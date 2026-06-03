Alle Nationalspieler der Fußball WM 2026

Hier findest du alle 1248 Nationalspieler der 48 WM Teilnehmer. Du kannst rechts mit der Suche nach allen Spalten suchen, also z.b. nach dem Land, dem Namen, dem Verein oder der Nummer!

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Der FC Bayern stellt 18 Nationalspieler

8 Spieler haben den Namen Peter, aber nur 6 heißen Thomas

3 Spieler sind im Jahr 1985 geboren und sind dann 41 Jahre alt

12 Spieler sind im Jahr 2007 geboren, also 18 oder 19 Jahre alt

Durchsuchbare Liste aller WM Nationalspieler 2026

Land Nr Positionsgruppe Vorname Nachname Spieler Geburtsdatum Alter Verein Vereinsland Größe (cm) Algerien 1 Torwart Melvin Feycal MASTIL Melvin Feycal MASTIL 19.02.2000 26 FC Stade Nyonnais SUI 194 Algerien 2 Abwehr Aissa MANDI Aissa MANDI 22.10.1991 34 Lille OSC FRA 184 Algerien 3 Abwehr Achraf ABADA Achraf ABADA 15.06.1999 26 USM Alger ALG 185 Algerien 4 Abwehr Mohamed Amine TOUGAI Mohamed Amine TOUGAI 22.01.2000 26 Espérance De Tunisie TUN 186 Algerien 5 Abwehr Zineddine BELAÏD Zineddine BELAÏD 20.03.1999 27 JS Kabylie ALG 186 Algerien 6 Mittelfeld Ramiz Larbi ZERROUKI Ramiz Larbi ZERROUKI 26.05.1998 28 FC Twente NED 183 Algerien 7 Sturm Riyad Karim MAHREZ Riyad Karim MAHREZ 21.02.1991 35 Al Ahli FC KSA 179 Algerien 8 Mittelfeld Houssem-Eddine Chaabane AOUAR Houssem-Eddine Chaabane AOUAR 30.06.1998 27 Al Ittihad KSA 175 Algerien 9 Sturm Amine Ferid GHOUIRI Amine Ferid GHOUIRI 16.02.2000 26 Olympique Marseille FRA 180 Algerien 10 Mittelfeld Fares CHAIBI Fares CHAIBI 28.11.2002 23 Eintracht Frankfurt GER 183 Algerien 11 Sturm Anis HADJ MOUSSA Anis HADJ MOUSSA 11.02.2002 24 Feyenoord Rotterdam NED 176 Algerien 12 Sturm Ahmed Nadhir BENBOUALI Ahmed Nadhir BENBOUALI 17.04.2000 26 Györi ETO FC HUN 190 Algerien 13 Abwehr Jaouen Djimmy HADJAM Jaouen Djimmy HADJAM 26.03.2003 23 BSC Young Boys SUI 185 Algerien 14 Mittelfeld Hicham BOUDAOUI Hicham BOUDAOUI 23.09.1999 26 OGC Nice FRA 175 Algerien 15 Abwehr Rayan AÏT-NOURI Rayan AÏT-NOURI 06.06.2001 25 Manchester City FC ENG 180 Algerien 16 Torwart Oussama BENBOT Oussama BENBOT 11.10.1994 31 USM Alger ALG 188 Algerien 17 Abwehr Rafik BELGHALI Rafik BELGHALI 07.06.2002 24 Hellas Verona FC ITA 180 Algerien 18 Sturm Mohammed Elamine AMOURA Mohammed Elamine AMOURA 09.05.2000 26 VfL Wolfsburg GER 170 Algerien 19 Mittelfeld Nabil BENTALEB Nabil BENTALEB 24.11.1994 31 Lille OSC FRA 189 Algerien 20 Sturm Adil BOULBINA Adil BOULBINA 02.05.2003 23 Al Duhail SC QAT 183 Algerien 21 Abwehr Amir Selmane Rami BENSEBAINI Amir Selmane Rami BENSEBAINI 16.04.1995 31 Borussia Dortmund GER 187 Algerien 22 Mittelfeld Ibrahim MAZA Ibrahim MAZA 24.11.2005 20 Bayer Leverkusen GER 180 Algerien 23 Torwart Luca Zinedine ZIDANE Luca Zinedine ZIDANE 13.05.1998 28 Granada CF ESP 183 Algerien 24 Mittelfeld Yassine M E G TITRAOUI Yassine M E G TITRAOUI 26.08.2003 22 Sporting Charleroi BEL 180 Algerien 25 Sturm Fares GHEDJEMIS Fares GHEDJEMIS 06.09.2002 23 Frosinone ITA 183 Algerien 26 Abwehr Samir Sophian CHERGUI Samir Sophian CHERGUI 06.02.1999 27 Paris FC FRA 185 Argentinien 1 Torwart Juan Agustín MUSSO Juan Agustín MUSSO 06.05.1994 32 Atlético De Madrid ESP 193 Argentinien 2 Abwehr Leonardo Julián BALERDI ROSA Leonardo Julián BALERDI ROSA 26.01.1999 27 Olympique Marseille FRA 188 Argentinien 3 Abwehr Nicolás Alejandro TAGLIAFICO Nicolás Alejandro TAGLIAFICO 31.08.1992 33 Olympique Lyonnais FRA 172 Argentinien 4 Abwehr Gonzalo Ariel MONTIEL Gonzalo Ariel MONTIEL 01.01.1997 29 CA River Plate ARG 175 Argentinien 5 Mittelfeld Leandro Daniel PAREDES Leandro Daniel PAREDES 29.06.1994 31 CA Boca Juniors ARG 182 Argentinien 6 Abwehr Lisandro MARTÍNEZ Lisandro MARTÍNEZ 18.01.1998 28 Manchester United FC ENG 175 Argentinien 7 Mittelfeld Rodrigo Javier DE PAUL Rodrigo Javier DE PAUL 24.05.1994 32 Inter Miami CF USA 178 Argentinien 8 Mittelfeld Valentin BARCO Valentin BARCO 23.07.2004 21 RC Strasbourg FRA 172 Argentinien 9 Sturm Julián ÁLVAREZ Julián ÁLVAREZ 31.01.2000 26 Atlético De Madrid ESP 170 Argentinien 10 Sturm Lionel Andrés MESSI Lionel Andrés MESSI 24.06.1987 38 Inter Miami CF USA 170 Argentinien 11 Mittelfeld Giovani LO CELSO Giovani LO CELSO 09.04.1996 30 Real Betis ESP 177 Argentinien 12 Torwart Geronimo RULLI Geronimo RULLI 20.05.1992 34 Olympique Marseille FRA 189 Argentinien 13 Abwehr Cristian Gabriel ROMERO Cristian Gabriel ROMERO 27.04.1998 28 Tottenham Hotspur FC ENG 185 Argentinien 14 Mittelfeld Exequiel Alejandro PALACIOS Exequiel Alejandro PALACIOS 05.10.1998 27 Bayer Leverkusen GER 177 Argentinien 15 Mittelfeld Nicolas Ivan GONZALEZ Nicolas Ivan GONZALEZ 06.04.1998 28 Atlético De Madrid ESP 180 Argentinien 16 Sturm Thiago Ezequiel ALMADA Thiago Ezequiel ALMADA 26.04.2001 25 Atlético De Madrid ESP 171 Argentinien 17 Sturm Giuliano SIMEONE Giuliano SIMEONE 18.12.2002 23 Atlético De Madrid ESP 174 Argentinien 18 Sturm Nicolas PAZ MARTÍNEZ Nicolas PAZ MARTÍNEZ 08.09.2004 21 Como ITA 185 Argentinien 19 Abwehr Nicolas Hernan Gonzalo OTAMENDI Nicolas Hernan Gonzalo OTAMENDI 12.02.1988 38 SL Benfica POR 182 Argentinien 20 Mittelfeld Alexis MAC ALLISTER Alexis MAC ALLISTER 24.12.1998 27 Liverpool FC ENG 176 Argentinien 21 Sturm Jose Manuel Alberto LOPEZ Jose Manuel Alberto LOPEZ 06.12.2000 25 SE Palmeiras BRA 190 Argentinien 22 Sturm Lautaro Javier MARTÍNEZ Lautaro Javier MARTÍNEZ 22.08.1997 28 FC Internazionale Milano ITA 175 Argentinien 23 Torwart Damián Emiliano MARTÍNEZ Damián Emiliano MARTÍNEZ 02.09.1992 33 Aston Villa FC ENG 195 Argentinien 24 Mittelfeld Enzo Jeremías FERNÁNDEZ Enzo Jeremías FERNÁNDEZ 17.01.2001 25 Chelsea FC ENG 178 Argentinien 25 Abwehr Facundo Axel MEDINA Facundo Axel MEDINA 28.05.1999 27 Olympique Marseille FRA 184 Argentinien 26 Abwehr Nahuel MOLINA LUCERO Nahuel MOLINA LUCERO 06.04.1998 28 Atlético De Madrid ESP 179 Australien 1 Torwart Mathew David RYAN Mathew David RYAN 08.04.1992 34 Levante UD ESP 184 Australien 2 Abwehr Milos DEGENEK Milos DEGENEK 28.04.1994 32 APOEL FC CYP 187 Australien 3 Abwehr Alessandro CIRCATI Alessandro CIRCATI 10.10.2003 22 Parma ITA 191 Australien 4 Abwehr Jacob Michael ITALIANO Jacob Michael ITALIANO 30.07.2001 24 Grazer AK AUT 177 Australien 5 Abwehr Jordan Jacob BOS Jordan Jacob BOS 29.10.2002 23 Feyenoord Rotterdam NED 180 Australien 6 Abwehr Jason Kato GERIA Jason Kato GERIA 10.05.1993 33 Albirex Niigata JPN 181 Australien 7 Sturm Mathew Allan LECKIE Mathew Allan LECKIE 04.02.1991 35 Melbourne City FC AUS 181 Australien 8 Mittelfeld Connor Isaac METCALFE Connor Isaac METCALFE 05.11.1999 26 FC St. Pauli GER 183 Australien 9 Sturm Mohamed A TOURE Mohamed A TOURE 26.03.2004 22 Norwich City FC ENG 186 Australien 10 Sturm Ajdin HRUSTIC Ajdin HRUSTIC 05.07.1996 29 SC Heracles Almelo NED 180 Australien 11 Sturm Awer Bul MABIL Awer Bul MABIL 15.09.1995 30 CD Castellón ESP 178 Australien 12 Torwart Paul David IZZO Paul David IZZO 06.01.1995 31 Randers FC DEN 184 Australien 13 Mittelfeld Aiden Connor O'NEILL Aiden Connor O'NEILL 04.07.1998 27 New York City FC USA 180 Australien 14 Mittelfeld Cameron Peter DEVLIN Cameron Peter DEVLIN 07.06.1998 28 Heart Of Midlothian FC SCO 170 Australien 15 Abwehr Kai Clifton TREWIN Kai Clifton TREWIN 18.05.2001 25 New York City FC USA 183 Australien 16 Abwehr Aziz BEHICH Aziz BEHICH 16.12.1990 35 Melbourne City FC AUS 170 Australien 17 Sturm Nestory IRANKUNDA Nestory IRANKUNDA 09.02.2006 20 Watford FC ENG 165 Australien 18 Torwart Patrick Thomas BEACH Patrick Thomas BEACH 06.08.2003 22 Melbourne City FC AUS 189 Australien 19 Abwehr Harry James SOUTTAR Harry James SOUTTAR 22.10.1998 27 Leicester City FC ENG 198 Australien 20 Sturm Cristian VOLPATO Cristian VOLPATO 15.11.2003 22 US Sassuolo ITA 187 Australien 21 Abwehr Cameron Robert BURGESS Cameron Robert BURGESS 21.10.1995 30 Swansea City AFC WAL 194 Australien 22 Mittelfeld Jackson Alexander IRVINE Jackson Alexander IRVINE 07.03.1993 33 FC St. Pauli GER 189 Australien 23 Sturm Nishan Matthew VELUPILLAY Nishan Matthew VELUPILLAY 07.05.2001 25 Melbourne Victory FC AUS 181 Australien 24 Mittelfeld Paul Michael Junior OKON-ENGSTLER Paul Michael Junior OKON-ENGSTLER 24.01.2005 21 Sydney FC AUS 185 Australien 25 Abwehr Lucas HERRINGTON Lucas HERRINGTON 05.09.2007 18 Colorado Rapids USA 193 Australien 26 Sturm Tete Owen YENGI Tete Owen YENGI 28.11.2000 25 FC Machida Zelvia JPN 197 Belgien 1 Torwart Thibaut Nicolas M COURTOIS Thibaut Nicolas M COURTOIS 11.05.1992 34 Real Madrid C. F. ESP 199 Belgien 2 Abwehr Zeno Koen DEBAST Zeno Koen DEBAST 24.10.2003 22 Sporting CP POR 189 Belgien 3 Abwehr Arthur Nicolas R THEATE Arthur Nicolas R THEATE 25.05.2000 26 Eintracht Frankfurt GER 185 Belgien 4 Abwehr Brandon Erik MECHELE Brandon Erik MECHELE 28.01.1993 33 Club Brugge BEL 190 Belgien 5 Abwehr Maxim Peter M DE CUYPER Maxim Peter M DE CUYPER 22.12.2000 25 Brighton & Hove Albion FC ENG 182 Belgien 6 Mittelfeld Axel Laurent A WITSEL Axel Laurent A WITSEL 12.01.1989 37 Girona FC ESP 186 Belgien 7 Mittelfeld Kevin DE BRUYNE Kevin DE BRUYNE 28.06.1991 34 SSC Napoli ITA 181 Belgien 8 Mittelfeld Youri Marion A TIELEMANS Youri Marion A TIELEMANS 07.05.1997 29 Aston Villa FC ENG 176 Belgien 9 Sturm Romelu LUKAKU BOLINGOLI Romelu LUKAKU BOLINGOLI 13.05.1993 33 SSC Napoli ITA 190 Belgien 10 Sturm Leandro TROSSARD Leandro TROSSARD 04.12.1994 31 Arsenal FC ENG 172 Belgien 11 Sturm Jeremy Baffour DOKU Jeremy Baffour DOKU 27.05.2002 24 Manchester City FC ENG 173 Belgien 12 Torwart Senne LAMMENS Senne LAMMENS 07.07.2002 23 Manchester United FC ENG 193 Belgien 13 Torwart Mike Louis PENDERS Mike Louis PENDERS 31.07.2005 20 RC Strasbourg FRA 200 Belgien 14 Sturm Dodi LUKEBAKIO NGANDOLI Dodi LUKEBAKIO NGANDOLI 24.09.1997 28 SL Benfica POR 184 Belgien 15 Abwehr Thomas Andre A MEUNIER Thomas Andre A MEUNIER 12.09.1991 34 Lille OSC FRA 190 Belgien 16 Abwehr Koni DE WINTER Koni DE WINTER 12.06.2002 23 AC Milan ITA 191 Belgien 17 Sturm Charles Marc S DE KETELAERE Charles Marc S DE KETELAERE 10.03.2001 25 Atalanta Bergamo ITA 192 Belgien 18 Abwehr Joaquin Ronny SEYS Joaquin Ronny SEYS 28.03.2005 21 Club Brugge BEL 178 Belgien 19 Mittelfeld Diego Manuel J DA SILVA MOREIRA Diego Manuel J DA SILVA MOREIRA 06.08.2004 21 RC Strasbourg FRA 179 Belgien 20 Mittelfeld Hans VANAKEN Hans VANAKEN 24.08.1992 33 Club Brugge BEL 195 Belgien 21 Abwehr Timothy CASTAGNE Timothy CASTAGNE 05.12.1995 30 Fulham FC ENG 185 Belgien 22 Mittelfeld Alexis Jesse M SAELEMAEKERS Alexis Jesse M SAELEMAEKERS 27.06.1999 26 AC Milan ITA 180 Belgien 23 Mittelfeld Nicolas Thierry Y RASKIN Nicolas Thierry Y RASKIN 23.02.2001 25 Rangers FC SCO 178 Belgien 24 Mittelfeld Amadou Ba Z MVOM ONANA Amadou Ba Z MVOM ONANA 16.08.2001 24 Aston Villa FC ENG 192 Belgien 25 Abwehr Nathan NGOY Nathan NGOY 10.06.2003 23 Lille OSC FRA 183 Belgien 26 Sturm Matias FERNANDEZ-PARDO Matias FERNANDEZ-PARDO 03.02.2005 21 Lille OSC FRA 188 Bosnien und Herzegowina 1 Torwart Nikola VASILJ Nikola VASILJ 02.12.1995 30 FC St. Pauli GER 193 Bosnien und Herzegowina 2 Abwehr Nihad MUJAKIC Nihad MUJAKIC 15.04.1998 28 Gaziantep FK TUR 189 Bosnien und Herzegowina 3 Abwehr Dennis HADŽIKADUNIĆ Dennis HADŽIKADUNIĆ 09.07.1998 27 UC Sampdoria ITA 191 Bosnien und Herzegowina 4 Abwehr Tarik MUHAREMOVIC Tarik MUHAREMOVIC 28.02.2003 23 US Sassuolo ITA 192 Bosnien und Herzegowina 5 Abwehr Sead KOLAŠINAC Sead KOLAŠINAC 20.06.1993 32 Atalanta Bergamo ITA 183 Bosnien und Herzegowina 6 Mittelfeld Benjamin TAHIROVIC Benjamin TAHIROVIC 03.03.2003 23 Brøndby IF DEN 191 Bosnien und Herzegowina 7 Abwehr Amar DEDIC Amar DEDIC 18.08.2002 23 SL Benfica POR 180 Bosnien und Herzegowina 8 Mittelfeld Armin GIGOVIC Armin GIGOVIC 06.04.2002 24 BSC Young Boys SUI 187 Bosnien und Herzegowina 9 Sturm Samed BAŽDAR Samed BAŽDAR 31.01.2004 22 Jagiellonia Białystok POL 189 Bosnien und Herzegowina 10 Sturm Ermedin DEMIROVIĆ Ermedin DEMIROVIĆ 25.03.1998 28 VfB Stuttgart GER 185 Bosnien und Herzegowina 11 Sturm Edin DŽEKO Edin DŽEKO 17.03.1986 40 FC Schalke 04 GER 192 Bosnien und Herzegowina 12 Torwart Mladen JURKAS Mladen JURKAS 07.10.2007 18 FK Borac Banja Luka BIH 193 Bosnien und Herzegowina 13 Mittelfeld Ivan BASIC Ivan BASIC 30.04.2002 24 FC Astana KAZ 178 Bosnien und Herzegowina 14 Mittelfeld Ivan ŠUNJIĆ Ivan ŠUNJIĆ 09.10.1996 29 Pafos FC CYP 183 Bosnien und Herzegowina 15 Mittelfeld Amar MEMIĆ Amar MEMIĆ 20.01.2001 25 FC Viktoria Plzeň CZE 176 Bosnien und Herzegowina 16 Mittelfeld Amir HADŽIAHMETOVIĆ Amir HADŽIAHMETOVIĆ 08.03.1997 29 Hull City FC ENG 179 Bosnien und Herzegowina 17 Mittelfeld Dženis BURNIĆ Dženis BURNIĆ 22.05.1998 28 Karlsruher SC GER 182 Bosnien und Herzegowina 18 Abwehr Nikola KATIC Nikola KATIC 10.10.1996 29 FC Schalke 04 GER 194 Bosnien und Herzegowina 19 Sturm Kerim ALAJBEGOVIC Kerim ALAJBEGOVIC 21.09.2007 18 FC Red Bull Salzburg AUT 186 Bosnien und Herzegowina 20 Sturm Esmir BAJRAKTAREVIC Esmir BAJRAKTAREVIC 10.03.2005 21 PSV Eindhoven NED 175 Bosnien und Herzegowina 21 Abwehr Stjepan RADELJIC Stjepan RADELJIC 05.09.1997 28 HNK Rijeka CRO 201 Bosnien und Herzegowina 22 Torwart Martin ZLOMISLIC Martin ZLOMISLIC 16.08.1998 27 HNK Rijeka CRO 189 Bosnien und Herzegowina 23 Sturm Haris TABAKOVIC Haris TABAKOVIC 20.06.1994 31 Borussia Mönchengladbach GER 196 Bosnien und Herzegowina 24 Abwehr Nidal CELIK Nidal CELIK 17.07.2006 19 RC Lens FRA 192 Bosnien und Herzegowina 25 Sturm Jovo LUKIC Jovo LUKIC 28.11.1998 27 Universitatea Cluj ROU 190 Bosnien und Herzegowina 26 Mittelfeld Ermin MAHMIĆ Ermin MAHMIĆ 14.03.2005 21 FC Slovan Liberec CZE 182 Brasilien 1 Torwart Álisson Ramsés BECKER Álisson Ramsés BECKER 02.10.1992 33 Liverpool FC ENG 193 Brasilien 2 Abwehr Wesley VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley VINÍCIUS FRANÇA LIMA 06.09.2003 22 AS Roma ITA 175 Brasilien 3 Abwehr Gabriel DOS SANTOS MAGALHÃES Gabriel DOS SANTOS MAGALHÃES 19.12.1997 28 Arsenal FC ENG 190 Brasilien 4 Abwehr Marcos AOAS CORREA Marcos AOAS CORREA 14.05.1994 32 Paris Saint-Germain FRA 183 Brasilien 5 Mittelfeld Carlos Henrique CASIMIRO Carlos Henrique CASIMIRO 23.02.1992 34 Manchester United FC ENG 185 Brasilien 6 Abwehr Alex Sandro LOBO SILVA Alex Sandro LOBO SILVA 26.01.1991 35 CR Flamengo BRA 180 Brasilien 7 Sturm Vinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR Vinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR 12.07.2000 25 Real Madrid C. F. ESP 176 Brasilien 8 Mittelfeld Bruno GUIMARÃES RODRIGUEZ MOURA Bruno GUIMARÃES RODRIGUEZ MOURA 16.11.1997 28 Newcastle United FC ENG 182 Brasilien 9 Sturm Matheus SANTOS CARNEIRO DA CUNHA Matheus SANTOS CARNEIRO DA CUNHA 27.05.1999 27 Manchester United FC ENG 183 Brasilien 10 Sturm Neymar DA SILVA SANTOS JÚNIOR Neymar DA SILVA SANTOS JÚNIOR 05.02.1992 34 Santos FC BRA 175 Brasilien 11 Sturm Raphael DIAS BELLOLI Raphael DIAS BELLOLI 14.12.1996 29 FC Barcelona ESP 176 Brasilien 12 Torwart Weverton PEREIRA DA SILVA Weverton PEREIRA DA SILVA 13.12.1987 38 Grêmio FBPA BRA 189 Brasilien 13 Abwehr Danilo Luiz DA SILVA Danilo Luiz DA SILVA 15.07.1991 34 CR Flamengo BRA 184 Brasilien 14 Abwehr Gleison Bremer SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer SILVA NASCIMENTO 18.03.1997 29 Juventus FC ITA 188 Brasilien 15 Abwehr Leonardo PEREIRA Leonardo PEREIRA 31.01.1996 30 CR Flamengo BRA 189 Brasilien 16 Abwehr Douglas DOS SANTOS JUSTINO DE MELO Douglas DOS SANTOS JUSTINO DE MELO 22.03.1994 32 FC Zenit St. Petersburg RUS 173 Brasilien 17 Mittelfeld Fabio Henrique TAVARES Fabio Henrique TAVARES 23.10.1993 32 Al Ittihad KSA 188 Brasilien 18 Mittelfeld Danilo DOS SANTOS DE OLIVEIRA Danilo DOS SANTOS DE OLIVEIRA 29.04.2001 25 Botafogo BRA 177 Brasilien 19 Sturm Endrick Felipe MOREIRA DE SOUSA PESSOA Endrick Felipe MOREIRA DE SOUSA PESSOA 21.07.2006 19 Olympique Lyonnais FRA 172 Brasilien 20 Mittelfeld Lucas TOLENTINO COELHO DE LIMA Lucas TOLENTINO COELHO DE LIMA 27.08.1997 28 CR Flamengo BRA 183 Brasilien 21 Sturm Luiz Henrique André ROSA DA SILVA Luiz Henrique André ROSA DA SILVA 02.01.2001 25 FC Zenit St. Petersburg RUS 182 Brasilien 22 Sturm Gabriel TEODORO MARTINELLI SILVA Gabriel TEODORO MARTINELLI SILVA 18.06.2001 24 Arsenal FC ENG 178 Brasilien 23 Torwart Ederson SANTANA DE MORAES Ederson SANTANA DE MORAES 17.08.1993 32 Fenerbahçe SK TUR 188 Brasilien 24 Abwehr Roger IBAÑEZ DA SILVA Roger IBAÑEZ DA SILVA 23.11.1998 27 Al Ahli FC KSA 186 Brasilien 25 Sturm Igor Thiago NASCIMENTO RODRIGUES Igor Thiago NASCIMENTO RODRIGUES 26.06.2001 24 Brentford FC ENG 190 Brasilien 26 Sturm Rayan Vitor SIMPLICIO ROCHA Rayan Vitor SIMPLICIO ROCHA 03.08.2006 19 AFC Bournemouth ENG 187 Curaçao 1 Torwart Eloy Victor ROOM Eloy Victor ROOM 06.02.1989 37 Miami FC USA 190 Curaçao 2 Abwehr Shurandy Ruggerio SAMBO Shurandy Ruggerio SAMBO 19.08.2001 24 Sparta Rotterdam NED 174 Curaçao 3 Abwehr Juriën Godfried Juan GAARI Juriën Godfried Juan GAARI 23.12.1993 32 Abha Club KSA 183 Curaçao 4 Abwehr Roshon Felix Romar Jordan VAN EIJMA Roshon Felix Romar Jordan VAN EIJMA 09.06.1998 28 RKC Waalwijk NED 186 Curaçao 5 Abwehr Sherel Constancio FLORANUS Sherel Constancio FLORANUS 23.08.1998 27 PEC Zwolle NED 181 Curaçao 6 Mittelfeld Godfried ROEMERATOE Godfried ROEMERATOE 19.08.1999 26 RKC Waalwijk NED 178 Curaçao 7 Mittelfeld Juninho Gracielo BACUNA Juninho Gracielo BACUNA 07.08.1997 28 FC Volendam NED 178 Curaçao 8 Mittelfeld Livano Shyron Liomar COMENENCIA Livano Shyron Liomar COMENENCIA 03.02.2004 22 FC Zürich SUI 185 Curaçao 9 Sturm Jürgen Leonardo LOCADIA Jürgen Leonardo LOCADIA 07.11.1993 32 Miami FC USA 193 Curaçao 10 Mittelfeld Leandro Jones Johan BACUNA Leandro Jones Johan BACUNA 21.08.1991 34 Iğdır FK TUR 180 Curaçao 11 Sturm Jeremy Cornelis Jacobus ANTONISSE Jeremy Cornelis Jacobus ANTONISSE 29.03.2002 24 AE Kifisia FC GRE 164 Curaçao 12 Sturm Misjonne Juniffer Naigelino HANSEN Misjonne Juniffer Naigelino HANSEN 18.05.2002 24 Middlesbrough FC ENG 176 Curaçao 13 Sturm Tyrese Yurvencey NOSLIN Tyrese Yurvencey NOSLIN 11.09.2002 23 SC Telstar NED 182 Curaçao 14 Sturm Kenji Joel GORRE Kenji Joel GORRE 29.09.1994 31 Maccabi Haifa FC ISR 174 Curaçao 15 Mittelfeld Ar'jany Jainel Archenir MARTHA Ar'jany Jainel Archenir MARTHA 04.09.2003 22 Rotherham United FC ENG 180 Curaçao 16 Sturm Jearl Erwin MARGARITHA Jearl Erwin MARGARITHA 10.04.2000 26 SK Beveren BEL 181 Curaçao 17 Sturm Brandley Mack-Olien KUWAS Brandley Mack-Olien KUWAS 19.09.1992 33 FC Volendam NED 181 Curaçao 18 Abwehr Armando Maria OBISPO Armando Maria OBISPO 05.03.1999 27 PSV Eindhoven NED 185 Curaçao 19 Sturm Gervane Zjandric Adonnis KASTANEER Gervane Zjandric Adonnis KASTANEER 09.06.1996 30 Terengganu FC MAS 189 Curaçao 20 Abwehr Joshua Benjamin BRENET Joshua Benjamin BRENET 20.03.1994 32 Kayserispor TUR 181 Curaçao 21 Mittelfeld Tahith Jose Girigorio Djorkaef CHONG Tahith Jose Girigorio Djorkaef CHONG 04.12.1999 26 Sheffield United FC ENG 185 Curaçao 22 Mittelfeld Kevin Antonio FELIDA Kevin Antonio FELIDA 11.11.1999 26 FC Den Bosch NED 174 Curaçao 23 Abwehr Riechedly Guillermo BAZOER Riechedly Guillermo BAZOER 12.10.1996 29 Konyaspor TUR 184 Curaçao 24 Abwehr Deveron Lenny FONVILLE Deveron Lenny FONVILLE 16.05.2003 23 NEC Nijmegen NED 188 Curaçao 25 Torwart Tyrick Jeremy BODAK Tyrick Jeremy BODAK 15.05.2002 24 SC Telstar NED 190 Curaçao 26 Torwart Trevor Irving DOORNBUSCH Trevor Irving DOORNBUSCH 06.07.1999 26 VVV Venlo NED 188 DR Kongo 1 Torwart Lionel Nzau MPASI Lionel Nzau MPASI 01.08.1994 31 Le Havre AC FRA 182 DR Kongo 2 Abwehr Wan BISSAKA Wan BISSAKA 26.11.1997 28 West Ham United FC ENG 183 DR Kongo 3 Abwehr Steve Nkanu KAPUADI Steve Nkanu KAPUADI 30.04.1998 28 Widzew Łódź POL 196 DR Kongo 4 Abwehr Axel TUANZEBE Axel TUANZEBE 14.11.1997 28 Burnley FC ENG 188 DR Kongo 5 Abwehr Dylan Buduka BATUBINSIKA Dylan Buduka BATUBINSIKA 15.02.1996 30 AEL FC GRE 185 DR Kongo 6 Mittelfeld Ngal’ayel MUKAU Ngal’ayel MUKAU 03.11.2004 21 Lille OSC FRA 186 DR Kongo 7 Mittelfeld Nathanaël MBUKU Nathanaël MBUKU 16.03.2002 24 Montpellier HSC FRA 170 DR Kongo 8 Mittelfeld Samuel Alain MOUTOUSSAMY Samuel Alain MOUTOUSSAMY 12.08.1996 29 Atromitos FC GRE 176 DR Kongo 9 Sturm Kibambe Brian CIPENGA Kibambe Brian CIPENGA 11.03.1998 28 CD Castellón ESP 172 DR Kongo 10 Mittelfeld Theo Mbulofeko Batombo BONGONDA Theo Mbulofeko Batombo BONGONDA 20.11.1995 30 FC Spartak Moscow RUS 176 DR Kongo 11 Sturm Mambenga Gaël Roméo KAKUTA Mambenga Gaël Roméo KAKUTA 21.06.1991 34 AEL FC GRE 174 DR Kongo 12 Abwehr Joris KAYEMBE-DITU Joris KAYEMBE-DITU 08.08.1994 31 KRC Genk BEL 180 DR Kongo 13 Sturm Meschack Lina ELIA Meschack Lina ELIA 06.08.1997 28 Alanyaspor TUR 173 DR Kongo 14 Mittelfeld Noah Junior SADIKI Noah Junior SADIKI 17.12.2004 21 Sunderland AFC ENG 165 DR Kongo 15 Mittelfeld Tshibola AARON Tshibola AARON 02.01.1995 31 Kilmarnock FC SCO 184 DR Kongo 16 Torwart Timothy Bruce Munzoko FAYULU Timothy Bruce Munzoko FAYULU 24.07.1999 26 FC Noah ARM 192 DR Kongo 17 Sturm Cedric BAKAMBU Cedric BAKAMBU 11.04.1991 35 Real Betis ESP 182 DR Kongo 18 Mittelfeld Charles Monginda PICKEL Charles Monginda PICKEL 15.05.1997 29 RCD Espanyol ESP 187 DR Kongo 19 Sturm Mayele Fiston KALALA Mayele Fiston KALALA 24.06.1994 31 Pyramids FC EGY 185 DR Kongo 20 Sturm Yoane WISSA Yoane WISSA 03.09.1996 29 Newcastle United FC ENG 176 DR Kongo 21 Torwart Matthieu Luka EPOLO Matthieu Luka EPOLO 15.01.2005 21 Standard Liège BEL 183 DR Kongo 22 Abwehr Mangulu Chancel MBEMBA Mangulu Chancel MBEMBA 08.08.1994 31 Lille OSC FRA 182 DR Kongo 23 Sturm Simon Bokote BANZA Simon Bokote BANZA 13.08.1996 29 Al Jazira UAE 189 DR Kongo 24 Abwehr Gédéon Tchingoma Kyatengwa KALULU Gédéon Tchingoma Kyatengwa KALULU 29.08.1997 28 Aris Limassol FC CYP 178 DR Kongo 25 Mittelfeld Edo Kayembe KAYEMBE Edo Kayembe KAYEMBE 03.06.1998 28 Watford FC ENG 183 DR Kongo 26 Abwehr Arthur Fuka MASUAKU KAWELA Arthur Fuka MASUAKU KAWELA 07.11.1993 32 RC Lens FRA 179 Deutschland 1 Torwart Manuel Peter NEUER Manuel Peter NEUER 27.03.1986 40 FC Bayern München GER 193 Deutschland 2 Abwehr Antonio RÜDIGER Antonio RÜDIGER 03.03.1993 33 Real Madrid C. F. ESP 190 Deutschland 3 Abwehr Waldemar ANTON Waldemar ANTON 20.07.1996 29 Borussia Dortmund GER 189 Deutschland 4 Abwehr Jonathan Glao TAH Jonathan Glao TAH 11.02.1996 30 FC Bayern München GER 195 Deutschland 5 Mittelfeld Aleksandar PAVLOVIĆ Aleksandar PAVLOVIĆ 03.05.2004 22 FC Bayern München GER 188 Deutschland 6 Abwehr Joshua Walter KIMMICH Joshua Walter KIMMICH 08.02.1995 31 FC Bayern München GER 177 Deutschland 7 Sturm Kai Lukas HAVERTZ Kai Lukas HAVERTZ 11.06.1999 27 Arsenal FC ENG 190 Deutschland 8 Mittelfeld Leon Christoph GORETZKA Leon Christoph GORETZKA 06.02.1995 31 FC Bayern München GER 189 Deutschland 9 Mittelfeld Jamie Jaleel Jeremy LEWELING Jamie Jaleel Jeremy LEWELING 26.02.2001 25 VfB Stuttgart GER 185 Deutschland 10 Mittelfeld Jamal MUSIALA Jamal MUSIALA 26.02.2003 23 FC Bayern München GER 180 Deutschland 11 Sturm Nick WOLTEMADE Nick WOLTEMADE 14.02.2002 24 Newcastle United FC ENG 198 Deutschland 12 Torwart Oliver BAUMANN Oliver BAUMANN 02.06.1990 36 TSG Hoffenheim GER 187 Deutschland 13 Mittelfeld Pascal Alexander GROß Pascal Alexander GROß 15.06.1991 34 Brighton & Hove Albion FC ENG 181 Deutschland 14 Sturm Maximilian BEIER Maximilian BEIER 17.10.2002 23 Borussia Dortmund GER 185 Deutschland 15 Abwehr Nico Cédric SCHLOTTERBECK Nico Cédric SCHLOTTERBECK 01.12.1999 26 Borussia Dortmund GER 191 Deutschland 16 Mittelfeld Angelo Nicolas STILLER Angelo Nicolas STILLER 04.04.2001 25 VfB Stuttgart GER 183 Deutschland 17 Mittelfeld Florian Richard WIRTZ Florian Richard WIRTZ 03.05.2003 23 Liverpool FC ENG 176 Deutschland 18 Abwehr Nathaniel Christopher BROWN Nathaniel Christopher BROWN 16.06.2003 22 Eintracht Frankfurt GER 176 Deutschland 19 Mittelfeld Leroy Aziz SANÉ Leroy Aziz SANÉ 11.01.1996 30 Galatasaray SK TUR 183 Deutschland 20 Mittelfeld Nadiem AMIRI Nadiem AMIRI 27.10.1996 29 1. FSV Mainz 05 GER 178 Deutschland 21 Torwart Alexander NÜBEL Alexander NÜBEL 30.09.1996 29 VfB Stuttgart GER 193 Deutschland 22 Abwehr David RAUM David RAUM 22.04.1998 28 RB Leipzig GER 180 Deutschland 23 Mittelfeld Felix Kalu NMECHA Felix Kalu NMECHA 10.10.2000 25 Borussia Dortmund GER 190 Deutschland 24 Abwehr Malick THIAW Malick THIAW 08.08.2001 24 Newcastle United FC ENG 194 Deutschland 25 Mittelfeld Lennart KARL Lennart KARL 22.02.2008 18 FC Bayern München GER 170 Deutschland 26 Sturm Deniz UNDAV Deniz UNDAV 19.07.1996 29 VfB Stuttgart GER 179 Ecuador 1 Torwart Hernán Ismael GALÍNDEZ Hernán Ismael GALÍNDEZ 30.03.1987 39 CA Huracán ARG 189 Ecuador 2 Abwehr Félix Eduardo TORRES CAICEDO Félix Eduardo TORRES CAICEDO 11.01.1997 29 SC Internacional BRA 187 Ecuador 3 Abwehr Piero Martin HINCAPIÉ REYNA Piero Martin HINCAPIÉ REYNA 09.01.2002 24 Arsenal FC ENG 183 Ecuador 4 Abwehr Joel Leandro ORDÓÑEZ GUERRERO Joel Leandro ORDÓÑEZ GUERRERO 21.04.2004 22 Club Brugge BEL 188 Ecuador 5 Mittelfeld Jordy Jose ALCÍVAR MACÍAS Jordy Jose ALCÍVAR MACÍAS 05.08.1999 26 Independiente Del Valle ECU 168 Ecuador 6 Abwehr Willian Joel PACHO TENORIO Willian Joel PACHO TENORIO 16.10.2001 24 Paris Saint-Germain FRA 188 Ecuador 7 Abwehr Pervis Josue ESTUPIÑÁN TENORIO Pervis Josue ESTUPIÑÁN TENORIO 21.01.1998 28 AC Milan ITA 175 Ecuador 8 Mittelfeld Anthony Lenin VALENCIA BAJAÑA Anthony Lenin VALENCIA BAJAÑA 21.07.2003 22 Royal Antwerp FC BEL 173 Ecuador 9 Sturm John YEBOAH ZAMORA John YEBOAH ZAMORA 23.06.2000 25 Venezia FC ITA 170 Ecuador 10 Mittelfeld Ray Kendry PAEZ ANDRADE Ray Kendry PAEZ ANDRADE 04.05.2007 19 CA River Plate ARG 178 Ecuador 11 Sturm Kevin Jose RODRÍGUEZ CORTEZ Kevin Jose RODRÍGUEZ CORTEZ 04.03.2000 26 Royale Union Saint-Gilloise BEL 190 Ecuador 12 Torwart Wellington Moisés RAMÍREZ PRECIADO Wellington Moisés RAMÍREZ PRECIADO 09.09.2000 25 AE Kifisia FC GRE 185 Ecuador 13 Sturm Enner Remberto VALENCIA LASTRA Enner Remberto VALENCIA LASTRA 04.11.1989 36 CF Pachuca MEX 177 Ecuador 14 Mittelfeld Alan Steve MINDA GARCIA Alan Steve MINDA GARCIA 14.05.2003 23 Atlético Mineiro BRA 174 Ecuador 15 Mittelfeld Pedro Jeampierre VITE UCA Pedro Jeampierre VITE UCA 09.03.2002 24 Pumas UNAM MEX 172 Ecuador 16 Sturm Jordy Josue CAICEDO MEDINA Jordy Josue CAICEDO MEDINA 18.11.1997 28 CA Huracán ARG 186 Ecuador 17 Abwehr Ángelo Smit PRECIADO QUIÑONEZ Ángelo Smit PRECIADO QUIÑONEZ 18.02.1998 28 Atlético Mineiro BRA 174 Ecuador 18 Mittelfeld Denil Daniel CASTILLO PRECIADO Denil Daniel CASTILLO PRECIADO 24.03.2004 22 FC Midtjylland DEN 189 Ecuador 19 Sturm Gonzalo Jordy PLATA JIMENEZ Gonzalo Jordy PLATA JIMENEZ 01.11.2000 25 CR Flamengo BRA 178 Ecuador 20 Sturm Nilson David ANGULO RAMIREZ Nilson David ANGULO RAMIREZ 19.06.2003 22 Sunderland AFC ENG 184 Ecuador 21 Mittelfeld Alan Steven FRANCO PALMA Alan Steven FRANCO PALMA 21.08.1998 27 Atlético Mineiro BRA 175 Ecuador 22 Torwart Gonzalo Roberto VALLE BUSTAMANTE Gonzalo Roberto VALLE BUSTAMANTE 28.02.1996 30 LDU Quito ECU 186 Ecuador 23 Mittelfeld Moisés Isaac CAICEDO COROZO Moisés Isaac CAICEDO COROZO 02.11.2001 24 Chelsea FC ENG 178 Ecuador 24 Sturm Jeremy Alberto AREVALO MERA Jeremy Alberto AREVALO MERA 19.03.2005 21 VfB Stuttgart GER 182 Ecuador 25 Abwehr Jackson Gabriel POROZO VERNAZA Jackson Gabriel POROZO VERNAZA 04.08.2000 25 Club Tijuana MEX 192 Ecuador 26 Abwehr Yaimar Abel MEDINA ORTIZ Yaimar Abel MEDINA ORTIZ 05.11.2004 21 KRC Genk BEL 173 Elfenbeinküste 1 Torwart Yahia FOFANA Yahia FOFANA 21.08.2000 25 Çaykur Rizespor TUR 194 Elfenbeinküste 2 Abwehr Ousmane DIOMANDE Ousmane DIOMANDE 04.12.2003 22 Sporting CP POR 190 Elfenbeinküste 3 Abwehr N'clomande Ghislain KONAN N'clomande Ghislain KONAN 27.12.1995 30 Gil Vicente FC POR 176 Elfenbeinküste 4 Mittelfeld Jean Michael SERI Jean Michael SERI 19.07.1991 34 NK Maribor SVN 168 Elfenbeinküste 5 Abwehr Wilfried Stephane SINGO Wilfried Stephane SINGO 25.12.2000 25 Galatasaray SK TUR 182 Elfenbeinküste 6 Mittelfeld Seko Mohamed FOFANA Seko Mohamed FOFANA 07.05.1995 31 FC Porto POR 185 Elfenbeinküste 7 Abwehr Kouakou Odilon Dorgeless KOSSOUNOU Kouakou Odilon Dorgeless KOSSOUNOU 04.01.2001 25 Atalanta Bergamo ITA 191 Elfenbeinküste 8 Mittelfeld Franck Yannick KESSIE Franck Yannick KESSIE 19.12.1996 29 Al Ahli FC KSA 183 Elfenbeinküste 9 Sturm Ange-Yoan Laurent BONNY Ange-Yoan Laurent BONNY 25.10.2003 22 FC Internazionale Milano ITA 189 Elfenbeinküste 10 Sturm Simon ADINGRA Simon ADINGRA 01.01.2002 24 AS Monaco FRA 175 Elfenbeinküste 11 Sturm Yan DIOMANDE Yan DIOMANDE 14.11.2006 19 RB Leipzig GER 180 Elfenbeinküste 12 Sturm Sepe Elye Delmas WAHI Sepe Elye Delmas WAHI 02.01.2003 23 OGC Nice FRA 181 Elfenbeinküste 13 Abwehr Christopher Tea Domoraud OPERI Christopher Tea Domoraud OPERI 29.04.1997 29 Başakşehir FK TUR 183 Elfenbeinküste 14 Sturm Oumar DIAKITE Oumar DIAKITE 20.12.2003 22 Cercle Brugge BEL 182 Elfenbeinküste 15 Sturm Amad DIALLO Amad DIALLO 11.07.2002 23 Manchester United FC ENG 173 Elfenbeinküste 16 Torwart Mohamed KONE Mohamed KONE 07.03.2002 24 Sporting Charleroi BEL 186 Elfenbeinküste 17 Abwehr Guela Maho-Lewis DOUE Guela Maho-Lewis DOUE 17.10.2002 23 RC Strasbourg FRA 187 Elfenbeinküste 18 Mittelfeld Ibrahim SANGARE Ibrahim SANGARE 02.12.1997 28 Nottingham Forest FC ENG 191 Elfenbeinküste 19 Sturm Nicolas PEPE Nicolas PEPE 29.05.1995 31 Villarreal CF ESP 183 Elfenbeinküste 20 Abwehr Badobre Emmanuel Elysee Djedje AGBADOU Badobre Emmanuel Elysee Djedje AGBADOU 17.06.1997 28 Beşiktaş JK TUR 185 Elfenbeinküste 21 Abwehr Obite Evan NDICKA Obite Evan NDICKA 20.08.1999 26 AS Roma ITA 192 Elfenbeinküste 22 Sturm Evann Ludovic Vidjannagni GUESSAND Evann Ludovic Vidjannagni GUESSAND 01.07.2001 24 Crystal Palace FC ENG 188 Elfenbeinküste 23 Torwart Alban-Marc LAFONT Alban-Marc LAFONT 23.01.1999 27 Panathinaikos FC GRE 196 Elfenbeinküste 24 Sturm Bazoumana TOURE Bazoumana TOURE 02.03.2006 20 TSG Hoffenheim GER 178 Elfenbeinküste 25 Mittelfeld Parfait GUIAGON Parfait GUIAGON 22.02.2001 25 Sporting Charleroi BEL 165 Elfenbeinküste 26 Mittelfeld Christ Ravynel Inao OULAI Christ Ravynel Inao OULAI 06.04.2006 20 Trabzonspor TUR 173 England 1 Torwart Jordan Lee PICKFORD Jordan Lee PICKFORD 07.03.1994 32 Everton FC ENG 185 England 2 Abwehr Ezri Ngoyo KONSA Ezri Ngoyo KONSA 23.10.1997 28 Aston Villa FC ENG 180 England 3 Abwehr Nico O'REILLY Nico O'REILLY 21.03.2005 21 Manchester City FC ENG 177 England 4 Mittelfeld Declan RICE Declan RICE 14.01.1999 27 Arsenal FC ENG 185 England 5 Abwehr John STONES John STONES 28.05.1994 32 Manchester City FC ENG 188 England 6 Abwehr Addji Keaninkin Marc-Isreal GUEHI Addji Keaninkin Marc-Isreal GUEHI 13.07.2000 25 Manchester City FC ENG 183 England 7 Sturm Bukayo Ayoyinka SAKA Bukayo Ayoyinka SAKA 05.09.2001 24 Arsenal FC ENG 178 England 8 Mittelfeld Elliot Junior ANDERSON Elliot Junior ANDERSON 06.11.2002 23 Nottingham Forest FC ENG 179 England 9 Sturm Harry Edward KANE Harry Edward KANE 28.07.1993 32 FC Bayern München GER 190 England 10 Mittelfeld Jude Victor William BELLINGHAM Jude Victor William BELLINGHAM 29.06.2003 22 Real Madrid C. F. ESP 183 England 11 Sturm Marcus RASHFORD Marcus RASHFORD 31.10.1997 28 FC Barcelona ESP 180 England 12 Abwehr Valentino Francisco LIVRAMENTO Valentino Francisco LIVRAMENTO 12.11.2002 23 Newcastle United FC ENG 182 England 13 Torwart Dean Bradley HENDERSON Dean Bradley HENDERSON 12.03.1997 29 Crystal Palace FC ENG 188 England 14 Mittelfeld Jordan Brian HENDERSON Jordan Brian HENDERSON 17.06.1990 35 Brentford FC ENG 183 England 15 Abwehr Daniel Johnson BURN Daniel Johnson BURN 09.05.1992 34 Newcastle United FC ENG 201 England 16 Mittelfeld Kobbie Boateng MAINOO Kobbie Boateng MAINOO 19.04.2005 21 Manchester United FC ENG 183 England 17 Mittelfeld Morgan Elliot ROGERS Morgan Elliot ROGERS 26.07.2002 23 Aston Villa FC ENG 187 England 18 Sturm Anthony Michael GORDON Anthony Michael GORDON 24.02.2001 25 Newcastle United FC ENG 182 England 19 Sturm Oliver George Arthur WATKINS Oliver George Arthur WATKINS 30.12.1995 30 Aston Villa FC ENG 180 England 20 Sturm Chukwunonso Azuka Tristan MADUEKE Chukwunonso Azuka Tristan MADUEKE 10.03.2002 24 Arsenal FC ENG 182 England 21 Mittelfeld Eberechi Oluchi EZE Eberechi Oluchi EZE 29.06.1998 27 Arsenal FC ENG 178 England 22 Sturm Ivan Benjamin Elijah TONEY Ivan Benjamin Elijah TONEY 16.03.1996 30 Al Ahli FC KSA 185 England 23 Torwart James Harrington TRAFFORD James Harrington TRAFFORD 10.10.2002 23 Manchester City FC ENG 197 England 24 Abwehr Reece Lewis JAMES Reece Lewis JAMES 08.12.1999 26 Chelsea FC ENG 180 England 25 Abwehr Diop Tehuti Djed-Hotep SPENCE Diop Tehuti Djed-Hotep SPENCE 09.08.2000 25 Tottenham Hotspur FC ENG 184 England 26 Abwehr Jarell Amorin QUANSAH Jarell Amorin QUANSAH 29.01.2003 23 Bayer Leverkusen GER 190 Frankreich 1 Torwart Brice Lauriche SAMBA Brice Lauriche SAMBA 25.04.1994 32 Stade Rennais FC FRA 187 Frankreich 2 Abwehr Malo Arthur GUSTO Malo Arthur GUSTO 19.05.2003 23 Chelsea FC ENG 179 Frankreich 3 Abwehr Lucas DIGNE Lucas DIGNE 20.07.1993 32 Aston Villa FC ENG 178 Frankreich 4 Abwehr Dayotchanculle Oswald UPAMECANO Dayotchanculle Oswald UPAMECANO 27.10.1998 27 FC Bayern München GER 186 Frankreich 5 Abwehr Jules Olivier KOUNDE Jules Olivier KOUNDE 12.11.1998 27 FC Barcelona ESP 178 Frankreich 6 Mittelfeld Kouadio Emmanuel Boris KONE Kouadio Emmanuel Boris KONE 17.05.2001 25 AS Roma ITA 185 Frankreich 7 Sturm Masour Ousmane DEMBELE Masour Ousmane DEMBELE 15.05.1997 29 Paris Saint-Germain FRA 179 Frankreich 8 Mittelfeld Aurélien Djani TCHOUAMENI Aurélien Djani TCHOUAMENI 27.01.2000 26 Real Madrid C. F. ESP 188 Frankreich 9 Sturm Marcus Lilian THURAM-ULIEN Marcus Lilian THURAM-ULIEN 06.08.1997 28 FC Internazionale Milano ITA 192 Frankreich 10 Sturm Kylian MBAPPE LOTTIN Kylian MBAPPE LOTTIN 20.12.1998 27 Real Madrid C. F. ESP 180 Frankreich 11 Sturm Michael Akpovie OLISE Michael Akpovie OLISE 12.12.2001 24 FC Bayern München GER 184 Frankreich 12 Sturm Bradley Jean-Manuel Essolisa A BARCOLA Bradley Jean-Manuel Essolisa A BARCOLA 02.09.2002 23 Paris Saint-Germain FRA 187 Frankreich 13 Mittelfeld N'golo KANTE N'golo KANTE 29.03.1991 35 Fenerbahçe SK TUR 171 Frankreich 14 Mittelfeld Adrien Thibault Marie RABIOT Adrien Thibault Marie RABIOT 03.04.1995 31 AC Milan ITA 191 Frankreich 15 Abwehr Ibrahima KONATÉ Ibrahima KONATÉ 25.05.1999 27 Liverpool FC ENG 194 Frankreich 16 Torwart Mike Peterson MAIGNAN Mike Peterson MAIGNAN 03.07.1995 30 AC Milan ITA 191 Frankreich 17 Abwehr William Alain André Gabriel SALIBA William Alain André Gabriel SALIBA 24.03.2001 25 Arsenal FC ENG 192 Frankreich 18 Mittelfeld Warren Marie Jean-Pierre ZAÏRE-EMERY Warren Marie Jean-Pierre ZAÏRE-EMERY 08.03.2006 20 Paris Saint-Germain FRA 176 Frankreich 19 Abwehr Théo Bernard François HERNANDEZ Théo Bernard François HERNANDEZ 06.10.1997 28 Al Hilal SC KSA 184 Frankreich 20 Sturm Désiré Nonka-Maho DOUE Désiré Nonka-Maho DOUE 03.06.2005 21 Paris Saint-Germain FRA 182 Frankreich 21 Abwehr Lucas Francois Bernard HERNANDEZ Lucas Francois Bernard HERNANDEZ 14.02.1996 30 Paris Saint-Germain FRA 184 Frankreich 22 Sturm Jean-Philippe MATETA Jean-Philippe MATETA 28.06.1997 28 Crystal Palace FC ENG 192 Frankreich 23 Torwart Robin François Philippe RISSER Robin François Philippe RISSER 02.12.2004 21 RC Lens FRA 193 Frankreich 24 Mittelfeld Mathis Rayan CHERKI Mathis Rayan CHERKI 17.08.2003 22 Manchester City FC ENG 180 Frankreich 25 Mittelfeld Maghnes AKLIOUCHE Maghnes AKLIOUCHE 25.02.2002 24 AS Monaco FRA 183 Frankreich 26 Abwehr Maxence Guy LACROIX Maxence Guy LACROIX 06.04.2000 26 Crystal Palace FC ENG 192 Ghana 1 Torwart Lawrence Ati ZIGI Lawrence Ati ZIGI 29.11.1996 29 FC St. Gallen SUI 188 Ghana 2 Abwehr Alidu SEIDU Alidu SEIDU 04.06.2000 26 Stade Rennais FC FRA 173 Ghana 3 Mittelfeld Caleb Marfo YIRENKYI Caleb Marfo YIRENKYI 15.01.2006 20 FC Nordsjælland DEN 182 Ghana 4 Abwehr Jonas Adjei ADJETEY Jonas Adjei ADJETEY 13.12.2003 22 VfL Wolfsburg GER 188 Ghana 5 Mittelfeld Thomas Teye PARTEY Thomas Teye PARTEY 13.06.1993 32 Villarreal CF ESP 185 Ghana 6 Abwehr Abdul Mumin SULEMAN Abdul Mumin SULEMAN 06.06.1998 28 Rayo Vallecano ESP 188 Ghana 7 Sturm Abdul Fatawu ISSAHAKU Abdul Fatawu ISSAHAKU 08.03.2004 22 Leicester City FC ENG 177 Ghana 8 Mittelfeld Kwasi SIBO Kwasi SIBO 24.06.1998 27 Real Oviedo ESP 183 Ghana 9 Sturm Jordan Pierre AYEW Jordan Pierre AYEW 11.09.1991 34 Leicester City FC ENG 182 Ghana 10 Sturm Solomon Brandon Michael Clarke THOMAS-ASANTE Solomon Brandon Michael Clarke THOMAS-ASANTE 29.12.1998 27 Coventry City FC ENG 182 Ghana 11 Mittelfeld Antoine Serlom SEMENYO Antoine Serlom SEMENYO 07.01.2000 26 Manchester City FC ENG 185 Ghana 12 Torwart Joseph Tetteh ANANG Joseph Tetteh ANANG 08.06.2000 26 St Patrick's Athletic FC IRL 190 Ghana 13 Sturm Christopher Bonsu BAAH Christopher Bonsu BAAH 14.12.2004 21 Al Qadsiah FC KSA 172 Ghana 14 Abwehr Gideon MENSAH Gideon MENSAH 18.07.1998 27 AJ Auxerre FRA 178 Ghana 15 Mittelfeld Elisha OWUSU Elisha OWUSU 07.11.1997 28 AJ Auxerre FRA 182 Ghana 16 Torwart Benjamin ASARE Benjamin ASARE 13.07.1992 33 Hearts Of Oak SC GHA 188 Ghana 17 Abwehr Abdul Rahaman BABA Abdul Rahaman BABA 02.07.1994 31 PAOK Saloniki GRE 179 Ghana 18 Abwehr Jerome OPOKU Jerome OPOKU 14.10.1998 27 Başakşehir FK TUR 197 Ghana 19 Sturm Inaki WILLIAMS ARTHUER Inaki WILLIAMS ARTHUER 15.06.1994 31 Athletic Club ESP 186 Ghana 20 Mittelfeld Augustine BOAKYE Augustine BOAKYE 03.11.2000 25 AS Saint-Etienne FRA 178 Ghana 21 Abwehr Kojo Peprah OPPONG Kojo Peprah OPPONG 04.06.2004 22 OGC Nice FRA 185 Ghana 22 Sturm Kamal Deen SULEMANA Kamal Deen SULEMANA 15.02.2002 24 Atalanta Bergamo ITA 174 Ghana 23 Abwehr Derrick LUCKASSEN Derrick LUCKASSEN 03.07.1995 30 Pafos FC CYP 188 Ghana 24 Sturm Ernest Nuamah APPIAH Ernest Nuamah APPIAH 01.11.2003 22 Olympique Lyonnais FRA 178 Ghana 25 Sturm Prince Kwabena ADU Prince Kwabena ADU 23.09.2003 22 FC Viktoria Plzeň CZE 179 Ghana 26 Abwehr Marvin Elom SENAYA Marvin Elom SENAYA 28.01.2001 25 AJ Auxerre FRA 181 Haiti 1 Torwart Johny PLACIDE Johny PLACIDE 29.01.1988 38 SC Bastia FRA 181 Haiti 2 Abwehr Carlens Jean Fedlaire Ruby ARCUS Carlens Jean Fedlaire Ruby ARCUS 28.06.1996 29 Angers SCO FRA 180 Haiti 3 Abwehr Keeto THERMONCY Keeto THERMONCY 29.03.2006 20 BSC Young Boys SUI 179 Haiti 4 Abwehr Ricardo ADE Ricardo ADE 21.05.1990 36 LDU Quito ECU 190 Haiti 5 Abwehr Hannes Piterson D DELCROIX Hannes Piterson D DELCROIX 28.02.1999 27 FC Lugano SUI 183 Haiti 6 Mittelfeld Carl Fred SAINTE Carl Fred SAINTE 09.08.2002 23 El Paso Locomotive FC USA 182 Haiti 7 Sturm Derrick Burckley ETIENNE JR Derrick Burckley ETIENNE JR 25.11.1996 29 Toronto FC CAN 178 Haiti 8 Abwehr Martin Yves Roberns Didier EXPERIENCE Martin Yves Roberns Didier EXPERIENCE 09.03.1999 27 AS Nancy FRA 178 Haiti 9 Sturm Duckens NAZON Duckens NAZON 07.04.1994 32 Esteghlal Tehran FC IRN 181 Haiti 10 Mittelfeld Jean Ricner BELLEGARDE Jean Ricner BELLEGARDE 27.06.1998 27 Wolverhampton Wanderers FC ENG 170 Haiti 11 Sturm Don Louicius DEEDSON Don Louicius DEEDSON 11.02.2001 25 FC Dallas USA 178 Haiti 12 Torwart Alexandre Jr PIERRE Alexandre Jr PIERRE 25.02.2001 25 FC Sochaux-Montbéliard FRA 190 Haiti 13 Abwehr Markhus LACROIX Markhus LACROIX 14.10.1993 32 Colorado Springs Switchbacks FC USA 175 Haiti 14 Mittelfeld Leverton PIERRE Leverton PIERRE 09.03.1998 28 FC Vizela POR 181 Haiti 15 Sturm Ruben Fritzner PROVIDENCE Ruben Fritzner PROVIDENCE 07.07.2001 24 Almere City FC NED 178 Haiti 16 Sturm Lenny Alvin Pico JOSEPH Lenny Alvin Pico JOSEPH 12.10.2000 25 Ferencvárosi TC HUN 182 Haiti 17 Mittelfeld Danley JEAN JACQUES Danley JEAN JACQUES 20.05.2000 26 Philadelphia Union USA 182 Haiti 18 Sturm Wilson ISIDOR Wilson ISIDOR 27.08.2000 25 Sunderland AFC ENG 184 Haiti 19 Sturm Yassin Enzo FORTUNE Yassin Enzo FORTUNE 30.01.1999 27 FC Vizela POR 186 Haiti 20 Sturm Frantzdy PIERROT Frantzdy PIERROT 29.03.1995 31 Çaykur Rizespor TUR 194 Haiti 21 Sturm Josue Jeremie CASIMIR Josue Jeremie CASIMIR 24.09.2001 24 AJ Auxerre FRA 178 Haiti 22 Abwehr Jean-Kévin DUVERNE Jean-Kévin DUVERNE 12.07.1997 28 KAA Gent BEL 184 Haiti 23 Torwart Josue DUVERGER Josue DUVERGER 27.04.2000 26 FC Cosmos Koblenz GER 187 Haiti 24 Abwehr Wilguens Raphael Polynice PAUGAIN Wilguens Raphael Polynice PAUGAIN 24.08.2001 24 SV Zulte Waregem BEL 180 Haiti 25 Mittelfeld Dominique Celidor SIMON Dominique Celidor SIMON 29.07.2000 25 FC Tatran Prešov SVK 178 Haiti 26 Mittelfeld Olivier Woodensky PIERRE Olivier Woodensky PIERRE 30.12.2004 21 Violette AC HAI 177 Irak 1 Torwart Fahad Talib Raheem RAHEEM Fahad Talib Raheem RAHEEM 21.10.1994 31 Al Talaba SC IRQ 192 Irak 2 Abwehr Rebin Ghareeb Solaka ADHAMAT Rebin Ghareeb Solaka ADHAMAT 12.04.1992 34 Port FC THA 193 Irak 3 Abwehr Hussein Haydar Hussein ALI Hussein Haydar Hussein ALI 01.03.2002 24 Pogoń Szczecin POL 182 Irak 4 Abwehr Zaid Tahseen Abd Zaid HANTOOSH Zaid Tahseen Abd Zaid HANTOOSH 29.01.2001 25 Pakhtakor Tashkent FK UZB 187 Irak 5 Abwehr Akam Hashim Rahman RAHMAN Akam Hashim Rahman RAHMAN 16.08.1998 27 Al Zawra'a SC IRQ 184 Irak 6 Abwehr Munaf Younus Hashim AL-TEKREETI Munaf Younus Hashim AL-TEKREETI 16.11.1996 29 Al Shorta SC IRQ 184 Irak 7 Mittelfeld Youssef Wali Faeq AMYN Youssef Wali Faeq AMYN 21.08.2003 22 AEK Larnaca FC CYP 172 Irak 8 Mittelfeld Ibrahim Bayesh Kamil AL-KAABAWI Ibrahim Bayesh Kamil AL-KAABAWI 01.05.2000 26 Al Dhafra SCC UAE 180 Irak 9 Sturm Ali Ibrahim Karim ALZUBAIDI Ali Ibrahim Karim ALZUBAIDI 01.03.2002 24 Luton Town FC ENG 187 Irak 10 Sturm Mohanad Ali Kadhim AL-SHAMMARI Mohanad Ali Kadhim AL-SHAMMARI 20.06.2000 25 Dibba FC UAE 183 Irak 11 Sturm Ahmed Ihab Ahmed AHMED Ahmed Ihab Ahmed AHMED 12.07.2003 22 Nashville SC USA 183 Irak 12 Torwart Jalal Hasan Hachim HACHIM Jalal Hasan Hachim HACHIM 18.05.1991 35 Al Zawra'a SC IRQ 188 Irak 13 Sturm Ali Yousif Hashim NAJATEE Ali Yousif Hashim NAJATEE 19.01.1996 30 Al Talaba SC IRQ 180 Irak 14 Mittelfeld Zidane Aamar Iqbal IQBAL Zidane Aamar Iqbal IQBAL 27.04.2003 23 FC Utrecht NED 183 Irak 15 Abwehr Ahmed Yahya Mhmood AL-HAJJAJ Ahmed Yahya Mhmood AL-HAJJAJ 01.07.1995 30 Al Shorta SC IRQ 187 Irak 16 Mittelfeld Amir Fouad Aboud AL-AMMARI Amir Fouad Aboud AL-AMMARI 27.07.1997 28 KS Cracovia POL 180 Irak 17 Sturm Ali Jasim Elaibi AL-TAMEEMI Ali Jasim Elaibi AL-TAMEEMI 20.01.2004 22 Al Najmah SC KSA 178 Irak 18 Sturm Aymen Hussein Ghadhban GHADHBAN Aymen Hussein Ghadhban GHADHBAN 22.03.1996 30 Al Karma SC IRQ 190 Irak 19 Mittelfeld Kevin Enkido Yakob William WILLIAM Kevin Enkido Yakob William WILLIAM 10.10.2000 25 Aarhus GF DEN 180 Irak 20 Mittelfeld Aimar Hazar Anwar SHER Aimar Hazar Anwar SHER 20.12.2002 23 Sarpsborg 08 FF NOR 180 Irak 21 Sturm Marko Jabbar Hussein HUSSEIN Marko Jabbar Hussein HUSSEIN 16.03.2004 22 Venezia FC ITA 185 Irak 22 Torwart Ahmed Basil Fadhil AL-FADHLI Ahmed Basil Fadhil AL-FADHLI 19.08.1996 29 Al Shorta SC IRQ 184 Irak 23 Abwehr Merchas Ghazi Salih SALIH Merchas Ghazi Salih SALIH 07.12.1999 26 FC Viktoria Plzeň CZE 173 Irak 24 Mittelfeld Zaid Ismael Khaleel AL-DULAIMI Zaid Ismael Khaleel AL-DULAIMI 03.01.2002 24 Al Talaba SC IRQ 185 Irak 25 Abwehr Mustafa Saadoon Abbood AL KORJI Mustafa Saadoon Abbood AL KORJI 25.05.2001 25 Al Shorta SC IRQ 181 Irak 26 Abwehr Frans Dhia Jirjis HADDAD Frans Dhia Jirjis HADDAD 14.07.1993 32 Persib Bandung IDN 182 Iran 1 Torwart Ali Reza SAFARBEIRANVAND Ali Reza SAFARBEIRANVAND 21.09.1992 33 Tractor Sazi Tabriz FC IRN 195 Iran 2 Abwehr Saleh HARDANI KHERAD Saleh HARDANI KHERAD 26.12.1998 27 Esteghlal Tehran FC IRN 176 Iran 3 Abwehr Ehsan HAJI SAFI Ehsan HAJI SAFI 25.02.1990 36 Sepahan SC IRN 178 Iran 4 Abwehr Shojae KHALILZADEH Shojae KHALILZADEH 14.05.1989 37 Tractor Sazi Tabriz FC IRN 183 Iran 5 Abwehr Milad MOHAMMADIKESHMARZI Milad MOHAMMADIKESHMARZI 29.09.1993 32 Persepolis FC IRN 175 Iran 6 Mittelfeld Saeid EZATOLAHI AFAGH Saeid EZATOLAHI AFAGH 01.10.1996 29 Shabab Al Ahli Club UAE 189 Iran 7 Mittelfeld Alireza JAHANBAKHSH JIRANDEH Alireza JAHANBAKHSH JIRANDEH 11.08.1993 32 FCV Dender EH BEL 180 Iran 8 Mittelfeld Mohammad MOHEBBI Mohammad MOHEBBI 20.12.1998 27 FC Rostov RUS 187 Iran 9 Sturm Mehdi TAREMI Mehdi TAREMI 18.07.1992 33 Olympiacos FC GRE 187 Iran 10 Sturm Mehdi GHAYEDI Mehdi GHAYEDI 05.12.1998 27 Al Nasr SC UAE 166 Iran 11 Sturm Ali ALIPOURGHARA Ali ALIPOURGHARA 11.11.1995 30 Persepolis FC IRN 181 Iran 12 Torwart Seyedpayam NIAZMAND Seyedpayam NIAZMAND 06.04.1995 31 Persepolis FC IRN 193 Iran 13 Abwehr Mohammadhossein KANANI ZADEGAN Mohammadhossein KANANI ZADEGAN 23.03.1994 32 Persepolis FC IRN 188 Iran 14 Mittelfeld Seyed Saman GHODDOOS Seyed Saman GHODDOOS 06.09.1993 32 Al Ittihad Kalba SCC UAE 176 Iran 15 Mittelfeld Roozbeh CHESHMI Roozbeh CHESHMI 24.07.1993 32 Esteghlal Tehran FC IRN 192 Iran 16 Mittelfeld Mahdi TORABI Mahdi TORABI 10.09.1994 31 Tractor Sazi Tabriz FC IRN 185 Iran 17 Abwehr Arya YOUSEFI Arya YOUSEFI 22.04.2002 24 Sepahan SC IRN 181 Iran 18 Sturm Amirhossein HOSSEINZADEHTAZEHGHESHLAGH Amirhossein HOSSEINZADEHTAZEHGHESHLAGH 30.10.2000 25 Tractor Sazi Tabriz FC IRN 178 Iran 19 Abwehr Ali NEMATI Ali NEMATI 08.02.1996 30 Foolad Khuzestan FC IRN 182 Iran 20 Sturm Shahriyar MOGHANLOO Shahriyar MOGHANLOO 21.12.1994 31 Al Ittihad Kalba SCC UAE 189 Iran 21 Mittelfeld Mohammad GHORBANI Mohammad GHORBANI 07.10.2001 24 Al Wahda SC UAE 190 Iran 22 Torwart Seyedhossein HOSSEINI Seyedhossein HOSSEINI 30.06.1992 33 Sepahan SC IRN 189 Iran 23 Abwehr Ramin REZAEIANSEMESKANDI Ramin REZAEIANSEMESKANDI 21.03.1990 36 Foolad Khuzestan FC IRN 184 Iran 24 Sturm Dennis DARGAHI Dennis DARGAHI 09.01.1997 29 Standard Liège BEL 182 Iran 25 Abwehr Danial IRI Danial IRI 26.10.2003 22 Malavan Anzali FC IRN 182 Iran 26 Mittelfeld Amirmohammad RAZAGHINIA Amirmohammad RAZAGHINIA 11.04.2006 20 Esteghlal Tehran FC IRN 187 Japan 1 Torwart Zion SUZUKI Zion SUZUKI 21.08.2002 23 Parma ITA 190 Japan 2 Abwehr Yukinari SUGAWARA Yukinari SUGAWARA 28.06.2000 25 SV Werder Bremen GER 179 Japan 3 Abwehr Shogo TANIGUCHI Shogo TANIGUCHI 15.07.1991 34 Sint-Truiden VV BEL 185 Japan 4 Abwehr Kou ITAKURA Kou ITAKURA 27.01.1997 29 AFC Ajax NED 188 Japan 5 Abwehr Yuto NAGATOMO Yuto NAGATOMO 12.09.1986 39 FC Tokyo JPN 170 Japan 6 Mittelfeld Wataru ENDO Wataru ENDO 09.02.1993 33 Liverpool FC ENG 178 Japan 7 Mittelfeld Ao TANAKA Ao TANAKA 10.09.1998 27 Leeds United FC ENG 180 Japan 8 Mittelfeld Takefusa KUBO Takefusa KUBO 04.06.2001 25 Real Sociedad ESP 173 Japan 9 Sturm Keisuke GOTO Keisuke GOTO 03.06.2005 21 Sint-Truiden VV BEL 191 Japan 10 Mittelfeld Ritsu DOAN Ritsu DOAN 16.06.1998 27 Eintracht Frankfurt GER 172 Japan 11 Mittelfeld Daizen MAEDA Daizen MAEDA 20.10.1997 28 Celtic FC SCO 173 Japan 12 Torwart Keisuke OSAKO Keisuke OSAKO 28.07.1999 26 Sanfrecce Hiroshima JPN 188 Japan 13 Mittelfeld Keito NAKAMURA Keito NAKAMURA 28.07.2000 25 Stade Reims FRA 180 Japan 14 Mittelfeld Junya ITO Junya ITO 09.03.1993 33 KRC Genk BEL 177 Japan 15 Mittelfeld Daichi KAMADA Daichi KAMADA 05.08.1996 29 Crystal Palace FC ENG 180 Japan 16 Abwehr Tsuyoshi WATANABE Tsuyoshi WATANABE 05.02.1997 29 Feyenoord Rotterdam NED 184 Japan 17 Mittelfeld Yuito SUZUKI Yuito SUZUKI 25.10.2001 24 SC Freiburg GER 175 Japan 18 Sturm Ayase UEDA Ayase UEDA 28.08.1998 27 Feyenoord Rotterdam NED 182 Japan 19 Sturm Koki OGAWA Koki OGAWA 08.08.1997 28 NEC Nijmegen NED 186 Japan 20 Abwehr Ayumu SEKO Ayumu SEKO 07.06.2000 26 Le Havre AC FRA 186 Japan 21 Abwehr Hiroki ITO Hiroki ITO 12.05.1999 27 FC Bayern München GER 188 Japan 22 Abwehr Takehiro TOMIYASU Takehiro TOMIYASU 05.11.1998 27 AFC Ajax NED 187 Japan 23 Torwart Tomoki HAYAKAWA Tomoki HAYAKAWA 03.03.1999 27 Kashima Antlers JPN 187 Japan 24 Mittelfeld Kaishu SANO Kaishu SANO 30.12.2000 25 1. FSV Mainz 05 GER 176 Japan 25 Abwehr Junnosuke SUZUKI Junnosuke SUZUKI 12.07.2003 22 FC København DEN 180 Japan 26 Sturm Kento SHIOGAI Kento SHIOGAI 26.03.2005 21 VfL Wolfsburg GER 180 Jordanien 1 Torwart Yazeed Mo'ien Hasan ABULAILA Yazeed Mo'ien Hasan ABULAILA 08.01.1993 33 Al Hussein SC JOR 188 Jordanien 2 Abwehr Mohammad Ali Hasan ABUHASHEESH Mohammad Ali Hasan ABUHASHEESH 09.05.1995 31 Al Karma SC IRQ 179 Jordanien 3 Abwehr Abdallah Mousa Musallam NASIB Abdallah Mousa Musallam NASIB 25.02.1994 32 Al Zawra'a SC IRQ 184 Jordanien 4 Abwehr Husam Ali Mohammad ABUDAHAB Husam Ali Mohammad ABUDAHAB 13.05.2000 26 Al Faisaly SC JOR 186 Jordanien 5 Abwehr Yazan Mousa Mahmoud ALARAB Yazan Mousa Mahmoud ALARAB 31.01.1996 30 FC Seoul KOR 185 Jordanien 6 Mittelfeld Amer Rasem Adel JAMOUS Amer Rasem Adel JAMOUS 03.07.2002 23 Al Zawra'a SC IRQ 177 Jordanien 7 Sturm Mohammad Faisal Yousef ABU ZRAIQ Mohammad Faisal Yousef ABU ZRAIQ 30.12.1997 28 Raja Casablanca MAR 170 Jordanien 8 Mittelfeld Noor Al-Deen Mahmoud Ali AL RAWABDEH Noor Al-Deen Mahmoud Ali AL RAWABDEH 24.02.1997 29 Selangor FC MAS 182 Jordanien 9 Sturm Ali Iyad Ali OLWAN Ali Iyad Ali OLWAN 26.03.2000 26 Al Sailiya SC QAT 182 Jordanien 10 Sturm Mousa Mohammad Mousa SULEIMAN Mousa Mohammad Mousa SULEIMAN 10.06.1997 29 Stade Rennais FC FRA 176 Jordanien 11 Sturm Odeh Burhan Shehadeh FAKHOURY Odeh Burhan Shehadeh FAKHOURY 22.11.2005 20 Pyramids FC EGY 180 Jordanien 12 Torwart Noureddin Zaid Khaleel BANI ATEYAH Noureddin Zaid Khaleel BANI ATEYAH 25.01.1993 33 Al Faisaly SC JOR 179 Jordanien 13 Sturm Mahmoud Nayef Ahmad ALMARDI Mahmoud Nayef Ahmad ALMARDI 06.10.1993 32 Al Hussein SC JOR 173 Jordanien 14 Mittelfeld Raja'ei Ayed Fadel HASAN Raja'ei Ayed Fadel HASAN 25.07.1993 32 Al Hussein SC JOR 175 Jordanien 15 Mittelfeld Ibrahim Mohammad Sami SA'DEH Ibrahim Mohammad Sami SA'DEH 27.04.2000 26 Al Karma SC IRQ 175 Jordanien 16 Abwehr Mohammad Majed Jamil ABUALNADI Mohammad Majed Jamil ABUALNADI 08.02.2001 25 Selangor FC MAS 185 Jordanien 17 Abwehr Saleem Amer Saleem OBAID Saleem Amer Saleem OBAID 17.01.1992 34 Al Hussein SC JOR 187 Jordanien 18 Sturm Ibrahim Mohammad Abdallah SABRA Ibrahim Mohammad Abdallah SABRA 01.02.2006 20 NK Lokomotiva Zagreb CRO 184 Jordanien 19 Abwehr Sa'ed Ahmad Salameh ALROSAN Sa'ed Ahmad Salameh ALROSAN 01.02.1997 29 Al Hussein SC JOR 186 Jordanien 20 Mittelfeld Mohannad Mahmoud Saleh ABU TAHA Mohannad Mahmoud Saleh ABU TAHA 02.02.2003 23 Al-Quwa Al-Jawiya IRQ 173 Jordanien 21 Mittelfeld Nizar Mahmoud Ahmed AL-RASHDAN Nizar Mahmoud Ahmed AL-RASHDAN 23.03.1999 27 Qatar SC QAT 183 Jordanien 22 Torwart Abdallah Ra'ed Mahmoud ALFAKHORI Abdallah Ra'ed Mahmoud ALFAKHORI 22.01.2000 26 Al Wahdat SC JOR 190 Jordanien 23 Abwehr Ehsan Manel Farhan HADDAD Ehsan Manel Farhan HADDAD 05.02.1994 32 Al Hussein SC JOR 174 Jordanien 24 Sturm Ali Ahmad Ali AZAIZEH Ali Ahmad Ali AZAIZEH 13.04.2004 22 Al Shabab FC KSA 178 Jordanien 25 Mittelfeld Mohammad Ratib Mohammad ALDAOUD Mohammad Ratib Mohammad ALDAOUD 12.04.1992 34 Al Wahdat SC JOR 185 Jordanien 26 Abwehr Anas Said Ghazi BADAWI Anas Said Ghazi BADAWI 13.09.1997 28 Al Faisaly SC JOR 174 Kanada 1 Torwart Dayne Tristan ST. CLAIR Dayne Tristan ST. CLAIR 09.05.1997 29 Inter Miami CF USA 191 Kanada 2 Abwehr Alistair William JOHNSTON Alistair William JOHNSTON 08.10.1998 27 Celtic FC SCO 180 Kanada 3 Abwehr Alfie Charles JONES Alfie Charles JONES 07.10.1997 28 Middlesbrough FC ENG 191 Kanada 4 Abwehr Luc ROLLET DE FOUGEROLLES Luc ROLLET DE FOUGEROLLES 12.10.2005 20 FCV Dender EH BEL 183 Kanada 5 Abwehr Joel Robert WATERMAN Joel Robert WATERMAN 24.01.1996 30 Chicago Fire FC USA 185 Kanada 6 Mittelfeld Mathieu CHOINIÈRE Mathieu CHOINIÈRE 07.02.1999 27 LAFC USA 173 Kanada 7 Mittelfeld Stephen ANTUNES EUSTÁQUIO Stephen ANTUNES EUSTÁQUIO 21.12.1996 29 LAFC USA 175 Kanada 8 Mittelfeld Ismael Kenneth Jordan KONÉ Ismael Kenneth Jordan KONÉ 16.06.2002 23 US Sassuolo ITA 188 Kanada 9 Sturm Cyle Christopher LARIN Cyle Christopher LARIN 17.04.1995 31 Southampton FC ENG 188 Kanada 10 Sturm Jonathan Christian DAVID Jonathan Christian DAVID 14.01.2000 26 Juventus FC ITA 175 Kanada 11 Mittelfeld Liam Alan MILLAR Liam Alan MILLAR 27.09.1999 26 Hull City FC ENG 176 Kanada 12 Sturm Tanitoluwa Oluwatimilehin OLUWASEYI Tanitoluwa Oluwatimilehin OLUWASEYI 15.05.2000 26 Villarreal CF ESP 187 Kanada 13 Abwehr Derek Austin CORNELIUS Derek Austin CORNELIUS 25.11.1997 28 Rangers FC SCO 186 Kanada 14 Mittelfeld Jacob Everett SHAFFELBURG Jacob Everett SHAFFELBURG 26.11.1999 26 LAFC USA 181 Kanada 15 Abwehr Moïse Bombito LUMPUNGU Moïse Bombito LUMPUNGU 30.03.2000 26 OGC Nice FRA 190 Kanada 16 Torwart Maxime CRÉPEAU Maxime CRÉPEAU 11.05.1994 32 Orlando City SC USA 185 Kanada 17 Sturm Tajon Trevor BUCHANAN Tajon Trevor BUCHANAN 08.02.1999 27 Villarreal CF ESP 183 Kanada 18 Torwart Owen Olamidayo GOODMAN Owen Olamidayo GOODMAN 27.11.2003 22 Barnsley ENG 193 Kanada 19 Abwehr Alphonso Boyle DAVIES Alphonso Boyle DAVIES 02.11.2000 25 FC Bayern München GER 183 Kanada 20 Sturm Ali AHMED Ali AHMED 10.10.2000 25 Norwich City FC ENG 180 Kanada 21 Mittelfeld Jonathan OSORIO Jonathan OSORIO 12.06.1992 33 Toronto FC CAN 175 Kanada 22 Abwehr Richmond Mamah LARYEA Richmond Mamah LARYEA 07.01.1995 31 Toronto FC CAN 175 Kanada 23 Abwehr Niko Kristian SIGUR Niko Kristian SIGUR 09.09.2003 22 HNK Hajduk Split CRO 178 Kanada 24 Sturm Promise Oluwatobi Emmanuel DAVID Promise Oluwatobi Emmanuel DAVID 03.07.2001 24 Royale Union Saint-Gilloise BEL 195 Kanada 25 Mittelfeld Nathan-Dylan SALIBA Nathan-Dylan SALIBA 07.02.2004 22 RSC Anderlecht BEL 174 Kanada 26 Mittelfeld Marcelo FLORES Marcelo FLORES 01.10.2003 22 Tigres UANL MEX 164 Kap Verde 1 Torwart Josimar José ÉVORA DIAS Josimar José ÉVORA DIAS 03.06.1986 40 GD Chaves POR 189 Kap Verde 2 Abwehr Ianique DOS SANTOS TAVARES Ianique DOS SANTOS TAVARES 20.05.1988 38 SCU Torreense POR 178 Kap Verde 3 Abwehr Edilson Alberto MONTEIRO SANCHES BORGES Edilson Alberto MONTEIRO SANCHES BORGES 17.01.1995 31 Al Bataeh Club UAE 185 Kap Verde 4 Abwehr Roberto Carlos LOPES Roberto Carlos LOPES 17.06.1992 33 Shamrock Rovers FC IRL 186 Kap Verde 5 Abwehr Logan Evans COSTA Logan Evans COSTA 01.04.2001 25 Villarreal CF ESP 190 Kap Verde 6 Mittelfeld Kevin Lenini GONÇALVES PEREIRA DE PINA Kevin Lenini GONÇALVES PEREIRA DE PINA 27.01.1997 29 FC Krasnodar RUS 177 Kap Verde 7 Mittelfeld Jovane Eduardo BORGES CABRAL Jovane Eduardo BORGES CABRAL 14.06.1998 27 CF Estrela Da Amadora POR 174 Kap Verde 8 Mittelfeld João Paulo MOREIRA FERNANDES João Paulo MOREIRA FERNANDES 26.05.1998 28 FC FCSB ROU 180 Kap Verde 9 Sturm Gilson BENCHIMOL TAVARES Gilson BENCHIMOL TAVARES 29.12.2001 24 FC Akron Tolyatti RUS 187 Kap Verde 10 Mittelfeld Jamiro Gregory MONTEIRO ALVARENGA Jamiro Gregory MONTEIRO ALVARENGA 23.11.1993 32 PEC Zwolle NED 175 Kap Verde 11 Mittelfeld Garry MENDES RODRIGUES Garry MENDES RODRIGUES 27.11.1990 35 Apollon Limassol CYP 173 Kap Verde 12 Torwart Márcio Salomão BRAZÃO DA ROSA Márcio Salomão BRAZÃO DA ROSA 23.02.1997 29 PFC Montana BUL 186 Kap Verde 13 Abwehr Sidny LOPES CABRAL Sidny LOPES CABRAL 18.09.2002 23 SL Benfica POR 176 Kap Verde 14 Mittelfeld Deroy D'ENCARNAÇÃO DUARTE Deroy D'ENCARNAÇÃO DUARTE 04.07.1999 26 PFC Ludogorets Razgrad BUL 177 Kap Verde 15 Mittelfeld Laros Michael D'ENCARNAÇÃO DUARTE Laros Michael D'ENCARNAÇÃO DUARTE 28.02.1997 29 Puskás Akadémia FC HUN 180 Kap Verde 16 Mittelfeld Jair SEMEDO MONTEIRO Jair SEMEDO MONTEIRO 29.12.1995 30 SC Farense POR 176 Kap Verde 17 Mittelfeld Willy Johnson SEMEDO AFONSO Willy Johnson SEMEDO AFONSO 27.04.1994 32 AC Omonia CYP 185 Kap Verde 18 Mittelfeld Telmo Emanuel GOMES ARCANJO Telmo Emanuel GOMES ARCANJO 21.06.2001 24 Vitória SC POR 180 Kap Verde 19 Sturm Dailon ROCHA LIVRAMENTO Dailon ROCHA LIVRAMENTO 04.05.2001 25 Casa Pia AC POR 185 Kap Verde 20 Sturm Ryan Isaac DA GRACA MENDES Ryan Isaac DA GRACA MENDES 08.01.1990 36 Iğdır FK TUR 178 Kap Verde 21 Mittelfeld Nuno Miguel DA COSTA JOIA Nuno Miguel DA COSTA JOIA 10.02.1991 35 Başakşehir FK TUR 182 Kap Verde 22 Abwehr Steven MOREIRA Steven MOREIRA 13.08.1994 31 Columbus Crew USA 178 Kap Verde 23 Torwart Carlos Joaquim ANTUNES DOS SANTOS Carlos Joaquim ANTUNES DOS SANTOS 24.08.2000 25 San Diego FC USA 189 Kap Verde 24 Abwehr Wagner Fabricio CARDOSO DE PINA Wagner Fabricio CARDOSO DE PINA 03.11.2002 23 Trabzonspor TUR 180 Kap Verde 25 Abwehr Kelvin SPENCER PIRES Kelvin SPENCER PIRES 05.06.2000 26 SJK FIN 193 Kap Verde 26 Mittelfeld Hélio Sandro OLIVEIRA ALVES VARELA Hélio Sandro OLIVEIRA ALVES VARELA 03.05.2002 24 Maccabi Tel-Aviv FC ISR 176 Katar 1 Torwart Mahmoud Ibrahim M ABUNADA Mahmoud Ibrahim M ABUNADA 05.02.2000 26 Al Rayyan SC QAT 185 Katar 2 Abwehr Pedro Miguel D D CORREIA Pedro Miguel D D CORREIA 06.08.1990 35 Al Sadd SC QAT 180 Katar 3 Abwehr Lucas Michel MENDES Lucas Michel MENDES 03.07.1990 35 Al Wakrah SC QAT 179 Katar 4 Abwehr Gueye SEYDINAISSALAYE Gueye SEYDINAISSALAYE 22.12.1997 28 Al Arabi SC QAT 178 Katar 5 Abwehr Jassem Gaber E ABDULSALLAM Jassem Gaber E ABDULSALLAM 20.02.2002 24 Al Rayyan SC QAT 181 Katar 6 Mittelfeld Abdelaziz Hatim A MOHAMED Abdelaziz Hatim A MOHAMED 01.01.1990 36 Al Rayyan SC QAT 179 Katar 7 Sturm Ahmed Alaaeldin B M ABDELMOTAAL Ahmed Alaaeldin B M ABDELMOTAAL 31.01.1993 33 Al Rayyan SC QAT 179 Katar 8 Sturm Edmilson Junior P DASILVA Edmilson Junior P DASILVA 19.08.1994 31 Al Duhail SC QAT 180 Katar 9 Sturm Mohammed MUNTARI Mohammed MUNTARI 20.12.1993 32 Al Gharafa SC QAT 192 Katar 10 Sturm Hasan Khalid H ALHAYDOS Hasan Khalid H ALHAYDOS 11.12.1990 35 Al Sadd SC QAT 174 Katar 11 Sturm Akram Hassan A Y AFIF Akram Hassan A Y AFIF 18.11.1996 29 Al Sadd SC QAT 176 Katar 12 Mittelfeld Karim BOUDIAF Karim BOUDIAF 16.09.1990 35 Al Duhail SC QAT 190 Katar 13 Abwehr Ayoub Mohamed ALOUI Ayoub Mohamed ALOUI 11.03.2005 21 Al Gharafa SC QAT 181 Katar 14 Abwehr Homam Elamin M AHMED Homam Elamin M AHMED 25.08.1999 26 Cultural Leonesa ESP 188 Katar 15 Sturm Yusuf Abdurisag YUSUF Yusuf Abdurisag YUSUF 06.08.1999 26 Al Wakrah SC QAT 171 Katar 16 Abwehr Boualem KHOUKHI Boualem KHOUKHI 09.07.1990 35 Al Sadd SC QAT 185 Katar 17 Mittelfeld Ahmed Mohamed H K ALGANEHI Ahmed Mohamed H K ALGANEHI 22.09.2000 25 Al Gharafa SC QAT 175 Katar 18 Abwehr Sultan Hussain M H AL-BRAKE Sultan Hussain M H AL-BRAKE 07.04.1996 30 Al Duhail SC QAT 178 Katar 19 Sturm Almoez Ali Zainelabdeen M ABDULLA Almoez Ali Zainelabdeen M ABDULLA 19.08.1996 29 Al Duhail SC QAT 180 Katar 20 Mittelfeld Ahmed Fathy M ABDOULLA Ahmed Fathy M ABDOULLA 25.01.1993 33 Al Arabi SC QAT 171 Katar 21 Torwart Salah Zakaria M M HASSAN Salah Zakaria M M HASSAN 24.04.1999 27 Al Duhail SC QAT 186 Katar 22 Torwart Meshaal Aissa M BARSHAM Meshaal Aissa M BARSHAM 14.02.1998 28 Al Sadd SC QAT 180 Katar 23 Mittelfeld Assim Omer A MADIBO Assim Omer A MADIBO 22.10.1996 29 Al Wakrah SC QAT 168 Katar 24 Sturm Tahsin Mohammad JAMSHID Tahsin Mohammad JAMSHID 16.06.2006 19 Al Duhail SC QAT 166 Katar 25 Abwehr Alhashmi Alhussein A MOHIALDIN Alhashmi Alhussein A MOHIALDIN 15.08.2003 22 Al Arabi SC QAT 182 Katar 26 Sturm Mohamed Naceur MANAI Mohamed Naceur MANAI 25.10.2002 23 Al Shamal SC QAT 180 Kolumbien 1 Torwart David OSPINA RAMIREZ David OSPINA RAMIREZ 31.08.1988 37 Atlético Nacional COL 183 Kolumbien 2 Abwehr Daniel MUÑOZ MEJIA Daniel MUÑOZ MEJIA 26.05.1996 30 Crystal Palace FC ENG 180 Kolumbien 3 Abwehr Jhon Janer LUCUMI BONILLA Jhon Janer LUCUMI BONILLA 26.06.1998 27 Bologna FC ITA 187 Kolumbien 4 Abwehr Santiago ARIAS NARANJO Santiago ARIAS NARANJO 13.01.1992 34 CA Independiente ARG 177 Kolumbien 5 Mittelfeld Kevin Duvan CASTAÑO GIL Kevin Duvan CASTAÑO GIL 29.09.2000 25 CA River Plate ARG 179 Kolumbien 6 Mittelfeld Richard RÍOS MONTOYA Richard RÍOS MONTOYA 02.06.2000 26 SL Benfica POR 185 Kolumbien 7 Sturm Luis Fernando DÍAZ MARULANDA Luis Fernando DÍAZ MARULANDA 13.01.1997 29 FC Bayern München GER 179 Kolumbien 8 Mittelfeld Jorge Andres CARRASCAL GUARDO Jorge Andres CARRASCAL GUARDO 25.05.1998 28 CR Flamengo BRA 180 Kolumbien 9 Sturm Jhon Andrés CÓRDOBA COPETE Jhon Andrés CÓRDOBA COPETE 11.05.1993 33 FC Krasnodar RUS 186 Kolumbien 10 Mittelfeld James David RODRÍGUEZ RUBIO James David RODRÍGUEZ RUBIO 12.07.1991 34 Minnesota United FC USA 181 Kolumbien 11 Mittelfeld Jhon Adolfo ARIAS ANDRADE Jhon Adolfo ARIAS ANDRADE 21.09.1997 28 SE Palmeiras BRA 168 Kolumbien 12 Torwart Camilo Andres VARGAS GIL Camilo Andres VARGAS GIL 09.03.1989 37 Atlas FC MEX 183 Kolumbien 13 Abwehr Yerry Fernando MINA GONZALEZ Yerry Fernando MINA GONZALEZ 23.09.1994 31 Cagliari ITA 195 Kolumbien 14 Abwehr Gustavo Adolfo PUERTA MOLANO Gustavo Adolfo PUERTA MOLANO 23.07.2003 22 Racing Santander ESP 173 Kolumbien 15 Mittelfeld Juan Camilo PORTILLA OROZCO Juan Camilo PORTILLA OROZCO 12.09.1998 27 Athletico Paranaense BRA 181 Kolumbien 16 Mittelfeld Jefferson Andrés LERMA SOLIS Jefferson Andrés LERMA SOLIS 25.10.1994 31 Crystal Palace FC ENG 180 Kolumbien 17 Abwehr Johan Andrés MOJICA PALACIO Johan Andrés MOJICA PALACIO 21.08.1992 33 RCD Mallorca ESP 184 Kolumbien 18 Abwehr Willer Emilio DITTA PEREZ Willer Emilio DITTA PEREZ 23.01.1998 28 CF Cruz Azul MEX 179 Kolumbien 19 Sturm Juan Camilo HERNANDEZ SUAREZ Juan Camilo HERNANDEZ SUAREZ 20.04.1999 27 Real Betis ESP 176 Kolumbien 20 Mittelfeld Juan Fernando QUINTERO PANIAGUA Juan Fernando QUINTERO PANIAGUA 18.01.1993 33 CA River Plate ARG 167 Kolumbien 21 Sturm Jaminton Leandro CAMPAZ Jaminton Leandro CAMPAZ 24.05.2000 26 CA Rosario Central ARG 166 Kolumbien 22 Abwehr Deiver MACHADO MENA Deiver MACHADO MENA 02.09.1993 32 FC Nantes FRA 173 Kolumbien 23 Abwehr Davinson SÁNCHEZ MINA Davinson SÁNCHEZ MINA 12.06.1996 29 Galatasaray SK TUR 188 Kolumbien 24 Torwart Álvaro David MONTERO PERALES Álvaro David MONTERO PERALES 29.03.1995 31 CA Vélez Sarsfield ARG 201 Kolumbien 25 Sturm Luis Javier SUÁREZ CHARRIS Luis Javier SUÁREZ CHARRIS 02.12.1997 28 Sporting CP POR 179 Kolumbien 26 Sturm Carlos Andrés GÓMEZ HINESTROZA Carlos Andrés GÓMEZ HINESTROZA 12.09.2002 23 CR Vasco Da Gama BRA 170 Kroatien 1 Torwart Dominik LIVAKOVIĆ Dominik LIVAKOVIĆ 09.01.1995 31 GNK Dinamo Zagreb CRO 188 Kroatien 2 Abwehr Josip STANIŠIĆ Josip STANIŠIĆ 02.04.2000 26 FC Bayern München GER 186 Kroatien 3 Abwehr Marin PONGRAČIĆ Marin PONGRAČIĆ 11.09.1997 28 ACF Fiorentina ITA 193 Kroatien 4 Abwehr Joško GVARDIOL Joško GVARDIOL 23.01.2002 24 Manchester City FC ENG 185 Kroatien 5 Abwehr Duje ĆALETA-CAR Duje ĆALETA-CAR 17.09.1996 29 Real Sociedad ESP 193 Kroatien 6 Abwehr Josip ŠUTALO Josip ŠUTALO 28.02.2000 26 AFC Ajax NED 185 Kroatien 7 Mittelfeld Nikola MORO Nikola MORO 12.03.1998 28 Bologna FC ITA 183 Kroatien 8 Mittelfeld Mateo KOVAČIĆ Mateo KOVAČIĆ 06.05.1994 32 Manchester City FC ENG 178 Kroatien 9 Sturm Andrej KRAMARIĆ Andrej KRAMARIĆ 19.06.1991 34 TSG Hoffenheim GER 177 Kroatien 10 Mittelfeld Luka MODRIĆ Luka MODRIĆ 09.09.1985 40 AC Milan ITA 172 Kroatien 11 Sturm Ante BUDIMIR Ante BUDIMIR 22.07.1991 34 CA Osasuna ESP 190 Kroatien 12 Torwart Ivor PANDUR Ivor PANDUR 25.03.2000 26 Hull City FC ENG 187 Kroatien 13 Mittelfeld Nikola VLAŠIĆ Nikola VLAŠIĆ 04.10.1997 28 Torino FC ITA 179 Kroatien 14 Sturm Ivan PERIŠIĆ Ivan PERIŠIĆ 02.02.1989 37 PSV Eindhoven NED 186 Kroatien 15 Mittelfeld Mario PAŠALIĆ Mario PAŠALIĆ 09.02.1995 31 Atalanta Bergamo ITA 188 Kroatien 16 Mittelfeld Martin BATURINA Martin BATURINA 16.02.2003 23 Como ITA 172 Kroatien 17 Mittelfeld Petar SUČIĆ Petar SUČIĆ 25.10.2003 22 FC Internazionale Milano ITA 183 Kroatien 18 Abwehr Kristijan JAKIĆ Kristijan JAKIĆ 14.05.1997 29 FC Augsburg GER 181 Kroatien 19 Mittelfeld Toni FRUK Toni FRUK 09.03.2001 25 HNK Rijeka CRO 177 Kroatien 20 Sturm Igor MATANOVIĆ Igor MATANOVIĆ 31.03.2003 23 SC Freiburg GER 194 Kroatien 21 Mittelfeld Luka SUČIĆ Luka SUČIĆ 08.09.2002 23 Real Sociedad ESP 185 Kroatien 22 Abwehr Luka VUŠKOVIĆ Luka VUŠKOVIĆ 24.02.2007 19 Hamburger SV GER 193 Kroatien 23 Torwart Dominik KOTARSKI Dominik KOTARSKI 10.02.2000 26 FC København DEN 190 Kroatien 24 Sturm Marco PAŠALIĆ Marco PAŠALIĆ 14.09.2000 25 Orlando City SC USA 177 Kroatien 25 Abwehr Martin ERLIĆ Martin ERLIĆ 24.01.1998 28 FC Midtjylland DEN 192 Kroatien 26 Sturm Petar MUSA Petar MUSA 04.03.1998 28 FC Dallas USA 190 Marokko 1 Torwart Yassine BOUNOU Yassine BOUNOU 05.04.1991 35 Al Hilal SC KSA 192 Marokko 2 Abwehr Achraf HAKIMI MOUH Achraf HAKIMI MOUH 04.11.1998 27 Paris Saint-Germain FRA 180 Marokko 3 Abwehr Noussair MAZRAOUI Noussair MAZRAOUI 14.11.1997 28 Manchester United FC ENG 183 Marokko 4 Mittelfeld Sofyan AMRABAT Sofyan AMRABAT 21.08.1996 29 Real Betis ESP 185 Marokko 5 Abwehr Nayef AGUERD Nayef AGUERD 30.03.1996 30 Olympique Marseille FRA 190 Marokko 6 Mittelfeld Ayyoub BOUADDI Ayyoub BOUADDI 02.10.2007 18 Lille OSC FRA 185 Marokko 7 Mittelfeld Chemsdine TALBI Chemsdine TALBI 09.05.2005 21 Sunderland AFC ENG 175 Marokko 8 Mittelfeld Azz-Eddine OUNAHI Azz-Eddine OUNAHI 19.04.2000 26 Girona FC ESP 182 Marokko 9 Sturm Soufiane RAHIMI Soufiane RAHIMI 02.06.1996 30 Al Ain FC UAE 180 Marokko 10 Sturm Brahim ABDELKADER DÍAZ Brahim ABDELKADER DÍAZ 03.08.1999 26 Real Madrid C. F. ESP 170 Marokko 11 Mittelfeld Ismael SAIBARI Ismael SAIBARI 28.01.2001 25 PSV Eindhoven NED 185 Marokko 12 Torwart Monir EL KAJOUI Monir EL KAJOUI 10.05.1989 37 RS Berkane MAR 190 Marokko 13 Abwehr Zakaria EL OUAHDI Zakaria EL OUAHDI 31.12.2001 24 KRC Genk BEL 171 Marokko 14 Abwehr Issa Laye Lucas Jean DIOP Issa Laye Lucas Jean DIOP 09.01.1997 29 Fulham FC ENG 194 Marokko 15 Mittelfeld Samir EL MOURABET Samir EL MOURABET 06.10.2005 20 RC Strasbourg FRA 187 Marokko 16 Mittelfeld Gessime Ben Youssef Mustapha YASSINE Gessime Ben Youssef Mustapha YASSINE 22.11.2005 20 RC Strasbourg FRA 172 Marokko 17 Sturm Abdessamad EZZALZOULI Abdessamad EZZALZOULI 17.12.2001 24 Real Betis ESP 177 Marokko 18 Abwehr Chadi RIAD Chadi RIAD 17.06.2003 22 Crystal Palace FC ENG 186 Marokko 19 Abwehr Youssef BELAMMARI Youssef BELAMMARI 20.09.1998 27 Al Ahly FC EGY 175 Marokko 20 Sturm Ayoub EL KAABI Ayoub EL KAABI 25.06.1993 32 Olympiacos FC GRE 182 Marokko 21 Sturm Ayoub AMAIMOUNI Ayoub AMAIMOUNI 30.11.2004 21 Eintracht Frankfurt GER 179 Marokko 22 Torwart Ahmed Reda TAGNAOUTI Ahmed Reda TAGNAOUTI 05.04.1996 30 ASFAR MAR 194 Marokko 23 Mittelfeld Bilal EL KHANNOUSS Bilal EL KHANNOUSS 10.05.2004 22 VfB Stuttgart GER 180 Marokko 24 Mittelfeld Neil Yoni EL AYNAOUI Neil Yoni EL AYNAOUI 02.07.2001 24 AS Roma ITA 185 Marokko 25 Abwehr Redouane HALHAL Redouane HALHAL 05.03.2003 23 KV Mechelen BEL 189 Marokko 26 Abwehr Anass SALAH EDDINE Anass SALAH EDDINE 18.01.2002 24 PSV Eindhoven NED 181 Mexiko 1 Torwart José Raúl RANGEL AGUILAR José Raúl RANGEL AGUILAR 25.02.2000 26 CD Guadalajara MEX 190 Mexiko 2 Abwehr Jorge Eduardo SÁNCHEZ RAMOS Jorge Eduardo SÁNCHEZ RAMOS 10.12.1997 28 PAOK Saloniki GRE 176 Mexiko 3 Abwehr César Jasib MONTES CASTRO César Jasib MONTES CASTRO 24.02.1997 29 FC Lokomotiv Moscow RUS 191 Mexiko 4 Abwehr Edson Omar ÁLVAREZ VELÁZQUEZ Edson Omar ÁLVAREZ VELÁZQUEZ 24.10.1997 28 Fenerbahçe SK TUR 180 Mexiko 5 Abwehr Johan Felipe VÁSQUEZ IBARRA Johan Felipe VÁSQUEZ IBARRA 22.10.1998 27 Genoa CFC ITA 182 Mexiko 6 Mittelfeld Erik Antonio LIRA MÉNDEZ Erik Antonio LIRA MÉNDEZ 08.05.2000 26 CF Cruz Azul MEX 172 Mexiko 7 Mittelfeld Luis Francisco ROMO BARRÓN Luis Francisco ROMO BARRÓN 05.06.1995 31 CD Guadalajara MEX 183 Mexiko 8 Mittelfeld Álvaro FIDALGO FERNÁNDEZ Álvaro FIDALGO FERNÁNDEZ 09.04.1997 29 Real Betis ESP 175 Mexiko 9 Sturm Raúl Alonso JIMÉNEZ RODRÍGUEZ Raúl Alonso JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 05.05.1991 35 Fulham FC ENG 188 Mexiko 10 Sturm Ernesto Alexis VEGA ROJAS Ernesto Alexis VEGA ROJAS 25.11.1997 28 Deportivo Toluca FC MEX 175 Mexiko 11 Sturm Santiago Tomás GIMENEZ Santiago Tomás GIMENEZ 18.04.2001 25 AC Milan ITA 180 Mexiko 12 Torwart Carlos ACEVEDO LÓPEZ Carlos ACEVEDO LÓPEZ 19.04.1996 30 Club Santos Laguna MEX 185 Mexiko 13 Torwart Francisco Guillermo OCHOA MAGAÑA Francisco Guillermo OCHOA MAGAÑA 13.07.1985 40 AEL Limassol CYP 185 Mexiko 14 Sturm Armando GONZÁLEZ ALBA Armando GONZÁLEZ ALBA 20.04.2003 23 CD Guadalajara MEX 182 Mexiko 15 Abwehr Israel REYES ROMERO Israel REYES ROMERO 23.05.2000 26 Club América MEX 181 Mexiko 16 Sturm Julián Andrés QUIÑONES QUIÑONES Julián Andrés QUIÑONES QUIÑONES 24.03.1997 29 Al Qadsiah FC KSA 177 Mexiko 17 Mittelfeld Orbelín PINEDA ALVARADO Orbelín PINEDA ALVARADO 24.03.1996 30 AEK Athens GRE 169 Mexiko 18 Mittelfeld Obed Goméz VARGAS Obed Goméz VARGAS 05.08.2005 20 Atlético De Madrid ESP 175 Mexiko 19 Mittelfeld Gilberto Rafael MORA ZAMBRANO Gilberto Rafael MORA ZAMBRANO 14.10.2008 17 Club Tijuana MEX 175 Mexiko 20 Abwehr Mateo CHÁVEZ GARCÍA Mateo CHÁVEZ GARCÍA 12.05.2004 22 AZ Alkmaar NED 178 Mexiko 21 Sturm César Saúl HUERTA VALERA César Saúl HUERTA VALERA 03.12.2000 25 RSC Anderlecht BEL 171 Mexiko 22 Sturm Guillermo MARTÍNEZ AYALA Guillermo MARTÍNEZ AYALA 15.03.1995 31 Pumas UNAM MEX 191 Mexiko 23 Abwehr Jesús Daniel GALLARDO VASCONCELOS Jesús Daniel GALLARDO VASCONCELOS 15.08.1994 31 Deportivo Toluca FC MEX 174 Mexiko 24 Mittelfeld Luis Gerardo CHÁVEZ MAGALLÓN Luis Gerardo CHÁVEZ MAGALLÓN 15.01.1996 30 FC Dynamo Moscow RUS 178 Mexiko 25 Sturm Roberto Carlos ALVARADO HERNÁNDEZ Roberto Carlos ALVARADO HERNÁNDEZ 07.09.1998 27 CD Guadalajara MEX 176 Mexiko 26 Mittelfeld Brian GUTIÉRREZ Brian GUTIÉRREZ 17.06.2003 22 CD Guadalajara MEX 178 Neuseeland 1 Torwart Maxime Teremoana CROCOMBE Maxime Teremoana CROCOMBE 12.08.1993 32 Millwall FC ENG 190 Neuseeland 2 Abwehr Timothy John PAYNE Timothy John PAYNE 10.01.1994 32 Wellington Phoenix FC NZL 179 Neuseeland 3 Abwehr Francis DE VRIES Francis DE VRIES 28.11.1994 31 Auckland FC NZL 181 Neuseeland 4 Abwehr Tyler Grant BINDON Tyler Grant BINDON 27.01.2005 21 Sheffield United FC ENG 190 Neuseeland 5 Abwehr Michael Joseph BOXALL Michael Joseph BOXALL 18.08.1988 37 Minnesota United FC USA 191 Neuseeland 6 Mittelfeld Joe Zen Robert BELL Joe Zen Robert BELL 27.04.1999 27 Viking Stavanger NOR 182 Neuseeland 7 Mittelfeld Matthew Jimmy David GARBETT Matthew Jimmy David GARBETT 13.04.2002 24 Peterborough United FC ENG 192 Neuseeland 8 Mittelfeld Marko Seufatu Nikola STAMENIC Marko Seufatu Nikola STAMENIC 19.02.2002 24 Swansea City AFC WAL 188 Neuseeland 9 Sturm Christopher Grant WOOD Christopher Grant WOOD 07.12.1991 34 Nottingham Forest FC ENG 191 Neuseeland 10 Mittelfeld Sarpreet SINGH Sarpreet SINGH 20.02.1999 27 Wellington Phoenix FC NZL 180 Neuseeland 11 Mittelfeld Elijah Henry JUST Elijah Henry JUST 01.05.2000 26 Motherwell FC SCO 176 Neuseeland 12 Torwart Alexander Noah PAULSEN Alexander Noah PAULSEN 04.07.2002 23 Lechia Gdańsk POL 193 Neuseeland 13 Abwehr Liberato Gianpaolo CACACE Liberato Gianpaolo CACACE 27.09.2000 25 Wrexham AFC WAL 182 Neuseeland 14 Mittelfeld Alex Arthur RUFER Alex Arthur RUFER 12.06.1996 29 Wellington Phoenix FC NZL 180 Neuseeland 15 Abwehr Nando Zen PIJNAKER Nando Zen PIJNAKER 25.02.1999 27 Auckland FC NZL 185 Neuseeland 16 Abwehr Finn SURMAN Finn SURMAN 23.09.2003 22 Portland Timbers USA 190 Neuseeland 17 Sturm Kosta BARBAROUSES Kosta BARBAROUSES 19.02.1990 36 WS Wanderers FC AUS 171 Neuseeland 18 Sturm Benjamin Peter WAINE Benjamin Peter WAINE 11.06.2001 25 Port Vale FC ENG 185 Neuseeland 19 Mittelfeld Benjamin Craig OLD Benjamin Craig OLD 13.08.2002 23 AS Saint-Etienne FRA 173 Neuseeland 20 Mittelfeld Callum William MCCOWATT Callum William MCCOWATT 30.04.1999 27 Silkeborg IF DEN 180 Neuseeland 21 Sturm Jesse Carmichael RANDALL Jesse Carmichael RANDALL 19.08.2002 23 Auckland FC NZL 176 Neuseeland 22 Torwart Michael Cornelis WOUD Michael Cornelis WOUD 16.01.1999 27 Auckland FC NZL 196 Neuseeland 23 Mittelfeld Ryan Jared THOMAS Ryan Jared THOMAS 20.12.1994 31 PEC Zwolle NED 176 Neuseeland 24 Abwehr Callan Rennie ELLIOT Callan Rennie ELLIOT 07.07.1999 26 Auckland FC NZL 177 Neuseeland 25 Mittelfeld Lachlan Ryan BAYLISS Lachlan Ryan BAYLISS 24.07.2002 23 Newcastle United Jets FC AUS 178 Neuseeland 26 Abwehr Thomas Jefferson SMITH Thomas Jefferson SMITH 31.03.1990 36 Braintree Town FC ENG 188 Niederlande 1 Torwart Bart VERBRUGGEN Bart VERBRUGGEN 18.08.2002 23 Brighton & Hove Albion FC ENG 193 Niederlande 2 Abwehr Jurriën David Norman TIMBER Jurriën David Norman TIMBER 17.06.2001 24 Arsenal FC ENG 179 Niederlande 3 Mittelfeld Marten Elco DE ROON Marten Elco DE ROON 29.03.1991 35 Atalanta Bergamo ITA 186 Niederlande 4 Abwehr Virgil VAN DIJK Virgil VAN DIJK 08.07.1991 34 Liverpool FC ENG 195 Niederlande 5 Abwehr Nathan Benjamin AKÉ Nathan Benjamin AKÉ 18.02.1995 31 Manchester City FC ENG 180 Niederlande 6 Abwehr Jan-Paul VAN HECKE Jan-Paul VAN HECKE 08.06.2000 26 Brighton & Hove Albion FC ENG 189 Niederlande 7 Mittelfeld Justin Dean KLUIVERT Justin Dean KLUIVERT 05.05.1999 27 AFC Bournemouth ENG 173 Niederlande 8 Mittelfeld Ryan Jiro GRAVENBERCH Ryan Jiro GRAVENBERCH 16.05.2002 24 Liverpool FC ENG 190 Niederlande 9 Sturm Wout François Maria WEGHORST Wout François Maria WEGHORST 07.08.1992 33 AFC Ajax NED 197 Niederlande 10 Sturm Memphis DEPAY Memphis DEPAY 13.02.1994 32 SC Corinthians BRA 178 Niederlande 11 Sturm Cody Mathès GAKPO Cody Mathès GAKPO 07.05.1999 27 Liverpool FC ENG 193 Niederlande 12 Abwehr Mats Henrik Berne WIEFFER Mats Henrik Berne WIEFFER 16.11.1999 26 Brighton & Hove Albion FC ENG 189 Niederlande 13 Torwart Robin Gerardus Petrus ROEFS Robin Gerardus Petrus ROEFS 17.01.2003 23 Sunderland AFC ENG 193 Niederlande 14 Mittelfeld Tijjani Martinus Jan REIJNDERS Tijjani Martinus Jan REIJNDERS 29.07.1998 27 Manchester City FC ENG 178 Niederlande 15 Abwehr Micky VAN DE VEN Micky VAN DE VEN 19.04.2001 25 Tottenham Hotspur FC ENG 193 Niederlande 16 Mittelfeld Guus Berend TIL Guus Berend TIL 22.12.1997 28 PSV Eindhoven NED 188 Niederlande 17 Sturm Noa Noëll LANG Noa Noëll LANG 17.06.1999 26 Galatasaray SK TUR 176 Niederlande 18 Sturm Donyell MALEN Donyell MALEN 19.01.1999 27 AS Roma ITA 178 Niederlande 19 Sturm Brian Ebenezer Adjei BROBBEY Brian Ebenezer Adjei BROBBEY 01.02.2002 24 Sunderland AFC ENG 181 Niederlande 20 Mittelfeld Teun KOOPMEINERS Teun KOOPMEINERS 28.02.1998 28 Juventus FC ITA 185 Niederlande 21 Mittelfeld Frenkie DE JONG Frenkie DE JONG 12.05.1997 29 FC Barcelona ESP 181 Niederlande 22 Abwehr Denzel Justus Morris DUMFRIES Denzel Justus Morris DUMFRIES 18.04.1996 30 FC Internazionale Milano ITA 188 Niederlande 23 Torwart Mark Maria Hubertus FLEKKEN Mark Maria Hubertus FLEKKEN 13.06.1993 32 Bayer Leverkusen GER 195 Niederlande 24 Sturm Crysencio Jilbert Sylverio Cir SUMMERVILLE Crysencio Jilbert Sylverio Cir SUMMERVILLE 30.10.2001 24 West Ham United FC ENG 172 Niederlande 25 Abwehr Jorrel Evan HATO Jorrel Evan HATO 07.03.2006 20 Chelsea FC ENG 182 Niederlande 26 Mittelfeld Quinten Ryan Crispito TIMBER Quinten Ryan Crispito TIMBER 17.06.2001 24 Olympique Marseille FRA 176 Norwegen 1 Torwart Ørjan Haskjold NYLAND Ørjan Haskjold NYLAND 10.09.1990 35 Sevilla FC ESP 192 Norwegen 2 Mittelfeld Morten THORSBY Morten THORSBY 05.05.1996 30 US Cremonese ITA 188 Norwegen 3 Abwehr Kristoffer Vassbakk Köpp AJER Kristoffer Vassbakk Köpp AJER 17.04.1998 28 Brentford FC ENG 198 Norwegen 4 Abwehr Leo Skiri ØSTIGÅRD Leo Skiri ØSTIGÅRD 28.11.1999 26 Genoa CFC ITA 183 Norwegen 5 Abwehr David Møller WOLFE David Møller WOLFE 23.04.2002 24 Wolverhampton Wanderers FC ENG 185 Norwegen 6 Mittelfeld Patrick BERG Patrick BERG 24.11.1997 28 FK Bodø/Glimt NOR 178 Norwegen 7 Sturm Alexander SØRLOTH Alexander SØRLOTH 05.12.1995 30 Atlético De Madrid ESP 196 Norwegen 8 Mittelfeld Sander Gard Bolin BERGE Sander Gard Bolin BERGE 14.02.1998 28 Fulham FC ENG 195 Norwegen 9 Sturm Erling Braut HAALAND Erling Braut HAALAND 21.07.2000 25 Manchester City FC ENG 195 Norwegen 10 Mittelfeld Martín ØDEGAARD Martín ØDEGAARD 17.12.1998 27 Arsenal FC ENG 178 Norwegen 11 Sturm Jørgen Strand LARSEN Jørgen Strand LARSEN 06.02.2000 26 Crystal Palace FC ENG 193 Norwegen 12 Torwart Sander TANGVIK Sander TANGVIK 29.11.2002 23 Hamburger SV GER 193 Norwegen 13 Torwart Egil SELVIK Egil SELVIK 30.07.1997 28 Watford FC ENG 187 Norwegen 14 Mittelfeld Fredrik AURSNES Fredrik AURSNES 10.12.1995 30 SL Benfica POR 181 Norwegen 15 Abwehr Fredrik André BJØRKAN Fredrik André BJØRKAN 21.08.1998 27 FK Bodø/Glimt NOR 180 Norwegen 16 Abwehr Marcus Holmgren PEDERSEN Marcus Holmgren PEDERSEN 16.07.2000 25 Torino FC ITA 184 Norwegen 17 Abwehr Torbjørn Lysaker HEGGEM Torbjørn Lysaker HEGGEM 12.01.1999 27 Bologna FC ITA 192 Norwegen 18 Mittelfeld Kristian THORSTVEDT Kristian THORSTVEDT 13.03.1999 27 US Sassuolo ITA 189 Norwegen 19 Mittelfeld Thelonious Gerard AASGAARD Thelonious Gerard AASGAARD 02.05.2002 24 Rangers FC SCO 188 Norwegen 20 Sturm Antonio Eromonsele Nordby NUSA Antonio Eromonsele Nordby NUSA 17.04.2005 21 RB Leipzig GER 183 Norwegen 21 Mittelfeld Andreas Rædergård SCHJELDERUP Andreas Rædergård SCHJELDERUP 01.06.2004 22 SL Benfica POR 177 Norwegen 22 Mittelfeld Oscar BOBB Oscar BOBB 12.07.2003 22 Fulham FC ENG 177 Norwegen 23 Mittelfeld Jens Petter HAUGE Jens Petter HAUGE 12.10.1999 26 FK Bodø/Glimt NOR 184 Norwegen 24 Abwehr Sondre Klingen LANGÅS Sondre Klingen LANGÅS 02.02.2001 25 Derby County FC ENG 190 Norwegen 25 Abwehr Henrik Sælebakke FALCHENER Henrik Sælebakke FALCHENER 08.05.2003 23 Viking Stavanger NOR 194 Norwegen 26 Sturm Julian RYERSON Julian RYERSON 17.11.1997 28 Borussia Dortmund GER 186 Panama 1 Torwart Luis Ricardo MEJÍA CAJAR Luis Ricardo MEJÍA CAJAR 16.03.1991 35 Club Nacional URU 193 Panama 2 Abwehr César Rodolfo BLACKMAN CAMARENA César Rodolfo BLACKMAN CAMARENA 02.04.1998 28 ŠK Slovan Bratislava SVK 174 Panama 3 Abwehr Jose Angel CÓRDOBA CHAMBERS Jose Angel CÓRDOBA CHAMBERS 03.06.2001 25 Norwich City FC ENG 189 Panama 4 Abwehr Fidel ESCOBAR MENDIETA Fidel ESCOBAR MENDIETA 09.01.1995 31 Deportivo Saprissa CRC 184 Panama 5 Abwehr Edgardo Issac FARIÑA WYNTER Edgardo Issac FARIÑA WYNTER 19.10.2001 24 FC Pari Nizhny Novgorod RUS 195 Panama 6 Mittelfeld Cristian Jesus MARTÍNEZ Cristian Jesus MARTÍNEZ 06.02.1997 29 Hapoel Kiryat Shmona FC ISR 170 Panama 7 Mittelfeld José Luis RODRÍGUEZ FRANCIS José Luis RODRÍGUEZ FRANCIS 19.06.1998 27 FC Juárez MEX 180 Panama 8 Mittelfeld Adalberto Eliecer CARRASQUILLA ALCAZAR Adalberto Eliecer CARRASQUILLA ALCAZAR 28.11.1998 27 Pumas UNAM MEX 171 Panama 9 Sturm Tomas Abdiel RODRIGUEZ MENA Tomas Abdiel RODRIGUEZ MENA 09.03.1999 27 Deportivo Saprissa CRC 183 Panama 10 Mittelfeld Ismael DÍAZ DE LEON Ismael DÍAZ DE LEON 12.05.1997 29 Club León MEX 184 Panama 11 Mittelfeld Édgar Yoel BÁRCENAS HERRERA Édgar Yoel BÁRCENAS HERRERA 23.10.1993 32 Mazatlán FC MEX 175 Panama 12 Torwart César Jair SAMUDIO MURILLO César Jair SAMUDIO MURILLO 23.02.1994 32 CD Marathón HON 189 Panama 13 Abwehr Jiovany Javier RAMOS DIAZ Jiovany Javier RAMOS DIAZ 26.01.1997 29 Puerto Cabello CF VEN 188 Panama 14 Abwehr Carlos Miguel HARVEY CESNEROS Carlos Miguel HARVEY CESNEROS 03.02.2000 26 Minnesota United FC USA 184 Panama 15 Abwehr Eric Javier DAVIS GRAJALES Eric Javier DAVIS GRAJALES 31.03.1991 35 CD Plaza Amador PAN 180 Panama 16 Abwehr Andres Alberto ANDRADE CEDENO Andres Alberto ANDRADE CEDENO 16.10.1998 27 LASK Linz AUT 187 Panama 17 Sturm José FAJARDO NELSON José FAJARDO NELSON 18.08.1993 32 CD Universidad Católica ECU 184 Panama 18 Sturm Cecilio Alfonso WATERMAN RUIZ Cecilio Alfonso WATERMAN RUIZ 13.04.1991 35 CD Universidad De Concepción CHI 180 Panama 19 Mittelfeld Alberto Abdiel QUINTERO MEDINA Alberto Abdiel QUINTERO MEDINA 18.12.1987 38 CD Plaza Amador PAN 165 Panama 20 Mittelfeld Aníbal Casis GODOY LEMUS Aníbal Casis GODOY LEMUS 10.02.1990 36 San Diego FC USA 184 Panama 21 Mittelfeld César Augusto YANIS VELASCO César Augusto YANIS VELASCO 28.01.1996 30 CD Cobresal CHI 160 Panama 22 Torwart Orlando MOSQUERA Orlando MOSQUERA 25.12.1994 31 Al Fayha FC KSA 191 Panama 23 Abwehr Michael Amir MURILLO BERMUDEZ Michael Amir MURILLO BERMUDEZ 11.02.1996 30 Beşiktaş JK TUR 185 Panama 24 Sturm Azarias Emmanuel LONDOÑO GONZALEZ Azarias Emmanuel LONDOÑO GONZALEZ 21.06.2001 24 CD Universidad Católica ECU 185 Panama 25 Abwehr Roderick Alonso MILLER MOLINA Roderick Alonso MILLER MOLINA 03.04.1992 34 Turan Tovuz AZE 190 Panama 26 Abwehr Jorge Abdiel GUTIERREZ CORNEJO Jorge Abdiel GUTIERREZ CORNEJO 01.09.1998 27 Deportivo La Guaira VEN 171 Paraguay 1 Torwart Roberto Junior FERNANDEZ TORRES Roberto Junior FERNANDEZ TORRES 29.03.1988 38 Cerro Porteño PAR 191 Paraguay 2 Abwehr Víctor Gustavo VELÁZQUEZ RAMOS Víctor Gustavo VELÁZQUEZ RAMOS 17.04.1991 35 Cerro Porteño PAR 189 Paraguay 3 Abwehr Omar Federico ALDERETE FERNÁNDEZ Omar Federico ALDERETE FERNÁNDEZ 26.12.1996 29 Sunderland AFC ENG 190 Paraguay 4 Abwehr Juan Jose CACERES Juan Jose CACERES 01.06.2000 26 FC Dynamo Moscow RUS 187 Paraguay 5 Abwehr Fabián Cornelio BALBUENA GONZÁLEZ Fabián Cornelio BALBUENA GONZÁLEZ 23.08.1991 34 Grêmio FBPA BRA 188 Paraguay 6 Abwehr Júnior Osmar Ignacio ALONSO MUJICA Júnior Osmar Ignacio ALONSO MUJICA 09.02.1993 33 Atlético Mineiro BRA 184 Paraguay 7 Mittelfeld Ramón SOSA ACOSTA Ramón SOSA ACOSTA 31.08.1999 26 SE Palmeiras BRA 178 Paraguay 8 Mittelfeld Diego Alexander GOMEZ AMARILLA Diego Alexander GOMEZ AMARILLA 27.03.2003 23 Brighton & Hove Albion FC ENG 183 Paraguay 9 Sturm Arnaldo Antonio SANABRIA AYALA Arnaldo Antonio SANABRIA AYALA 04.03.1996 30 US Cremonese ITA 180 Paraguay 10 Mittelfeld Miguel Angel ALMIRÓN REJALA Miguel Angel ALMIRÓN REJALA 10.02.1994 32 Atlanta United FC USA 178 Paraguay 11 Mittelfeld Mauricio MAGALHÃES PRADO Mauricio MAGALHÃES PRADO 22.06.2001 24 SE Palmeiras BRA 175 Paraguay 12 Torwart Orlando Daniel GILL NOLDIN Orlando Daniel GILL NOLDIN 11.06.2000 26 CA San Lorenzo ARG 190 Paraguay 13 Abwehr Jose Maria CANALE DOMINGUEZ Jose Maria CANALE DOMINGUEZ 20.07.1996 29 CA Lanús ARG 192 Paraguay 14 Mittelfeld Adrián Andrés CUBAS Adrián Andrés CUBAS 11.05.1996 30 Vancouver Whitecaps FC CAN 166 Paraguay 15 Abwehr Gustavo Raul GÓMEZ PORTILLO Gustavo Raul GÓMEZ PORTILLO 06.05.1993 33 SE Palmeiras BRA 179 Paraguay 16 Mittelfeld Damián Josue BOBADILLA BENITEZ Damián Josue BOBADILLA BENITEZ 11.07.2001 24 São Paulo FC BRA 180 Paraguay 17 Sturm Alejandro Sebastian ROMERO GAMARRA Alejandro Sebastian ROMERO GAMARRA 11.01.1995 31 Al Ain FC UAE 165 Paraguay 18 Sturm Alex Adrian ARCE BARRIOS Alex Adrian ARCE BARRIOS 16.06.1995 30 CS Independiente Rivadavia ARG 188 Paraguay 19 Sturm Julio Cesar ENCISO ESPINOLA Julio Cesar ENCISO ESPINOLA 23.01.2004 22 RC Strasbourg FRA 168 Paraguay 20 Mittelfeld Braian Oscar OJEDA RODRIGUEZ Braian Oscar OJEDA RODRIGUEZ 27.06.2000 25 Orlando City SC USA 173 Paraguay 21 Sturm Gabriel AVALOS STUMPFS Gabriel AVALOS STUMPFS 12.10.1990 35 CA Independiente ARG 185 Paraguay 22 Torwart Gastón Hernán OLVEIRA ECHEVERRIA Gastón Hernán OLVEIRA ECHEVERRIA 21.04.1993 33 Club Olimpia PAR 191 Paraguay 23 Mittelfeld Matias GALARZA FONDA Matias GALARZA FONDA 11.02.2002 24 Atlanta United FC USA 175 Paraguay 24 Mittelfeld Gustavo Ruben CABALLERO GONZALEZ Gustavo Ruben CABALLERO GONZALEZ 21.09.2001 24 Portsmouth FC ENG 189 Paraguay 25 Sturm Isidro Miguel PITTA SALDIVAR Isidro Miguel PITTA SALDIVAR 14.08.1999 26 Red Bull Bragantino BRA 185 Paraguay 26 Abwehr Alexandro MAIDANA MENDIETA Alexandro MAIDANA MENDIETA 26.07.2005 20 CA Talleres ARG 173 Portugal 1 Torwart Diogo MEIRELES DA COSTA Diogo MEIRELES DA COSTA 19.09.1999 26 FC Porto POR 188 Portugal 2 Abwehr Nélson CABRAL SEMEDO Nélson CABRAL SEMEDO 16.11.1993 32 Fenerbahçe SK TUR 179 Portugal 3 Abwehr Rúben DOS SANTOS GATO ALVES DIAS Rúben DOS SANTOS GATO ALVES DIAS 14.05.1997 29 Manchester City FC ENG 187 Portugal 4 Abwehr Tomás LEMOS ARAÚJO Tomás LEMOS ARAÚJO 16.05.2002 24 SL Benfica POR 187 Portugal 5 Abwehr José Diogo DALOT TEIXEIRA José Diogo DALOT TEIXEIRA 18.03.1999 27 Manchester United FC ENG 184 Portugal 6 Mittelfeld Matheus Luiz NUNES Matheus Luiz NUNES 27.08.1998 27 Manchester City FC ENG 183 Portugal 7 Sturm Cristiano Ronaldo DOS SANTOS AVEIRO Cristiano Ronaldo DOS SANTOS AVEIRO 05.02.1985 41 Al Nassr FC KSA 185 Portugal 8 Mittelfeld Bruno Miguel BORGES FERNANDES Bruno Miguel BORGES FERNANDES 08.09.1994 31 Manchester United FC ENG 183 Portugal 9 Sturm Gonçalo MATIAS RAMOS Gonçalo MATIAS RAMOS 20.06.2001 24 Paris Saint-Germain FRA 185 Portugal 10 Mittelfeld Bernardo MOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVA Bernardo MOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVA 10.08.1994 31 Manchester City FC ENG 173 Portugal 11 Sturm João FÉLIX SEQUEIRA João FÉLIX SEQUEIRA 10.11.1999 26 Al Nassr FC KSA 179 Portugal 12 Torwart José Pedro MALHEIRO DE SÁ José Pedro MALHEIRO DE SÁ 17.01.1993 33 Wolverhampton Wanderers FC ENG 192 Portugal 13 Abwehr Renato DA PALMA VEIGA Renato DA PALMA VEIGA 29.07.2003 22 Villarreal CF ESP 188 Portugal 14 Abwehr Gonçalo BERNARDO INÁCIO Gonçalo BERNARDO INÁCIO 25.08.2001 24 Sporting CP POR 185 Portugal 15 Mittelfeld João Pedro GONÇALVES NEVES João Pedro GONÇALVES NEVES 27.09.2004 21 Paris Saint-Germain FRA 171 Portugal 16 Sturm Francisco António MACHADO MOTA DE CASTRO TRINCÃO Francisco António MACHADO MOTA DE CASTRO TRINCÃO 29.12.1999 26 Sporting CP POR 184 Portugal 17 Sturm Rafael Alexandre DA CONCEIÇÃO LEÃO Rafael Alexandre DA CONCEIÇÃO LEÃO 10.06.1999 27 AC Milan ITA 188 Portugal 18 Sturm Pedro LOMBA NETO Pedro LOMBA NETO 09.03.2000 26 Chelsea FC ENG 174 Portugal 19 Sturm Gonçalo Manuel GANCHINHO GUEDES Gonçalo Manuel GANCHINHO GUEDES 29.11.1996 29 Real Sociedad ESP 179 Portugal 20 Abwehr João Pedro CAVACO CANCELO João Pedro CAVACO CANCELO 27.05.1994 32 FC Barcelona ESP 173 Portugal 21 Mittelfeld Rúben Diogo DA SILVA NEVES Rúben Diogo DA SILVA NEVES 13.03.1997 29 Al Hilal SC KSA 183 Portugal 22 Torwart Rui Tiago DANTAS DA SILVA Rui Tiago DANTAS DA SILVA 07.02.1994 32 Sporting CP POR 191 Portugal 23 Mittelfeld Vitor MACHADO FERREIRA Vitor MACHADO FERREIRA 13.02.2000 26 Paris Saint-Germain FRA 170 Portugal 24 Abwehr Samuel DE ALMEIDA COSTA Samuel DE ALMEIDA COSTA 27.11.2000 25 RCD Mallorca ESP 185 Portugal 25 Abwehr Nuno Alexandre TAVARES MENDES Nuno Alexandre TAVARES MENDES 19.06.2002 23 Paris Saint-Germain FRA 177 Portugal 26 Sturm Francisco FERNANDES DA CONCEIÇÃO Francisco FERNANDES DA CONCEIÇÃO 14.12.2002 23 Juventus FC ITA 166 Saudi-Arabien 1 Torwart Nawaf Dhahi F ALAQIDI Nawaf Dhahi F ALAQIDI 10.05.2000 26 Al Nassr FC KSA 186 Saudi-Arabien 2 Abwehr Ali Hassan M MAJRASHI Ali Hassan M MAJRASHI 02.10.1999 26 Al Ahli FC KSA 169 Saudi-Arabien 3 Abwehr Ali Mohammed A LAJAMI Ali Mohammed A LAJAMI 24.04.1996 30 Al Hilal SC KSA 177 Saudi-Arabien 4 Abwehr Abdulelah Ali A ALAMRI Abdulelah Ali A ALAMRI 15.01.1997 29 Al Nassr FC KSA 185 Saudi-Arabien 5 Abwehr Hassan Mohammed O ALTAMBAKTI Hassan Mohammed O ALTAMBAKTI 09.02.1999 27 Al Hilal SC KSA 183 Saudi-Arabien 6 Mittelfeld Nasser Essa S ALDAWSARI Nasser Essa S ALDAWSARI 19.12.1998 27 Al Hilal SC KSA 178 Saudi-Arabien 7 Mittelfeld Musab Fahad Z ALJUWAYR Musab Fahad Z ALJUWAYR 20.06.2003 22 Al Qadsiah FC KSA 175 Saudi-Arabien 8 Sturm Aiman Yahya Y AHMED Aiman Yahya Y AHMED 14.05.2001 25 Al Nassr FC KSA 173 Saudi-Arabien 9 Sturm Feras Tariq N ALBRIKAN Feras Tariq N ALBRIKAN 14.05.2000 26 Al Ahli FC KSA 185 Saudi-Arabien 10 Sturm Salem Mohammed S ALDAWSARI Salem Mohammed S ALDAWSARI 19.08.1991 34 Al Hilal SC KSA 173 Saudi-Arabien 11 Sturm Saleh Khalid M ALSHEHRI Saleh Khalid M ALSHEHRI 01.11.1993 32 Al Ittihad KSA 184 Saudi-Arabien 12 Abwehr Saud Abdullah S ABDULHAMID Saud Abdullah S ABDULHAMID 18.07.1999 26 RC Lens FRA 172 Saudi-Arabien 13 Abwehr Nawaf Meshari M BU WASHL Nawaf Meshari M BU WASHL 16.09.1999 26 Al Nassr FC KSA 173 Saudi-Arabien 14 Abwehr Hassan Kadish Y MAHBUB Hassan Kadish Y MAHBUB 26.09.1992 33 Al Ittihad KSA 179 Saudi-Arabien 15 Mittelfeld Abdullah Mohammed H ALKHAIBARI Abdullah Mohammed H ALKHAIBARI 16.08.1996 29 Al Nassr FC KSA 175 Saudi-Arabien 16 Mittelfeld Ziyad Mubarak E ALJOHANI Ziyad Mubarak E ALJOHANI 11.11.2001 24 Al Ahli FC KSA 180 Saudi-Arabien 17 Sturm Khalid Essa M ALGHANNAM Khalid Essa M ALGHANNAM 08.11.2000 25 Al Ettifaq FC KSA 171 Saudi-Arabien 18 Mittelfeld Ala Mohsen A ALHAJJI Ala Mohsen A ALHAJJI 03.12.1995 30 Neom SC KSA 178 Saudi-Arabien 19 Sturm Abdullah Abdulrahman A ALHAMDDAN Abdullah Abdulrahman A ALHAMDDAN 13.09.1999 26 Al Nassr FC KSA 186 Saudi-Arabien 20 Sturm Sultan Ahmed M MANDASH Sultan Ahmed M MANDASH 17.10.1994 31 Al Hilal SC KSA 172 Saudi-Arabien 21 Torwart Mohammed Khalil I ALOWAIS Mohammed Khalil I ALOWAIS 10.10.1991 34 Al Ula Saudi FC KSA 185 Saudi-Arabien 22 Torwart Ahmed Ali H ALKASSAR Ahmed Ali H ALKASSAR 08.05.1991 35 Al Qadsiah FC KSA 178 Saudi-Arabien 23 Mittelfeld Mohamed Ibrahim A KANNO Mohamed Ibrahim A KANNO 22.09.1994 31 Al Hilal SC KSA 191 Saudi-Arabien 24 Abwehr Moteb Saad S ALHARBI Moteb Saad S ALHARBI 20.02.2000 26 Al Hilal SC KSA 177 Saudi-Arabien 25 Abwehr Jehad Abdullatif A THIKRI Jehad Abdullatif A THIKRI 21.07.2001 24 Al Qadsiah FC KSA 184 Saudi-Arabien 26 Abwehr Mohammed Waheeb S ABU ALSHAMAT Mohammed Waheeb S ABU ALSHAMAT 11.08.2002 23 Al Qadsiah FC KSA 170 Schottland 1 Torwart Angus Fraser James GUNN Angus Fraser James GUNN 22.01.1996 30 Nottingham Forest FC ENG 196 Schottland 2 Abwehr Aaron Buchanan HICKEY Aaron Buchanan HICKEY 10.06.2002 24 Brentford FC ENG 185 Schottland 3 Abwehr Andrew Henry ROBERTSON Andrew Henry ROBERTSON 11.03.1994 32 Liverpool FC ENG 178 Schottland 4 Mittelfeld Scott Francis MCTOMINAY Scott Francis MCTOMINAY 08.12.1996 29 SSC Napoli ITA 193 Schottland 5 Abwehr Grant Campbell HANLEY Grant Campbell HANLEY 20.11.1991 34 Hibernian FC SCO 188 Schottland 6 Abwehr Kieran TIERNEY Kieran TIERNEY 05.06.1997 29 Celtic FC SCO 180 Schottland 7 Mittelfeld John MCGINN John MCGINN 18.10.1994 31 Aston Villa FC ENG 178 Schottland 8 Mittelfeld Tyler Robert FLETCHER Tyler Robert FLETCHER 19.03.2007 19 Manchester United FC ENG 183 Schottland 9 Sturm Lyndon John DYKES Lyndon John DYKES 07.10.1995 30 Charlton Athletic FC ENG 188 Schottland 10 Sturm Che Sac Everton Fred ADAMS Che Sac Everton Fred ADAMS 13.07.1996 29 Torino FC ITA 175 Schottland 11 Mittelfeld Ryan CHRISTIE Ryan CHRISTIE 22.02.1995 31 AFC Bournemouth ENG 178 Schottland 12 Torwart Liam Patrick KELLY Liam Patrick KELLY 23.01.1996 30 Rangers FC SCO 184 Schottland 13 Abwehr Jack William HENDRY Jack William HENDRY 07.05.1995 31 Al Ettifaq FC KSA 192 Schottland 14 Sturm Ross Cameron STEWART Ross Cameron STEWART 11.07.1996 29 Southampton FC ENG 188 Schottland 15 Abwehr John Francis SOUTTAR John Francis SOUTTAR 25.09.1996 29 Rangers FC SCO 186 Schottland 16 Abwehr Dominic John HYAM Dominic John HYAM 20.12.1995 30 Wrexham AFC WAL 188 Schottland 17 Sturm Ben Gannon DOAK Ben Gannon DOAK 11.11.2005 20 AFC Bournemouth ENG 173 Schottland 18 Sturm George David Eric HIRST George David Eric HIRST 15.02.1999 27 Ipswich Town FC ENG 191 Schottland 19 Mittelfeld Lewis FERGUSON Lewis FERGUSON 24.08.1999 26 Bologna FC ITA 181 Schottland 20 Sturm Lawrence SHANKLAND Lawrence SHANKLAND 10.08.1995 30 Heart Of Midlothian FC SCO 185 Schottland 21 Torwart Craig Sinclair GORDON Craig Sinclair GORDON 31.12.1982 43 Heart Of Midlothian FC SCO 193 Schottland 22 Abwehr Nathan Kenneth PATTERSON Nathan Kenneth PATTERSON 16.10.2001 24 Everton FC ENG 183 Schottland 23 Mittelfeld Kenneth MCLEAN Kenneth MCLEAN 08.01.1992 34 Norwich City FC ENG 183 Schottland 24 Abwehr Anthony RALSTON Anthony RALSTON 16.11.1998 27 Celtic FC SCO 178 Schottland 25 Sturm Findlay Kenneth CURTIS Findlay Kenneth CURTIS 09.06.2006 20 Kilmarnock FC SCO 180 Schottland 26 Abwehr Scott Fraser MCKENNA Scott Fraser MCKENNA 12.11.1996 29 GNK Dinamo Zagreb CRO 189 Schweden 1 Torwart Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM Jacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM 11.07.1998 27 Derby County FC ENG 197 Schweden 2 Abwehr Gustaf Johan LAGERBIELKE Gustaf Johan LAGERBIELKE 10.04.2000 26 SC Braga POR 193 Schweden 3 Abwehr Victor Jörgen NILSSON LINDELÖF Victor Jörgen NILSSON LINDELÖF 17.07.1994 31 Aston Villa FC ENG 187 Schweden 4 Abwehr Isak Malcolm Kwaku HIEN Isak Malcolm Kwaku HIEN 13.01.1999 27 Atalanta Bergamo ITA 191 Schweden 5 Abwehr Gabriel Johan GUDMUNDSSON Gabriel Johan GUDMUNDSSON 29.04.1999 27 Leeds United FC ENG 181 Schweden 6 Abwehr Herman Nils JOHANSSON Herman Nils JOHANSSON 16.10.1997 28 FC Dallas USA 190 Schweden 7 Mittelfeld Lucas Erik Holger BERGVALL Lucas Erik Holger BERGVALL 02.02.2006 20 Tottenham Hotspur FC ENG 187 Schweden 8 Abwehr Daniel Jonathan SVENSSON Daniel Jonathan SVENSSON 12.02.2002 24 Borussia Dortmund GER 183 Schweden 9 Sturm Alexander ISAK Alexander ISAK 21.09.1999 26 Liverpool FC ENG 190 Schweden 10 Mittelfeld Erik Benjamin NYGREN Erik Benjamin NYGREN 08.07.2001 24 Celtic FC SCO 187 Schweden 11 Sturm Anthony David Junior ELANGA Anthony David Junior ELANGA 27.04.2002 24 Newcastle United FC ENG 178 Schweden 12 Torwart Tobias Viktor JOHANSSON Tobias Viktor JOHANSSON 14.09.1998 27 Stoke City FC ENG 187 Schweden 13 Mittelfeld Ken SEMA Ken SEMA 30.09.1993 32 Pafos FC CYP 180 Schweden 14 Abwehr Hjalmar EKDAL Hjalmar EKDAL 21.10.1998 27 Burnley FC ENG 187 Schweden 15 Abwehr Carl Anders Theodor STARFELT Carl Anders Theodor STARFELT 01.06.1995 31 RC Celta Vigo ESP 185 Schweden 16 Mittelfeld Jesper Kewe KARLSTRÖM Jesper Kewe KARLSTRÖM 21.06.1995 30 Udinese ITA 182 Schweden 17 Sturm Viktor Einar GYÖKERES Viktor Einar GYÖKERES 04.06.1998 28 Arsenal FC ENG 189 Schweden 18 Mittelfeld Yasin AYARI Yasin AYARI 06.10.2003 22 Brighton & Hove Albion FC ENG 172 Schweden 19 Mittelfeld Mattias Olof SVANBERG Mattias Olof SVANBERG 05.01.1999 27 VfL Wolfsburg GER 186 Schweden 20 Abwehr Eric Anders SMITH Eric Anders SMITH 08.01.1997 29 FC St. Pauli GER 192 Schweden 21 Abwehr Alexander Olof BERNHARDSSON Alexander Olof BERNHARDSSON 08.09.1998 27 Holstein Kiel GER 184 Schweden 22 Mittelfeld Besfort ZENELI Besfort ZENELI 21.11.2002 23 Royale Union Saint-Gilloise BEL 187 Schweden 23 Torwart Bo Kristoffer NORDFELDT Bo Kristoffer NORDFELDT 23.06.1989 36 AIK Stockholm SWE 190 Schweden 24 Abwehr Elliot Karl STROUD Elliot Karl STROUD 22.06.2002 23 Mjällby AIF SWE 185 Schweden 25 Sturm Håkan Gustaf NILSSON Håkan Gustaf NILSSON 23.05.1997 29 Club Brugge BEL 197 Schweden 26 Sturm Taha Abdi ALI Taha Abdi ALI 01.07.1998 27 Malmö FF SWE 174 Schweiz 1 Torwart Gregor KOBEL Gregor KOBEL 06.12.1997 28 Borussia Dortmund GER 196 Schweiz 2 Abwehr Miro Max Maria MUHEIM Miro Max Maria MUHEIM 24.03.1998 28 Hamburger SV GER 182 Schweiz 3 Abwehr Silvan Dominic WIDMER Silvan Dominic WIDMER 05.03.1993 33 1. FSV Mainz 05 GER 183 Schweiz 4 Abwehr Nico ELVEDI Nico ELVEDI 30.09.1996 29 Borussia Mönchengladbach GER 189 Schweiz 5 Abwehr Manuel Obafemi AKANJI Manuel Obafemi AKANJI 19.07.1995 30 FC Internazionale Milano ITA 188 Schweiz 6 Mittelfeld Denis Lemi ZAKARIA LAKO LADO Denis Lemi ZAKARIA LAKO LADO 20.11.1996 29 AS Monaco FRA 189 Schweiz 7 Sturm Breel Donald EMBOLO Breel Donald EMBOLO 14.02.1997 29 Stade Rennais FC FRA 184 Schweiz 8 Mittelfeld Remo Marco FREULER Remo Marco FREULER 15.04.1992 34 Bologna FC ITA 181 Schweiz 9 Mittelfeld Johan Kula MANZAMBI Johan Kula MANZAMBI 14.10.2005 20 SC Freiburg GER 182 Schweiz 10 Mittelfeld Granit XHAKA Granit XHAKA 27.09.1992 33 Sunderland AFC ENG 183 Schweiz 11 Sturm Dan NDOYE Dan NDOYE 25.10.2000 25 Nottingham Forest FC ENG 184 Schweiz 12 Torwart Yvon Landry MVOGO NGANOMA Yvon Landry MVOGO NGANOMA 06.06.1994 32 FC Lorient FRA 190 Schweiz 13 Abwehr Ricardo Ivan RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan RODRIGUEZ ARAYA 25.08.1992 33 Real Betis ESP 182 Schweiz 14 Mittelfeld Ardon JASHARI Ardon JASHARI 30.07.2002 23 AC Milan ITA 181 Schweiz 15 Mittelfeld Mohameth Djibril Ibrahima SOW Mohameth Djibril Ibrahima SOW 06.02.1997 29 Sevilla FC ESP 183 Schweiz 16 Sturm Christian Andreas FASSNACHT Christian Andreas FASSNACHT 11.11.1993 32 BSC Young Boys SUI 185 Schweiz 17 Sturm Ruben Estephan VARGAS MARITNEZ Ruben Estephan VARGAS MARITNEZ 05.08.1998 27 Sevilla FC ESP 179 Schweiz 18 Abwehr Eray Ervin CÖMERT Eray Ervin CÖMERT 04.02.1998 28 Valencia CF ESP 183 Schweiz 19 Sturm Noah Arinzechukwu OKAFOR Noah Arinzechukwu OKAFOR 24.05.2000 26 Leeds United FC ENG 185 Schweiz 20 Mittelfeld Michel AEBISCHER Michel AEBISCHER 06.01.1997 29 Pisa SC ITA 183 Schweiz 21 Torwart Marvin KELLER Marvin KELLER 03.07.2002 23 BSC Young Boys SUI 189 Schweiz 22 Mittelfeld Fabian RIEDER Fabian RIEDER 16.02.2002 24 FC Augsburg GER 181 Schweiz 23 Sturm Mohamed Zeki AMDOUNI Mohamed Zeki AMDOUNI 04.12.2000 25 Burnley FC ENG 183 Schweiz 24 Abwehr Aurèle Florian AMENDA Aurèle Florian AMENDA 31.07.2003 22 Eintracht Frankfurt GER 194 Schweiz 25 Abwehr Luca Antony JAQUEZ Luca Antony JAQUEZ 02.06.2003 23 VfB Stuttgart GER 187 Schweiz 26 Sturm Cedric Jan ITTEN Cedric Jan ITTEN 27.12.1996 29 Fortuna Düsseldorf GER 190 Senegal 1 Torwart Yehvann Djibril Victor DIOUF Yehvann Djibril Victor DIOUF 16.11.1999 26 OGC Nice FRA 188 Senegal 2 Abwehr Mamadou SARR Mamadou SARR 29.08.2005 20 Chelsea FC ENG 194 Senegal 3 Abwehr Kalidou KOULIBALY Kalidou KOULIBALY 20.06.1991 34 Al Hilal SC KSA 186 Senegal 4 Abwehr Abdoulaye SECK Abdoulaye SECK 04.06.1992 34 Maccabi Haifa FC ISR 192 Senegal 5 Mittelfeld Idrissa Gana GUEYE Idrissa Gana GUEYE 26.09.1989 36 Everton FC ENG 174 Senegal 6 Mittelfeld Ismaila Pathe CISS Ismaila Pathe CISS 16.03.1994 32 Rayo Vallecano ESP 186 Senegal 7 Sturm Assane DIAO Assane DIAO 07.09.2005 20 Como ITA 185 Senegal 8 Mittelfeld Lamine CAMARA Lamine CAMARA 01.01.2004 22 AS Monaco FRA 174 Senegal 9 Sturm Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke DIENG Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke DIENG 23.03.2000 26 FC Lorient FRA 178 Senegal 10 Sturm Sadio MANÉ Sadio MANÉ 10.04.1992 34 Al Nassr FC KSA 175 Senegal 11 Sturm Nicolas JACKSON Nicolas JACKSON 20.06.2001 24 FC Bayern München GER 187 Senegal 12 Sturm Pape Cherif NDIAYE Pape Cherif NDIAYE 23.01.1996 30 Samsunspor TUR 190 Senegal 13 Sturm Iliman Cheikh Baroy NDIAYE Iliman Cheikh Baroy NDIAYE 06.03.2000 26 Everton FC ENG 180 Senegal 14 Abwehr Ismail Joshua JAKOBS Ismail Joshua JAKOBS 17.08.1999 26 Galatasaray SK TUR 184 Senegal 15 Abwehr Krépin DIATTA Krépin DIATTA 25.02.1999 27 AS Monaco FRA 173 Senegal 16 Torwart Edouard Osoque MENDY Edouard Osoque MENDY 01.03.1992 34 Al Ahli FC KSA 194 Senegal 17 Mittelfeld Pape Matar SARR Pape Matar SARR 14.09.2002 23 Tottenham Hotspur FC ENG 185 Senegal 18 Sturm Ismaila SARR Ismaila SARR 25.02.1998 28 Crystal Palace FC ENG 185 Senegal 19 Abwehr Moussa NIAKHATÉ Moussa NIAKHATÉ 08.03.1996 30 Olympique Lyonnais FRA 190 Senegal 20 Sturm Ibrahim MBAYE Ibrahim MBAYE 24.01.2008 18 Paris Saint-Germain FRA 175 Senegal 21 Mittelfeld Mouhamadou Habib Mbacke DIARRA Mouhamadou Habib Mbacke DIARRA 03.01.2004 22 Sunderland AFC ENG 178 Senegal 22 Mittelfeld Bara Sapoko NDIAYE Bara Sapoko NDIAYE 31.12.2007 18 FC Bayern München GER 180 Senegal 23 Torwart Mory DIAW Mory DIAW 22.06.1993 32 Le Havre AC FRA 197 Senegal 24 Abwehr Antoine Alpha MENDY Antoine Alpha MENDY 27.05.2004 22 OGC Nice FRA 187 Senegal 25 Abwehr El Hadji Malick DIOUF El Hadji Malick DIOUF 29.12.2004 21 West Ham United FC ENG 177 Senegal 26 Mittelfeld Pape Alassane GUEYE Pape Alassane GUEYE 24.01.1999 27 Villarreal CF ESP 189 Spanien 1 Torwart David RAYA MARTÍN David RAYA MARTÍN 15.09.1995 30 Arsenal FC ENG 186 Spanien 2 Abwehr Marc PUBILL PAGES Marc PUBILL PAGES 20.06.2003 22 Atlético De Madrid ESP 191 Spanien 3 Abwehr Alejandro GRIMALDO GARCÍA Alejandro GRIMALDO GARCÍA 20.09.1995 30 Bayer Leverkusen GER 171 Spanien 4 Abwehr Eric GARCÍA MARTRET Eric GARCÍA MARTRET 09.01.2001 25 FC Barcelona ESP 183 Spanien 5 Abwehr Marcos LLORENTE MORENO Marcos LLORENTE MORENO 30.01.1995 31 Atlético De Madrid ESP 183 Spanien 6 Mittelfeld Mikel MERINO ZAZÓN Mikel MERINO ZAZÓN 22.06.1996 29 Arsenal FC ENG 188 Spanien 7 Sturm Ferran TORRES GARCÍA Ferran TORRES GARCÍA 29.02.2000 26 FC Barcelona ESP 183 Spanien 8 Mittelfeld Fabian RUIZ PEÑA Fabian RUIZ PEÑA 03.04.1996 30 Paris Saint-Germain FRA 188 Spanien 9 Mittelfeld Pablo PAEZ GAVIRA Pablo PAEZ GAVIRA 05.08.2004 21 FC Barcelona ESP 173 Spanien 10 Sturm Daniel OLMO CARVAJAL Daniel OLMO CARVAJAL 07.05.1998 28 FC Barcelona ESP 179 Spanien 11 Sturm Yeremy Jesús PINO SANTOS Yeremy Jesús PINO SANTOS 20.10.2002 23 Crystal Palace FC ENG 174 Spanien 12 Abwehr Pedro Antonio PORRO SAUCEDA Pedro Antonio PORRO SAUCEDA 13.09.1999 26 Tottenham Hotspur FC ENG 173 Spanien 13 Torwart Joan GARCIA PONS Joan GARCIA PONS 04.05.2001 25 FC Barcelona ESP 194 Spanien 14 Abwehr Aymeric LAPORTE FEVRE Aymeric LAPORTE FEVRE 27.05.1994 32 Athletic Club ESP 191 Spanien 15 Mittelfeld Alejandro BAENA RODRÍGUEZ Alejandro BAENA RODRÍGUEZ 20.07.2001 24 Atlético De Madrid ESP 172 Spanien 16 Mittelfeld Rodrigo HERNÁNDEZ CASCANTE Rodrigo HERNÁNDEZ CASCANTE 22.06.1996 29 Manchester City FC ENG 190 Spanien 17 Sturm Nicholas WILLIAMS ARTHUER Nicholas WILLIAMS ARTHUER 12.07.2002 23 Athletic Club ESP 181 Spanien 18 Mittelfeld Martin ZUBIMENDI IBAÑEZ Martin ZUBIMENDI IBAÑEZ 02.02.1999 27 Arsenal FC ENG 181 Spanien 19 Sturm Lamine Yamal NASRAOUI EBANA Lamine Yamal NASRAOUI EBANA 13.07.2007 18 FC Barcelona ESP 183 Spanien 20 Mittelfeld Pedro GONZÁLEZ LÓPEZ Pedro GONZÁLEZ LÓPEZ 25.11.2002 23 FC Barcelona ESP 174 Spanien 21 Sturm Mikel OYARZABAL UGARTE Mikel OYARZABAL UGARTE 21.04.1997 29 Real Sociedad ESP 181 Spanien 22 Abwehr Pau CUBARSI I PAREDES Pau CUBARSI I PAREDES 22.01.2007 19 FC Barcelona ESP 183 Spanien 23 Torwart Unai SIMÓN MENDIBIL Unai SIMÓN MENDIBIL 11.06.1997 29 Athletic Club ESP 190 Spanien 24 Abwehr Marc CUCURELLA SASETA Marc CUCURELLA SASETA 22.07.1998 27 Chelsea FC ENG 173 Spanien 25 Sturm Victor MUÑOZ VILLANUEVA Victor MUÑOZ VILLANUEVA 13.07.2003 22 CA Osasuna ESP 173 Spanien 26 Sturm Borja IGLESIAS QUINTÁS Borja IGLESIAS QUINTÁS 17.01.1993 33 RC Celta Vigo ESP 187 Südafrika 1 Torwart Ronwen Hayden WILLIAMS Ronwen Hayden WILLIAMS 21.01.1992 34 Mamelodi Sundowns FC RSA 184 Südafrika 2 Abwehr Tholo Thabang MATULUDI Tholo Thabang MATULUDI 14.01.1999 27 Polokwane City FC RSA 189 Südafrika 3 Abwehr Khulumani NDAMANE Khulumani NDAMANE 05.02.2004 22 Mamelodi Sundowns FC RSA 183 Südafrika 4 Mittelfeld Teboho MOKOENA Teboho MOKOENA 24.01.1997 29 Mamelodi Sundowns FC RSA 177 Südafrika 5 Mittelfeld Thalente Wandile MBATHA Thalente Wandile MBATHA 06.03.2000 26 Orlando Pirates FC RSA 179 Südafrika 6 Abwehr Aubrey Maphosa MODIBA Aubrey Maphosa MODIBA 22.07.1995 30 Mamelodi Sundowns FC RSA 171 Südafrika 7 Sturm Oswin Reagan APPOLLIS Oswin Reagan APPOLLIS 25.08.2001 24 Orlando Pirates FC RSA 171 Südafrika 8 Sturm Tshepang MOREMI Tshepang MOREMI 02.10.2000 25 Orlando Pirates FC RSA 169 Südafrika 9 Sturm Lyle Brent FOSTER Lyle Brent FOSTER 03.09.2000 25 Burnley FC ENG 185 Südafrika 10 Sturm Relebohile MOFOKENG Relebohile MOFOKENG 23.10.2004 21 Orlando Pirates FC RSA 168 Südafrika 11 Mittelfeld Themba ZWANE Themba ZWANE 03.08.1989 36 Mamelodi Sundowns FC RSA 178 Südafrika 12 Sturm Thapelo MASEKO Thapelo MASEKO 11.11.2003 22 AEL Limassol CYP 178 Südafrika 13 Mittelfeld Sphephelo S'miso SITHOLE Sphephelo S'miso SITHOLE 03.03.1999 27 CD Tondela POR 197 Südafrika 14 Abwehr Mbekezeli Mfanufikile MBOKAZI Mbekezeli Mfanufikile MBOKAZI 19.09.2005 20 Chicago Fire FC USA 177 Südafrika 15 Sturm Iqraam RAYNERS Iqraam RAYNERS 19.12.1995 30 Mamelodi Sundowns FC RSA 174 Südafrika 16 Torwart Sipho Justin CHAINE Sipho Justin CHAINE 14.12.1996 29 Orlando Pirates FC RSA 186 Südafrika 17 Sturm Sekotori Evidence MAKGOPA Sekotori Evidence MAKGOPA 05.06.2000 26 Orlando Pirates FC RSA 183 Südafrika 18 Abwehr Samukele Alucious KABINI Samukele Alucious KABINI 15.03.2004 22 Molde FK NOR 179 Südafrika 19 Abwehr Nkosinathi Emmanuel SIBISI Nkosinathi Emmanuel SIBISI 22.09.1995 30 Orlando Pirates FC RSA 172 Südafrika 20 Abwehr Khuliso Johnson MUDAU Khuliso Johnson MUDAU 26.04.1995 31 Mamelodi Sundowns FC RSA 179 Südafrika 21 Abwehr Ime Daniel OKON Ime Daniel OKON 20.02.2004 22 Hannover 96 GER 187 Südafrika 22 Torwart Stuart Ricardo GOSS Stuart Ricardo GOSS 02.04.1994 32 Siwelele FC RSA 181 Südafrika 23 Mittelfeld Jayden Oswin ADAMS Jayden Oswin ADAMS 05.05.2001 25 Mamelodi Sundowns FC RSA 177 Südafrika 24 Abwehr Olwethu Mpilwenhle MAKHANYA Olwethu Mpilwenhle MAKHANYA 30.04.2004 22 Philadelphia Union USA 185 Südafrika 25 Sturm Kamogelo Michael SEBELEBELE Kamogelo Michael SEBELEBELE 21.07.2002 23 Orlando Pirates FC RSA 166 Südafrika 26 Abwehr Bradley Paul CROSS Bradley Paul CROSS 30.01.2001 25 Kaizer Chiefs FC RSA 175 Südkorea 1 Torwart Seunggyu KIM Seunggyu KIM 30.09.1990 35 FC Tokyo JPN 187 Südkorea 2 Abwehr Hanbeom LEE Hanbeom LEE 17.06.2002 23 FC Midtjylland DEN 188 Südkorea 3 Mittelfeld Gihyuk LEE Gihyuk LEE 07.07.2000 25 Gangwon FC KOR 184 Südkorea 4 Abwehr Minjae KIM Minjae KIM 15.11.1996 29 FC Bayern München GER 190 Südkorea 5 Abwehr Taehyeon KIM Taehyeon KIM 17.09.2000 25 Kashima Antlers JPN 186 Südkorea 6 Mittelfeld Inbeom HWANG Inbeom HWANG 20.09.1996 29 Feyenoord Rotterdam NED 177 Südkorea 7 Sturm Heung Min SON Heung Min SON 08.07.1992 33 LAFC USA 183 Südkorea 8 Mittelfeld Seungho PAIK Seungho PAIK 17.03.1997 29 Birmingham City FC ENG 182 Südkorea 9 Sturm Guesung CHO Guesung CHO 25.01.1998 28 FC Midtjylland DEN 188 Südkorea 10 Mittelfeld Jae Sung LEE Jae Sung LEE 10.08.1992 33 1. FSV Mainz 05 GER 180 Südkorea 11 Mittelfeld Hee Chan HWANG Hee Chan HWANG 26.01.1996 30 Wolverhampton Wanderers FC ENG 177 Südkorea 12 Torwart Bumkeun SONG Bumkeun SONG 15.10.1997 28 Jeonbuk Hyundai Motors FC KOR 196 Südkorea 13 Abwehr Taeseok LEE Taeseok LEE 28.07.2002 23 FK Austria Wien AUT 174 Südkorea 14 Abwehr Wije CHO Wije CHO 25.08.2001 24 Jeonbuk Hyundai Motors FC KOR 190 Südkorea 15 Abwehr Moonhwan KIM Moonhwan KIM 01.08.1995 30 Daejeon Hana Citizen FC KOR 173 Südkorea 16 Abwehr Jinseob PARK Jinseob PARK 23.10.1995 30 Zhejiang FC CHN 183 Südkorea 17 Mittelfeld Junho BAE Junho BAE 21.08.2003 22 Stoke City FC ENG 180 Südkorea 18 Sturm Hyeongyu OH Hyeongyu OH 12.04.2001 25 Beşiktaş JK TUR 183 Südkorea 19 Mittelfeld Kangin LEE Kangin LEE 19.02.2001 25 Paris Saint-Germain FRA 174 Südkorea 20 Mittelfeld Hyunjun YANG Hyunjun YANG 25.05.2002 24 Celtic FC SCO 179 Südkorea 21 Torwart Hyeonwoo JO Hyeonwoo JO 25.09.1991 34 Ulsan HD KOR 189 Südkorea 22 Abwehr Youngwoo SEOL Youngwoo SEOL 05.12.1998 27 FK Crvena Zvezda SRB 180 Südkorea 23 Abwehr Jens CASTROP Jens CASTROP 29.07.2003 22 Borussia Mönchengladbach GER 178 Südkorea 24 Mittelfeld Jingyu KIM Jingyu KIM 24.02.1997 29 Jeonbuk Hyundai Motors FC KOR 177 Südkorea 25 Mittelfeld Jisung EOM Jisung EOM 09.05.2002 24 Swansea City AFC WAL 177 Südkorea 26 Mittelfeld Donggyeong LEE Donggyeong LEE 20.09.1997 28 Ulsan HD KOR 175 Tschechien 1 Torwart Matěj KOVÁŘ Matěj KOVÁŘ 17.05.2000 26 PSV Eindhoven NED 196 Tschechien 2 Abwehr David ZIMA David ZIMA 08.11.2000 25 SK Slavia Praha CZE 190 Tschechien 3 Abwehr Tomáš HOLEŠ Tomáš HOLEŠ 31.03.1993 33 SK Slavia Praha CZE 180 Tschechien 4 Abwehr Robin HRANÁČ Robin HRANÁČ 29.01.2000 26 TSG Hoffenheim GER 189 Tschechien 5 Abwehr Vladimír COUFAL Vladimír COUFAL 22.08.1992 33 TSG Hoffenheim GER 175 Tschechien 6 Abwehr Štěpán CHALOUPEK Štěpán CHALOUPEK 08.03.2003 23 SK Slavia Praha CZE 188 Tschechien 7 Abwehr Ladislav KREJČÍ Ladislav KREJČÍ 20.04.1999 27 Wolverhampton Wanderers FC ENG 191 Tschechien 8 Mittelfeld Vladimír DARIDA Vladimír DARIDA 08.08.1990 35 FC Hradec Králové CZE 172 Tschechien 9 Sturm Adam HLOŽEK Adam HLOŽEK 25.07.2002 23 TSG Hoffenheim GER 188 Tschechien 10 Sturm Patrik SCHICK Patrik SCHICK 24.01.1996 30 Bayer Leverkusen GER 191 Tschechien 11 Sturm Jan KUCHTA Jan KUCHTA 08.01.1997 29 AC Sparta Praha CZE 185 Tschechien 12 Mittelfeld Lukáš ČERV Lukáš ČERV 10.04.2001 25 FC Viktoria Plzeň CZE 182 Tschechien 13 Sturm Mojmír CHYTIL Mojmír CHYTIL 29.04.1999 27 SK Slavia Praha CZE 187 Tschechien 14 Abwehr David JURÁSEK David JURÁSEK 07.08.2000 25 SK Slavia Praha CZE 183 Tschechien 15 Sturm Pavel ŠULC Pavel ŠULC 29.12.2000 25 Olympique Lyonnais FRA 177 Tschechien 16 Torwart Jindřich STANĚK Jindřich STANĚK 27.04.1996 30 SK Slavia Praha CZE 192 Tschechien 17 Mittelfeld Lukáš PROVOD Lukáš PROVOD 23.10.1996 29 SK Slavia Praha CZE 191 Tschechien 18 Mittelfeld Michal SADÍLEK Michal SADÍLEK 31.05.1999 27 SK Slavia Praha CZE 169 Tschechien 19 Sturm Tomáš CHORÝ Tomáš CHORÝ 26.01.1995 31 SK Slavia Praha CZE 199 Tschechien 20 Abwehr Jaroslav ZELENÝ Jaroslav ZELENÝ 20.08.1992 33 AC Sparta Praha CZE 190 Tschechien 21 Abwehr David DOUDĚRA David DOUDĚRA 31.05.1998 28 SK Slavia Praha CZE 175 Tschechien 22 Mittelfeld Tomáš SOUČEK Tomáš SOUČEK 27.02.1995 31 West Ham United FC ENG 192 Tschechien 23 Torwart Lukáš HORNÍČEK Lukáš HORNÍČEK 13.07.2002 23 SC Braga POR 198 Tschechien 24 Mittelfeld Alexandr SOJKA Alexandr SOJKA 02.04.2003 23 FC Viktoria Plzeň CZE 188 Tschechien 25 Mittelfeld Hugo SOCHŮREK Hugo SOCHŮREK 07.06.2008 18 AC Sparta Praha CZE 183 Tschechien 26 Sturm Denis VIŠINSKÝ Denis VIŠINSKÝ 21.03.2003 23 FC Viktoria Plzeň CZE 178 Tunesien 1 Torwart Abdelmouhib CHAMAKH Abdelmouhib CHAMAKH 25.08.2001 24 Club Africain TUN 189 Tunesien 2 Abwehr Ali ELABDI Ali ELABDI 20.12.1993 32 OGC Nice FRA 177 Tunesien 3 Abwehr Montassar Omar TALBI Montassar Omar TALBI 26.05.1998 28 FC Lorient FRA 190 Tunesien 4 Abwehr Omar REKIK Omar REKIK 20.12.2001 24 NK Maribor SVN 188 Tunesien 5 Abwehr Adam AROUS Adam AROUS 17.07.2004 21 Kasımpaşa SK TUR 188 Tunesien 6 Abwehr Dylan Daniel Mahmoud BRONN Dylan Daniel Mahmoud BRONN 19.06.1995 30 Servette FC SUI 186 Tunesien 7 Sturm Mohamed Elyes ACHOURI Mohamed Elyes ACHOURI 10.02.1999 27 FC København DEN 187 Tunesien 8 Sturm Elias SAAD Elias SAAD 27.12.1999 26 Hannover 96 GER 185 Tunesien 9 Sturm Hazem MASTOURI Hazem MASTOURI 18.06.1997 28 FC Dynamo Makhachkala RUS 191 Tunesien 10 Mittelfeld Hannibal MEJBRI Hannibal MEJBRI 21.01.2003 23 Burnley FC ENG 177 Tunesien 11 Mittelfeld Ismael Seifallah GHARBI Ismael Seifallah GHARBI 10.04.2004 22 FC Augsburg GER 180 Tunesien 12 Abwehr Ahmed Mortadha BEN OUANES Ahmed Mortadha BEN OUANES 02.07.1994 31 Kasımpaşa SK TUR 188 Tunesien 13 Mittelfeld Rani KHEDIRA Rani KHEDIRA 27.01.1994 32 1. FC Union Berlin GER 188 Tunesien 14 Mittelfeld Khalil AYARI Khalil AYARI 02.02.2005 21 Paris Saint-Germain FRA 174 Tunesien 15 Mittelfeld Mohamed BELHADJ MAHMOUD Mohamed BELHADJ MAHMOUD 24.04.2000 26 FC Lugano SUI 179 Tunesien 16 Torwart Aymen DAHMEN Aymen DAHMEN 28.01.1997 29 CS Sfaxien TUN 188 Tunesien 17 Mittelfeld Ellyes Joris SKHIRI Ellyes Joris SKHIRI 10.05.1995 31 Eintracht Frankfurt GER 185 Tunesien 18 Sturm Rayan ELLOUMI Rayan ELLOUMI 17.09.2007 18 Vancouver Whitecaps FC CAN 180 Tunesien 19 Sturm Firas CHAOUAT Firas CHAOUAT 08.05.1996 30 Club Africain TUN 185 Tunesien 20 Abwehr Yan VALERY Yan VALERY 22.02.1999 27 BSC Young Boys SUI 181 Tunesien 21 Abwehr Mohamed Amine BEN HMIDA Mohamed Amine BEN HMIDA 15.12.1995 30 Espérance De Tunisie TUN 181 Tunesien 22 Torwart Sabri BEN HSAN Sabri BEN HSAN 13.06.1996 29 Étoile Du Sahel TUN 189 Tunesien 23 Abwehr Moutaz NEFFATI Moutaz NEFFATI 04.09.2004 21 IFK Norrköping FK SWE 182 Tunesien 24 Abwehr Raed CHIKHAOUI Raed CHIKHAOUI 09.06.2004 22 US Monastir TUN 191 Tunesien 25 Mittelfeld Anis BEN SLIMANE Anis BEN SLIMANE 16.03.2001 25 Norwich City FC ENG 188 Tunesien 26 Mittelfeld Sebastian TOUNEKTI Sebastian TOUNEKTI 13.07.2002 23 Celtic FC SCO 182 Türkei 1 Torwart Fehmi Mert GÜNOK Fehmi Mert GÜNOK 01.03.1989 37 Fenerbahçe SK TUR 196 Türkei 2 Abwehr Mehmet Zeki ÇELIK Mehmet Zeki ÇELIK 17.02.1997 29 AS Roma ITA 180 Türkei 3 Abwehr Merih DEMİRAL Merih DEMİRAL 05.03.1998 28 Al Ahli FC KSA 190 Türkei 4 Abwehr Çağlar SÖYÜNCÜ Çağlar SÖYÜNCÜ 23.05.1996 30 Fenerbahçe SK TUR 185 Türkei 5 Mittelfeld Salih ÖZCAN Salih ÖZCAN 11.01.1998 28 Borussia Dortmund GER 182 Türkei 6 Mittelfeld Orkun KÖKÇÜ Orkun KÖKÇÜ 29.12.2000 25 Beşiktaş JK TUR 175 Türkei 7 Sturm Muhammed Kerem AKTÜRKOĞLU Muhammed Kerem AKTÜRKOĞLU 21.10.1998 27 Fenerbahçe SK TUR 172 Türkei 8 Sturm Arda GÜLER Arda GÜLER 25.02.2005 21 Real Madrid C. F. ESP 175 Türkei 9 Sturm Deniz Daniel GÜL Deniz Daniel GÜL 02.07.2004 21 FC Porto POR 192 Türkei 10 Mittelfeld Hakan ÇALHANOĞLU Hakan ÇALHANOĞLU 08.02.1994 32 FC Internazionale Milano ITA 178 Türkei 11 Sturm Kenan YILDIZ Kenan YILDIZ 04.05.2005 21 Juventus FC ITA 187 Türkei 12 Torwart Altay BAYINDIR Altay BAYINDIR 14.04.1998 28 Manchester United FC ENG 198 Türkei 13 Abwehr Evren Eren ELMALI Evren Eren ELMALI 07.07.2000 25 Galatasaray SK TUR 181 Türkei 14 Abwehr Abdülkerİm BARDAKCI Abdülkerİm BARDAKCI 07.09.1994 31 Galatasaray SK TUR 185 Türkei 15 Abwehr Ozan Muhammed KABAK Ozan Muhammed KABAK 25.03.2000 26 TSG Hoffenheim GER 187 Türkei 16 Mittelfeld İsmaİl YÜKSEK İsmaİl YÜKSEK 26.01.1999 27 Fenerbahçe SK TUR 183 Türkei 17 Sturm İrfan KAHVECİ İrfan KAHVECİ 15.07.1995 30 Kasımpaşa SK TUR 180 Türkei 18 Abwehr Mert MÜLDÜR Mert MÜLDÜR 03.04.1999 27 Fenerbahçe SK TUR 184 Türkei 19 Sturm Yunus AKGÜN Yunus AKGÜN 07.07.2000 25 Galatasaray SK TUR 173 Türkei 20 Abwehr Ferdi Erenay KADIOĞLU Ferdi Erenay KADIOĞLU 07.10.1999 26 Brighton & Hove Albion FC ENG 174 Türkei 21 Sturm Barış Alper YILMAZ Barış Alper YILMAZ 23.05.2000 26 Galatasaray SK TUR 186 Türkei 22 Mittelfeld Kaan AYHAN Kaan AYHAN 10.11.1994 31 Galatasaray SK TUR 185 Türkei 23 Torwart Uğurcan ÇAKIR Uğurcan ÇAKIR 05.04.1996 30 Galatasaray SK TUR 191 Türkei 24 Sturm Oğuz AYDIN Oğuz AYDIN 27.10.2000 25 Fenerbahçe SK TUR 183 Türkei 25 Abwehr Samet AKAYDIN Samet AKAYDIN 13.03.1994 32 Çaykur Rizespor TUR 190 Türkei 26 Sturm Can Yılmaz UZUN Can Yılmaz UZUN 11.11.2005 20 Eintracht Frankfurt GER 186 USA 1 Torwart Matthew Charles TURNER Matthew Charles TURNER 24.06.1994 31 New England Revolution USA 190 USA 2 Abwehr Sergiño Gianni DEST Sergiño Gianni DEST 03.11.2000 25 PSV Eindhoven NED 173 USA 3 Abwehr Christopher Jeffrey RICHARDS Christopher Jeffrey RICHARDS 28.03.2000 26 Crystal Palace FC ENG 189 USA 4 Mittelfeld Tyler Shaan ADAMS Tyler Shaan ADAMS 14.02.1999 27 AFC Bournemouth ENG 175 USA 5 Abwehr Antonee ROBINSON Antonee ROBINSON 08.08.1997 28 Fulham FC ENG 183 USA 6 Abwehr Auston Levi-Jesaiah TRUSTY Auston Levi-Jesaiah TRUSTY 12.08.1998 27 Celtic FC SCO 190 USA 7 Mittelfeld Giovanni Alejandro REYNA Giovanni Alejandro REYNA 13.11.2002 23 Borussia Mönchengladbach GER 187 USA 8 Mittelfeld Weston James Earl MC KENNIE Weston James Earl MC KENNIE 28.08.1998 27 Juventus FC ITA 180 USA 9 Sturm Ricardo Daniel PEPI Ricardo Daniel PEPI 09.01.2003 23 PSV Eindhoven NED 185 USA 10 Sturm Christian Mate PULISIC Christian Mate PULISIC 18.09.1998 27 AC Milan ITA 177 USA 11 Sturm Brenden Russell AARONSON Brenden Russell AARONSON 22.10.2000 25 Leeds United FC ENG 177 USA 12 Abwehr Miles Gordon ROBINSON Miles Gordon ROBINSON 14.03.1997 29 FC Cincinnatti USA 187 USA 13 Abwehr Timothy Michael REAM Timothy Michael REAM 05.10.1987 38 Charlotte FC USA 186 USA 14 Mittelfeld Sebastian Matthew BERHALTER Sebastian Matthew BERHALTER 10.05.2001 25 Vancouver Whitecaps FC CAN 175 USA 15 Mittelfeld Cristian ROLDAN Cristian ROLDAN 03.06.1995 31 Seattle Sounders FC USA 173 USA 16 Abwehr Alexander Michael FREEMAN Alexander Michael FREEMAN 09.08.2004 21 Villarreal CF ESP 188 USA 17 Mittelfeld Malik Leon TILLMAN Malik Leon TILLMAN 28.05.2002 24 Bayer Leverkusen GER 187 USA 18 Abwehr Maximilian Michael ARFSTEN Maximilian Michael ARFSTEN 19.04.2001 25 Columbus Crew USA 185 USA 19 Sturm Haji Amir WRIGHT Haji Amir WRIGHT 27.03.1998 28 Coventry City FC ENG 191 USA 20 Sturm Folarin Jolaoluwa BALOGUN Folarin Jolaoluwa BALOGUN 03.07.2001 24 AS Monaco FRA 179 USA 21 Sturm Timothy Tarpeh WEAH Timothy Tarpeh WEAH 22.02.2000 26 Olympique Marseille FRA 183 USA 22 Abwehr Mark Alexander MCKENZIE Mark Alexander MCKENZIE 25.02.1999 27 Toulouse FC FRA 186 USA 23 Abwehr Joseph Michael SCALLY Joseph Michael SCALLY 31.12.2002 23 Borussia Mönchengladbach GER 184 USA 24 Torwart Matthew Andrew Geary FREESE Matthew Andrew Geary FREESE 02.09.1998 27 New York City FC USA 198 USA 25 Torwart Christopher Keith BRADY Christopher Keith BRADY 03.03.2004 22 Chicago Fire FC USA 193 USA 26 Sturm Alejandro ZENDEJAS SAAVEDRA Alejandro ZENDEJAS SAAVEDRA 07.02.1998 28 Club América MEX 167 Uruguay 1 Torwart Sergio Ramón ROCHET ALVAREZ Sergio Ramón ROCHET ALVAREZ 23.03.1993 33 SC Internacional BRA 189 Uruguay 2 Abwehr José María GIMÉNEZ DE VARGAS José María GIMÉNEZ DE VARGAS 20.01.1995 31 Atlético De Madrid ESP 186 Uruguay 3 Abwehr Sebastián Enzo CÁCERES RAMOS Sebastián Enzo CÁCERES RAMOS 18.08.1999 26 Club América MEX 180 Uruguay 4 Abwehr Ronald Federico ARAÚJO DA SILVA Ronald Federico ARAÚJO DA SILVA 07.03.1999 27 FC Barcelona ESP 185 Uruguay 5 Mittelfeld Manuel UGARTE RIBEIRO Manuel UGARTE RIBEIRO 11.04.2001 25 Manchester United FC ENG 182 Uruguay 6 Mittelfeld Rodrigo BENTANCUR COLMÁN Rodrigo BENTANCUR COLMÁN 25.06.1997 28 Tottenham Hotspur FC ENG 187 Uruguay 7 Mittelfeld Diego Nicolás DE LA CRUZ ARCOSA Diego Nicolás DE LA CRUZ ARCOSA 01.06.1997 29 CR Flamengo BRA 167 Uruguay 8 Mittelfeld Federico Santiago VALVERDE DIPETTA Federico Santiago VALVERDE DIPETTA 22.07.1998 27 Real Madrid C. F. ESP 182 Uruguay 9 Sturm Darwin Gabriel NUÑEZ RIBEIRO Darwin Gabriel NUÑEZ RIBEIRO 24.06.1999 26 Al Hilal SC KSA 185 Uruguay 10 Mittelfeld Giorgian Daniel DE ARRASCAETA BENEDETTI Giorgian Daniel DE ARRASCAETA BENEDETTI 01.06.1994 32 CR Flamengo BRA 177 Uruguay 11 Sturm Facundo PELLISTRI REBOLLO Facundo PELLISTRI REBOLLO 20.12.2001 24 Panathinaikos FC GRE 174 Uruguay 12 Torwart Santiago Andres MELE CASTAÑERO Santiago Andres MELE CASTAÑERO 06.09.1997 28 CF Monterrey MEX 185 Uruguay 13 Abwehr Guillermo VARELA OLIVERA Guillermo VARELA OLIVERA 24.03.1993 33 CR Flamengo BRA 174 Uruguay 14 Mittelfeld Agustin CANOBBIO Agustin CANOBBIO 01.10.1998 27 Fluminense FC BRA 176 Uruguay 15 Mittelfeld Emiliano MARTÍNEZ TORANZA Emiliano MARTÍNEZ TORANZA 17.08.1999 26 SE Palmeiras BRA 184 Uruguay 16 Abwehr Mathías OLIVERA MIRAMONTES Mathías OLIVERA MIRAMONTES 31.10.1997 28 SSC Napoli ITA 174 Uruguay 17 Abwehr Matías Nicolas VIÑA SUSPERREGUY Matías Nicolas VIÑA SUSPERREGUY 09.11.1997 28 CA River Plate ARG 180 Uruguay 18 Sturm Paul Brian RODRÍGUEZ BRAVO Paul Brian RODRÍGUEZ BRAVO 20.05.2000 26 Club América MEX 175 Uruguay 19 Sturm Rodrigo Sebastian AGUIRRE SOTO Rodrigo Sebastian AGUIRRE SOTO 01.10.1994 31 Tigres UANL MEX 182 Uruguay 20 Mittelfeld Maximiliano Javier ARAÚJO VILCHES Maximiliano Javier ARAÚJO VILCHES 15.02.2000 26 Sporting CP POR 176 Uruguay 21 Sturm Federico Sebastian VIÑAS BARBOZA Federico Sebastian VIÑAS BARBOZA 30.06.1998 27 Real Oviedo ESP 181 Uruguay 22 Mittelfeld Joaquin PIQUEREZ MOREIRA Joaquin PIQUEREZ MOREIRA 24.08.1998 27 SE Palmeiras BRA 185 Uruguay 23 Torwart Nestor Fernando MUSLERA MICOL Nestor Fernando MUSLERA MICOL 16.06.1986 39 Estudiantes LP ARG 190 Uruguay 24 Abwehr Santiago Ignacio BUENO SCIUTTO Santiago Ignacio BUENO SCIUTTO 09.11.1998 27 Wolverhampton Wanderers FC ENG 191 Uruguay 25 Mittelfeld Juan Manuel SANABRIA MAGOLÉ Juan Manuel SANABRIA MAGOLÉ 29.03.2000 26 Real Salt Lake USA 170 Uruguay 26 Mittelfeld Radrigo ZALAZAR MARTINEZ Radrigo ZALAZAR MARTINEZ 12.08.1999 26 SC Braga POR 175 Usbekistan 1 Torwart Utkir YUSUPOV Utkir YUSUPOV 04.01.1991 35 PFC Navbahor Namangan UZB 185 Usbekistan 2 Abwehr Abdukodir KHUSANOV Abdukodir KHUSANOV 29.02.2004 22 Manchester City FC ENG 186 Usbekistan 3 Abwehr Khojiakbar ALIJONOV Khojiakbar ALIJONOV 19.04.1997 29 Pakhtakor Tashkent FK UZB 180 Usbekistan 4 Abwehr Farrukh SAYFIEV Farrukh SAYFIEV 17.01.1991 35 FK Neftchi Farg'ona UZB 183 Usbekistan 5 Abwehr Rustamjon ASHURMATOV Rustamjon ASHURMATOV 07.07.1996 29 Esteghlal Tehran FC IRN 186 Usbekistan 6 Mittelfeld Akmal MOZGOVOY Akmal MOZGOVOY 02.04.1999 27 Pakhtakor Tashkent FK UZB 180 Usbekistan 7 Mittelfeld Otabek SHUKUROV Otabek SHUKUROV 22.06.1996 29 Baniyas Club UAE 183 Usbekistan 8 Mittelfeld Jamshid ISKANDEROV Jamshid ISKANDEROV 16.10.1993 32 FK Neftchi Farg'ona UZB 171 Usbekistan 9 Mittelfeld Odiljon XAMROBEKOV Odiljon XAMROBEKOV 13.02.1996 30 Tractor Sazi Tabriz FC IRN 180 Usbekistan 10 Mittelfeld Jaloliddin MASHARIPOV Jaloliddin MASHARIPOV 01.09.1993 32 Esteghlal Tehran FC IRN 174 Usbekistan 11 Mittelfeld Oston URUNOV Oston URUNOV 19.12.2000 25 Persepolis FC IRN 181 Usbekistan 12 Torwart Abduvakhid NEMATOV Abduvakhid NEMATOV 20.03.2001 25 Nasaf Qarshi FC UZB 182 Usbekistan 13 Abwehr Sherzod NASRULLAEV Sherzod NASRULLAEV 23.07.1998 27 Pakhtakor Tashkent FK UZB 183 Usbekistan 14 Sturm Eldor SHOMURODOV Eldor SHOMURODOV 29.06.1995 30 Başakşehir FK TUR 190 Usbekistan 15 Abwehr Umarbek ESHMURODOV Umarbek ESHMURODOV 30.11.1992 33 Nasaf Qarshi FC UZB 185 Usbekistan 16 Torwart Botirali ERGASHEV Botirali ERGASHEV 23.06.1995 30 FK Neftchi Farg'ona UZB 189 Usbekistan 17 Mittelfeld Dostonbek KHAMDAMOV Dostonbek KHAMDAMOV 24.07.1996 29 Pakhtakor Tashkent FK UZB 178 Usbekistan 18 Abwehr Abdulla ABDULLAEV Abdulla ABDULLAEV 01.09.1997 28 Dibba FC UAE 181 Usbekistan 19 Mittelfeld Azizjon GANIEV Azizjon GANIEV 22.02.1998 28 Al Bataeh Club UAE 178 Usbekistan 20 Sturm Azizbek AMONOV Azizbek AMONOV 30.10.1997 28 FK Dinamo Samarkand UZB 181 Usbekistan 21 Sturm Igor SERGEEV Igor SERGEEV 30.04.1993 33 Persepolis FC IRN 185 Usbekistan 22 Mittelfeld Abbosbek FAYZULLAEV Abbosbek FAYZULLAEV 03.10.2003 22 Başakşehir FK TUR 167 Usbekistan 23 Mittelfeld Sherzod ESANOV Sherzod ESANOV 01.02.2003 23 FK Buxoro UZB 190 Usbekistan 24 Abwehr Behruzjon KARIMOV Behruzjon KARIMOV 07.08.2007 18 Surkhon FK UZB 172 Usbekistan 25 Abwehr Avazbek ULMASALIYEV Avazbek ULMASALIYEV 27.03.2000 26 OKMK FK UZB 187 Usbekistan 26 Abwehr Jakhongir UROZOV Jakhongir UROZOV 18.01.2004 22 FK Dinamo Samarkand UZB 190 Ägypten 1 Torwart Mohamed Elsayed Mohamed ELSHENAWY GOMAA Mohamed Elsayed Mohamed ELSHENAWY GOMAA 18.12.1988 37 Al Ahly FC EGY 191 Ägypten 2 Abwehr Yasser Ahmed Ibrahim ELHANAFY Yasser Ahmed Ibrahim ELHANAFY 10.02.1993 33 Al Ahly FC EGY 185 Ägypten 3 Abwehr Mohamed Hany Gamal ELDEMERDASH Mohamed Hany Gamal ELDEMERDASH 02.02.1996 30 Al Ahly FC EGY 175 Ägypten 4 Abwehr Hossam Abdelmegeed Abdelsalam ABDELMEGEED Hossam Abdelmegeed Abdelsalam ABDELMEGEED 30.04.2001 25 Zamalek SC EGY 193 Ägypten 5 Abwehr Ramy Hisham Abdelaziz Moustafa RABIA Ramy Hisham Abdelaziz Moustafa RABIA 20.05.1993 33 Al Ain FC UAE 183 Ägypten 6 Abwehr Mohamed Abdelmoneim Elsayed M AHMED Mohamed Abdelmoneim Elsayed M AHMED 01.02.1999 27 OGC Nice FRA 184 Ägypten 7 Sturm Mahmoud Ahmed Ibrahim HASSAN Mahmoud Ahmed Ibrahim HASSAN 01.10.1994 31 Al Ahly FC EGY 181 Ägypten 8 Mittelfeld Emam Ashour Metwaly ABDELGHANY Emam Ashour Metwaly ABDELGHANY 20.02.1998 28 Al Ahly FC EGY 180 Ägypten 9 Sturm Hamza Mohamed Abdelkarim E SELIM Hamza Mohamed Abdelkarim E SELIM 01.01.2008 18 FC Barcelona ESP 182 Ägypten 10 Sturm Mohamed Salah Hamed Mahrous GHALY Mohamed Salah Hamed Mahrous GHALY 15.06.1992 33 Liverpool FC ENG 175 Ägypten 11 Mittelfeld Mostafa Mohamed Zaky ABDELRAOUF Mostafa Mohamed Zaky ABDELRAOUF 27.04.1997 29 Pyramids FC EGY 179 Ägypten 12 Sturm Haissem Yousry Fouad A HASSAN Haissem Yousry Fouad A HASSAN 08.02.2002 24 Real Oviedo ESP 175 Ägypten 13 Abwehr Ahmed Mohamed Aboelfetouh MOHAMED Ahmed Mohamed Aboelfetouh MOHAMED 22.03.1998 28 Zamalek SC EGY 177 Ägypten 14 Mittelfeld Hamdy Fathy Abdelhalim ABDELFATTAH Hamdy Fathy Abdelhalim ABDELFATTAH 29.09.1994 31 Al Wakrah SC QAT 183 Ägypten 15 Abwehr Karim Hafez Ramadan SEIFELDIN Karim Hafez Ramadan SEIFELDIN 12.03.1996 30 Pyramids FC EGY 174 Ägypten 16 Torwart Mahdy Mohamed Soliman IBRAHIM Mahdy Mohamed Soliman IBRAHIM 08.06.1987 39 Zamalek SC EGY 189 Ägypten 17 Mittelfeld Mohanad Mostafa Ahmed A LASHIN Mohanad Mostafa Ahmed A LASHIN 29.05.1996 30 Pyramids FC EGY 186 Ägypten 18 Mittelfeld Nabil Emad Aly Elmahdy ALY Nabil Emad Aly Elmahdy ALY 06.04.1996 30 Al Najmah SC KSA 179 Ägypten 19 Mittelfeld Marawan Attia Fahim GHALLAB Marawan Attia Fahim GHALLAB 01.08.1998 27 Al Ahly FC EGY 176 Ägypten 20 Sturm Ibrahim Adel Aly Mohamed HASSAN Ibrahim Adel Aly Mohamed HASSAN 23.04.2001 25 FC Nordsjælland DEN 178 Ägypten 21 Mittelfeld Mahmoud Saber Abdelmohsen H ABDELMOHSEN Mahmoud Saber Abdelmohsen H ABDELMOHSEN 30.07.2001 24 ZED FC EGY 170 Ägypten 22 Sturm Omar Khaled Mohamed Abdelsalam MARMOUSH Omar Khaled Mohamed Abdelsalam MARMOUSH 07.02.1999 27 Manchester City FC ENG 180 Ägypten 23 Torwart Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohame SHOUBIR Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohame SHOUBIR 15.05.2000 26 Al Ahly FC EGY 195 Ägypten 24 Abwehr Tarek Alaa Abdelghaffar Abdel ELGEBALY Tarek Alaa Abdelghaffar Abdel ELGEBALY 05.01.2002 24 ZED FC EGY 178 Ägypten 25 Sturm Ahmed Mostafa Mohamed SAYED Ahmed Mostafa Mohamed SAYED 10.01.1996 30 Al Ahly FC EGY 175 Ägypten 26 Torwart Mohamed Alaaeldin Soliman M AHMED Mohamed Alaaeldin Soliman M AHMED 01.01.1999 27 El Gouna FC EGY 188 Österreich 1 Torwart Alexander SCHLAGER Alexander SCHLAGER 01.02.1996 30 FC Red Bull Salzburg AUT 188 Österreich 2 Abwehr David Leopold AFFENGRUBER David Leopold AFFENGRUBER 19.03.2001 25 Elche CF ESP 185 Österreich 3 Abwehr Kevin DANSO Kevin DANSO 19.09.1998 27 Tottenham Hotspur FC ENG 190 Österreich 4 Mittelfeld Xaver SCHLAGER Xaver SCHLAGER 28.09.1997 28 RB Leipzig GER 174 Österreich 5 Abwehr Stefan POSCH Stefan POSCH 14.05.1997 29 1. FSV Mainz 05 GER 188 Österreich 6 Mittelfeld Nicolas SEIWALD Nicolas SEIWALD 04.05.2001 25 RB Leipzig GER 179 Österreich 7 Sturm Marko ARNAUTOVIC Marko ARNAUTOVIC 19.04.1989 37 FK Crvena Zvezda SRB 192 Österreich 8 Abwehr David ALABA David ALABA 24.06.1992 33 Real Madrid C. F. ESP 180 Österreich 9 Mittelfeld Marcel SABITZER Marcel SABITZER 17.03.1994 32 Borussia Dortmund GER 178 Österreich 10 Mittelfeld Florian GRILLITSCH Florian GRILLITSCH 07.08.1995 30 SC Braga POR 186 Österreich 11 Sturm Michael GREGORITSCH Michael GREGORITSCH 18.04.1994 32 FC Augsburg GER 193 Österreich 12 Torwart Florian WIEGELE Florian WIEGELE 21.03.2001 25 FC Viktoria Plzeň CZE 205 Österreich 13 Torwart Patrick PENTZ Patrick PENTZ 02.01.1997 29 Brøndby IF DEN 183 Österreich 14 Sturm Saša KALAJDŽIĆ Saša KALAJDŽIĆ 07.07.1997 28 LASK Linz AUT 200 Österreich 15 Abwehr Philipp LIENHART Philipp LIENHART 11.07.1996 29 SC Freiburg GER 189 Österreich 16 Abwehr Phillip MWENE Phillip MWENE 29.01.1994 32 1. FSV Mainz 05 GER 170 Österreich 17 Mittelfeld Carney Chibueze CHUKWUEMEKA Carney Chibueze CHUKWUEMEKA 20.10.2003 22 Borussia Dortmund GER 187 Österreich 18 Mittelfeld Romano SCHMID Romano SCHMID 27.01.2000 26 SV Werder Bremen GER 168 Österreich 19 Mittelfeld Christoph BAUMGARTNER Christoph BAUMGARTNER 01.08.1999 26 RB Leipzig GER 180 Österreich 20 Mittelfeld Konrad LAIMER Konrad LAIMER 27.05.1997 29 FC Bayern München GER 180 Österreich 21 Sturm Patrick WIMMER Patrick WIMMER 30.05.2001 25 VfL Wolfsburg GER 182 Österreich 22 Mittelfeld Alexander PRASS Alexander PRASS 26.05.2001 25 TSG Hoffenheim GER 180 Österreich 23 Abwehr Marco FRIEDL Marco FRIEDL 16.03.1998 28 SV Werder Bremen GER 187 Österreich 24 Mittelfeld Paul WANNER Paul WANNER 23.12.2005 20 PSV Eindhoven NED 185 Österreich 25 Abwehr Michael SVOBODA Michael SVOBODA 15.10.1998 27 Venezia FC ITA 195 Österreich 26 Mittelfeld Alessandro Andre SCHÖPF Alessandro Andre SCHÖPF 07.02.1994 32 Wolfsberger AC AUT 178

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