓPEZ
|Carlos ACEVEDO LÓPEZ
|19.04.1996
|30
|Club Santos Laguna
|MEX
|185
|Mexiko
|13
|Torwart
|Francisco Guillermo
|OCHOA MAGAÑA
|Francisco Guillermo OCHOA MAGAÑA
|13.07.1985
|40
|AEL Limassol
|CYP
|185
|Mexiko
|14
|Sturm
|Armando
|GONZÁLEZ ALBA
|Armando GONZÁLEZ ALBA
|20.04.2003
|23
|CD Guadalajara
|MEX
|182
|Mexiko
|15
|Abwehr
|Israel
|REYES ROMERO
|Israel REYES ROMERO
|23.05.2000
|26
|Club América
|MEX
|181
|Mexiko
|16
|Sturm
|Julián Andrés
|QUIÑONES QUIÑONES
|Julián Andrés QUIÑONES QUIÑONES
|24.03.1997
|29
|Al Qadsiah FC
|KSA
|177
|Mexiko
|17
|Mittelfeld
|Orbelín
|PINEDA ALVARADO
|Orbelín PINEDA ALVARADO
|24.03.1996
|30
|AEK Athens
|GRE
|169
|Mexiko
|18
|Mittelfeld
|Obed Goméz
|VARGAS
|Obed Goméz VARGAS
|05.08.2005
|20
|Atlético De Madrid
|ESP
|175
|Mexiko
|19
|Mittelfeld
|Gilberto Rafael
|MORA ZAMBRANO
|Gilberto Rafael MORA ZAMBRANO
|14.10.2008
|17
|Club Tijuana
|MEX
|175
|Mexiko
|20
|Abwehr
|Mateo
|CHÁVEZ GARCÍA
|Mateo CHÁVEZ GARCÍA
|12.05.2004
|22
|AZ Alkmaar
|NED
|178
|Mexiko
|21
|Sturm
|César Saúl
|HUERTA VALERA
|César Saúl HUERTA VALERA
|03.12.2000
|25
|RSC Anderlecht
|BEL
|171
|Mexiko
|22
|Sturm
|Guillermo
|MARTÍNEZ AYALA
|Guillermo MARTÍNEZ AYALA
|15.03.1995
|31
|Pumas UNAM
|MEX
|191
|Mexiko
|23
|Abwehr
|Jesús Daniel
|GALLARDO VASCONCELOS
|Jesús Daniel GALLARDO VASCONCELOS
|15.08.1994
|31
|Deportivo Toluca FC
|MEX
|174
|Mexiko
|24
|Mittelfeld
|Luis Gerardo
|CHÁVEZ MAGALLÓN
|Luis Gerardo CHÁVEZ MAGALLÓN
|15.01.1996
|30
|FC Dynamo Moscow
|RUS
|178
|Mexiko
|25
|Sturm
|Roberto Carlos
|ALVARADO HERNÁNDEZ
|Roberto Carlos ALVARADO HERNÁNDEZ
|07.09.1998
|27
|CD Guadalajara
|MEX
|176
|Mexiko
|26
|Mittelfeld
|Brian
|GUTIÉRREZ
|Brian GUTIÉRREZ
|17.06.2003
|22
|CD Guadalajara
|MEX
|178
|Neuseeland
|1
|Torwart
|Maxime Teremoana
|CROCOMBE
|Maxime Teremoana CROCOMBE
|12.08.1993
|32
|Millwall FC
|ENG
|190
|Neuseeland
|2
|Abwehr
|Timothy John
|PAYNE
|Timothy John PAYNE
|10.01.1994
|32
|Wellington Phoenix FC
|NZL
|179
|Neuseeland
|3
|Abwehr
|Francis
|DE VRIES
|Francis DE VRIES
|28.11.1994
|31
|Auckland FC
|NZL
|181
|Neuseeland
|4
|Abwehr
|Tyler Grant
|BINDON
|Tyler Grant BINDON
|27.01.2005
|21
|Sheffield United FC
|ENG
|190
|Neuseeland
|5
|Abwehr
|Michael Joseph
|BOXALL
|Michael Joseph BOXALL
|18.08.1988
|37
|Minnesota United FC
|USA
|191
|Neuseeland
|6
|Mittelfeld
|Joe Zen Robert
|BELL
|Joe Zen Robert BELL
|27.04.1999
|27
|Viking Stavanger
|NOR
|182
|Neuseeland
|7
|Mittelfeld
|Matthew Jimmy David
|GARBETT
|Matthew Jimmy David GARBETT
|13.04.2002
|24
|Peterborough United FC
|ENG
|192
|Neuseeland
|8
|Mittelfeld
|Marko Seufatu Nikola
|STAMENIC
|Marko Seufatu Nikola STAMENIC
|19.02.2002
|24
|Swansea City AFC
|WAL
|188
|Neuseeland
|9
|Sturm
|Christopher Grant
|WOOD
|Christopher Grant WOOD
|07.12.1991
|34
|Nottingham Forest FC
|ENG
|191
|Neuseeland
|10
|Mittelfeld
|Sarpreet
|SINGH
|Sarpreet SINGH
|20.02.1999
|27
|Wellington Phoenix FC
|NZL
|180
|Neuseeland
|11
|Mittelfeld
|Elijah Henry
|JUST
|Elijah Henry JUST
|01.05.2000
|26
|Motherwell FC
|SCO
|176
|Neuseeland
|12
|Torwart
|Alexander Noah
|PAULSEN
|Alexander Noah PAULSEN
|04.07.2002
|23
|Lechia Gdańsk
|POL
|193
|Neuseeland
|13
|Abwehr
|Liberato Gianpaolo
|CACACE
|Liberato Gianpaolo CACACE
|27.09.2000
|25
|Wrexham AFC
|WAL
|182
|Neuseeland
|14
|Mittelfeld
|Alex Arthur
|RUFER
|Alex Arthur RUFER
|12.06.1996
|29
|Wellington Phoenix FC
|NZL
|180
|Neuseeland
|15
|Abwehr
|Nando Zen
|PIJNAKER
|Nando Zen PIJNAKER
|25.02.1999
|27
|Auckland FC
|NZL
|185
|Neuseeland
|16
|Abwehr
|Finn
|SURMAN
|Finn SURMAN
|23.09.2003
|22
|Portland Timbers
|USA
|190
|Neuseeland
|17
|Sturm
|Kosta
|BARBAROUSES
|Kosta BARBAROUSES
|19.02.1990
|36
|WS Wanderers FC
|AUS
|171
|Neuseeland
|18
|Sturm
|Benjamin Peter
|WAINE
|Benjamin Peter WAINE
|11.06.2001
|25
|Port Vale FC
|ENG
|185
|Neuseeland
|19
|Mittelfeld
|Benjamin Craig
|OLD
|Benjamin Craig OLD
|13.08.2002
|23
|AS Saint-Etienne
|FRA
|173
|Neuseeland
|20
|Mittelfeld
|Callum William
|MCCOWATT
|Callum William MCCOWATT
|30.04.1999
|27
|Silkeborg IF
|DEN
|180
|Neuseeland
|21
|Sturm
|Jesse Carmichael
|RANDALL
|Jesse Carmichael RANDALL
|19.08.2002
|23
|Auckland FC
|NZL
|176
|Neuseeland
|22
|Torwart
|Michael Cornelis
|WOUD
|Michael Cornelis WOUD
|16.01.1999
|27
|Auckland FC
|NZL
|196
|Neuseeland
|23
|Mittelfeld
|Ryan Jared
|THOMAS
|Ryan Jared THOMAS
|20.12.1994
|31
|PEC Zwolle
|NED
|176
|Neuseeland
|24
|Abwehr
|Callan Rennie
|ELLIOT
|Callan Rennie ELLIOT
|07.07.1999
|26
|Auckland FC
|NZL
|177
|Neuseeland
|25
|Mittelfeld
|Lachlan Ryan
|BAYLISS
|Lachlan Ryan BAYLISS
|24.07.2002
|23
|Newcastle United Jets FC
|AUS
|178
|Neuseeland
|26
|Abwehr
|Thomas Jefferson
|SMITH
|Thomas Jefferson SMITH
|31.03.1990
|36
|Braintree Town FC
|ENG
|188
|Niederlande
|1
|Torwart
|Bart
|VERBRUGGEN
|Bart VERBRUGGEN
|18.08.2002
|23
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|193
|Niederlande
|2
|Abwehr
|Jurriën David Norman
|TIMBER
|Jurriën David Norman TIMBER
|17.06.2001
|24
|Arsenal FC
|ENG
|179
|Niederlande
|3
|Mittelfeld
|Marten Elco
|DE ROON
|Marten Elco DE ROON
|29.03.1991
|35
|Atalanta Bergamo
|ITA
|186
|Niederlande
|4
|Abwehr
|Virgil
|VAN DIJK
|Virgil VAN DIJK
|08.07.1991
|34
|Liverpool FC
|ENG
|195
|Niederlande
|5
|Abwehr
|Nathan Benjamin
|AKÉ
|Nathan Benjamin AKÉ
|18.02.1995
|31
|Manchester City FC
|ENG
|180
|Niederlande
|6
|Abwehr
|Jan-Paul
|VAN HECKE
|Jan-Paul VAN HECKE
|08.06.2000
|26
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|189
|Niederlande
|7
|Mittelfeld
|Justin Dean
|KLUIVERT
|Justin Dean KLUIVERT
|05.05.1999
|27
|AFC Bournemouth
|ENG
|173
|Niederlande
|8
|Mittelfeld
|Ryan Jiro
|GRAVENBERCH
|Ryan Jiro GRAVENBERCH
|16.05.2002
|24
|Liverpool FC
|ENG
|190
|Niederlande
|9
|Sturm
|Wout François Maria
|WEGHORST
|Wout François Maria WEGHORST
|07.08.1992
|33
|AFC Ajax
|NED
|197
|Niederlande
|10
|Sturm
|Memphis
|DEPAY
|Memphis DEPAY
|13.02.1994
|32
|SC Corinthians
|BRA
|178
|Niederlande
|11
|Sturm
|Cody Mathès
|GAKPO
|Cody Mathès GAKPO
|07.05.1999
|27
|Liverpool FC
|ENG
|193
|Niederlande
|12
|Abwehr
|Mats Henrik Berne
|WIEFFER
|Mats Henrik Berne WIEFFER
|16.11.1999
|26
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|189
|Niederlande
|13
|Torwart
|Robin Gerardus Petrus
|ROEFS
|Robin Gerardus Petrus ROEFS
|17.01.2003
|23
|Sunderland AFC
|ENG
|193
|Niederlande
|14
|Mittelfeld
|Tijjani Martinus Jan
|REIJNDERS
|Tijjani Martinus Jan REIJNDERS
|29.07.1998
|27
|Manchester City FC
|ENG
|178
|Niederlande
|15
|Abwehr
|Micky
|VAN DE VEN
|Micky VAN DE VEN
|19.04.2001
|25
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|193
|Niederlande
|16
|Mittelfeld
|Guus Berend
|TIL
|Guus Berend TIL
|22.12.1997
|28
|PSV Eindhoven
|NED
|188
|Niederlande
|17
|Sturm
|Noa Noëll
|LANG
|Noa Noëll LANG
|17.06.1999
|26
|Galatasaray SK
|TUR
|176
|Niederlande
|18
|Sturm
|Donyell
|MALEN
|Donyell MALEN
|19.01.1999
|27
|AS Roma
|ITA
|178
|Niederlande
|19
|Sturm
|Brian Ebenezer Adjei
|BROBBEY
|Brian Ebenezer Adjei BROBBEY
|01.02.2002
|24
|Sunderland AFC
|ENG
|181
|Niederlande
|20
|Mittelfeld
|Teun
|KOOPMEINERS
|Teun KOOPMEINERS
|28.02.1998
|28
|Juventus FC
|ITA
|185
|Niederlande
|21
|Mittelfeld
|Frenkie
|DE JONG
|Frenkie DE JONG
|12.05.1997
|29
|FC Barcelona
|ESP
|181
|Niederlande
|22
|Abwehr
|Denzel Justus Morris
|DUMFRIES
|Denzel Justus Morris DUMFRIES
|18.04.1996
|30
|FC Internazionale Milano
|ITA
|188
|Niederlande
|23
|Torwart
|Mark Maria Hubertus
|FLEKKEN
|Mark Maria Hubertus FLEKKEN
|13.06.1993
|32
|Bayer Leverkusen
|GER
|195
|Niederlande
|24
|Sturm
|Crysencio Jilbert Sylverio Cir
|SUMMERVILLE
|Crysencio Jilbert Sylverio Cir SUMMERVILLE
|30.10.2001
|24
|West Ham United FC
|ENG
|172
|Niederlande
|25
|Abwehr
|Jorrel Evan
|HATO
|Jorrel Evan HATO
|07.03.2006
|20
|Chelsea FC
|ENG
|182
|Niederlande
|26
|Mittelfeld
|Quinten Ryan Crispito
|TIMBER
|Quinten Ryan Crispito TIMBER
|17.06.2001
|24
|Olympique Marseille
|FRA
|176
|Norwegen
|1
|Torwart
|Ørjan Haskjold
|NYLAND
|Ørjan Haskjold NYLAND
|10.09.1990
|35
|Sevilla FC
|ESP
|192
|Norwegen
|2
|Mittelfeld
|Morten
|THORSBY
|Morten THORSBY
|05.05.1996
|30
|US Cremonese
|ITA
|188
|Norwegen
|3
|Abwehr
|Kristoffer Vassbakk Köpp
|AJER
|Kristoffer Vassbakk Köpp AJER
|17.04.1998
|28
|Brentford FC
|ENG
|198
|Norwegen
|4
|Abwehr
|Leo Skiri
|ØSTIGÅRD
|Leo Skiri ØSTIGÅRD
|28.11.1999
|26
|Genoa CFC
|ITA
|183
|Norwegen
|5
|Abwehr
|David Møller
|WOLFE
|David Møller WOLFE
|23.04.2002
|24
|Wolverhampton Wanderers FC
|ENG
|185
|Norwegen
|6
|Mittelfeld
|Patrick
|BERG
|Patrick BERG
|24.11.1997
|28
|FK Bodø/Glimt
|NOR
|178
|Norwegen
|7
|Sturm
|Alexander
|SØRLOTH
|Alexander SØRLOTH
|05.12.1995
|30
|Atlético De Madrid
|ESP
|196
|Norwegen
|8
|Mittelfeld
|Sander Gard Bolin
|BERGE
|Sander Gard Bolin BERGE
|14.02.1998
|28
|Fulham FC
|ENG
|195
|Norwegen
|9
|Sturm
|Erling Braut
|HAALAND
|Erling Braut HAALAND
|21.07.2000
|25
|Manchester City FC
|ENG
|195
|Norwegen
|10
|Mittelfeld
|Martín
|ØDEGAARD
|Martín ØDEGAARD
|17.12.1998
|27
|Arsenal FC
|ENG
|178
|Norwegen
|11
|Sturm
|Jørgen Strand
|LARSEN
|Jørgen Strand LARSEN
|06.02.2000
|26
|Crystal Palace FC
|ENG
|193
|Norwegen
|12
|Torwart
|Sander
|TANGVIK
|Sander TANGVIK
|29.11.2002
|23
|Hamburger SV
|GER
|193
|Norwegen
|13
|Torwart
|Egil
|SELVIK
|Egil SELVIK
|30.07.1997
|28
|Watford FC
|ENG
|187
|Norwegen
|14
|Mittelfeld
|Fredrik
|AURSNES
|Fredrik AURSNES
|10.12.1995
|30
|SL Benfica
|POR
|181
|Norwegen
|15
|Abwehr
|Fredrik André
|BJØRKAN
|Fredrik André BJØRKAN
|21.08.1998
|27
|FK Bodø/Glimt
|NOR
|180
|Norwegen
|16
|Abwehr
|Marcus Holmgren
|PEDERSEN
|Marcus Holmgren PEDERSEN
|16.07.2000
|25
|Torino FC
|ITA
|184
|Norwegen
|17
|Abwehr
|Torbjørn Lysaker
|HEGGEM
|Torbjørn Lysaker HEGGEM
|12.01.1999
|27
|Bologna FC
|ITA
|192
|Norwegen
|18
|Mittelfeld
|Kristian
|THORSTVEDT
|Kristian THORSTVEDT
|13.03.1999
|27
|US Sassuolo
|ITA
|189
|Norwegen
|19
|Mittelfeld
|Thelonious Gerard
|AASGAARD
|Thelonious Gerard AASGAARD
|02.05.2002
|24
|Rangers FC
|SCO
|188
|Norwegen
|20
|Sturm
|Antonio Eromonsele Nordby
|NUSA
|Antonio Eromonsele Nordby NUSA
|17.04.2005
|21
|RB Leipzig
|GER
|183
|Norwegen
|21
|Mittelfeld
|Andreas Rædergård
|SCHJELDERUP
|Andreas Rædergård SCHJELDERUP
|01.06.2004
|22
|SL Benfica
|POR
|177
|Norwegen
|22
|Mittelfeld
|Oscar
|BOBB
|Oscar BOBB
|12.07.2003
|22
|Fulham FC
|ENG
|177
|Norwegen
|23
|Mittelfeld
|Jens Petter
|HAUGE
|Jens Petter HAUGE
|12.10.1999
|26
|FK Bodø/Glimt
|NOR
|184
|Norwegen
|24
|Abwehr
|Sondre Klingen
|LANGÅS
|Sondre Klingen LANGÅS
|02.02.2001
|25
|Derby County FC
|ENG
|190
|Norwegen
|25
|Abwehr
|Henrik Sælebakke
|FALCHENER
|Henrik Sælebakke FALCHENER
|08.05.2003
|23
|Viking Stavanger
|NOR
|194
|Norwegen
|26
|Sturm
|Julian
|RYERSON
|Julian RYERSON
|17.11.1997
|28
|Borussia Dortmund
|GER
|186
|Panama
|1
|Torwart
|Luis Ricardo
|MEJÍA CAJAR
|Luis Ricardo MEJÍA CAJAR
|16.03.1991
|35
|Club Nacional
|URU
|193
|Panama
|2
|Abwehr
|César Rodolfo
|BLACKMAN CAMARENA
|César Rodolfo BLACKMAN CAMARENA
|02.04.1998
|28
|ŠK Slovan Bratislava
|SVK
|174
|Panama
|3
|Abwehr
|Jose Angel
|CÓRDOBA CHAMBERS
|Jose Angel CÓRDOBA CHAMBERS
|03.06.2001
|25
|Norwich City FC
|ENG
|189
|Panama
|4
|Abwehr
|Fidel
|ESCOBAR MENDIETA
|Fidel ESCOBAR MENDIETA
|09.01.1995
|31
|Deportivo Saprissa
|CRC
|184
|Panama
|5
|Abwehr
|Edgardo Issac
|FARIÑA WYNTER
|Edgardo Issac FARIÑA WYNTER
|19.10.2001
|24
|FC Pari Nizhny Novgorod
|RUS
|195
|Panama
|6
|Mittelfeld
|Cristian Jesus
|MARTÍNEZ
|Cristian Jesus MARTÍNEZ
|06.02.1997
|29
|Hapoel Kiryat Shmona FC
|ISR
|170
|Panama
|7
|Mittelfeld
|José Luis
|RODRÍGUEZ FRANCIS
|José Luis RODRÍGUEZ FRANCIS
|19.06.1998
|27
|FC Juárez
|MEX
|180
|Panama
|8
|Mittelfeld
|Adalberto Eliecer
|CARRASQUILLA ALCAZAR
|Adalberto Eliecer CARRASQUILLA ALCAZAR
|28.11.1998
|27
|Pumas UNAM
|MEX
|171
|Panama
|9
|Sturm
|Tomas Abdiel
|RODRIGUEZ MENA
|Tomas Abdiel RODRIGUEZ MENA
|09.03.1999
|27
|Deportivo Saprissa
|CRC
|183
|Panama
|10
|Mittelfeld
|Ismael
|DÍAZ DE LEON
|Ismael DÍAZ DE LEON
|12.05.1997
|29
|Club León
|MEX
|184
|Panama
|11
|Mittelfeld
|Édgar Yoel
|BÁRCENAS HERRERA
|Édgar Yoel BÁRCENAS HERRERA
|23.10.1993
|32
|Mazatlán FC
|MEX
|175
|Panama
|12
|Torwart
|César Jair
|SAMUDIO MURILLO
|César Jair SAMUDIO MURILLO
|23.02.1994
|32
|CD Marathón
|HON
|189
|Panama
|13
|Abwehr
|Jiovany Javier
|RAMOS DIAZ
|Jiovany Javier RAMOS DIAZ
|26.01.1997
|29
|Puerto Cabello CF
|VEN
|188
|Panama
|14
|Abwehr
|Carlos Miguel
|HARVEY CESNEROS
|Carlos Miguel HARVEY CESNEROS
|03.02.2000
|26
|Minnesota United FC
|USA
|184
|Panama
|15
|Abwehr
|Eric Javier
|DAVIS GRAJALES
|Eric Javier DAVIS GRAJALES
|31.03.1991
|35
|CD Plaza Amador
|PAN
|180
|Panama
|16
|Abwehr
|Andres Alberto
|ANDRADE CEDENO
|Andres Alberto ANDRADE CEDENO
|16.10.1998
|27
|LASK Linz
|AUT
|187
|Panama
|17
|Sturm
|José
|FAJARDO NELSON
|José FAJARDO NELSON
|18.08.1993
|32
|CD Universidad Católica
|ECU
|184
|Panama
|18
|Sturm
|Cecilio Alfonso
|WATERMAN RUIZ
|Cecilio Alfonso WATERMAN RUIZ
|13.04.1991
|35
|CD Universidad De Concepción
|CHI
|180
|Panama
|19
|Mittelfeld
|Alberto Abdiel
|QUINTERO MEDINA
|Alberto Abdiel QUINTERO MEDINA
|18.12.1987
|38
|CD Plaza Amador
|PAN
|165
|Panama
|20
|Mittelfeld
|Aníbal Casis
|GODOY LEMUS
|Aníbal Casis GODOY LEMUS
|10.02.1990
|36
|San Diego FC
|USA
|184
|Panama
|21
|Mittelfeld
|César Augusto
|YANIS VELASCO
|César Augusto YANIS VELASCO
|28.01.1996
|30
|CD Cobresal
|CHI
|160
|Panama
|22
|Torwart
|Orlando
|MOSQUERA
|Orlando MOSQUERA
|25.12.1994
|31
|Al Fayha FC
|KSA
|191
|Panama
|23
|Abwehr
|Michael Amir
|MURILLO BERMUDEZ
|Michael Amir MURILLO BERMUDEZ
|11.02.1996
|30
|Beşiktaş JK
|TUR
|185
|Panama
|24
|Sturm
|Azarias Emmanuel
|LONDOÑO GONZALEZ
|Azarias Emmanuel LONDOÑO GONZALEZ
|21.06.2001
|24
|CD Universidad Católica
|ECU
|185
|Panama
|25
|Abwehr
|Roderick Alonso
|MILLER MOLINA
|Roderick Alonso MILLER MOLINA
|03.04.1992
|34
|Turan Tovuz
|AZE
|190
|Panama
|26
|Abwehr
|Jorge Abdiel
|GUTIERREZ CORNEJO
|Jorge Abdiel GUTIERREZ CORNEJO
|01.09.1998
|27
|Deportivo La Guaira
|VEN
|171
|Paraguay
|1
|Torwart
|Roberto Junior
|FERNANDEZ TORRES
|Roberto Junior FERNANDEZ TORRES
|29.03.1988
|38
|Cerro Porteño
|PAR
|191
|Paraguay
|2
|Abwehr
|Víctor Gustavo
|VELÁZQUEZ RAMOS
|Víctor Gustavo VELÁZQUEZ RAMOS
|17.04.1991
|35
|Cerro Porteño
|PAR
|189
|Paraguay
|3
|Abwehr
|Omar Federico
|ALDERETE FERNÁNDEZ
|Omar Federico ALDERETE FERNÁNDEZ
|26.12.1996
|29
|Sunderland AFC
|ENG
|190
|Paraguay
|4
|Abwehr
|Juan Jose
|CACERES
|Juan Jose CACERES
|01.06.2000
|26
|FC Dynamo Moscow
|RUS
|187
|Paraguay
|5
|Abwehr
|Fabián Cornelio
|BALBUENA GONZÁLEZ
|Fabián Cornelio BALBUENA GONZÁLEZ
|23.08.1991
|34
|Grêmio FBPA
|BRA
|188
|Paraguay
|6
|Abwehr
|Júnior Osmar Ignacio
|ALONSO MUJICA
|Júnior Osmar Ignacio ALONSO MUJICA
|09.02.1993
|33
|Atlético Mineiro
|BRA
|184
|Paraguay
|7
|Mittelfeld
|Ramón
|SOSA ACOSTA
|Ramón SOSA ACOSTA
|31.08.1999
|26
|SE Palmeiras
|BRA
|178
|Paraguay
|8
|Mittelfeld
|Diego Alexander
|GOMEZ AMARILLA
|Diego Alexander GOMEZ AMARILLA
|27.03.2003
|23
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|183
|Paraguay
|9
|Sturm
|Arnaldo Antonio
|SANABRIA AYALA
|Arnaldo Antonio SANABRIA AYALA
|04.03.1996
|30
|US Cremonese
|ITA
|180
|Paraguay
|10
|Mittelfeld
|Miguel Angel
|ALMIRÓN REJALA
|Miguel Angel ALMIRÓN REJALA
|10.02.1994
|32
|Atlanta United FC
|USA
|178
|Paraguay
|11
|Mittelfeld
|Mauricio
|MAGALHÃES PRADO
|Mauricio MAGALHÃES PRADO
|22.06.2001
|24
|SE Palmeiras
|BRA
|175
|Paraguay
|12
|Torwart
|Orlando Daniel
|GILL NOLDIN
|Orlando Daniel GILL NOLDIN
|11.06.2000
|26
|CA San Lorenzo
|ARG
|190
|Paraguay
|13
|Abwehr
|Jose Maria
|CANALE DOMINGUEZ
|Jose Maria CANALE DOMINGUEZ
|20.07.1996
|29
|CA Lanús
|ARG
|192
|Paraguay
|14
|Mittelfeld
|Adrián Andrés
|CUBAS
|Adrián Andrés CUBAS
|11.05.1996
|30
|Vancouver Whitecaps FC
|CAN
|166
|Paraguay
|15
|Abwehr
|Gustavo Raul
|GÓMEZ PORTILLO
|Gustavo Raul GÓMEZ PORTILLO
|06.05.1993
|33
|SE Palmeiras
|BRA
|179
|Paraguay
|16
|Mittelfeld
|Damián Josue
|BOBADILLA BENITEZ
|Damián Josue BOBADILLA BENITEZ
|11.07.2001
|24
|São Paulo FC
|BRA
|180
|Paraguay
|17
|Sturm
|Alejandro Sebastian
|ROMERO GAMARRA
|Alejandro Sebastian ROMERO GAMARRA
|11.01.1995
|31
|Al Ain FC
|UAE
|165
|Paraguay
|18
|Sturm
|Alex Adrian
|ARCE BARRIOS
|Alex Adrian ARCE BARRIOS
|16.06.1995
|30
|CS Independiente Rivadavia
|ARG
|188
|Paraguay
|19
|Sturm
|Julio Cesar
|ENCISO ESPINOLA
|Julio Cesar ENCISO ESPINOLA
|23.01.2004
|22
|RC Strasbourg
|FRA
|168
|Paraguay
|20
|Mittelfeld
|Braian Oscar
|OJEDA RODRIGUEZ
|Braian Oscar OJEDA RODRIGUEZ
|27.06.2000
|25
|Orlando City SC
|USA
|173
|Paraguay
|21
|Sturm
|Gabriel
|AVALOS STUMPFS
|Gabriel AVALOS STUMPFS
|12.10.1990
|35
|CA Independiente
|ARG
|185
|Paraguay
|22
|Torwart
|Gastón Hernán
|OLVEIRA ECHEVERRIA
|Gastón Hernán OLVEIRA ECHEVERRIA
|21.04.1993
|33
|Club Olimpia
|PAR
|191
|Paraguay
|23
|Mittelfeld
|Matias
|GALARZA FONDA
|Matias GALARZA FONDA
|11.02.2002
|24
|Atlanta United FC
|USA
|175
|Paraguay
|24
|Mittelfeld
|Gustavo Ruben
|CABALLERO GONZALEZ
|Gustavo Ruben CABALLERO GONZALEZ
|21.09.2001
|24
|Portsmouth FC
|ENG
|189
|Paraguay
|25
|Sturm
|Isidro Miguel
|PITTA SALDIVAR
|Isidro Miguel PITTA SALDIVAR
|14.08.1999
|26
|Red Bull Bragantino
|BRA
|185
|Paraguay
|26
|Abwehr
|Alexandro
|MAIDANA MENDIETA
|Alexandro MAIDANA MENDIETA
|26.07.2005
|20
|CA Talleres
|ARG
|173
|Portugal
|1
|Torwart
|Diogo
|MEIRELES DA COSTA
|Diogo MEIRELES DA COSTA
|19.09.1999
|26
|FC Porto
|POR
|188
|Portugal
|2
|Abwehr
|Nélson
|CABRAL SEMEDO
|Nélson CABRAL SEMEDO
|16.11.1993
|32
|Fenerbahçe SK
|TUR
|179
|Portugal
|3
|Abwehr
|Rúben
|DOS SANTOS GATO ALVES DIAS
|Rúben DOS SANTOS GATO ALVES DIAS
|14.05.1997
|29
|Manchester City FC
|ENG
|187
|Portugal
|4
|Abwehr
|Tomás
|LEMOS ARAÚJO
|Tomás LEMOS ARAÚJO
|16.05.2002
|24
|SL Benfica
|POR
|187
|Portugal
|5
|Abwehr
|José Diogo
|DALOT TEIXEIRA
|José Diogo DALOT TEIXEIRA
|18.03.1999
|27
|Manchester United FC
|ENG
|184
|Portugal
|6
|Mittelfeld
|Matheus Luiz
|NUNES
|Matheus Luiz NUNES
|27.08.1998
|27
|Manchester City FC
|ENG
|183
|Portugal
|7
|Sturm
|Cristiano Ronaldo
|DOS SANTOS AVEIRO
|Cristiano Ronaldo DOS SANTOS AVEIRO
|05.02.1985
|41
|Al Nassr FC
|KSA
|185
|Portugal
|8
|Mittelfeld
|Bruno Miguel
|BORGES FERNANDES
|Bruno Miguel BORGES FERNANDES
|08.09.1994
|31
|Manchester United FC
|ENG
|183
|Portugal
|9
|Sturm
|Gonçalo
|MATIAS RAMOS
|Gonçalo MATIAS RAMOS
|20.06.2001
|24
|Paris Saint-Germain
|FRA
|185
|Portugal
|10
|Mittelfeld
|Bernardo
|MOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVA
|Bernardo MOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVA
|10.08.1994
|31
|Manchester City FC
|ENG
|173
|Portugal
|11
|Sturm
|João
|FÉLIX SEQUEIRA
|João FÉLIX SEQUEIRA
|10.11.1999
|26
|Al Nassr FC
|KSA
|179
|Portugal
|12
|Torwart
|José Pedro
|MALHEIRO DE SÁ
|José Pedro MALHEIRO DE SÁ
|17.01.1993
|33
|Wolverhampton Wanderers FC
|ENG
|192
|Portugal
|13
|Abwehr
|Renato
|DA PALMA VEIGA
|Renato DA PALMA VEIGA
|29.07.2003
|22
|Villarreal CF
|ESP
|188
|Portugal
|14
|Abwehr
|Gonçalo
|BERNARDO INÁCIO
|Gonçalo BERNARDO INÁCIO
|25.08.2001
|24
|Sporting CP
|POR
|185
|Portugal
|15
|Mittelfeld
|João Pedro
|GONÇALVES NEVES
|João Pedro GONÇALVES NEVES
|27.09.2004
|21
|Paris Saint-Germain
|FRA
|171
|Portugal
|16
|Sturm
|Francisco António
|MACHADO MOTA DE CASTRO TRINCÃO
|Francisco António MACHADO MOTA DE CASTRO TRINCÃO
|29.12.1999
|26
|Sporting CP
|POR
|184
|Portugal
|17
|Sturm
|Rafael Alexandre
|DA CONCEIÇÃO LEÃO
|Rafael Alexandre DA CONCEIÇÃO LEÃO
|10.06.1999
|27
|AC Milan
|ITA
|188
|Portugal
|18
|Sturm
|Pedro
|LOMBA NETO
|Pedro LOMBA NETO
|09.03.2000
|26
|Chelsea FC
|ENG
|174
|Portugal
|19
|Sturm
|Gonçalo Manuel
|GANCHINHO GUEDES
|Gonçalo Manuel GANCHINHO GUEDES
|29.11.1996
|29
|Real Sociedad
|ESP
|179
|Portugal
|20
|Abwehr
|João Pedro
|CAVACO CANCELO
|João Pedro CAVACO CANCELO
|27.05.1994
|32
|FC Barcelona
|ESP
|173
|Portugal
|21
|Mittelfeld
|Rúben Diogo
|DA SILVA NEVES
|Rúben Diogo DA SILVA NEVES
|13.03.1997
|29
|Al Hilal SC
|KSA
|183
|Portugal
|22
|Torwart
|Rui Tiago
|DANTAS DA SILVA
|Rui Tiago DANTAS DA SILVA
|07.02.1994
|32
|Sporting CP
|POR
|191
|Portugal
|23
|Mittelfeld
|Vitor
|MACHADO FERREIRA
|Vitor MACHADO FERREIRA
|13.02.2000
|26
|Paris Saint-Germain
|FRA
|170
|Portugal
|24
|Abwehr
|Samuel
|DE ALMEIDA COSTA
|Samuel DE ALMEIDA COSTA
|27.11.2000
|25
|RCD Mallorca
|ESP
|185
|Portugal
|25
|Abwehr
|Nuno Alexandre
|TAVARES MENDES
|Nuno Alexandre TAVARES MENDES
|19.06.2002
|23
|Paris Saint-Germain
|FRA
|177
|Portugal
|26
|Sturm
|Francisco
|FERNANDES DA CONCEIÇÃO
|Francisco FERNANDES DA CONCEIÇÃO
|14.12.2002
|23
|Juventus FC
|ITA
|166
|Saudi-Arabien
|1
|Torwart
|Nawaf Dhahi F
|ALAQIDI
|Nawaf Dhahi F ALAQIDI
|10.05.2000
|26
|Al Nassr FC
|KSA
|186
|Saudi-Arabien
|2
|Abwehr
|Ali Hassan M
|MAJRASHI
|Ali Hassan M MAJRASHI
|02.10.1999
|26
|Al Ahli FC
|KSA
|169
|Saudi-Arabien
|3
|Abwehr
|Ali Mohammed A
|LAJAMI
|Ali Mohammed A LAJAMI
|24.04.1996
|30
|Al Hilal SC
|KSA
|177
|Saudi-Arabien
|4
|Abwehr
|Abdulelah Ali A
|ALAMRI
|Abdulelah Ali A ALAMRI
|15.01.1997
|29
|Al Nassr FC
|KSA
|185
|Saudi-Arabien
|5
|Abwehr
|Hassan Mohammed O
|ALTAMBAKTI
|Hassan Mohammed O ALTAMBAKTI
|09.02.1999
|27
|Al Hilal SC
|KSA
|183
|Saudi-Arabien
|6
|Mittelfeld
|Nasser Essa S
|ALDAWSARI
|Nasser Essa S ALDAWSARI
|19.12.1998
|27
|Al Hilal SC
|KSA
|178
|Saudi-Arabien
|7
|Mittelfeld
|Musab Fahad Z
|ALJUWAYR
|Musab Fahad Z ALJUWAYR
|20.06.2003
|22
|Al Qadsiah FC
|KSA
|175
|Saudi-Arabien
|8
|Sturm
|Aiman Yahya Y
|AHMED
|Aiman Yahya Y AHMED
|14.05.2001
|25
|Al Nassr FC
|KSA
|173
|Saudi-Arabien
|9
|Sturm
|Feras Tariq N
|ALBRIKAN
|Feras Tariq N ALBRIKAN
|14.05.2000
|26
|Al Ahli FC
|KSA
|185
|Saudi-Arabien
|10
|Sturm
|Salem Mohammed S
|ALDAWSARI
|Salem Mohammed S ALDAWSARI
|19.08.1991
|34
|Al Hilal SC
|KSA
|173
|Saudi-Arabien
|11
|Sturm
|Saleh Khalid M
|ALSHEHRI
|Saleh Khalid M ALSHEHRI
|01.11.1993
|32
|Al Ittihad
|KSA
|184
|Saudi-Arabien
|12
|Abwehr
|Saud Abdullah S
|ABDULHAMID
|Saud Abdullah S ABDULHAMID
|18.07.1999
|26
|RC Lens
|FRA
|172
|Saudi-Arabien
|13
|Abwehr
|Nawaf Meshari M
|BU WASHL
|Nawaf Meshari M BU WASHL
|16.09.1999
|26
|Al Nassr FC
|KSA
|173
|Saudi-Arabien
|14
|Abwehr
|Hassan Kadish Y
|MAHBUB
|Hassan Kadish Y MAHBUB
|26.09.1992
|33
|Al Ittihad
|KSA
|179
|Saudi-Arabien
|15
|Mittelfeld
|Abdullah Mohammed H
|ALKHAIBARI
|Abdullah Mohammed H ALKHAIBARI
|16.08.1996
|29
|Al Nassr FC
|KSA
|175
|Saudi-Arabien
|16
|Mittelfeld
|Ziyad Mubarak E
|ALJOHANI
|Ziyad Mubarak E ALJOHANI
|11.11.2001
|24
|Al Ahli FC
|KSA
|180
|Saudi-Arabien
|17
|Sturm
|Khalid Essa M
|ALGHANNAM
|Khalid Essa M ALGHANNAM
|08.11.2000
|25
|Al Ettifaq FC
|KSA
|171
|Saudi-Arabien
|18
|Mittelfeld
|Ala Mohsen A
|ALHAJJI
|Ala Mohsen A ALHAJJI
|03.12.1995
|30
|Neom SC
|KSA
|178
|Saudi-Arabien
|19
|Sturm
|Abdullah Abdulrahman A
|ALHAMDDAN
|Abdullah Abdulrahman A ALHAMDDAN
|13.09.1999
|26
|Al Nassr FC
|KSA
|186
|Saudi-Arabien
|20
|Sturm
|Sultan Ahmed M
|MANDASH
|Sultan Ahmed M MANDASH
|17.10.1994
|31
|Al Hilal SC
|KSA
|172
|Saudi-Arabien
|21
|Torwart
|Mohammed Khalil I
|ALOWAIS
|Mohammed Khalil I ALOWAIS
|10.10.1991
|34
|Al Ula Saudi FC
|KSA
|185
|Saudi-Arabien
|22
|Torwart
|Ahmed Ali H
|ALKASSAR
|Ahmed Ali H ALKASSAR
|08.05.1991
|35
|Al Qadsiah FC
|KSA
|178
|Saudi-Arabien
|23
|Mittelfeld
|Mohamed Ibrahim A
|KANNO
|Mohamed Ibrahim A KANNO
|22.09.1994
|31
|Al Hilal SC
|KSA
|191
|Saudi-Arabien
|24
|Abwehr
|Moteb Saad S
|ALHARBI
|Moteb Saad S ALHARBI
|20.02.2000
|26
|Al Hilal SC
|KSA
|177
|Saudi-Arabien
|25
|Abwehr
|Jehad Abdullatif A
|THIKRI
|Jehad Abdullatif A THIKRI
|21.07.2001
|24
|Al Qadsiah FC
|KSA
|184
|Saudi-Arabien
|26
|Abwehr
|Mohammed Waheeb S
|ABU ALSHAMAT
|Mohammed Waheeb S ABU ALSHAMAT
|11.08.2002
|23
|Al Qadsiah FC
|KSA
|170
|Schottland
|1
|Torwart
|Angus Fraser James
|GUNN
|Angus Fraser James GUNN
|22.01.1996
|30
|Nottingham Forest FC
|ENG
|196
|Schottland
|2
|Abwehr
|Aaron Buchanan
|HICKEY
|Aaron Buchanan HICKEY
|10.06.2002
|24
|Brentford FC
|ENG
|185
|Schottland
|3
|Abwehr
|Andrew Henry
|ROBERTSON
|Andrew Henry ROBERTSON
|11.03.1994
|32
|Liverpool FC
|ENG
|178
|Schottland
|4
|Mittelfeld
|Scott Francis
|MCTOMINAY
|Scott Francis MCTOMINAY
|08.12.1996
|29
|SSC Napoli
|ITA
|193
|Schottland
|5
|Abwehr
|Grant Campbell
|HANLEY
|Grant Campbell HANLEY
|20.11.1991
|34
|Hibernian FC
|SCO
|188
|Schottland
|6
|Abwehr
|Kieran
|TIERNEY
|Kieran TIERNEY
|05.06.1997
|29
|Celtic FC
|SCO
|180
|Schottland
|7
|Mittelfeld
|John
|MCGINN
|John MCGINN
|18.10.1994
|31
|Aston Villa FC
|ENG
|178
|Schottland
|8
|Mittelfeld
|Tyler Robert
|FLETCHER
|Tyler Robert FLETCHER
|19.03.2007
|19
|Manchester United FC
|ENG
|183
|Schottland
|9
|Sturm
|Lyndon John
|DYKES
|Lyndon John DYKES
|07.10.1995
|30
|Charlton Athletic FC
|ENG
|188
|Schottland
|10
|Sturm
|Che Sac Everton Fred
|ADAMS
|Che Sac Everton Fred ADAMS
|13.07.1996
|29
|Torino FC
|ITA
|175
|Schottland
|11
|Mittelfeld
|Ryan
|CHRISTIE
|Ryan CHRISTIE
|22.02.1995
|31
|AFC Bournemouth
|ENG
|178
|Schottland
|12
|Torwart
|Liam Patrick
|KELLY
|Liam Patrick KELLY
|23.01.1996
|30
|Rangers FC
|SCO
|184
|Schottland
|13
|Abwehr
|Jack William
|HENDRY
|Jack William HENDRY
|07.05.1995
|31
|Al Ettifaq FC
|KSA
|192
|Schottland
|14
|Sturm
|Ross Cameron
|STEWART
|Ross Cameron STEWART
|11.07.1996
|29
|Southampton FC
|ENG
|188
|Schottland
|15
|Abwehr
|John Francis
|SOUTTAR
|John Francis SOUTTAR
|25.09.1996
|29
|Rangers FC
|SCO
|186
|Schottland
|16
|Abwehr
|Dominic John
|HYAM
|Dominic John HYAM
|20.12.1995
|30
|Wrexham AFC
|WAL
|188
|Schottland
|17
|Sturm
|Ben Gannon
|DOAK
|Ben Gannon DOAK
|11.11.2005
|20
|AFC Bournemouth
|ENG
|173
|Schottland
|18
|Sturm
|George David Eric
|HIRST
|George David Eric HIRST
|15.02.1999
|27
|Ipswich Town FC
|ENG
|191
|Schottland
|19
|Mittelfeld
|Lewis
|FERGUSON
|Lewis FERGUSON
|24.08.1999
|26
|Bologna FC
|ITA
|181
|Schottland
|20
|Sturm
|Lawrence
|SHANKLAND
|Lawrence SHANKLAND
|10.08.1995
|30
|Heart Of Midlothian FC
|SCO
|185
|Schottland
|21
|Torwart
|Craig Sinclair
|GORDON
|Craig Sinclair GORDON
|31.12.1982
|43
|Heart Of Midlothian FC
|SCO
|193
|Schottland
|22
|Abwehr
|Nathan Kenneth
|PATTERSON
|Nathan Kenneth PATTERSON
|16.10.2001
|24
|Everton FC
|ENG
|183
|Schottland
|23
|Mittelfeld
|Kenneth
|MCLEAN
|Kenneth MCLEAN
|08.01.1992
|34
|Norwich City FC
|ENG
|183
|Schottland
|24
|Abwehr
|Anthony
|RALSTON
|Anthony RALSTON
|16.11.1998
|27
|Celtic FC
|SCO
|178
|Schottland
|25
|Sturm
|Findlay Kenneth
|CURTIS
|Findlay Kenneth CURTIS
|09.06.2006
|20
|Kilmarnock FC
|SCO
|180
|Schottland
|26
|Abwehr
|Scott Fraser
|MCKENNA
|Scott Fraser MCKENNA
|12.11.1996
|29
|GNK Dinamo Zagreb
|CRO
|189
|Schweden
|1
|Torwart
|Jacob Mikael
|WIDELL ZETTERSTRÖM
|Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM
|11.07.1998
|27
|Derby County FC
|ENG
|197
|Schweden
|2
|Abwehr
|Gustaf Johan
|LAGERBIELKE
|Gustaf Johan LAGERBIELKE
|10.04.2000
|26
|SC Braga
|POR
|193
|Schweden
|3
|Abwehr
|Victor Jörgen
|NILSSON LINDELÖF
|Victor Jörgen NILSSON LINDELÖF
|17.07.1994
|31
|Aston Villa FC
|ENG
|187
|Schweden
|4
|Abwehr
|Isak Malcolm Kwaku
|HIEN
|Isak Malcolm Kwaku HIEN
|13.01.1999
|27
|Atalanta Bergamo
|ITA
|191
|Schweden
|5
|Abwehr
|Gabriel Johan
|GUDMUNDSSON
|Gabriel Johan GUDMUNDSSON
|29.04.1999
|27
|Leeds United FC
|ENG
|181
|Schweden
|6
|Abwehr
|Herman Nils
|JOHANSSON
|Herman Nils JOHANSSON
|16.10.1997
|28
|FC Dallas
|USA
|190
|Schweden
|7
|Mittelfeld
|Lucas Erik Holger
|BERGVALL
|Lucas Erik Holger BERGVALL
|02.02.2006
|20
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|187
|Schweden
|8
|Abwehr
|Daniel Jonathan
|SVENSSON
|Daniel Jonathan SVENSSON
|12.02.2002
|24
|Borussia Dortmund
|GER
|183
|Schweden
|9
|Sturm
|Alexander
|ISAK
|Alexander ISAK
|21.09.1999
|26
|Liverpool FC
|ENG
|190
|Schweden
|10
|Mittelfeld
|Erik Benjamin
|NYGREN
|Erik Benjamin NYGREN
|08.07.2001
|24
|Celtic FC
|SCO
|187
|Schweden
|11
|Sturm
|Anthony David Junior
|ELANGA
|Anthony David Junior ELANGA
|27.04.2002
|24
|Newcastle United FC
|ENG
|178
|Schweden
|12
|Torwart
|Tobias Viktor
|JOHANSSON
|Tobias Viktor JOHANSSON
|14.09.1998
|27
|Stoke City FC
|ENG
|187
|Schweden
|13
|Mittelfeld
|Ken
|SEMA
|Ken SEMA
|30.09.1993
|32
|Pafos FC
|CYP
|180
|Schweden
|14
|Abwehr
|Hjalmar
|EKDAL
|Hjalmar EKDAL
|21.10.1998
|27
|Burnley FC
|ENG
|187
|Schweden
|15
|Abwehr
|Carl Anders Theodor
|STARFELT
|Carl Anders Theodor STARFELT
|01.06.1995
|31
|RC Celta Vigo
|ESP
|185
|Schweden
|16
|Mittelfeld
|Jesper Kewe
|KARLSTRÖM
|Jesper Kewe KARLSTRÖM
|21.06.1995
|30
|Udinese
|ITA
|182
|Schweden
|17
|Sturm
|Viktor Einar
|GYÖKERES
|Viktor Einar GYÖKERES
|04.06.1998
|28
|Arsenal FC
|ENG
|189
|Schweden
|18
|Mittelfeld
|Yasin
|AYARI
|Yasin AYARI
|06.10.2003
|22
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|172
|Schweden
|19
|Mittelfeld
|Mattias Olof
|SVANBERG
|Mattias Olof SVANBERG
|05.01.1999
|27
|VfL Wolfsburg
|GER
|186
|Schweden
|20
|Abwehr
|Eric Anders
|SMITH
|Eric Anders SMITH
|08.01.1997
|29
|FC St. Pauli
|GER
|192
|Schweden
|21
|Abwehr
|Alexander Olof
|BERNHARDSSON
|Alexander Olof BERNHARDSSON
|08.09.1998
|27
|Holstein Kiel
|GER
|184
|Schweden
|22
|Mittelfeld
|Besfort
|ZENELI
|Besfort ZENELI
|21.11.2002
|23
|Royale Union Saint-Gilloise
|BEL
|187
|Schweden
|23
|Torwart
|Bo Kristoffer
|NORDFELDT
|Bo Kristoffer NORDFELDT
|23.06.1989
|36
|AIK Stockholm
|SWE
|190
|Schweden
|24
|Abwehr
|Elliot Karl
|STROUD
|Elliot Karl STROUD
|22.06.2002
|23
|Mjällby AIF
|SWE
|185
|Schweden
|25
|Sturm
|Håkan Gustaf
|NILSSON
|Håkan Gustaf NILSSON
|23.05.1997
|29
|Club Brugge
|BEL
|197
|Schweden
|26
|Sturm
|Taha Abdi
|ALI
|Taha Abdi ALI
|01.07.1998
|27
|Malmö FF
|SWE
|174
|Schweiz
|1
|Torwart
|Gregor
|KOBEL
|Gregor KOBEL
|06.12.1997
|28
|Borussia Dortmund
|GER
|196
|Schweiz
|2
|Abwehr
|Miro Max Maria
|MUHEIM
|Miro Max Maria MUHEIM
|24.03.1998
|28
|Hamburger SV
|GER
|182
|Schweiz
|3
|Abwehr
|Silvan Dominic
|WIDMER
|Silvan Dominic WIDMER
|05.03.1993
|33
|1. FSV Mainz 05
|GER
|183
|Schweiz
|4
|Abwehr
|Nico
|ELVEDI
|Nico ELVEDI
|30.09.1996
|29
|Borussia Mönchengladbach
|GER
|189
|Schweiz
|5
|Abwehr
|Manuel Obafemi
|AKANJI
|Manuel Obafemi AKANJI
|19.07.1995
|30
|FC Internazionale Milano
|ITA
|188
|Schweiz
|6
|Mittelfeld
|Denis Lemi
|ZAKARIA LAKO LADO
|Denis Lemi ZAKARIA LAKO LADO
|20.11.1996
|29
|AS Monaco
|FRA
|189
|Schweiz
|7
|Sturm
|Breel Donald
|EMBOLO
|Breel Donald EMBOLO
|14.02.1997
|29
|Stade Rennais FC
|FRA
|184
|Schweiz
|8
|Mittelfeld
|Remo Marco
|FREULER
|Remo Marco FREULER
|15.04.1992
|34
|Bologna FC
|ITA
|181
|Schweiz
|9
|Mittelfeld
|Johan Kula
|MANZAMBI
|Johan Kula MANZAMBI
|14.10.2005
|20
|SC Freiburg
|GER
|182
|Schweiz
|10
|Mittelfeld
|Granit
|XHAKA
|Granit XHAKA
|27.09.1992
|33
|Sunderland AFC
|ENG
|183
|Schweiz
|11
|Sturm
|Dan
|NDOYE
|Dan NDOYE
|25.10.2000
|25
|Nottingham Forest FC
|ENG
|184
|Schweiz
|12
|Torwart
|Yvon Landry
|MVOGO NGANOMA
|Yvon Landry MVOGO NGANOMA
|06.06.1994
|32
|FC Lorient
|FRA
|190
|Schweiz
|13
|Abwehr
|Ricardo Ivan
|RODRIGUEZ ARAYA
|Ricardo Ivan RODRIGUEZ ARAYA
|25.08.1992
|33
|Real Betis
|ESP
|182
|Schweiz
|14
|Mittelfeld
|Ardon
|JASHARI
|Ardon JASHARI
|30.07.2002
|23
|AC Milan
|ITA
|181
|Schweiz
|15
|Mittelfeld
|Mohameth Djibril Ibrahima
|SOW
|Mohameth Djibril Ibrahima SOW
|06.02.1997
|29
|Sevilla FC
|ESP
|183
|Schweiz
|16
|Sturm
|Christian Andreas
|FASSNACHT
|Christian Andreas FASSNACHT
|11.11.1993
|32
|BSC Young Boys
|SUI
|185
|Schweiz
|17
|Sturm
|Ruben Estephan
|VARGAS MARITNEZ
|Ruben Estephan VARGAS MARITNEZ
|05.08.1998
|27
|Sevilla FC
|ESP
|179
|Schweiz
|18
|Abwehr
|Eray Ervin
|CÖMERT
|Eray Ervin CÖMERT
|04.02.1998
|28
|Valencia CF
|ESP
|183
|Schweiz
|19
|Sturm
|Noah Arinzechukwu
|OKAFOR
|Noah Arinzechukwu OKAFOR
|24.05.2000
|26
|Leeds United FC
|ENG
|185
|Schweiz
|20
|Mittelfeld
|Michel
|AEBISCHER
|Michel AEBISCHER
|06.01.1997
|29
|Pisa SC
|ITA
|183
|Schweiz
|21
|Torwart
|Marvin
|KELLER
|Marvin KELLER
|03.07.2002
|23
|BSC Young Boys
|SUI
|189
|Schweiz
|22
|Mittelfeld
|Fabian
|RIEDER
|Fabian RIEDER
|16.02.2002
|24
|FC Augsburg
|GER
|181
|Schweiz
|23
|Sturm
|Mohamed Zeki
|AMDOUNI
|Mohamed Zeki AMDOUNI
|04.12.2000
|25
|Burnley FC
|ENG
|183
|Schweiz
|24
|Abwehr
|Aurèle Florian
|AMENDA
|Aurèle Florian AMENDA
|31.07.2003
|22
|Eintracht Frankfurt
|GER
|194
|Schweiz
|25
|Abwehr
|Luca Antony
|JAQUEZ
|Luca Antony JAQUEZ
|02.06.2003
|23
|VfB Stuttgart
|GER
|187
|Schweiz
|26
|Sturm
|Cedric Jan
|ITTEN
|Cedric Jan ITTEN
|27.12.1996
|29
|Fortuna Düsseldorf
|GER
|190
|Senegal
|1
|Torwart
|Yehvann Djibril Victor
|DIOUF
|Yehvann Djibril Victor DIOUF
|16.11.1999
|26
|OGC Nice
|FRA
|188
|Senegal
|2
|Abwehr
|Mamadou
|SARR
|Mamadou SARR
|29.08.2005
|20
|Chelsea FC
|ENG
|194
|Senegal
|3
|Abwehr
|Kalidou
|KOULIBALY
|Kalidou KOULIBALY
|20.06.1991
|34
|Al Hilal SC
|KSA
|186
|Senegal
|4
|Abwehr
|Abdoulaye
|SECK
|Abdoulaye SECK
|04.06.1992
|34
|Maccabi Haifa FC
|ISR
|192
|Senegal
|5
|Mittelfeld
|Idrissa Gana
|GUEYE
|Idrissa Gana GUEYE
|26.09.1989
|36
|Everton FC
|ENG
|174
|Senegal
|6
|Mittelfeld
|Ismaila Pathe
|CISS
|Ismaila Pathe CISS
|16.03.1994
|32
|Rayo Vallecano
|ESP
|186
|Senegal
|7
|Sturm
|Assane
|DIAO
|Assane DIAO
|07.09.2005
|20
|Como
|ITA
|185
|Senegal
|8
|Mittelfeld
|Lamine
|CAMARA
|Lamine CAMARA
|01.01.2004
|22
|AS Monaco
|FRA
|174
|Senegal
|9
|Sturm
|Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke
|DIENG
|Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke DIENG
|23.03.2000
|26
|FC Lorient
|FRA
|178
|Senegal
|10
|Sturm
|Sadio
|MANÉ
|Sadio MANÉ
|10.04.1992
|34
|Al Nassr FC
|KSA
|175
|Senegal
|11
|Sturm
|Nicolas
|JACKSON
|Nicolas JACKSON
|20.06.2001
|24
|FC Bayern München
|GER
|187
|Senegal
|12
|Sturm
|Pape Cherif
|NDIAYE
|Pape Cherif NDIAYE
|23.01.1996
|30
|Samsunspor
|TUR
|190
|Senegal
|13
|Sturm
|Iliman Cheikh Baroy
|NDIAYE
|Iliman Cheikh Baroy NDIAYE
|06.03.2000
|26
|Everton FC
|ENG
|180
|Senegal
|14
|Abwehr
|Ismail Joshua
|JAKOBS
|Ismail Joshua JAKOBS
|17.08.1999
|26
|Galatasaray SK
|TUR
|184
|Senegal
|15
|Abwehr
|Krépin
|DIATTA
|Krépin DIATTA
|25.02.1999
|27
|AS Monaco
|FRA
|173
|Senegal
|16
|Torwart
|Edouard Osoque
|MENDY
|Edouard Osoque MENDY
|01.03.1992
|34
|Al Ahli FC
|KSA
|194
|Senegal
|17
|Mittelfeld
|Pape Matar
|SARR
|Pape Matar SARR
|14.09.2002
|23
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|185
|Senegal
|18
|Sturm
|Ismaila
|SARR
|Ismaila SARR
|25.02.1998
|28
|Crystal Palace FC
|ENG
|185
|Senegal
|19
|Abwehr
|Moussa
|NIAKHATÉ
|Moussa NIAKHATÉ
|08.03.1996
|30
|Olympique Lyonnais
|FRA
|190
|Senegal
|20
|Sturm
|Ibrahim
|MBAYE
|Ibrahim MBAYE
|24.01.2008
|18
|Paris Saint-Germain
|FRA
|175
|Senegal
|21
|Mittelfeld
|Mouhamadou Habib Mbacke
|DIARRA
|Mouhamadou Habib Mbacke DIARRA
|03.01.2004
|22
|Sunderland AFC
|ENG
|178
|Senegal
|22
|Mittelfeld
|Bara Sapoko
|NDIAYE
|Bara Sapoko NDIAYE
|31.12.2007
|18
|FC Bayern München
|GER
|180
|Senegal
|23
|Torwart
|Mory
|DIAW
|Mory DIAW
|22.06.1993
|32
|Le Havre AC
|FRA
|197
|Senegal
|24
|Abwehr
|Antoine Alpha
|MENDY
|Antoine Alpha MENDY
|27.05.2004
|22
|OGC Nice
|FRA
|187
|Senegal
|25
|Abwehr
|El Hadji Malick
|DIOUF
|El Hadji Malick DIOUF
|29.12.2004
|21
|West Ham United FC
|ENG
|177
|Senegal
|26
|Mittelfeld
|Pape Alassane
|GUEYE
|Pape Alassane GUEYE
|24.01.1999
|27
|Villarreal CF
|ESP
|189
|Spanien
|1
|Torwart
|David
|RAYA MARTÍN
|David RAYA MARTÍN
|15.09.1995
|30
|Arsenal FC
|ENG
|186
|Spanien
|2
|Abwehr
|Marc
|PUBILL PAGES
|Marc PUBILL PAGES
|20.06.2003
|22
|Atlético De Madrid
|ESP
|191
|Spanien
|3
|Abwehr
|Alejandro
|GRIMALDO GARCÍA
|Alejandro GRIMALDO GARCÍA
|20.09.1995
|30
|Bayer Leverkusen
|GER
|171
|Spanien
|4
|Abwehr
|Eric
|GARCÍA MARTRET
|Eric GARCÍA MARTRET
|09.01.2001
|25
|FC Barcelona
|ESP
|183
|Spanien
|5
|Abwehr
|Marcos
|LLORENTE MORENO
|Marcos LLORENTE MORENO
|30.01.1995
|31
|Atlético De Madrid
|ESP
|183
|Spanien
|6
|Mittelfeld
|Mikel
|MERINO ZAZÓN
|Mikel MERINO ZAZÓN
|22.06.1996
|29
|Arsenal FC
|ENG
|188
|Spanien
|7
|Sturm
|Ferran
|TORRES GARCÍA
|Ferran TORRES GARCÍA
|29.02.2000
|26
|FC Barcelona
|ESP
|183
|Spanien
|8
|Mittelfeld
|Fabian
|RUIZ PEÑA
|Fabian RUIZ PEÑA
|03.04.1996
|30
|Paris Saint-Germain
|FRA
|188
|Spanien
|9
|Mittelfeld
|Pablo
|PAEZ GAVIRA
|Pablo PAEZ GAVIRA
|05.08.2004
|21
|FC Barcelona
|ESP
|173
|Spanien
|10
|Sturm
|Daniel
|OLMO CARVAJAL
|Daniel OLMO CARVAJAL
|07.05.1998
|28
|FC Barcelona
|ESP
|179
|Spanien
|11
|Sturm
|Yeremy Jesús
|PINO SANTOS
|Yeremy Jesús PINO SANTOS
|20.10.2002
|23
|Crystal Palace FC
|ENG
|174
|Spanien
|12
|Abwehr
|Pedro Antonio
|PORRO SAUCEDA
|Pedro Antonio PORRO SAUCEDA
|13.09.1999
|26
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|173
|Spanien
|13
|Torwart
|Joan
|GARCIA PONS
|Joan GARCIA PONS
|04.05.2001
|25
|FC Barcelona
|ESP
|194
|Spanien
|14
|Abwehr
|Aymeric
|LAPORTE FEVRE
|Aymeric LAPORTE FEVRE
|27.05.1994
|32
|Athletic Club
|ESP
|191
|Spanien
|15
|Mittelfeld
|Alejandro
|BAENA RODRÍGUEZ
|Alejandro BAENA RODRÍGUEZ
|20.07.2001
|24
|Atlético De Madrid
|ESP
|172
|Spanien
|16
|Mittelfeld
|Rodrigo
|HERNÁNDEZ CASCANTE
|Rodrigo HERNÁNDEZ CASCANTE
|22.06.1996
|29
|Manchester City FC
|ENG
|190
|Spanien
|17
|Sturm
|Nicholas
|WILLIAMS ARTHUER
|Nicholas WILLIAMS ARTHUER
|12.07.2002
|23
|Athletic Club
|ESP
|181
|Spanien
|18
|Mittelfeld
|Martin
|ZUBIMENDI IBAÑEZ
|Martin ZUBIMENDI IBAÑEZ
|02.02.1999
|27
|Arsenal FC
|ENG
|181
|Spanien
|19
|Sturm
|Lamine Yamal
|NASRAOUI EBANA
|Lamine Yamal NASRAOUI EBANA
|13.07.2007
|18
|FC Barcelona
|ESP
|183
|Spanien
|20
|Mittelfeld
|Pedro
|GONZÁLEZ LÓPEZ
|Pedro GONZÁLEZ LÓPEZ
|25.11.2002
|23
|FC Barcelona
|ESP
|174
|Spanien
|21
|Sturm
|Mikel
|OYARZABAL UGARTE
|Mikel OYARZABAL UGARTE
|21.04.1997
|29
|Real Sociedad
|ESP
|181
|Spanien
|22
|Abwehr
|Pau
|CUBARSI I PAREDES
|Pau CUBARSI I PAREDES
|22.01.2007
|19
|FC Barcelona
|ESP
|183
|Spanien
|23
|Torwart
|Unai
|SIMÓN MENDIBIL
|Unai SIMÓN MENDIBIL
|11.06.1997
|29
|Athletic Club
|ESP
|190
|Spanien
|24
|Abwehr
|Marc
|CUCURELLA SASETA
|Marc CUCURELLA SASETA
|22.07.1998
|27
|Chelsea FC
|ENG
|173
|Spanien
|25
|Sturm
|Victor
|MUÑOZ VILLANUEVA
|Victor MUÑOZ VILLANUEVA
|13.07.2003
|22
|CA Osasuna
|ESP
|173
|Spanien
|26
|Sturm
|Borja
|IGLESIAS QUINTÁS
|Borja IGLESIAS QUINTÁS
|17.01.1993
|33
|RC Celta Vigo
|ESP
|187
|Südafrika
|1
|Torwart
|Ronwen Hayden
|WILLIAMS
|Ronwen Hayden WILLIAMS
|21.01.1992
|34
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|184
|Südafrika
|2
|Abwehr
|Tholo Thabang
|MATULUDI
|Tholo Thabang MATULUDI
|14.01.1999
|27
|Polokwane City FC
|RSA
|189
|Südafrika
|3
|Abwehr
|Khulumani
|NDAMANE
|Khulumani NDAMANE
|05.02.2004
|22
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|183
|Südafrika
|4
|Mittelfeld
|Teboho
|MOKOENA
|Teboho MOKOENA
|24.01.1997
|29
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|177
|Südafrika
|5
|Mittelfeld
|Thalente Wandile
|MBATHA
|Thalente Wandile MBATHA
|06.03.2000
|26
|Orlando Pirates FC
|RSA
|179
|Südafrika
|6
|Abwehr
|Aubrey Maphosa
|MODIBA
|Aubrey Maphosa MODIBA
|22.07.1995
|30
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|171
|Südafrika
|7
|Sturm
|Oswin Reagan
|APPOLLIS
|Oswin Reagan APPOLLIS
|25.08.2001
|24
|Orlando Pirates FC
|RSA
|171
|Südafrika
|8
|Sturm
|Tshepang
|MOREMI
|Tshepang MOREMI
|02.10.2000
|25
|Orlando Pirates FC
|RSA
|169
|Südafrika
|9
|Sturm
|Lyle Brent
|FOSTER
|Lyle Brent FOSTER
|03.09.2000
|25
|Burnley FC
|ENG
|185
|Südafrika
|10
|Sturm
|Relebohile
|MOFOKENG
|Relebohile MOFOKENG
|23.10.2004
|21
|Orlando Pirates FC
|RSA
|168
|Südafrika
|11
|Mittelfeld
|Themba
|ZWANE
|Themba ZWANE
|03.08.1989
|36
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|178
|Südafrika
|12
|Sturm
|Thapelo
|MASEKO
|Thapelo MASEKO
|11.11.2003
|22
|AEL Limassol
|CYP
|178
|Südafrika
|13
|Mittelfeld
|Sphephelo S'miso
|SITHOLE
|Sphephelo S'miso SITHOLE
|03.03.1999
|27
|CD Tondela
|POR
|197
|Südafrika
|14
|Abwehr
|Mbekezeli Mfanufikile
|MBOKAZI
|Mbekezeli Mfanufikile MBOKAZI
|19.09.2005
|20
|Chicago Fire FC
|USA
|177
|Südafrika
|15
|Sturm
|Iqraam
|RAYNERS
|Iqraam RAYNERS
|19.12.1995
|30
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|174
|Südafrika
|16
|Torwart
|Sipho Justin
|CHAINE
|Sipho Justin CHAINE
|14.12.1996
|29
|Orlando Pirates FC
|RSA
|186
|Südafrika
|17
|Sturm
|Sekotori Evidence
|MAKGOPA
|Sekotori Evidence MAKGOPA
|05.06.2000
|26
|Orlando Pirates FC
|RSA
|183
|Südafrika
|18
|Abwehr
|Samukele Alucious
|KABINI
|Samukele Alucious KABINI
|15.03.2004
|22
|Molde FK
|NOR
|179
|Südafrika
|19
|Abwehr
|Nkosinathi Emmanuel
|SIBISI
|Nkosinathi Emmanuel SIBISI
|22.09.1995
|30
|Orlando Pirates FC
|RSA
|172
|Südafrika
|20
|Abwehr
|Khuliso Johnson
|MUDAU
|Khuliso Johnson MUDAU
|26.04.1995
|31
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|179
|Südafrika
|21
|Abwehr
|Ime Daniel
|OKON
|Ime Daniel OKON
|20.02.2004
|22
|Hannover 96
|GER
|187
|Südafrika
|22
|Torwart
|Stuart Ricardo
|GOSS
|Stuart Ricardo GOSS
|02.04.1994
|32
|Siwelele FC
|RSA
|181
|Südafrika
|23
|Mittelfeld
|Jayden Oswin
|ADAMS
|Jayden Oswin ADAMS
|05.05.2001
|25
|Mamelodi Sundowns FC
|RSA
|177
|Südafrika
|24
|Abwehr
|Olwethu Mpilwenhle
|MAKHANYA
|Olwethu Mpilwenhle MAKHANYA
|30.04.2004
|22
|Philadelphia Union
|USA
|185
|Südafrika
|25
|Sturm
|Kamogelo Michael
|SEBELEBELE
|Kamogelo Michael SEBELEBELE
|21.07.2002
|23
|Orlando Pirates FC
|RSA
|166
|Südafrika
|26
|Abwehr
|Bradley Paul
|CROSS
|Bradley Paul CROSS
|30.01.2001
|25
|Kaizer Chiefs FC
|RSA
|175
|Südkorea
|1
|Torwart
|Seunggyu
|KIM
|Seunggyu KIM
|30.09.1990
|35
|FC Tokyo
|JPN
|187
|Südkorea
|2
|Abwehr
|Hanbeom
|LEE
|Hanbeom LEE
|17.06.2002
|23
|FC Midtjylland
|DEN
|188
|Südkorea
|3
|Mittelfeld
|Gihyuk
|LEE
|Gihyuk LEE
|07.07.2000
|25
|Gangwon FC
|KOR
|184
|Südkorea
|4
|Abwehr
|Minjae
|KIM
|Minjae KIM
|15.11.1996
|29
|FC Bayern München
|GER
|190
|Südkorea
|5
|Abwehr
|Taehyeon
|KIM
|Taehyeon KIM
|17.09.2000
|25
|Kashima Antlers
|JPN
|186
|Südkorea
|6
|Mittelfeld
|Inbeom
|HWANG
|Inbeom HWANG
|20.09.1996
|29
|Feyenoord Rotterdam
|NED
|177
|Südkorea
|7
|Sturm
|Heung Min
|SON
|Heung Min SON
|08.07.1992
|33
|LAFC
|USA
|183
|Südkorea
|8
|Mittelfeld
|Seungho
|PAIK
|Seungho PAIK
|17.03.1997
|29
|Birmingham City FC
|ENG
|182
|Südkorea
|9
|Sturm
|Guesung
|CHO
|Guesung CHO
|25.01.1998
|28
|FC Midtjylland
|DEN
|188
|Südkorea
|10
|Mittelfeld
|Jae Sung
|LEE
|Jae Sung LEE
|10.08.1992
|33
|1. FSV Mainz 05
|GER
|180
|Südkorea
|11
|Mittelfeld
|Hee Chan
|HWANG
|Hee Chan HWANG
|26.01.1996
|30
|Wolverhampton Wanderers FC
|ENG
|177
|Südkorea
|12
|Torwart
|Bumkeun
|SONG
|Bumkeun SONG
|15.10.1997
|28
|Jeonbuk Hyundai Motors FC
|KOR
|196
|Südkorea
|13
|Abwehr
|Taeseok
|LEE
|Taeseok LEE
|28.07.2002
|23
|FK Austria Wien
|AUT
|174
|Südkorea
|14
|Abwehr
|Wije
|CHO
|Wije CHO
|25.08.2001
|24
|Jeonbuk Hyundai Motors FC
|KOR
|190
|Südkorea
|15
|Abwehr
|Moonhwan
|KIM
|Moonhwan KIM
|01.08.1995
|30
|Daejeon Hana Citizen FC
|KOR
|173
|Südkorea
|16
|Abwehr
|Jinseob
|PARK
|Jinseob PARK
|23.10.1995
|30
|Zhejiang FC
|CHN
|183
|Südkorea
|17
|Mittelfeld
|Junho
|BAE
|Junho BAE
|21.08.2003
|22
|Stoke City FC
|ENG
|180
|Südkorea
|18
|Sturm
|Hyeongyu
|OH
|Hyeongyu OH
|12.04.2001
|25
|Beşiktaş JK
|TUR
|183
|Südkorea
|19
|Mittelfeld
|Kangin
|LEE
|Kangin LEE
|19.02.2001
|25
|Paris Saint-Germain
|FRA
|174
|Südkorea
|20
|Mittelfeld
|Hyunjun
|YANG
|Hyunjun YANG
|25.05.2002
|24
|Celtic FC
|SCO
|179
|Südkorea
|21
|Torwart
|Hyeonwoo
|JO
|Hyeonwoo JO
|25.09.1991
|34
|Ulsan HD
|KOR
|189
|Südkorea
|22
|Abwehr
|Youngwoo
|SEOL
|Youngwoo SEOL
|05.12.1998
|27
|FK Crvena Zvezda
|SRB
|180
|Südkorea
|23
|Abwehr
|Jens
|CASTROP
|Jens CASTROP
|29.07.2003
|22
|Borussia Mönchengladbach
|GER
|178
|Südkorea
|24
|Mittelfeld
|Jingyu
|KIM
|Jingyu KIM
|24.02.1997
|29
|Jeonbuk Hyundai Motors FC
|KOR
|177
|Südkorea
|25
|Mittelfeld
|Jisung
|EOM
|Jisung EOM
|09.05.2002
|24
|Swansea City AFC
|WAL
|177
|Südkorea
|26
|Mittelfeld
|Donggyeong
|LEE
|Donggyeong LEE
|20.09.1997
|28
|Ulsan HD
|KOR
|175
|Tschechien
|1
|Torwart
|Matěj
|KOVÁŘ
|Matěj KOVÁŘ
|17.05.2000
|26
|PSV Eindhoven
|NED
|196
|Tschechien
|2
|Abwehr
|David
|ZIMA
|David ZIMA
|08.11.2000
|25
|SK Slavia Praha
|CZE
|190
|Tschechien
|3
|Abwehr
|Tomáš
|HOLEŠ
|Tomáš HOLEŠ
|31.03.1993
|33
|SK Slavia Praha
|CZE
|180
|Tschechien
|4
|Abwehr
|Robin
|HRANÁČ
|Robin HRANÁČ
|29.01.2000
|26
|TSG Hoffenheim
|GER
|189
|Tschechien
|5
|Abwehr
|Vladimír
|COUFAL
|Vladimír COUFAL
|22.08.1992
|33
|TSG Hoffenheim
|GER
|175
|Tschechien
|6
|Abwehr
|Štěpán
|CHALOUPEK
|Štěpán CHALOUPEK
|08.03.2003
|23
|SK Slavia Praha
|CZE
|188
|Tschechien
|7
|Abwehr
|Ladislav
|KREJČÍ
|Ladislav KREJČÍ
|20.04.1999
|27
|Wolverhampton Wanderers FC
|ENG
|191
|Tschechien
|8
|Mittelfeld
|Vladimír
|DARIDA
|Vladimír DARIDA
|08.08.1990
|35
|FC Hradec Králové
|CZE
|172
|Tschechien
|9
|Sturm
|Adam
|HLOŽEK
|Adam HLOŽEK
|25.07.2002
|23
|TSG Hoffenheim
|GER
|188
|Tschechien
|10
|Sturm
|Patrik
|SCHICK
|Patrik SCHICK
|24.01.1996
|30
|Bayer Leverkusen
|GER
|191
|Tschechien
|11
|Sturm
|Jan
|KUCHTA
|Jan KUCHTA
|08.01.1997
|29
|AC Sparta Praha
|CZE
|185
|Tschechien
|12
|Mittelfeld
|Lukáš
|ČERV
|Lukáš ČERV
|10.04.2001
|25
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|182
|Tschechien
|13
|Sturm
|Mojmír
|CHYTIL
|Mojmír CHYTIL
|29.04.1999
|27
|SK Slavia Praha
|CZE
|187
|Tschechien
|14
|Abwehr
|David
|JURÁSEK
|David JURÁSEK
|07.08.2000
|25
|SK Slavia Praha
|CZE
|183
|Tschechien
|15
|Sturm
|Pavel
|ŠULC
|Pavel ŠULC
|29.12.2000
|25
|Olympique Lyonnais
|FRA
|177
|Tschechien
|16
|Torwart
|Jindřich
|STANĚK
|Jindřich STANĚK
|27.04.1996
|30
|SK Slavia Praha
|CZE
|192
|Tschechien
|17
|Mittelfeld
|Lukáš
|PROVOD
|Lukáš PROVOD
|23.10.1996
|29
|SK Slavia Praha
|CZE
|191
|Tschechien
|18
|Mittelfeld
|Michal
|SADÍLEK
|Michal SADÍLEK
|31.05.1999
|27
|SK Slavia Praha
|CZE
|169
|Tschechien
|19
|Sturm
|Tomáš
|CHORÝ
|Tomáš CHORÝ
|26.01.1995
|31
|SK Slavia Praha
|CZE
|199
|Tschechien
|20
|Abwehr
|Jaroslav
|ZELENÝ
|Jaroslav ZELENÝ
|20.08.1992
|33
|AC Sparta Praha
|CZE
|190
|Tschechien
|21
|Abwehr
|David
|DOUDĚRA
|David DOUDĚRA
|31.05.1998
|28
|SK Slavia Praha
|CZE
|175
|Tschechien
|22
|Mittelfeld
|Tomáš
|SOUČEK
|Tomáš SOUČEK
|27.02.1995
|31
|West Ham United FC
|ENG
|192
|Tschechien
|23
|Torwart
|Lukáš
|HORNÍČEK
|Lukáš HORNÍČEK
|13.07.2002
|23
|SC Braga
|POR
|198
|Tschechien
|24
|Mittelfeld
|Alexandr
|SOJKA
|Alexandr SOJKA
|02.04.2003
|23
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|188
|Tschechien
|25
|Mittelfeld
|Hugo
|SOCHŮREK
|Hugo SOCHŮREK
|07.06.2008
|18
|AC Sparta Praha
|CZE
|183
|Tschechien
|26
|Sturm
|Denis
|VIŠINSKÝ
|Denis VIŠINSKÝ
|21.03.2003
|23
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|178
|Tunesien
|1
|Torwart
|Abdelmouhib
|CHAMAKH
|Abdelmouhib CHAMAKH
|25.08.2001
|24
|Club Africain
|TUN
|189
|Tunesien
|2
|Abwehr
|Ali
|ELABDI
|Ali ELABDI
|20.12.1993
|32
|OGC Nice
|FRA
|177
|Tunesien
|3
|Abwehr
|Montassar Omar
|TALBI
|Montassar Omar TALBI
|26.05.1998
|28
|FC Lorient
|FRA
|190
|Tunesien
|4
|Abwehr
|Omar
|REKIK
|Omar REKIK
|20.12.2001
|24
|NK Maribor
|SVN
|188
|Tunesien
|5
|Abwehr
|Adam
|AROUS
|Adam AROUS
|17.07.2004
|21
|Kasımpaşa SK
|TUR
|188
|Tunesien
|6
|Abwehr
|Dylan Daniel Mahmoud
|BRONN
|Dylan Daniel Mahmoud BRONN
|19.06.1995
|30
|Servette FC
|SUI
|186
|Tunesien
|7
|Sturm
|Mohamed Elyes
|ACHOURI
|Mohamed Elyes ACHOURI
|10.02.1999
|27
|FC København
|DEN
|187
|Tunesien
|8
|Sturm
|Elias
|SAAD
|Elias SAAD
|27.12.1999
|26
|Hannover 96
|GER
|185
|Tunesien
|9
|Sturm
|Hazem
|MASTOURI
|Hazem MASTOURI
|18.06.1997
|28
|FC Dynamo Makhachkala
|RUS
|191
|Tunesien
|10
|Mittelfeld
|Hannibal
|MEJBRI
|Hannibal MEJBRI
|21.01.2003
|23
|Burnley FC
|ENG
|177
|Tunesien
|11
|Mittelfeld
|Ismael Seifallah
|GHARBI
|Ismael Seifallah GHARBI
|10.04.2004
|22
|FC Augsburg
|GER
|180
|Tunesien
|12
|Abwehr
|Ahmed Mortadha
|BEN OUANES
|Ahmed Mortadha BEN OUANES
|02.07.1994
|31
|Kasımpaşa SK
|TUR
|188
|Tunesien
|13
|Mittelfeld
|Rani
|KHEDIRA
|Rani KHEDIRA
|27.01.1994
|32
|1. FC Union Berlin
|GER
|188
|Tunesien
|14
|Mittelfeld
|Khalil
|AYARI
|Khalil AYARI
|02.02.2005
|21
|Paris Saint-Germain
|FRA
|174
|Tunesien
|15
|Mittelfeld
|Mohamed
|BELHADJ MAHMOUD
|Mohamed BELHADJ MAHMOUD
|24.04.2000
|26
|FC Lugano
|SUI
|179
|Tunesien
|16
|Torwart
|Aymen
|DAHMEN
|Aymen DAHMEN
|28.01.1997
|29
|CS Sfaxien
|TUN
|188
|Tunesien
|17
|Mittelfeld
|Ellyes Joris
|SKHIRI
|Ellyes Joris SKHIRI
|10.05.1995
|31
|Eintracht Frankfurt
|GER
|185
|Tunesien
|18
|Sturm
|Rayan
|ELLOUMI
|Rayan ELLOUMI
|17.09.2007
|18
|Vancouver Whitecaps FC
|CAN
|180
|Tunesien
|19
|Sturm
|Firas
|CHAOUAT
|Firas CHAOUAT
|08.05.1996
|30
|Club Africain
|TUN
|185
|Tunesien
|20
|Abwehr
|Yan
|VALERY
|Yan VALERY
|22.02.1999
|27
|BSC Young Boys
|SUI
|181
|Tunesien
|21
|Abwehr
|Mohamed Amine
|BEN HMIDA
|Mohamed Amine BEN HMIDA
|15.12.1995
|30
|Espérance De Tunisie
|TUN
|181
|Tunesien
|22
|Torwart
|Sabri
|BEN HSAN
|Sabri BEN HSAN
|13.06.1996
|29
|Étoile Du Sahel
|TUN
|189
|Tunesien
|23
|Abwehr
|Moutaz
|NEFFATI
|Moutaz NEFFATI
|04.09.2004
|21
|IFK Norrköping FK
|SWE
|182
|Tunesien
|24
|Abwehr
|Raed
|CHIKHAOUI
|Raed CHIKHAOUI
|09.06.2004
|22
|US Monastir
|TUN
|191
|Tunesien
|25
|Mittelfeld
|Anis
|BEN SLIMANE
|Anis BEN SLIMANE
|16.03.2001
|25
|Norwich City FC
|ENG
|188
|Tunesien
|26
|Mittelfeld
|Sebastian
|TOUNEKTI
|Sebastian TOUNEKTI
|13.07.2002
|23
|Celtic FC
|SCO
|182
|Türkei
|1
|Torwart
|Fehmi Mert
|GÜNOK
|Fehmi Mert GÜNOK
|01.03.1989
|37
|Fenerbahçe SK
|TUR
|196
|Türkei
|2
|Abwehr
|Mehmet Zeki
|ÇELIK
|Mehmet Zeki ÇELIK
|17.02.1997
|29
|AS Roma
|ITA
|180
|Türkei
|3
|Abwehr
|Merih
|DEMİRAL
|Merih DEMİRAL
|05.03.1998
|28
|Al Ahli FC
|KSA
|190
|Türkei
|4
|Abwehr
|Çağlar
|SÖYÜNCÜ
|Çağlar SÖYÜNCÜ
|23.05.1996
|30
|Fenerbahçe SK
|TUR
|185
|Türkei
|5
|Mittelfeld
|Salih
|ÖZCAN
|Salih ÖZCAN
|11.01.1998
|28
|Borussia Dortmund
|GER
|182
|Türkei
|6
|Mittelfeld
|Orkun
|KÖKÇÜ
|Orkun KÖKÇÜ
|29.12.2000
|25
|Beşiktaş JK
|TUR
|175
|Türkei
|7
|Sturm
|Muhammed Kerem
|AKTÜRKOĞLU
|Muhammed Kerem AKTÜRKOĞLU
|21.10.1998
|27
|Fenerbahçe SK
|TUR
|172
|Türkei
|8
|Sturm
|Arda
|GÜLER
|Arda GÜLER
|25.02.2005
|21
|Real Madrid C. F.
|ESP
|175
|Türkei
|9
|Sturm
|Deniz Daniel
|GÜL
|Deniz Daniel GÜL
|02.07.2004
|21
|FC Porto
|POR
|192
|Türkei
|10
|Mittelfeld
|Hakan
|ÇALHANOĞLU
|Hakan ÇALHANOĞLU
|08.02.1994
|32
|FC Internazionale Milano
|ITA
|178
|Türkei
|11
|Sturm
|Kenan
|YILDIZ
|Kenan YILDIZ
|04.05.2005
|21
|Juventus FC
|ITA
|187
|Türkei
|12
|Torwart
|Altay
|BAYINDIR
|Altay BAYINDIR
|14.04.1998
|28
|Manchester United FC
|ENG
|198
|Türkei
|13
|Abwehr
|Evren Eren
|ELMALI
|Evren Eren ELMALI
|07.07.2000
|25
|Galatasaray SK
|TUR
|181
|Türkei
|14
|Abwehr
|Abdülkerİm
|BARDAKCI
|Abdülkerİm BARDAKCI
|07.09.1994
|31
|Galatasaray SK
|TUR
|185
|Türkei
|15
|Abwehr
|Ozan Muhammed
|KABAK
|Ozan Muhammed KABAK
|25.03.2000
|26
|TSG Hoffenheim
|GER
|187
|Türkei
|16
|Mittelfeld
|İsmaİl
|YÜKSEK
|İsmaİl YÜKSEK
|26.01.1999
|27
|Fenerbahçe SK
|TUR
|183
|Türkei
|17
|Sturm
|İrfan
|KAHVECİ
|İrfan KAHVECİ
|15.07.1995
|30
|Kasımpaşa SK
|TUR
|180
|Türkei
|18
|Abwehr
|Mert
|MÜLDÜR
|Mert MÜLDÜR
|03.04.1999
|27
|Fenerbahçe SK
|TUR
|184
|Türkei
|19
|Sturm
|Yunus
|AKGÜN
|Yunus AKGÜN
|07.07.2000
|25
|Galatasaray SK
|TUR
|173
|Türkei
|20
|Abwehr
|Ferdi Erenay
|KADIOĞLU
|Ferdi Erenay KADIOĞLU
|07.10.1999
|26
|Brighton & Hove Albion FC
|ENG
|174
|Türkei
|21
|Sturm
|Barış Alper
|YILMAZ
|Barış Alper YILMAZ
|23.05.2000
|26
|Galatasaray SK
|TUR
|186
|Türkei
|22
|Mittelfeld
|Kaan
|AYHAN
|Kaan AYHAN
|10.11.1994
|31
|Galatasaray SK
|TUR
|185
|Türkei
|23
|Torwart
|Uğurcan
|ÇAKIR
|Uğurcan ÇAKIR
|05.04.1996
|30
|Galatasaray SK
|TUR
|191
|Türkei
|24
|Sturm
|Oğuz
|AYDIN
|Oğuz AYDIN
|27.10.2000
|25
|Fenerbahçe SK
|TUR
|183
|Türkei
|25
|Abwehr
|Samet
|AKAYDIN
|Samet AKAYDIN
|13.03.1994
|32
|Çaykur Rizespor
|TUR
|190
|Türkei
|26
|Sturm
|Can Yılmaz
|UZUN
|Can Yılmaz UZUN
|11.11.2005
|20
|Eintracht Frankfurt
|GER
|186
|USA
|1
|Torwart
|Matthew Charles
|TURNER
|Matthew Charles TURNER
|24.06.1994
|31
|New England Revolution
|USA
|190
|USA
|2
|Abwehr
|Sergiño Gianni
|DEST
|Sergiño Gianni DEST
|03.11.2000
|25
|PSV Eindhoven
|NED
|173
|USA
|3
|Abwehr
|Christopher Jeffrey
|RICHARDS
|Christopher Jeffrey RICHARDS
|28.03.2000
|26
|Crystal Palace FC
|ENG
|189
|USA
|4
|Mittelfeld
|Tyler Shaan
|ADAMS
|Tyler Shaan ADAMS
|14.02.1999
|27
|AFC Bournemouth
|ENG
|175
|USA
|5
|Abwehr
|Antonee
|ROBINSON
|Antonee ROBINSON
|08.08.1997
|28
|Fulham FC
|ENG
|183
|USA
|6
|Abwehr
|Auston Levi-Jesaiah
|TRUSTY
|Auston Levi-Jesaiah TRUSTY
|12.08.1998
|27
|Celtic FC
|SCO
|190
|USA
|7
|Mittelfeld
|Giovanni Alejandro
|REYNA
|Giovanni Alejandro REYNA
|13.11.2002
|23
|Borussia Mönchengladbach
|GER
|187
|USA
|8
|Mittelfeld
|Weston James Earl
|MC KENNIE
|Weston James Earl MC KENNIE
|28.08.1998
|27
|Juventus FC
|ITA
|180
|USA
|9
|Sturm
|Ricardo Daniel
|PEPI
|Ricardo Daniel PEPI
|09.01.2003
|23
|PSV Eindhoven
|NED
|185
|USA
|10
|Sturm
|Christian Mate
|PULISIC
|Christian Mate PULISIC
|18.09.1998
|27
|AC Milan
|ITA
|177
|USA
|11
|Sturm
|Brenden Russell
|AARONSON
|Brenden Russell AARONSON
|22.10.2000
|25
|Leeds United FC
|ENG
|177
|USA
|12
|Abwehr
|Miles Gordon
|ROBINSON
|Miles Gordon ROBINSON
|14.03.1997
|29
|FC Cincinnatti
|USA
|187
|USA
|13
|Abwehr
|Timothy Michael
|REAM
|Timothy Michael REAM
|05.10.1987
|38
|Charlotte FC
|USA
|186
|USA
|14
|Mittelfeld
|Sebastian Matthew
|BERHALTER
|Sebastian Matthew BERHALTER
|10.05.2001
|25
|Vancouver Whitecaps FC
|CAN
|175
|USA
|15
|Mittelfeld
|Cristian
|ROLDAN
|Cristian ROLDAN
|03.06.1995
|31
|Seattle Sounders FC
|USA
|173
|USA
|16
|Abwehr
|Alexander Michael
|FREEMAN
|Alexander Michael FREEMAN
|09.08.2004
|21
|Villarreal CF
|ESP
|188
|USA
|17
|Mittelfeld
|Malik Leon
|TILLMAN
|Malik Leon TILLMAN
|28.05.2002
|24
|Bayer Leverkusen
|GER
|187
|USA
|18
|Abwehr
|Maximilian Michael
|ARFSTEN
|Maximilian Michael ARFSTEN
|19.04.2001
|25
|Columbus Crew
|USA
|185
|USA
|19
|Sturm
|Haji Amir
|WRIGHT
|Haji Amir WRIGHT
|27.03.1998
|28
|Coventry City FC
|ENG
|191
|USA
|20
|Sturm
|Folarin Jolaoluwa
|BALOGUN
|Folarin Jolaoluwa BALOGUN
|03.07.2001
|24
|AS Monaco
|FRA
|179
|USA
|21
|Sturm
|Timothy Tarpeh
|WEAH
|Timothy Tarpeh WEAH
|22.02.2000
|26
|Olympique Marseille
|FRA
|183
|USA
|22
|Abwehr
|Mark Alexander
|MCKENZIE
|Mark Alexander MCKENZIE
|25.02.1999
|27
|Toulouse FC
|FRA
|186
|USA
|23
|Abwehr
|Joseph Michael
|SCALLY
|Joseph Michael SCALLY
|31.12.2002
|23
|Borussia Mönchengladbach
|GER
|184
|USA
|24
|Torwart
|Matthew Andrew Geary
|FREESE
|Matthew Andrew Geary FREESE
|02.09.1998
|27
|New York City FC
|USA
|198
|USA
|25
|Torwart
|Christopher Keith
|BRADY
|Christopher Keith BRADY
|03.03.2004
|22
|Chicago Fire FC
|USA
|193
|USA
|26
|Sturm
|Alejandro
|ZENDEJAS SAAVEDRA
|Alejandro ZENDEJAS SAAVEDRA
|07.02.1998
|28
|Club América
|MEX
|167
|Uruguay
|1
|Torwart
|Sergio Ramón
|ROCHET ALVAREZ
|Sergio Ramón ROCHET ALVAREZ
|23.03.1993
|33
|SC Internacional
|BRA
|189
|Uruguay
|2
|Abwehr
|José María
|GIMÉNEZ DE VARGAS
|José María GIMÉNEZ DE VARGAS
|20.01.1995
|31
|Atlético De Madrid
|ESP
|186
|Uruguay
|3
|Abwehr
|Sebastián Enzo
|CÁCERES RAMOS
|Sebastián Enzo CÁCERES RAMOS
|18.08.1999
|26
|Club América
|MEX
|180
|Uruguay
|4
|Abwehr
|Ronald Federico
|ARAÚJO DA SILVA
|Ronald Federico ARAÚJO DA SILVA
|07.03.1999
|27
|FC Barcelona
|ESP
|185
|Uruguay
|5
|Mittelfeld
|Manuel
|UGARTE RIBEIRO
|Manuel UGARTE RIBEIRO
|11.04.2001
|25
|Manchester United FC
|ENG
|182
|Uruguay
|6
|Mittelfeld
|Rodrigo
|BENTANCUR COLMÁN
|Rodrigo BENTANCUR COLMÁN
|25.06.1997
|28
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|187
|Uruguay
|7
|Mittelfeld
|Diego Nicolás
|DE LA CRUZ ARCOSA
|Diego Nicolás DE LA CRUZ ARCOSA
|01.06.1997
|29
|CR Flamengo
|BRA
|167
|Uruguay
|8
|Mittelfeld
|Federico Santiago
|VALVERDE DIPETTA
|Federico Santiago VALVERDE DIPETTA
|22.07.1998
|27
|Real Madrid C. F.
|ESP
|182
|Uruguay
|9
|Sturm
|Darwin Gabriel
|NUÑEZ RIBEIRO
|Darwin Gabriel NUÑEZ RIBEIRO
|24.06.1999
|26
|Al Hilal SC
|KSA
|185
|Uruguay
|10
|Mittelfeld
|Giorgian Daniel
|DE ARRASCAETA BENEDETTI
|Giorgian Daniel DE ARRASCAETA BENEDETTI
|01.06.1994
|32
|CR Flamengo
|BRA
|177
|Uruguay
|11
|Sturm
|Facundo
|PELLISTRI REBOLLO
|Facundo PELLISTRI REBOLLO
|20.12.2001
|24
|Panathinaikos FC
|GRE
|174
|Uruguay
|12
|Torwart
|Santiago Andres
|MELE CASTAÑERO
|Santiago Andres MELE CASTAÑERO
|06.09.1997
|28
|CF Monterrey
|MEX
|185
|Uruguay
|13
|Abwehr
|Guillermo
|VARELA OLIVERA
|Guillermo VARELA OLIVERA
|24.03.1993
|33
|CR Flamengo
|BRA
|174
|Uruguay
|14
|Mittelfeld
|Agustin
|CANOBBIO
|Agustin CANOBBIO
|01.10.1998
|27
|Fluminense FC
|BRA
|176
|Uruguay
|15
|Mittelfeld
|Emiliano
|MARTÍNEZ TORANZA
|Emiliano MARTÍNEZ TORANZA
|17.08.1999
|26
|SE Palmeiras
|BRA
|184
|Uruguay
|16
|Abwehr
|Mathías
|OLIVERA MIRAMONTES
|Mathías OLIVERA MIRAMONTES
|31.10.1997
|28
|SSC Napoli
|ITA
|174
|Uruguay
|17
|Abwehr
|Matías Nicolas
|VIÑA SUSPERREGUY
|Matías Nicolas VIÑA SUSPERREGUY
|09.11.1997
|28
|CA River Plate
|ARG
|180
|Uruguay
|18
|Sturm
|Paul Brian
|RODRÍGUEZ BRAVO
|Paul Brian RODRÍGUEZ BRAVO
|20.05.2000
|26
|Club América
|MEX
|175
|Uruguay
|19
|Sturm
|Rodrigo Sebastian
|AGUIRRE SOTO
|Rodrigo Sebastian AGUIRRE SOTO
|01.10.1994
|31
|Tigres UANL
|MEX
|182
|Uruguay
|20
|Mittelfeld
|Maximiliano Javier
|ARAÚJO VILCHES
|Maximiliano Javier ARAÚJO VILCHES
|15.02.2000
|26
|Sporting CP
|POR
|176
|Uruguay
|21
|Sturm
|Federico Sebastian
|VIÑAS BARBOZA
|Federico Sebastian VIÑAS BARBOZA
|30.06.1998
|27
|Real Oviedo
|ESP
|181
|Uruguay
|22
|Mittelfeld
|Joaquin
|PIQUEREZ MOREIRA
|Joaquin PIQUEREZ MOREIRA
|24.08.1998
|27
|SE Palmeiras
|BRA
|185
|Uruguay
|23
|Torwart
|Nestor Fernando
|MUSLERA MICOL
|Nestor Fernando MUSLERA MICOL
|16.06.1986
|39
|Estudiantes LP
|ARG
|190
|Uruguay
|24
|Abwehr
|Santiago Ignacio
|BUENO SCIUTTO
|Santiago Ignacio BUENO SCIUTTO
|09.11.1998
|27
|Wolverhampton Wanderers FC
|ENG
|191
|Uruguay
|25
|Mittelfeld
|Juan Manuel
|SANABRIA MAGOLÉ
|Juan Manuel SANABRIA MAGOLÉ
|29.03.2000
|26
|Real Salt Lake
|USA
|170
|Uruguay
|26
|Mittelfeld
|Radrigo
|ZALAZAR MARTINEZ
|Radrigo ZALAZAR MARTINEZ
|12.08.1999
|26
|SC Braga
|POR
|175
|Usbekistan
|1
|Torwart
|Utkir
|YUSUPOV
|Utkir YUSUPOV
|04.01.1991
|35
|PFC Navbahor Namangan
|UZB
|185
|Usbekistan
|2
|Abwehr
|Abdukodir
|KHUSANOV
|Abdukodir KHUSANOV
|29.02.2004
|22
|Manchester City FC
|ENG
|186
|Usbekistan
|3
|Abwehr
|Khojiakbar
|ALIJONOV
|Khojiakbar ALIJONOV
|19.04.1997
|29
|Pakhtakor Tashkent FK
|UZB
|180
|Usbekistan
|4
|Abwehr
|Farrukh
|SAYFIEV
|Farrukh SAYFIEV
|17.01.1991
|35
|FK Neftchi Farg'ona
|UZB
|183
|Usbekistan
|5
|Abwehr
|Rustamjon
|ASHURMATOV
|Rustamjon ASHURMATOV
|07.07.1996
|29
|Esteghlal Tehran FC
|IRN
|186
|Usbekistan
|6
|Mittelfeld
|Akmal
|MOZGOVOY
|Akmal MOZGOVOY
|02.04.1999
|27
|Pakhtakor Tashkent FK
|UZB
|180
|Usbekistan
|7
|Mittelfeld
|Otabek
|SHUKUROV
|Otabek SHUKUROV
|22.06.1996
|29
|Baniyas Club
|UAE
|183
|Usbekistan
|8
|Mittelfeld
|Jamshid
|ISKANDEROV
|Jamshid ISKANDEROV
|16.10.1993
|32
|FK Neftchi Farg'ona
|UZB
|171
|Usbekistan
|9
|Mittelfeld
|Odiljon
|XAMROBEKOV
|Odiljon XAMROBEKOV
|13.02.1996
|30
|Tractor Sazi Tabriz FC
|IRN
|180
|Usbekistan
|10
|Mittelfeld
|Jaloliddin
|MASHARIPOV
|Jaloliddin MASHARIPOV
|01.09.1993
|32
|Esteghlal Tehran FC
|IRN
|174
|Usbekistan
|11
|Mittelfeld
|Oston
|URUNOV
|Oston URUNOV
|19.12.2000
|25
|Persepolis FC
|IRN
|181
|Usbekistan
|12
|Torwart
|Abduvakhid
|NEMATOV
|Abduvakhid NEMATOV
|20.03.2001
|25
|Nasaf Qarshi FC
|UZB
|182
|Usbekistan
|13
|Abwehr
|Sherzod
|NASRULLAEV
|Sherzod NASRULLAEV
|23.07.1998
|27
|Pakhtakor Tashkent FK
|UZB
|183
|Usbekistan
|14
|Sturm
|Eldor
|SHOMURODOV
|Eldor SHOMURODOV
|29.06.1995
|30
|Başakşehir FK
|TUR
|190
|Usbekistan
|15
|Abwehr
|Umarbek
|ESHMURODOV
|Umarbek ESHMURODOV
|30.11.1992
|33
|Nasaf Qarshi FC
|UZB
|185
|Usbekistan
|16
|Torwart
|Botirali
|ERGASHEV
|Botirali ERGASHEV
|23.06.1995
|30
|FK Neftchi Farg'ona
|UZB
|189
|Usbekistan
|17
|Mittelfeld
|Dostonbek
|KHAMDAMOV
|Dostonbek KHAMDAMOV
|24.07.1996
|29
|Pakhtakor Tashkent FK
|UZB
|178
|Usbekistan
|18
|Abwehr
|Abdulla
|ABDULLAEV
|Abdulla ABDULLAEV
|01.09.1997
|28
|Dibba FC
|UAE
|181
|Usbekistan
|19
|Mittelfeld
|Azizjon
|GANIEV
|Azizjon GANIEV
|22.02.1998
|28
|Al Bataeh Club
|UAE
|178
|Usbekistan
|20
|Sturm
|Azizbek
|AMONOV
|Azizbek AMONOV
|30.10.1997
|28
|FK Dinamo Samarkand
|UZB
|181
|Usbekistan
|21
|Sturm
|Igor
|SERGEEV
|Igor SERGEEV
|30.04.1993
|33
|Persepolis FC
|IRN
|185
|Usbekistan
|22
|Mittelfeld
|Abbosbek
|FAYZULLAEV
|Abbosbek FAYZULLAEV
|03.10.2003
|22
|Başakşehir FK
|TUR
|167
|Usbekistan
|23
|Mittelfeld
|Sherzod
|ESANOV
|Sherzod ESANOV
|01.02.2003
|23
|FK Buxoro
|UZB
|190
|Usbekistan
|24
|Abwehr
|Behruzjon
|KARIMOV
|Behruzjon KARIMOV
|07.08.2007
|18
|Surkhon FK
|UZB
|172
|Usbekistan
|25
|Abwehr
|Avazbek
|ULMASALIYEV
|Avazbek ULMASALIYEV
|27.03.2000
|26
|OKMK FK
|UZB
|187
|Usbekistan
|26
|Abwehr
|Jakhongir
|UROZOV
|Jakhongir UROZOV
|18.01.2004
|22
|FK Dinamo Samarkand
|UZB
|190
|Ägypten
|1
|Torwart
|Mohamed Elsayed Mohamed
|ELSHENAWY GOMAA
|Mohamed Elsayed Mohamed ELSHENAWY GOMAA
|18.12.1988
|37
|Al Ahly FC
|EGY
|191
|Ägypten
|2
|Abwehr
|Yasser Ahmed Ibrahim
|ELHANAFY
|Yasser Ahmed Ibrahim ELHANAFY
|10.02.1993
|33
|Al Ahly FC
|EGY
|185
|Ägypten
|3
|Abwehr
|Mohamed Hany Gamal
|ELDEMERDASH
|Mohamed Hany Gamal ELDEMERDASH
|02.02.1996
|30
|Al Ahly FC
|EGY
|175
|Ägypten
|4
|Abwehr
|Hossam Abdelmegeed Abdelsalam
|ABDELMEGEED
|Hossam Abdelmegeed Abdelsalam ABDELMEGEED
|30.04.2001
|25
|Zamalek SC
|EGY
|193
|Ägypten
|5
|Abwehr
|Ramy Hisham Abdelaziz Moustafa
|RABIA
|Ramy Hisham Abdelaziz Moustafa RABIA
|20.05.1993
|33
|Al Ain FC
|UAE
|183
|Ägypten
|6
|Abwehr
|Mohamed Abdelmoneim Elsayed M
|AHMED
|Mohamed Abdelmoneim Elsayed M AHMED
|01.02.1999
|27
|OGC Nice
|FRA
|184
|Ägypten
|7
|Sturm
|Mahmoud Ahmed Ibrahim
|HASSAN
|Mahmoud Ahmed Ibrahim HASSAN
|01.10.1994
|31
|Al Ahly FC
|EGY
|181
|Ägypten
|8
|Mittelfeld
|Emam Ashour Metwaly
|ABDELGHANY
|Emam Ashour Metwaly ABDELGHANY
|20.02.1998
|28
|Al Ahly FC
|EGY
|180
|Ägypten
|9
|Sturm
|Hamza Mohamed Abdelkarim E
|SELIM
|Hamza Mohamed Abdelkarim E SELIM
|01.01.2008
|18
|FC Barcelona
|ESP
|182
|Ägypten
|10
|Sturm
|Mohamed Salah Hamed Mahrous
|GHALY
|Mohamed Salah Hamed Mahrous GHALY
|15.06.1992
|33
|Liverpool FC
|ENG
|175
|Ägypten
|11
|Mittelfeld
|Mostafa Mohamed Zaky
|ABDELRAOUF
|Mostafa Mohamed Zaky ABDELRAOUF
|27.04.1997
|29
|Pyramids FC
|EGY
|179
|Ägypten
|12
|Sturm
|Haissem Yousry Fouad A
|HASSAN
|Haissem Yousry Fouad A HASSAN
|08.02.2002
|24
|Real Oviedo
|ESP
|175
|Ägypten
|13
|Abwehr
|Ahmed Mohamed Aboelfetouh
|MOHAMED
|Ahmed Mohamed Aboelfetouh MOHAMED
|22.03.1998
|28
|Zamalek SC
|EGY
|177
|Ägypten
|14
|Mittelfeld
|Hamdy Fathy Abdelhalim
|ABDELFATTAH
|Hamdy Fathy Abdelhalim ABDELFATTAH
|29.09.1994
|31
|Al Wakrah SC
|QAT
|183
|Ägypten
|15
|Abwehr
|Karim Hafez Ramadan
|SEIFELDIN
|Karim Hafez Ramadan SEIFELDIN
|12.03.1996
|30
|Pyramids FC
|EGY
|174
|Ägypten
|16
|Torwart
|Mahdy Mohamed Soliman
|IBRAHIM
|Mahdy Mohamed Soliman IBRAHIM
|08.06.1987
|39
|Zamalek SC
|EGY
|189
|Ägypten
|17
|Mittelfeld
|Mohanad Mostafa Ahmed A
|LASHIN
|Mohanad Mostafa Ahmed A LASHIN
|29.05.1996
|30
|Pyramids FC
|EGY
|186
|Ägypten
|18
|Mittelfeld
|Nabil Emad Aly Elmahdy
|ALY
|Nabil Emad Aly Elmahdy ALY
|06.04.1996
|30
|Al Najmah SC
|KSA
|179
|Ägypten
|19
|Mittelfeld
|Marawan Attia Fahim
|GHALLAB
|Marawan Attia Fahim GHALLAB
|01.08.1998
|27
|Al Ahly FC
|EGY
|176
|Ägypten
|20
|Sturm
|Ibrahim Adel Aly Mohamed
|HASSAN
|Ibrahim Adel Aly Mohamed HASSAN
|23.04.2001
|25
|FC Nordsjælland
|DEN
|178
|Ägypten
|21
|Mittelfeld
|Mahmoud Saber Abdelmohsen H
|ABDELMOHSEN
|Mahmoud Saber Abdelmohsen H ABDELMOHSEN
|30.07.2001
|24
|ZED FC
|EGY
|170
|Ägypten
|22
|Sturm
|Omar Khaled Mohamed Abdelsalam
|MARMOUSH
|Omar Khaled Mohamed Abdelsalam MARMOUSH
|07.02.1999
|27
|Manchester City FC
|ENG
|180
|Ägypten
|23
|Torwart
|Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohame
|SHOUBIR
|Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohame SHOUBIR
|15.05.2000
|26
|Al Ahly FC
|EGY
|195
|Ägypten
|24
|Abwehr
|Tarek Alaa Abdelghaffar Abdel
|ELGEBALY
|Tarek Alaa Abdelghaffar Abdel ELGEBALY
|05.01.2002
|24
|ZED FC
|EGY
|178
|Ägypten
|25
|Sturm
|Ahmed Mostafa Mohamed
|SAYED
|Ahmed Mostafa Mohamed SAYED
|10.01.1996
|30
|Al Ahly FC
|EGY
|175
|Ägypten
|26
|Torwart
|Mohamed Alaaeldin Soliman M
|AHMED
|Mohamed Alaaeldin Soliman M AHMED
|01.01.1999
|27
|El Gouna FC
|EGY
|188
|Österreich
|1
|Torwart
|Alexander
|SCHLAGER
|Alexander SCHLAGER
|01.02.1996
|30
|FC Red Bull Salzburg
|AUT
|188
|Österreich
|2
|Abwehr
|David Leopold
|AFFENGRUBER
|David Leopold AFFENGRUBER
|19.03.2001
|25
|Elche CF
|ESP
|185
|Österreich
|3
|Abwehr
|Kevin
|DANSO
|Kevin DANSO
|19.09.1998
|27
|Tottenham Hotspur FC
|ENG
|190
|Österreich
|4
|Mittelfeld
|Xaver
|SCHLAGER
|Xaver SCHLAGER
|28.09.1997
|28
|RB Leipzig
|GER
|174
|Österreich
|5
|Abwehr
|Stefan
|POSCH
|Stefan POSCH
|14.05.1997
|29
|1. FSV Mainz 05
|GER
|188
|Österreich
|6
|Mittelfeld
|Nicolas
|SEIWALD
|Nicolas SEIWALD
|04.05.2001
|25
|RB Leipzig
|GER
|179
|Österreich
|7
|Sturm
|Marko
|ARNAUTOVIC
|Marko ARNAUTOVIC
|19.04.1989
|37
|FK Crvena Zvezda
|SRB
|192
|Österreich
|8
|Abwehr
|David
|ALABA
|David ALABA
|24.06.1992
|33
|Real Madrid C. F.
|ESP
|180
|Österreich
|9
|Mittelfeld
|Marcel
|SABITZER
|Marcel SABITZER
|17.03.1994
|32
|Borussia Dortmund
|GER
|178
|Österreich
|10
|Mittelfeld
|Florian
|GRILLITSCH
|Florian GRILLITSCH
|07.08.1995
|30
|SC Braga
|POR
|186
|Österreich
|11
|Sturm
|Michael
|GREGORITSCH
|Michael GREGORITSCH
|18.04.1994
|32
|FC Augsburg
|GER
|193
|Österreich
|12
|Torwart
|Florian
|WIEGELE
|Florian WIEGELE
|21.03.2001
|25
|FC Viktoria Plzeň
|CZE
|205
|Österreich
|13
|Torwart
|Patrick
|PENTZ
|Patrick PENTZ
|02.01.1997
|29
|Brøndby IF
|DEN
|183
|Österreich
|14
|Sturm
|Saša
|KALAJDŽIĆ
|Saša KALAJDŽIĆ
|07.07.1997
|28
|LASK Linz
|AUT
|200
|Österreich
|15
|Abwehr
|Philipp
|LIENHART
|Philipp LIENHART
|11.07.1996
|29
|SC Freiburg
|GER
|189
|Österreich
|16
|Abwehr
|Phillip
|MWENE
|Phillip MWENE
|29.01.1994
|32
|1. FSV Mainz 05
|GER
|170
|Österreich
|17
|Mittelfeld
|Carney Chibueze
|CHUKWUEMEKA
|Carney Chibueze CHUKWUEMEKA
|20.10.2003
|22
|Borussia Dortmund
|GER
|187
|Österreich
|18
|Mittelfeld
|Romano
|SCHMID
|Romano SCHMID
|27.01.2000
|26
|SV Werder Bremen
|GER
|168
|Österreich
|19
|Mittelfeld
|Christoph
|BAUMGARTNER
|Christoph BAUMGARTNER
|01.08.1999
|26
|RB Leipzig
|GER
|180
|Österreich
|20
|Mittelfeld
|Konrad
|LAIMER
|Konrad LAIMER
|27.05.1997
|29
|FC Bayern München
|GER
|180
|Österreich
|21
|Sturm
|Patrick
|WIMMER
|Patrick WIMMER
|30.05.2001
|25
|VfL Wolfsburg
|GER
|182
|Österreich
|22
|Mittelfeld
|Alexander
|PRASS
|Alexander PRASS
|26.05.2001
|25
|TSG Hoffenheim
|GER
|180
|Österreich
|23
|Abwehr
|Marco
|FRIEDL
|Marco FRIEDL
|16.03.1998
|28
|SV Werder Bremen
|GER
|187
|Österreich
|24
|Mittelfeld
|Paul
|WANNER
|Paul WANNER
|23.12.2005
|20
|PSV Eindhoven
|NED
|185
|Österreich
|25
|Abwehr
|Michael
|SVOBODA
|Michael SVOBODA
|15.10.1998
|27
|Venezia FC
|ITA
|195
|Österreich
|26
|Mittelfeld
|Alessandro Andre
|SCHÖPF
|Alessandro Andre SCHÖPF
|07.02.1994
|32
|Wolfsberger AC
|AUT
|178
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