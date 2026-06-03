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Alle Nationalspieler der Fußball WM 2026

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Hier findest du alle 1248 Nationalspieler der 48 WM Teilnehmer. Du kannst rechts mit der Suche nach allen Spalten suchen, also z.b. nach dem Land, dem Namen, dem Verein oder der Nummer!

Beispiele der Suchen in den WM Nationalspielern:

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  • Der FC Bayern stellt 18 Nationalspieler
  • 8 Spieler haben den Namen Peter, aber nur 6 heißen Thomas
  • 3 Spieler sind im Jahr 1985 geboren und sind dann 41 Jahre alt
  • 12 Spieler sind im Jahr 2007 geboren, also 18 oder 19 Jahre alt
Spieler von Kroatien singen ihre Nationalhymne vor dem internationalen Freundschaftsspiel gegen Belgien am 2. Juni 2026 im Stadion HNK Rijeka in Rijeka. (Jurij Kodrun / Getty Images)
Spieler von Kroatien singen ihre Nationalhymne vor dem internationalen Freundschaftsspiel gegen Belgien am 2. Juni 2026 im Stadion HNK Rijeka in Rijeka. (Jurij Kodrun / Getty Images)

Durchsuchbare Liste aller WM Nationalspieler 2026

LandNrPositionsgruppeVornameNachnameSpielerGeburtsdatumAlterVereinVereinslandGröße (cm)
Algerien1TorwartMelvin FeycalMASTILMelvin Feycal MASTIL19.02.200026FC Stade NyonnaisSUI194
Algerien2AbwehrAissaMANDIAissa MANDI22.10.199134Lille OSCFRA184
Algerien3AbwehrAchrafABADAAchraf ABADA15.06.199926USM AlgerALG185
Algerien4AbwehrMohamed AmineTOUGAIMohamed Amine TOUGAI22.01.200026Espérance De TunisieTUN186
Algerien5AbwehrZineddineBELAÏDZineddine BELAÏD20.03.199927JS KabylieALG186
Algerien6MittelfeldRamiz LarbiZERROUKIRamiz Larbi ZERROUKI26.05.199828FC TwenteNED183
Algerien7SturmRiyad KarimMAHREZRiyad Karim MAHREZ21.02.199135Al Ahli FCKSA179
Algerien8MittelfeldHoussem-Eddine ChaabaneAOUARHoussem-Eddine Chaabane AOUAR30.06.199827Al IttihadKSA175
Algerien9SturmAmine FeridGHOUIRIAmine Ferid GHOUIRI16.02.200026Olympique MarseilleFRA180
Algerien10MittelfeldFaresCHAIBIFares CHAIBI28.11.200223Eintracht FrankfurtGER183
Algerien11SturmAnisHADJ MOUSSAAnis HADJ MOUSSA11.02.200224Feyenoord RotterdamNED176
Algerien12SturmAhmed NadhirBENBOUALIAhmed Nadhir BENBOUALI17.04.200026Györi ETO FCHUN190
Algerien13AbwehrJaouen DjimmyHADJAMJaouen Djimmy HADJAM26.03.200323BSC Young BoysSUI185
Algerien14MittelfeldHichamBOUDAOUIHicham BOUDAOUI23.09.199926OGC NiceFRA175
Algerien15AbwehrRayanAÏT-NOURIRayan AÏT-NOURI06.06.200125Manchester City FCENG180
Algerien16TorwartOussamaBENBOTOussama BENBOT11.10.199431USM AlgerALG188
Algerien17AbwehrRafikBELGHALIRafik BELGHALI07.06.200224Hellas Verona FCITA180
Algerien18SturmMohammed ElamineAMOURAMohammed Elamine AMOURA09.05.200026VfL WolfsburgGER170
Algerien19MittelfeldNabilBENTALEBNabil BENTALEB24.11.199431Lille OSCFRA189
Algerien20SturmAdilBOULBINAAdil BOULBINA02.05.200323Al Duhail SCQAT183
Algerien21AbwehrAmir Selmane RamiBENSEBAINIAmir Selmane Rami BENSEBAINI16.04.199531Borussia DortmundGER187
Algerien22MittelfeldIbrahimMAZAIbrahim MAZA24.11.200520Bayer LeverkusenGER180
Algerien23TorwartLuca ZinedineZIDANELuca Zinedine ZIDANE13.05.199828Granada CFESP183
Algerien24MittelfeldYassine M E GTITRAOUIYassine M E G TITRAOUI26.08.200322Sporting CharleroiBEL180
Algerien25SturmFaresGHEDJEMISFares GHEDJEMIS06.09.200223FrosinoneITA183
Algerien26AbwehrSamir SophianCHERGUISamir Sophian CHERGUI06.02.199927Paris FCFRA185
Argentinien1TorwartJuan AgustínMUSSOJuan Agustín MUSSO06.05.199432Atlético De MadridESP193
Argentinien2AbwehrLeonardo JuliánBALERDI ROSALeonardo Julián BALERDI ROSA26.01.199927Olympique MarseilleFRA188
Argentinien3AbwehrNicolás AlejandroTAGLIAFICONicolás Alejandro TAGLIAFICO31.08.199233Olympique LyonnaisFRA172
Argentinien4AbwehrGonzalo ArielMONTIELGonzalo Ariel MONTIEL01.01.199729CA River PlateARG175
Argentinien5MittelfeldLeandro DanielPAREDESLeandro Daniel PAREDES29.06.199431CA Boca JuniorsARG182
Argentinien6AbwehrLisandroMARTÍNEZLisandro MARTÍNEZ18.01.199828Manchester United FCENG175
Argentinien7MittelfeldRodrigo JavierDE PAULRodrigo Javier DE PAUL24.05.199432Inter Miami CFUSA178
Argentinien8MittelfeldValentinBARCOValentin BARCO23.07.200421RC StrasbourgFRA172
Argentinien9SturmJuliánÁLVAREZJulián ÁLVAREZ31.01.200026Atlético De MadridESP170
Argentinien10SturmLionel AndrésMESSILionel Andrés MESSI24.06.198738Inter Miami CFUSA170
Argentinien11MittelfeldGiovaniLO CELSOGiovani LO CELSO09.04.199630Real BetisESP177
Argentinien12TorwartGeronimoRULLIGeronimo RULLI20.05.199234Olympique MarseilleFRA189
Argentinien13AbwehrCristian GabrielROMEROCristian Gabriel ROMERO27.04.199828Tottenham Hotspur FCENG185
Argentinien14MittelfeldExequiel AlejandroPALACIOSExequiel Alejandro PALACIOS05.10.199827Bayer LeverkusenGER177
Argentinien15MittelfeldNicolas IvanGONZALEZNicolas Ivan GONZALEZ06.04.199828Atlético De MadridESP180
Argentinien16SturmThiago EzequielALMADAThiago Ezequiel ALMADA26.04.200125Atlético De MadridESP171
Argentinien17SturmGiulianoSIMEONEGiuliano SIMEONE18.12.200223Atlético De MadridESP174
Argentinien18SturmNicolasPAZ MARTÍNEZNicolas PAZ MARTÍNEZ08.09.200421ComoITA185
Argentinien19AbwehrNicolas Hernan GonzaloOTAMENDINicolas Hernan Gonzalo OTAMENDI12.02.198838SL BenficaPOR182
Argentinien20MittelfeldAlexisMAC ALLISTERAlexis MAC ALLISTER24.12.199827Liverpool FCENG176
Argentinien21SturmJose Manuel AlbertoLOPEZJose Manuel Alberto LOPEZ06.12.200025SE PalmeirasBRA190
Argentinien22SturmLautaro JavierMARTÍNEZLautaro Javier MARTÍNEZ22.08.199728FC Internazionale MilanoITA175
Argentinien23TorwartDamián EmilianoMARTÍNEZDamián Emiliano MARTÍNEZ02.09.199233Aston Villa FCENG195
Argentinien24MittelfeldEnzo JeremíasFERNÁNDEZEnzo Jeremías FERNÁNDEZ17.01.200125Chelsea FCENG178
Argentinien25AbwehrFacundo AxelMEDINAFacundo Axel MEDINA28.05.199927Olympique MarseilleFRA184
Argentinien26AbwehrNahuelMOLINA LUCERONahuel MOLINA LUCERO06.04.199828Atlético De MadridESP179
Australien1TorwartMathew DavidRYANMathew David RYAN08.04.199234Levante UDESP184
Australien2AbwehrMilosDEGENEKMilos DEGENEK28.04.199432APOEL FCCYP187
Australien3AbwehrAlessandroCIRCATIAlessandro CIRCATI10.10.200322ParmaITA191
Australien4AbwehrJacob MichaelITALIANOJacob Michael ITALIANO30.07.200124Grazer AKAUT177
Australien5AbwehrJordan JacobBOSJordan Jacob BOS29.10.200223Feyenoord RotterdamNED180
Australien6AbwehrJason KatoGERIAJason Kato GERIA10.05.199333Albirex NiigataJPN181
Australien7SturmMathew AllanLECKIEMathew Allan LECKIE04.02.199135Melbourne City FCAUS181
Australien8MittelfeldConnor IsaacMETCALFEConnor Isaac METCALFE05.11.199926FC St. PauliGER183
Australien9SturmMohamed ATOUREMohamed A TOURE26.03.200422Norwich City FCENG186
Australien10SturmAjdinHRUSTICAjdin HRUSTIC05.07.199629SC Heracles AlmeloNED180
Australien11SturmAwer BulMABILAwer Bul MABIL15.09.199530CD CastellónESP178
Australien12TorwartPaul DavidIZZOPaul David IZZO06.01.199531Randers FCDEN184
Australien13MittelfeldAiden ConnorO'NEILLAiden Connor O'NEILL04.07.199827New York City FCUSA180
Australien14MittelfeldCameron PeterDEVLINCameron Peter DEVLIN07.06.199828Heart Of Midlothian FCSCO170
Australien15AbwehrKai CliftonTREWINKai Clifton TREWIN18.05.200125New York City FCUSA183
Australien16AbwehrAzizBEHICHAziz BEHICH16.12.199035Melbourne City FCAUS170
Australien17SturmNestoryIRANKUNDANestory IRANKUNDA09.02.200620Watford FCENG165
Australien18TorwartPatrick ThomasBEACHPatrick Thomas BEACH06.08.200322Melbourne City FCAUS189
Australien19AbwehrHarry JamesSOUTTARHarry James SOUTTAR22.10.199827Leicester City FCENG198
Australien20SturmCristianVOLPATOCristian VOLPATO15.11.200322US SassuoloITA187
Australien21AbwehrCameron RobertBURGESSCameron Robert BURGESS21.10.199530Swansea City AFCWAL194
Australien22MittelfeldJackson AlexanderIRVINEJackson Alexander IRVINE07.03.199333FC St. PauliGER189
Australien23SturmNishan MatthewVELUPILLAYNishan Matthew VELUPILLAY07.05.200125Melbourne Victory FCAUS181
Australien24MittelfeldPaul Michael JuniorOKON-ENGSTLERPaul Michael Junior OKON-ENGSTLER24.01.200521Sydney FCAUS185
Australien25AbwehrLucasHERRINGTONLucas HERRINGTON05.09.200718Colorado RapidsUSA193
Australien26SturmTete OwenYENGITete Owen YENGI28.11.200025FC Machida ZelviaJPN197
Belgien1TorwartThibaut Nicolas MCOURTOISThibaut Nicolas M COURTOIS11.05.199234Real Madrid C. F.ESP199
Belgien2AbwehrZeno KoenDEBASTZeno Koen DEBAST24.10.200322Sporting CPPOR189
Belgien3AbwehrArthur Nicolas RTHEATEArthur Nicolas R THEATE25.05.200026Eintracht FrankfurtGER185
Belgien4AbwehrBrandon ErikMECHELEBrandon Erik MECHELE28.01.199333Club BruggeBEL190
Belgien5AbwehrMaxim Peter MDE CUYPERMaxim Peter M DE CUYPER22.12.200025Brighton & Hove Albion FCENG182
Belgien6MittelfeldAxel Laurent AWITSELAxel Laurent A WITSEL12.01.198937Girona FCESP186
Belgien7MittelfeldKevinDE BRUYNEKevin DE BRUYNE28.06.199134SSC NapoliITA181
Belgien8MittelfeldYouri Marion ATIELEMANSYouri Marion A TIELEMANS07.05.199729Aston Villa FCENG176
Belgien9SturmRomeluLUKAKU BOLINGOLIRomelu LUKAKU BOLINGOLI13.05.199333SSC NapoliITA190
Belgien10SturmLeandroTROSSARDLeandro TROSSARD04.12.199431Arsenal FCENG172
Belgien11SturmJeremy BaffourDOKUJeremy Baffour DOKU27.05.200224Manchester City FCENG173
Belgien12TorwartSenneLAMMENSSenne LAMMENS07.07.200223Manchester United FCENG193
Belgien13TorwartMike LouisPENDERSMike Louis PENDERS31.07.200520RC StrasbourgFRA200
Belgien14SturmDodiLUKEBAKIO NGANDOLIDodi LUKEBAKIO NGANDOLI24.09.199728SL BenficaPOR184
Belgien15AbwehrThomas Andre AMEUNIERThomas Andre A MEUNIER12.09.199134Lille OSCFRA190
Belgien16AbwehrKoniDE WINTERKoni DE WINTER12.06.200223AC MilanITA191
Belgien17SturmCharles Marc SDE KETELAERECharles Marc S DE KETELAERE10.03.200125Atalanta BergamoITA192
Belgien18AbwehrJoaquin RonnySEYSJoaquin Ronny SEYS28.03.200521Club BruggeBEL178
Belgien19MittelfeldDiego Manuel JDA SILVA MOREIRADiego Manuel J DA SILVA MOREIRA06.08.200421RC StrasbourgFRA179
Belgien20MittelfeldHansVANAKENHans VANAKEN24.08.199233Club BruggeBEL195
Belgien21AbwehrTimothyCASTAGNETimothy CASTAGNE05.12.199530Fulham FCENG185
Belgien22MittelfeldAlexis Jesse MSAELEMAEKERSAlexis Jesse M SAELEMAEKERS27.06.199926AC MilanITA180
Belgien23MittelfeldNicolas Thierry YRASKINNicolas Thierry Y RASKIN23.02.200125Rangers FCSCO178
Belgien24MittelfeldAmadou Ba ZMVOM ONANAAmadou Ba Z MVOM ONANA16.08.200124Aston Villa FCENG192
Belgien25AbwehrNathanNGOYNathan NGOY10.06.200323Lille OSCFRA183
Belgien26SturmMatiasFERNANDEZ-PARDOMatias FERNANDEZ-PARDO03.02.200521Lille OSCFRA188
Bosnien und Herzegowina1TorwartNikolaVASILJNikola VASILJ02.12.199530FC St. PauliGER193
Bosnien und Herzegowina2AbwehrNihadMUJAKICNihad MUJAKIC15.04.199828Gaziantep FKTUR189
Bosnien und Herzegowina3AbwehrDennisHADŽIKADUNIĆDennis HADŽIKADUNIĆ09.07.199827UC SampdoriaITA191
Bosnien und Herzegowina4AbwehrTarikMUHAREMOVICTarik MUHAREMOVIC28.02.200323US SassuoloITA192
Bosnien und Herzegowina5AbwehrSeadKOLAŠINACSead KOLAŠINAC20.06.199332Atalanta BergamoITA183
Bosnien und Herzegowina6MittelfeldBenjaminTAHIROVICBenjamin TAHIROVIC03.03.200323Brøndby IFDEN191
Bosnien und Herzegowina7AbwehrAmarDEDICAmar DEDIC18.08.200223SL BenficaPOR180
Bosnien und Herzegowina8MittelfeldArminGIGOVICArmin GIGOVIC06.04.200224BSC Young BoysSUI187
Bosnien und Herzegowina9SturmSamedBAŽDARSamed BAŽDAR31.01.200422Jagiellonia BiałystokPOL189
Bosnien und Herzegowina10SturmErmedinDEMIROVIĆErmedin DEMIROVIĆ25.03.199828VfB StuttgartGER185
Bosnien und Herzegowina11SturmEdinDŽEKOEdin DŽEKO17.03.198640FC Schalke 04GER192
Bosnien und Herzegowina12TorwartMladenJURKASMladen JURKAS07.10.200718FK Borac Banja LukaBIH193
Bosnien und Herzegowina13MittelfeldIvanBASICIvan BASIC30.04.200224FC AstanaKAZ178
Bosnien und Herzegowina14MittelfeldIvanŠUNJIĆIvan ŠUNJIĆ09.10.199629Pafos FCCYP183
Bosnien und Herzegowina15MittelfeldAmarMEMIĆAmar MEMIĆ20.01.200125FC Viktoria PlzeňCZE176
Bosnien und Herzegowina16MittelfeldAmirHADŽIAHMETOVIĆAmir HADŽIAHMETOVIĆ08.03.199729Hull City FCENG179
Bosnien und Herzegowina17MittelfeldDženisBURNIĆDženis BURNIĆ22.05.199828Karlsruher SCGER182
Bosnien und Herzegowina18AbwehrNikolaKATICNikola KATIC10.10.199629FC Schalke 04GER194
Bosnien und Herzegowina19SturmKerimALAJBEGOVICKerim ALAJBEGOVIC21.09.200718FC Red Bull SalzburgAUT186
Bosnien und Herzegowina20SturmEsmirBAJRAKTAREVICEsmir BAJRAKTAREVIC10.03.200521PSV EindhovenNED175
Bosnien und Herzegowina21AbwehrStjepanRADELJICStjepan RADELJIC05.09.199728HNK RijekaCRO201
Bosnien und Herzegowina22TorwartMartinZLOMISLICMartin ZLOMISLIC16.08.199827HNK RijekaCRO189
Bosnien und Herzegowina23SturmHarisTABAKOVICHaris TABAKOVIC20.06.199431Borussia MönchengladbachGER196
Bosnien und Herzegowina24AbwehrNidalCELIKNidal CELIK17.07.200619RC LensFRA192
Bosnien und Herzegowina25SturmJovoLUKICJovo LUKIC28.11.199827Universitatea ClujROU190
Bosnien und Herzegowina26MittelfeldErminMAHMIĆErmin MAHMIĆ14.03.200521FC Slovan LiberecCZE182
Brasilien1TorwartÁlisson RamsésBECKERÁlisson Ramsés BECKER02.10.199233Liverpool FCENG193
Brasilien2AbwehrWesleyVINÍCIUS FRANÇA LIMAWesley VINÍCIUS FRANÇA LIMA06.09.200322AS RomaITA175
Brasilien3AbwehrGabrielDOS SANTOS MAGALHÃESGabriel DOS SANTOS MAGALHÃES19.12.199728Arsenal FCENG190
Brasilien4AbwehrMarcosAOAS CORREAMarcos AOAS CORREA14.05.199432Paris Saint-GermainFRA183
Brasilien5MittelfeldCarlos HenriqueCASIMIROCarlos Henrique CASIMIRO23.02.199234Manchester United FCENG185
Brasilien6AbwehrAlex SandroLOBO SILVAAlex Sandro LOBO SILVA26.01.199135CR FlamengoBRA180
Brasilien7SturmVinicius JoséPAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIORVinicius José PAIXÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR12.07.200025Real Madrid C. F.ESP176
Brasilien8MittelfeldBrunoGUIMARÃES RODRIGUEZ MOURABruno GUIMARÃES RODRIGUEZ MOURA16.11.199728Newcastle United FCENG182
Brasilien9SturmMatheusSANTOS CARNEIRO DA CUNHAMatheus SANTOS CARNEIRO DA CUNHA27.05.199927Manchester United FCENG183
Brasilien10SturmNeymarDA SILVA SANTOS JÚNIORNeymar DA SILVA SANTOS JÚNIOR05.02.199234Santos FCBRA175
Brasilien11SturmRaphaelDIAS BELLOLIRaphael DIAS BELLOLI14.12.199629FC BarcelonaESP176
Brasilien12TorwartWevertonPEREIRA DA SILVAWeverton PEREIRA DA SILVA13.12.198738Grêmio FBPABRA189
Brasilien13AbwehrDanilo LuizDA SILVADanilo Luiz DA SILVA15.07.199134CR FlamengoBRA184
Brasilien14AbwehrGleison BremerSILVA NASCIMENTOGleison Bremer SILVA NASCIMENTO18.03.199729Juventus FCITA188
Brasilien15AbwehrLeonardoPEREIRALeonardo PEREIRA31.01.199630CR FlamengoBRA189
Brasilien16AbwehrDouglasDOS SANTOS JUSTINO DE MELODouglas DOS SANTOS JUSTINO DE MELO22.03.199432FC Zenit St. PetersburgRUS173
Brasilien17MittelfeldFabio HenriqueTAVARESFabio Henrique TAVARES23.10.199332Al IttihadKSA188
Brasilien18MittelfeldDaniloDOS SANTOS DE OLIVEIRADanilo DOS SANTOS DE OLIVEIRA29.04.200125BotafogoBRA177
Brasilien19SturmEndrick FelipeMOREIRA DE SOUSA PESSOAEndrick Felipe MOREIRA DE SOUSA PESSOA21.07.200619Olympique LyonnaisFRA172
Brasilien20MittelfeldLucasTOLENTINO COELHO DE LIMALucas TOLENTINO COELHO DE LIMA27.08.199728CR FlamengoBRA183
Brasilien21SturmLuiz Henrique AndréROSA DA SILVALuiz Henrique André ROSA DA SILVA02.01.200125FC Zenit St. PetersburgRUS182
Brasilien22SturmGabrielTEODORO MARTINELLI SILVAGabriel TEODORO MARTINELLI SILVA18.06.200124Arsenal FCENG178
Brasilien23TorwartEdersonSANTANA DE MORAESEderson SANTANA DE MORAES17.08.199332Fenerbahçe SKTUR188
Brasilien24AbwehrRogerIBAÑEZ DA SILVARoger IBAÑEZ DA SILVA23.11.199827Al Ahli FCKSA186
Brasilien25SturmIgor ThiagoNASCIMENTO RODRIGUESIgor Thiago NASCIMENTO RODRIGUES26.06.200124Brentford FCENG190
Brasilien26SturmRayan VitorSIMPLICIO ROCHARayan Vitor SIMPLICIO ROCHA03.08.200619AFC BournemouthENG187
Curaçao1TorwartEloy VictorROOMEloy Victor ROOM06.02.198937Miami FCUSA190
Curaçao2AbwehrShurandy RuggerioSAMBOShurandy Ruggerio SAMBO19.08.200124Sparta RotterdamNED174
Curaçao3AbwehrJuriën Godfried JuanGAARIJuriën Godfried Juan GAARI23.12.199332Abha ClubKSA183
Curaçao4AbwehrRoshon Felix Romar JordanVAN EIJMARoshon Felix Romar Jordan VAN EIJMA09.06.199828RKC WaalwijkNED186
Curaçao5AbwehrSherel ConstancioFLORANUSSherel Constancio FLORANUS23.08.199827PEC ZwolleNED181
Curaçao6MittelfeldGodfriedROEMERATOEGodfried ROEMERATOE19.08.199926RKC WaalwijkNED178
Curaçao7MittelfeldJuninho GracieloBACUNAJuninho Gracielo BACUNA07.08.199728FC VolendamNED178
Curaçao8MittelfeldLivano Shyron LiomarCOMENENCIALivano Shyron Liomar COMENENCIA03.02.200422FC ZürichSUI185
Curaçao9SturmJürgen LeonardoLOCADIAJürgen Leonardo LOCADIA07.11.199332Miami FCUSA193
Curaçao10MittelfeldLeandro Jones JohanBACUNALeandro Jones Johan BACUNA21.08.199134Iğdır FKTUR180
Curaçao11SturmJeremy Cornelis JacobusANTONISSEJeremy Cornelis Jacobus ANTONISSE29.03.200224AE Kifisia FCGRE164
Curaçao12SturmMisjonne Juniffer NaigelinoHANSENMisjonne Juniffer Naigelino HANSEN18.05.200224Middlesbrough FCENG176
Curaçao13SturmTyrese YurvenceyNOSLINTyrese Yurvencey NOSLIN11.09.200223SC TelstarNED182
Curaçao14SturmKenji JoelGORREKenji Joel GORRE29.09.199431Maccabi Haifa FCISR174
Curaçao15MittelfeldAr'jany Jainel ArchenirMARTHAAr'jany Jainel Archenir MARTHA04.09.200322Rotherham United FCENG180
Curaçao16SturmJearl ErwinMARGARITHAJearl Erwin MARGARITHA10.04.200026SK BeverenBEL181
Curaçao17SturmBrandley Mack-OlienKUWASBrandley Mack-Olien KUWAS19.09.199233FC VolendamNED181
Curaçao18AbwehrArmando MariaOBISPOArmando Maria OBISPO05.03.199927PSV EindhovenNED185
Curaçao19SturmGervane Zjandric AdonnisKASTANEERGervane Zjandric Adonnis KASTANEER09.06.199630Terengganu FCMAS189
Curaçao20AbwehrJoshua BenjaminBRENETJoshua Benjamin BRENET20.03.199432KayserisporTUR181
Curaçao21MittelfeldTahith Jose Girigorio DjorkaefCHONGTahith Jose Girigorio Djorkaef CHONG04.12.199926Sheffield United FCENG185
Curaçao22MittelfeldKevin AntonioFELIDAKevin Antonio FELIDA11.11.199926FC Den BoschNED174
Curaçao23AbwehrRiechedly GuillermoBAZOERRiechedly Guillermo BAZOER12.10.199629KonyasporTUR184
Curaçao24AbwehrDeveron LennyFONVILLEDeveron Lenny FONVILLE16.05.200323NEC NijmegenNED188
Curaçao25TorwartTyrick JeremyBODAKTyrick Jeremy BODAK15.05.200224SC TelstarNED190
Curaçao26TorwartTrevor IrvingDOORNBUSCHTrevor Irving DOORNBUSCH06.07.199926VVV VenloNED188
DR Kongo1TorwartLionel NzauMPASILionel Nzau MPASI01.08.199431Le Havre ACFRA182
DR Kongo2AbwehrWanBISSAKAWan BISSAKA26.11.199728West Ham United FCENG183
DR Kongo3AbwehrSteve NkanuKAPUADISteve Nkanu KAPUADI30.04.199828Widzew ŁódźPOL196
DR Kongo4AbwehrAxelTUANZEBEAxel TUANZEBE14.11.199728Burnley FCENG188
DR Kongo5AbwehrDylan BudukaBATUBINSIKADylan Buduka BATUBINSIKA15.02.199630AEL FCGRE185
DR Kongo6MittelfeldNgal’ayelMUKAUNgal’ayel MUKAU03.11.200421Lille OSCFRA186
DR Kongo7MittelfeldNathanaëlMBUKUNathanaël MBUKU16.03.200224Montpellier HSCFRA170
DR Kongo8MittelfeldSamuel AlainMOUTOUSSAMYSamuel Alain MOUTOUSSAMY12.08.199629Atromitos FCGRE176
DR Kongo9SturmKibambe BrianCIPENGAKibambe Brian CIPENGA11.03.199828CD CastellónESP172
DR Kongo10MittelfeldTheo Mbulofeko BatomboBONGONDATheo Mbulofeko Batombo BONGONDA20.11.199530FC Spartak MoscowRUS176
DR Kongo11SturmMambenga Gaël RoméoKAKUTAMambenga Gaël Roméo KAKUTA21.06.199134AEL FCGRE174
DR Kongo12AbwehrJorisKAYEMBE-DITUJoris KAYEMBE-DITU08.08.199431KRC GenkBEL180
DR Kongo13SturmMeschack LinaELIAMeschack Lina ELIA06.08.199728AlanyasporTUR173
DR Kongo14MittelfeldNoah JuniorSADIKINoah Junior SADIKI17.12.200421Sunderland AFCENG165
DR Kongo15MittelfeldTshibolaAARONTshibola AARON02.01.199531Kilmarnock FCSCO184
DR Kongo16TorwartTimothy Bruce MunzokoFAYULUTimothy Bruce Munzoko FAYULU24.07.199926FC NoahARM192
DR Kongo17SturmCedricBAKAMBUCedric BAKAMBU11.04.199135Real BetisESP182
DR Kongo18MittelfeldCharles MongindaPICKELCharles Monginda PICKEL15.05.199729RCD EspanyolESP187
DR Kongo19SturmMayele FistonKALALAMayele Fiston KALALA24.06.199431Pyramids FCEGY185
DR Kongo20SturmYoaneWISSAYoane WISSA03.09.199629Newcastle United FCENG176
DR Kongo21TorwartMatthieu LukaEPOLOMatthieu Luka EPOLO15.01.200521Standard LiègeBEL183
DR Kongo22AbwehrMangulu ChancelMBEMBAMangulu Chancel MBEMBA08.08.199431Lille OSCFRA182
DR Kongo23SturmSimon BokoteBANZASimon Bokote BANZA13.08.199629Al JaziraUAE189
DR Kongo24AbwehrGédéon Tchingoma KyatengwaKALULUGédéon Tchingoma Kyatengwa KALULU29.08.199728Aris Limassol FCCYP178
DR Kongo25MittelfeldEdo KayembeKAYEMBEEdo Kayembe KAYEMBE03.06.199828Watford FCENG183
DR Kongo26AbwehrArthur FukaMASUAKU KAWELAArthur Fuka MASUAKU KAWELA07.11.199332RC LensFRA179
Deutschland1TorwartManuel PeterNEUERManuel Peter NEUER27.03.198640FC Bayern MünchenGER193
Deutschland2AbwehrAntonioRÜDIGERAntonio RÜDIGER03.03.199333Real Madrid C. F.ESP190
Deutschland3AbwehrWaldemarANTONWaldemar ANTON20.07.199629Borussia DortmundGER189
Deutschland4AbwehrJonathan GlaoTAHJonathan Glao TAH11.02.199630FC Bayern MünchenGER195
Deutschland5MittelfeldAleksandarPAVLOVIĆAleksandar PAVLOVIĆ03.05.200422FC Bayern MünchenGER188
Deutschland6AbwehrJoshua WalterKIMMICHJoshua Walter KIMMICH08.02.199531FC Bayern MünchenGER177
Deutschland7SturmKai LukasHAVERTZKai Lukas HAVERTZ11.06.199927Arsenal FCENG190
Deutschland8MittelfeldLeon ChristophGORETZKALeon Christoph GORETZKA06.02.199531FC Bayern MünchenGER189
Deutschland9MittelfeldJamie Jaleel JeremyLEWELINGJamie Jaleel Jeremy LEWELING26.02.200125VfB StuttgartGER185
Deutschland10MittelfeldJamalMUSIALAJamal MUSIALA26.02.200323FC Bayern MünchenGER180
Deutschland11SturmNickWOLTEMADENick WOLTEMADE14.02.200224Newcastle United FCENG198
Deutschland12TorwartOliverBAUMANNOliver BAUMANN02.06.199036TSG HoffenheimGER187
Deutschland13MittelfeldPascal AlexanderGROßPascal Alexander GROß15.06.199134Brighton & Hove Albion FCENG181
Deutschland14SturmMaximilianBEIERMaximilian BEIER17.10.200223Borussia DortmundGER185
Deutschland15AbwehrNico CédricSCHLOTTERBECKNico Cédric SCHLOTTERBECK01.12.199926Borussia DortmundGER191
Deutschland16MittelfeldAngelo NicolasSTILLERAngelo Nicolas STILLER04.04.200125VfB StuttgartGER183
Deutschland17MittelfeldFlorian RichardWIRTZFlorian Richard WIRTZ03.05.200323Liverpool FCENG176
Deutschland18AbwehrNathaniel ChristopherBROWNNathaniel Christopher BROWN16.06.200322Eintracht FrankfurtGER176
Deutschland19MittelfeldLeroy AzizSANÉLeroy Aziz SANÉ11.01.199630Galatasaray SKTUR183
Deutschland20MittelfeldNadiemAMIRINadiem AMIRI27.10.1996291. FSV Mainz 05GER178
Deutschland21TorwartAlexanderNÜBELAlexander NÜBEL30.09.199629VfB StuttgartGER193
Deutschland22AbwehrDavidRAUMDavid RAUM22.04.199828RB LeipzigGER180
Deutschland23MittelfeldFelix KaluNMECHAFelix Kalu NMECHA10.10.200025Borussia DortmundGER190
Deutschland24AbwehrMalickTHIAWMalick THIAW08.08.200124Newcastle United FCENG194
Deutschland25MittelfeldLennartKARLLennart KARL22.02.200818FC Bayern MünchenGER170
Deutschland26SturmDenizUNDAVDeniz UNDAV19.07.199629VfB StuttgartGER179
Ecuador1TorwartHernán IsmaelGALÍNDEZHernán Ismael GALÍNDEZ30.03.198739CA HuracánARG189
Ecuador2AbwehrFélix EduardoTORRES CAICEDOFélix Eduardo TORRES CAICEDO11.01.199729SC InternacionalBRA187
Ecuador3AbwehrPiero MartinHINCAPIÉ REYNAPiero Martin HINCAPIÉ REYNA09.01.200224Arsenal FCENG183
Ecuador4AbwehrJoel LeandroORDÓÑEZ GUERREROJoel Leandro ORDÓÑEZ GUERRERO21.04.200422Club BruggeBEL188
Ecuador5MittelfeldJordy JoseALCÍVAR MACÍASJordy Jose ALCÍVAR MACÍAS05.08.199926Independiente Del ValleECU168
Ecuador6AbwehrWillian JoelPACHO TENORIOWillian Joel PACHO TENORIO16.10.200124Paris Saint-GermainFRA188
Ecuador7AbwehrPervis JosueESTUPIÑÁN TENORIOPervis Josue ESTUPIÑÁN TENORIO21.01.199828AC MilanITA175
Ecuador8MittelfeldAnthony LeninVALENCIA BAJAÑAAnthony Lenin VALENCIA BAJAÑA21.07.200322Royal Antwerp FCBEL173
Ecuador9SturmJohnYEBOAH ZAMORAJohn YEBOAH ZAMORA23.06.200025Venezia FCITA170
Ecuador10MittelfeldRay KendryPAEZ ANDRADERay Kendry PAEZ ANDRADE04.05.200719CA River PlateARG178
Ecuador11SturmKevin JoseRODRÍGUEZ CORTEZKevin Jose RODRÍGUEZ CORTEZ04.03.200026Royale Union Saint-GilloiseBEL190
Ecuador12TorwartWellington MoisésRAMÍREZ PRECIADOWellington Moisés RAMÍREZ PRECIADO09.09.200025AE Kifisia FCGRE185
Ecuador13SturmEnner RembertoVALENCIA LASTRAEnner Remberto VALENCIA LASTRA04.11.198936CF PachucaMEX177
Ecuador14MittelfeldAlan SteveMINDA GARCIAAlan Steve MINDA GARCIA14.05.200323Atlético MineiroBRA174
Ecuador15MittelfeldPedro JeampierreVITE UCAPedro Jeampierre VITE UCA09.03.200224Pumas UNAMMEX172
Ecuador16SturmJordy JosueCAICEDO MEDINAJordy Josue CAICEDO MEDINA18.11.199728CA HuracánARG186
Ecuador17AbwehrÁngelo SmitPRECIADO QUIÑONEZÁngelo Smit PRECIADO QUIÑONEZ18.02.199828Atlético MineiroBRA174
Ecuador18MittelfeldDenil DanielCASTILLO PRECIADODenil Daniel CASTILLO PRECIADO24.03.200422FC MidtjyllandDEN189
Ecuador19SturmGonzalo JordyPLATA JIMENEZGonzalo Jordy PLATA JIMENEZ01.11.200025CR FlamengoBRA178
Ecuador20SturmNilson DavidANGULO RAMIREZNilson David ANGULO RAMIREZ19.06.200322Sunderland AFCENG184
Ecuador21MittelfeldAlan StevenFRANCO PALMAAlan Steven FRANCO PALMA21.08.199827Atlético MineiroBRA175
Ecuador22TorwartGonzalo RobertoVALLE BUSTAMANTEGonzalo Roberto VALLE BUSTAMANTE28.02.199630LDU QuitoECU186
Ecuador23MittelfeldMoisés IsaacCAICEDO COROZOMoisés Isaac CAICEDO COROZO02.11.200124Chelsea FCENG178
Ecuador24SturmJeremy AlbertoAREVALO MERAJeremy Alberto AREVALO MERA19.03.200521VfB StuttgartGER182
Ecuador25AbwehrJackson GabrielPOROZO VERNAZAJackson Gabriel POROZO VERNAZA04.08.200025Club TijuanaMEX192
Ecuador26AbwehrYaimar AbelMEDINA ORTIZYaimar Abel MEDINA ORTIZ05.11.200421KRC GenkBEL173
Elfenbeinküste1TorwartYahiaFOFANAYahia FOFANA21.08.200025Çaykur RizesporTUR194
Elfenbeinküste2AbwehrOusmaneDIOMANDEOusmane DIOMANDE04.12.200322Sporting CPPOR190
Elfenbeinküste3AbwehrN'clomande GhislainKONANN'clomande Ghislain KONAN27.12.199530Gil Vicente FCPOR176
Elfenbeinküste4MittelfeldJean MichaelSERIJean Michael SERI19.07.199134NK MariborSVN168
Elfenbeinküste5AbwehrWilfried StephaneSINGOWilfried Stephane SINGO25.12.200025Galatasaray SKTUR182
Elfenbeinküste6MittelfeldSeko MohamedFOFANASeko Mohamed FOFANA07.05.199531FC PortoPOR185
Elfenbeinküste7AbwehrKouakou Odilon DorgelessKOSSOUNOUKouakou Odilon Dorgeless KOSSOUNOU04.01.200125Atalanta BergamoITA191
Elfenbeinküste8MittelfeldFranck YannickKESSIEFranck Yannick KESSIE19.12.199629Al Ahli FCKSA183
Elfenbeinküste9SturmAnge-Yoan LaurentBONNYAnge-Yoan Laurent BONNY25.10.200322FC Internazionale MilanoITA189
Elfenbeinküste10SturmSimonADINGRASimon ADINGRA01.01.200224AS MonacoFRA175
Elfenbeinküste11SturmYanDIOMANDEYan DIOMANDE14.11.200619RB LeipzigGER180
Elfenbeinküste12SturmSepe Elye DelmasWAHISepe Elye Delmas WAHI02.01.200323OGC NiceFRA181
Elfenbeinküste13AbwehrChristopher Tea DomoraudOPERIChristopher Tea Domoraud OPERI29.04.199729Başakşehir FKTUR183
Elfenbeinküste14SturmOumarDIAKITEOumar DIAKITE20.12.200322Cercle BruggeBEL182
Elfenbeinküste15SturmAmadDIALLOAmad DIALLO11.07.200223Manchester United FCENG173
Elfenbeinküste16TorwartMohamedKONEMohamed KONE07.03.200224Sporting CharleroiBEL186
Elfenbeinküste17AbwehrGuela Maho-LewisDOUEGuela Maho-Lewis DOUE17.10.200223RC StrasbourgFRA187
Elfenbeinküste18MittelfeldIbrahimSANGAREIbrahim SANGARE02.12.199728Nottingham Forest FCENG191
Elfenbeinküste19SturmNicolasPEPENicolas PEPE29.05.199531Villarreal CFESP183
Elfenbeinküste20AbwehrBadobre Emmanuel Elysee DjedjeAGBADOUBadobre Emmanuel Elysee Djedje AGBADOU17.06.199728Beşiktaş JKTUR185
Elfenbeinküste21AbwehrObite EvanNDICKAObite Evan NDICKA20.08.199926AS RomaITA192
Elfenbeinküste22SturmEvann Ludovic VidjannagniGUESSANDEvann Ludovic Vidjannagni GUESSAND01.07.200124Crystal Palace FCENG188
Elfenbeinküste23TorwartAlban-MarcLAFONTAlban-Marc LAFONT23.01.199927Panathinaikos FCGRE196
Elfenbeinküste24SturmBazoumanaTOUREBazoumana TOURE02.03.200620TSG HoffenheimGER178
Elfenbeinküste25MittelfeldParfaitGUIAGONParfait GUIAGON22.02.200125Sporting CharleroiBEL165
Elfenbeinküste26MittelfeldChrist Ravynel InaoOULAIChrist Ravynel Inao OULAI06.04.200620TrabzonsporTUR173
England1TorwartJordan LeePICKFORDJordan Lee PICKFORD07.03.199432Everton FCENG185
England2AbwehrEzri NgoyoKONSAEzri Ngoyo KONSA23.10.199728Aston Villa FCENG180
England3AbwehrNicoO'REILLYNico O'REILLY21.03.200521Manchester City FCENG177
England4MittelfeldDeclanRICEDeclan RICE14.01.199927Arsenal FCENG185
England5AbwehrJohnSTONESJohn STONES28.05.199432Manchester City FCENG188
England6AbwehrAddji Keaninkin Marc-IsrealGUEHIAddji Keaninkin Marc-Isreal GUEHI13.07.200025Manchester City FCENG183
England7SturmBukayo AyoyinkaSAKABukayo Ayoyinka SAKA05.09.200124Arsenal FCENG178
England8MittelfeldElliot JuniorANDERSONElliot Junior ANDERSON06.11.200223Nottingham Forest FCENG179
England9SturmHarry EdwardKANEHarry Edward KANE28.07.199332FC Bayern MünchenGER190
England10MittelfeldJude Victor WilliamBELLINGHAMJude Victor William BELLINGHAM29.06.200322Real Madrid C. F.ESP183
England11SturmMarcusRASHFORDMarcus RASHFORD31.10.199728FC BarcelonaESP180
England12AbwehrValentino FranciscoLIVRAMENTOValentino Francisco LIVRAMENTO12.11.200223Newcastle United FCENG182
England13TorwartDean BradleyHENDERSONDean Bradley HENDERSON12.03.199729Crystal Palace FCENG188
England14MittelfeldJordan BrianHENDERSONJordan Brian HENDERSON17.06.199035Brentford FCENG183
England15AbwehrDaniel JohnsonBURNDaniel Johnson BURN09.05.199234Newcastle United FCENG201
England16MittelfeldKobbie BoatengMAINOOKobbie Boateng MAINOO19.04.200521Manchester United FCENG183
England17MittelfeldMorgan ElliotROGERSMorgan Elliot ROGERS26.07.200223Aston Villa FCENG187
England18SturmAnthony MichaelGORDONAnthony Michael GORDON24.02.200125Newcastle United FCENG182
England19SturmOliver George ArthurWATKINSOliver George Arthur WATKINS30.12.199530Aston Villa FCENG180
England20SturmChukwunonso Azuka TristanMADUEKEChukwunonso Azuka Tristan MADUEKE10.03.200224Arsenal FCENG182
England21MittelfeldEberechi OluchiEZEEberechi Oluchi EZE29.06.199827Arsenal FCENG178
England22SturmIvan Benjamin ElijahTONEYIvan Benjamin Elijah TONEY16.03.199630Al Ahli FCKSA185
England23TorwartJames HarringtonTRAFFORDJames Harrington TRAFFORD10.10.200223Manchester City FCENG197
England24AbwehrReece LewisJAMESReece Lewis JAMES08.12.199926Chelsea FCENG180
England25AbwehrDiop Tehuti Djed-HotepSPENCEDiop Tehuti Djed-Hotep SPENCE09.08.200025Tottenham Hotspur FCENG184
England26AbwehrJarell AmorinQUANSAHJarell Amorin QUANSAH29.01.200323Bayer LeverkusenGER190
Frankreich1TorwartBrice LauricheSAMBABrice Lauriche SAMBA25.04.199432Stade Rennais FCFRA187
Frankreich2AbwehrMalo ArthurGUSTOMalo Arthur GUSTO19.05.200323Chelsea FCENG179
Frankreich3AbwehrLucasDIGNELucas DIGNE20.07.199332Aston Villa FCENG178
Frankreich4AbwehrDayotchanculle OswaldUPAMECANODayotchanculle Oswald UPAMECANO27.10.199827FC Bayern MünchenGER186
Frankreich5AbwehrJules OlivierKOUNDEJules Olivier KOUNDE12.11.199827FC BarcelonaESP178
Frankreich6MittelfeldKouadio Emmanuel BorisKONEKouadio Emmanuel Boris KONE17.05.200125AS RomaITA185
Frankreich7SturmMasour OusmaneDEMBELEMasour Ousmane DEMBELE15.05.199729Paris Saint-GermainFRA179
Frankreich8MittelfeldAurélien DjaniTCHOUAMENIAurélien Djani TCHOUAMENI27.01.200026Real Madrid C. F.ESP188
Frankreich9SturmMarcus LilianTHURAM-ULIENMarcus Lilian THURAM-ULIEN06.08.199728FC Internazionale MilanoITA192
Frankreich10SturmKylianMBAPPE LOTTINKylian MBAPPE LOTTIN20.12.199827Real Madrid C. F.ESP180
Frankreich11SturmMichael AkpovieOLISEMichael Akpovie OLISE12.12.200124FC Bayern MünchenGER184
Frankreich12SturmBradley Jean-Manuel Essolisa ABARCOLABradley Jean-Manuel Essolisa A BARCOLA02.09.200223Paris Saint-GermainFRA187
Frankreich13MittelfeldN'goloKANTEN'golo KANTE29.03.199135Fenerbahçe SKTUR171
Frankreich14MittelfeldAdrien Thibault MarieRABIOTAdrien Thibault Marie RABIOT03.04.199531AC MilanITA191
Frankreich15AbwehrIbrahimaKONATÉIbrahima KONATÉ25.05.199927Liverpool FCENG194
Frankreich16TorwartMike PetersonMAIGNANMike Peterson MAIGNAN03.07.199530AC MilanITA191
Frankreich17AbwehrWilliam Alain André GabrielSALIBAWilliam Alain André Gabriel SALIBA24.03.200125Arsenal FCENG192
Frankreich18MittelfeldWarren Marie Jean-PierreZAÏRE-EMERYWarren Marie Jean-Pierre ZAÏRE-EMERY08.03.200620Paris Saint-GermainFRA176
Frankreich19AbwehrThéo Bernard FrançoisHERNANDEZThéo Bernard François HERNANDEZ06.10.199728Al Hilal SCKSA184
Frankreich20SturmDésiré Nonka-MahoDOUEDésiré Nonka-Maho DOUE03.06.200521Paris Saint-GermainFRA182
Frankreich21AbwehrLucas Francois BernardHERNANDEZLucas Francois Bernard HERNANDEZ14.02.199630Paris Saint-GermainFRA184
Frankreich22SturmJean-PhilippeMATETAJean-Philippe MATETA28.06.199728Crystal Palace FCENG192
Frankreich23TorwartRobin François PhilippeRISSERRobin François Philippe RISSER02.12.200421RC LensFRA193
Frankreich24MittelfeldMathis RayanCHERKIMathis Rayan CHERKI17.08.200322Manchester City FCENG180
Frankreich25MittelfeldMaghnesAKLIOUCHEMaghnes AKLIOUCHE25.02.200224AS MonacoFRA183
Frankreich26AbwehrMaxence GuyLACROIXMaxence Guy LACROIX06.04.200026Crystal Palace FCENG192
Ghana1TorwartLawrence AtiZIGILawrence Ati ZIGI29.11.199629FC St. GallenSUI188
Ghana2AbwehrAliduSEIDUAlidu SEIDU04.06.200026Stade Rennais FCFRA173
Ghana3MittelfeldCaleb MarfoYIRENKYICaleb Marfo YIRENKYI15.01.200620FC NordsjællandDEN182
Ghana4AbwehrJonas AdjeiADJETEYJonas Adjei ADJETEY13.12.200322VfL WolfsburgGER188
Ghana5MittelfeldThomas TeyePARTEYThomas Teye PARTEY13.06.199332Villarreal CFESP185
Ghana6AbwehrAbdul MuminSULEMANAbdul Mumin SULEMAN06.06.199828Rayo VallecanoESP188
Ghana7SturmAbdul FatawuISSAHAKUAbdul Fatawu ISSAHAKU08.03.200422Leicester City FCENG177
Ghana8MittelfeldKwasiSIBOKwasi SIBO24.06.199827Real OviedoESP183
Ghana9SturmJordan PierreAYEWJordan Pierre AYEW11.09.199134Leicester City FCENG182
Ghana10SturmSolomon Brandon Michael ClarkeTHOMAS-ASANTESolomon Brandon Michael Clarke THOMAS-ASANTE29.12.199827Coventry City FCENG182
Ghana11MittelfeldAntoine SerlomSEMENYOAntoine Serlom SEMENYO07.01.200026Manchester City FCENG185
Ghana12TorwartJoseph TettehANANGJoseph Tetteh ANANG08.06.200026St Patrick's Athletic FCIRL190
Ghana13SturmChristopher BonsuBAAHChristopher Bonsu BAAH14.12.200421Al Qadsiah FCKSA172
Ghana14AbwehrGideonMENSAHGideon MENSAH18.07.199827AJ AuxerreFRA178
Ghana15MittelfeldElishaOWUSUElisha OWUSU07.11.199728AJ AuxerreFRA182
Ghana16TorwartBenjaminASAREBenjamin ASARE13.07.199233Hearts Of Oak SCGHA188
Ghana17AbwehrAbdul RahamanBABAAbdul Rahaman BABA02.07.199431PAOK SalonikiGRE179
Ghana18AbwehrJeromeOPOKUJerome OPOKU14.10.199827Başakşehir FKTUR197
Ghana19SturmInakiWILLIAMS ARTHUERInaki WILLIAMS ARTHUER15.06.199431Athletic ClubESP186
Ghana20MittelfeldAugustineBOAKYEAugustine BOAKYE03.11.200025AS Saint-EtienneFRA178
Ghana21AbwehrKojo PeprahOPPONGKojo Peprah OPPONG04.06.200422OGC NiceFRA185
Ghana22SturmKamal DeenSULEMANAKamal Deen SULEMANA15.02.200224Atalanta BergamoITA174
Ghana23AbwehrDerrickLUCKASSENDerrick LUCKASSEN03.07.199530Pafos FCCYP188
Ghana24SturmErnest NuamahAPPIAHErnest Nuamah APPIAH01.11.200322Olympique LyonnaisFRA178
Ghana25SturmPrince KwabenaADUPrince Kwabena ADU23.09.200322FC Viktoria PlzeňCZE179
Ghana26AbwehrMarvin ElomSENAYAMarvin Elom SENAYA28.01.200125AJ AuxerreFRA181
Haiti1TorwartJohnyPLACIDEJohny PLACIDE29.01.198838SC BastiaFRA181
Haiti2AbwehrCarlens Jean Fedlaire RubyARCUSCarlens Jean Fedlaire Ruby ARCUS28.06.199629Angers SCOFRA180
Haiti3AbwehrKeetoTHERMONCYKeeto THERMONCY29.03.200620BSC Young BoysSUI179
Haiti4AbwehrRicardoADERicardo ADE21.05.199036LDU QuitoECU190
Haiti5AbwehrHannes Piterson DDELCROIXHannes Piterson D DELCROIX28.02.199927FC LuganoSUI183
Haiti6MittelfeldCarl FredSAINTECarl Fred SAINTE09.08.200223El Paso Locomotive FCUSA182
Haiti7SturmDerrick BurckleyETIENNE JRDerrick Burckley ETIENNE JR25.11.199629Toronto FCCAN178
Haiti8AbwehrMartin Yves Roberns DidierEXPERIENCEMartin Yves Roberns Didier EXPERIENCE09.03.199927AS NancyFRA178
Haiti9SturmDuckensNAZONDuckens NAZON07.04.199432Esteghlal Tehran FCIRN181
Haiti10MittelfeldJean RicnerBELLEGARDEJean Ricner BELLEGARDE27.06.199827Wolverhampton Wanderers FCENG170
Haiti11SturmDon LouiciusDEEDSONDon Louicius DEEDSON11.02.200125FC DallasUSA178
Haiti12TorwartAlexandre JrPIERREAlexandre Jr PIERRE25.02.200125FC Sochaux-MontbéliardFRA190
Haiti13AbwehrMarkhusLACROIXMarkhus LACROIX14.10.199332Colorado Springs Switchbacks FCUSA175
Haiti14MittelfeldLevertonPIERRELeverton PIERRE09.03.199828FC VizelaPOR181
Haiti15SturmRuben FritznerPROVIDENCERuben Fritzner PROVIDENCE07.07.200124Almere City FCNED178
Haiti16SturmLenny Alvin PicoJOSEPHLenny Alvin Pico JOSEPH12.10.200025Ferencvárosi TCHUN182
Haiti17MittelfeldDanleyJEAN JACQUESDanley JEAN JACQUES20.05.200026Philadelphia UnionUSA182
Haiti18SturmWilsonISIDORWilson ISIDOR27.08.200025Sunderland AFCENG184
Haiti19SturmYassin EnzoFORTUNEYassin Enzo FORTUNE30.01.199927FC VizelaPOR186
Haiti20SturmFrantzdyPIERROTFrantzdy PIERROT29.03.199531Çaykur RizesporTUR194
Haiti21SturmJosue JeremieCASIMIRJosue Jeremie CASIMIR24.09.200124AJ AuxerreFRA178
Haiti22AbwehrJean-KévinDUVERNEJean-Kévin DUVERNE12.07.199728KAA GentBEL184
Haiti23TorwartJosueDUVERGERJosue DUVERGER27.04.200026FC Cosmos KoblenzGER187
Haiti24AbwehrWilguens Raphael PolynicePAUGAINWilguens Raphael Polynice PAUGAIN24.08.200124SV Zulte WaregemBEL180
Haiti25MittelfeldDominique CelidorSIMONDominique Celidor SIMON29.07.200025FC Tatran PrešovSVK178
Haiti26MittelfeldOlivier WoodenskyPIERREOlivier Woodensky PIERRE30.12.200421Violette ACHAI177
Irak1TorwartFahad Talib RaheemRAHEEMFahad Talib Raheem RAHEEM21.10.199431Al Talaba SCIRQ192
Irak2AbwehrRebin Ghareeb SolakaADHAMATRebin Ghareeb Solaka ADHAMAT12.04.199234Port FCTHA193
Irak3AbwehrHussein Haydar HusseinALIHussein Haydar Hussein ALI01.03.200224Pogoń SzczecinPOL182
Irak4AbwehrZaid Tahseen Abd ZaidHANTOOSHZaid Tahseen Abd Zaid HANTOOSH29.01.200125Pakhtakor Tashkent FKUZB187
Irak5AbwehrAkam Hashim RahmanRAHMANAkam Hashim Rahman RAHMAN16.08.199827Al Zawra'a SCIRQ184
Irak6AbwehrMunaf Younus HashimAL-TEKREETIMunaf Younus Hashim AL-TEKREETI16.11.199629Al Shorta SCIRQ184
Irak7MittelfeldYoussef Wali FaeqAMYNYoussef Wali Faeq AMYN21.08.200322AEK Larnaca FCCYP172
Irak8MittelfeldIbrahim Bayesh KamilAL-KAABAWIIbrahim Bayesh Kamil AL-KAABAWI01.05.200026Al Dhafra SCCUAE180
Irak9SturmAli Ibrahim KarimALZUBAIDIAli Ibrahim Karim ALZUBAIDI01.03.200224Luton Town FCENG187
Irak10SturmMohanad Ali KadhimAL-SHAMMARIMohanad Ali Kadhim AL-SHAMMARI20.06.200025Dibba FCUAE183
Irak11SturmAhmed Ihab AhmedAHMEDAhmed Ihab Ahmed AHMED12.07.200322Nashville SCUSA183
Irak12TorwartJalal Hasan HachimHACHIMJalal Hasan Hachim HACHIM18.05.199135Al Zawra'a SCIRQ188
Irak13SturmAli Yousif HashimNAJATEEAli Yousif Hashim NAJATEE19.01.199630Al Talaba SCIRQ180
Irak14MittelfeldZidane Aamar IqbalIQBALZidane Aamar Iqbal IQBAL27.04.200323FC UtrechtNED183
Irak15AbwehrAhmed Yahya MhmoodAL-HAJJAJAhmed Yahya Mhmood AL-HAJJAJ01.07.199530Al Shorta SCIRQ187
Irak16MittelfeldAmir Fouad AboudAL-AMMARIAmir Fouad Aboud AL-AMMARI27.07.199728KS CracoviaPOL180
Irak17SturmAli Jasim ElaibiAL-TAMEEMIAli Jasim Elaibi AL-TAMEEMI20.01.200422Al Najmah SCKSA178
Irak18SturmAymen Hussein GhadhbanGHADHBANAymen Hussein Ghadhban GHADHBAN22.03.199630Al Karma SCIRQ190
Irak19MittelfeldKevin Enkido Yakob WilliamWILLIAMKevin Enkido Yakob William WILLIAM10.10.200025Aarhus GFDEN180
Irak20MittelfeldAimar Hazar AnwarSHERAimar Hazar Anwar SHER20.12.200223Sarpsborg 08 FFNOR180
Irak21SturmMarko Jabbar HusseinHUSSEINMarko Jabbar Hussein HUSSEIN16.03.200422Venezia FCITA185
Irak22TorwartAhmed Basil FadhilAL-FADHLIAhmed Basil Fadhil AL-FADHLI19.08.199629Al Shorta SCIRQ184
Irak23AbwehrMerchas Ghazi SalihSALIHMerchas Ghazi Salih SALIH07.12.199926FC Viktoria PlzeňCZE173
Irak24MittelfeldZaid Ismael KhaleelAL-DULAIMIZaid Ismael Khaleel AL-DULAIMI03.01.200224Al Talaba SCIRQ185
Irak25AbwehrMustafa Saadoon AbboodAL KORJIMustafa Saadoon Abbood AL KORJI25.05.200125Al Shorta SCIRQ181
Irak26AbwehrFrans Dhia JirjisHADDADFrans Dhia Jirjis HADDAD14.07.199332Persib BandungIDN182
Iran1TorwartAli RezaSAFARBEIRANVANDAli Reza SAFARBEIRANVAND21.09.199233Tractor Sazi Tabriz FCIRN195
Iran2AbwehrSalehHARDANI KHERADSaleh HARDANI KHERAD26.12.199827Esteghlal Tehran FCIRN176
Iran3AbwehrEhsanHAJI SAFIEhsan HAJI SAFI25.02.199036Sepahan SCIRN178
Iran4AbwehrShojaeKHALILZADEHShojae KHALILZADEH14.05.198937Tractor Sazi Tabriz FCIRN183
Iran5AbwehrMiladMOHAMMADIKESHMARZIMilad MOHAMMADIKESHMARZI29.09.199332Persepolis FCIRN175
Iran6MittelfeldSaeidEZATOLAHI AFAGHSaeid EZATOLAHI AFAGH01.10.199629Shabab Al Ahli ClubUAE189
Iran7MittelfeldAlirezaJAHANBAKHSH JIRANDEHAlireza JAHANBAKHSH JIRANDEH11.08.199332FCV Dender EHBEL180
Iran8MittelfeldMohammadMOHEBBIMohammad MOHEBBI20.12.199827FC RostovRUS187
Iran9SturmMehdiTAREMIMehdi TAREMI18.07.199233Olympiacos FCGRE187
Iran10SturmMehdiGHAYEDIMehdi GHAYEDI05.12.199827Al Nasr SCUAE166
Iran11SturmAliALIPOURGHARAAli ALIPOURGHARA11.11.199530Persepolis FCIRN181
Iran12TorwartSeyedpayamNIAZMANDSeyedpayam NIAZMAND06.04.199531Persepolis FCIRN193
Iran13AbwehrMohammadhosseinKANANI ZADEGANMohammadhossein KANANI ZADEGAN23.03.199432Persepolis FCIRN188
Iran14MittelfeldSeyed SamanGHODDOOSSeyed Saman GHODDOOS06.09.199332Al Ittihad Kalba SCCUAE176
Iran15MittelfeldRoozbehCHESHMIRoozbeh CHESHMI24.07.199332Esteghlal Tehran FCIRN192
Iran16MittelfeldMahdiTORABIMahdi TORABI10.09.199431Tractor Sazi Tabriz FCIRN185
Iran17AbwehrAryaYOUSEFIArya YOUSEFI22.04.200224Sepahan SCIRN181
Iran18SturmAmirhosseinHOSSEINZADEHTAZEHGHESHLAGHAmirhossein HOSSEINZADEHTAZEHGHESHLAGH30.10.200025Tractor Sazi Tabriz FCIRN178
Iran19AbwehrAliNEMATIAli NEMATI08.02.199630Foolad Khuzestan FCIRN182
Iran20SturmShahriyarMOGHANLOOShahriyar MOGHANLOO21.12.199431Al Ittihad Kalba SCCUAE189
Iran21MittelfeldMohammadGHORBANIMohammad GHORBANI07.10.200124Al Wahda SCUAE190
Iran22TorwartSeyedhosseinHOSSEINISeyedhossein HOSSEINI30.06.199233Sepahan SCIRN189
Iran23AbwehrRaminREZAEIANSEMESKANDIRamin REZAEIANSEMESKANDI21.03.199036Foolad Khuzestan FCIRN184
Iran24SturmDennisDARGAHIDennis DARGAHI09.01.199729Standard LiègeBEL182
Iran25AbwehrDanialIRIDanial IRI26.10.200322Malavan Anzali FCIRN182
Iran26MittelfeldAmirmohammadRAZAGHINIAAmirmohammad RAZAGHINIA11.04.200620Esteghlal Tehran FCIRN187
Japan1TorwartZionSUZUKIZion SUZUKI21.08.200223ParmaITA190
Japan2AbwehrYukinariSUGAWARAYukinari SUGAWARA28.06.200025SV Werder BremenGER179
Japan3AbwehrShogoTANIGUCHIShogo TANIGUCHI15.07.199134Sint-Truiden VVBEL185
Japan4AbwehrKouITAKURAKou ITAKURA27.01.199729AFC AjaxNED188
Japan5AbwehrYutoNAGATOMOYuto NAGATOMO12.09.198639FC TokyoJPN170
Japan6MittelfeldWataruENDOWataru ENDO09.02.199333Liverpool FCENG178
Japan7MittelfeldAoTANAKAAo TANAKA10.09.199827Leeds United FCENG180
Japan8MittelfeldTakefusaKUBOTakefusa KUBO04.06.200125Real SociedadESP173
Japan9SturmKeisukeGOTOKeisuke GOTO03.06.200521Sint-Truiden VVBEL191
Japan10MittelfeldRitsuDOANRitsu DOAN16.06.199827Eintracht FrankfurtGER172
Japan11MittelfeldDaizenMAEDADaizen MAEDA20.10.199728Celtic FCSCO173
Japan12TorwartKeisukeOSAKOKeisuke OSAKO28.07.199926Sanfrecce HiroshimaJPN188
Japan13MittelfeldKeitoNAKAMURAKeito NAKAMURA28.07.200025Stade ReimsFRA180
Japan14MittelfeldJunyaITOJunya ITO09.03.199333KRC GenkBEL177
Japan15MittelfeldDaichiKAMADADaichi KAMADA05.08.199629Crystal Palace FCENG180
Japan16AbwehrTsuyoshiWATANABETsuyoshi WATANABE05.02.199729Feyenoord RotterdamNED184
Japan17MittelfeldYuitoSUZUKIYuito SUZUKI25.10.200124SC FreiburgGER175
Japan18SturmAyaseUEDAAyase UEDA28.08.199827Feyenoord RotterdamNED182
Japan19SturmKokiOGAWAKoki OGAWA08.08.199728NEC NijmegenNED186
Japan20AbwehrAyumuSEKOAyumu SEKO07.06.200026Le Havre ACFRA186
Japan21AbwehrHirokiITOHiroki ITO12.05.199927FC Bayern MünchenGER188
Japan22AbwehrTakehiroTOMIYASUTakehiro TOMIYASU05.11.199827AFC AjaxNED187
Japan23TorwartTomokiHAYAKAWATomoki HAYAKAWA03.03.199927Kashima AntlersJPN187
Japan24MittelfeldKaishuSANOKaishu SANO30.12.2000251. FSV Mainz 05GER176
Japan25AbwehrJunnosukeSUZUKIJunnosuke SUZUKI12.07.200322FC KøbenhavnDEN180
Japan26SturmKentoSHIOGAIKento SHIOGAI26.03.200521VfL WolfsburgGER180
Jordanien1TorwartYazeed Mo'ien HasanABULAILAYazeed Mo'ien Hasan ABULAILA08.01.199333Al Hussein SCJOR188
Jordanien2AbwehrMohammad Ali HasanABUHASHEESHMohammad Ali Hasan ABUHASHEESH09.05.199531Al Karma SCIRQ179
Jordanien3AbwehrAbdallah Mousa MusallamNASIBAbdallah Mousa Musallam NASIB25.02.199432Al Zawra'a SCIRQ184
Jordanien4AbwehrHusam Ali MohammadABUDAHABHusam Ali Mohammad ABUDAHAB13.05.200026Al Faisaly SCJOR186
Jordanien5AbwehrYazan Mousa MahmoudALARABYazan Mousa Mahmoud ALARAB31.01.199630FC SeoulKOR185
Jordanien6MittelfeldAmer Rasem AdelJAMOUSAmer Rasem Adel JAMOUS03.07.200223Al Zawra'a SCIRQ177
Jordanien7SturmMohammad Faisal YousefABU ZRAIQMohammad Faisal Yousef ABU ZRAIQ30.12.199728Raja CasablancaMAR170
Jordanien8MittelfeldNoor Al-Deen Mahmoud AliAL RAWABDEHNoor Al-Deen Mahmoud Ali AL RAWABDEH24.02.199729Selangor FCMAS182
Jordanien9SturmAli Iyad AliOLWANAli Iyad Ali OLWAN26.03.200026Al Sailiya SCQAT182
Jordanien10SturmMousa Mohammad MousaSULEIMANMousa Mohammad Mousa SULEIMAN10.06.199729Stade Rennais FCFRA176
Jordanien11SturmOdeh Burhan ShehadehFAKHOURYOdeh Burhan Shehadeh FAKHOURY22.11.200520Pyramids FCEGY180
Jordanien12TorwartNoureddin Zaid KhaleelBANI ATEYAHNoureddin Zaid Khaleel BANI ATEYAH25.01.199333Al Faisaly SCJOR179
Jordanien13SturmMahmoud Nayef AhmadALMARDIMahmoud Nayef Ahmad ALMARDI06.10.199332Al Hussein SCJOR173
Jordanien14MittelfeldRaja'ei Ayed FadelHASANRaja'ei Ayed Fadel HASAN25.07.199332Al Hussein SCJOR175
Jordanien15MittelfeldIbrahim Mohammad SamiSA'DEHIbrahim Mohammad Sami SA'DEH27.04.200026Al Karma SCIRQ175
Jordanien16AbwehrMohammad Majed JamilABUALNADIMohammad Majed Jamil ABUALNADI08.02.200125Selangor FCMAS185
Jordanien17AbwehrSaleem Amer SaleemOBAIDSaleem Amer Saleem OBAID17.01.199234Al Hussein SCJOR187
Jordanien18SturmIbrahim Mohammad AbdallahSABRAIbrahim Mohammad Abdallah SABRA01.02.200620NK Lokomotiva ZagrebCRO184
Jordanien19AbwehrSa'ed Ahmad SalamehALROSANSa'ed Ahmad Salameh ALROSAN01.02.199729Al Hussein SCJOR186
Jordanien20MittelfeldMohannad Mahmoud SalehABU TAHAMohannad Mahmoud Saleh ABU TAHA02.02.200323Al-Quwa Al-JawiyaIRQ173
Jordanien21MittelfeldNizar Mahmoud AhmedAL-RASHDANNizar Mahmoud Ahmed AL-RASHDAN23.03.199927Qatar SCQAT183
Jordanien22TorwartAbdallah Ra'ed MahmoudALFAKHORIAbdallah Ra'ed Mahmoud ALFAKHORI22.01.200026Al Wahdat SCJOR190
Jordanien23AbwehrEhsan Manel FarhanHADDADEhsan Manel Farhan HADDAD05.02.199432Al Hussein SCJOR174
Jordanien24SturmAli Ahmad AliAZAIZEHAli Ahmad Ali AZAIZEH13.04.200422Al Shabab FCKSA178
Jordanien25MittelfeldMohammad Ratib MohammadALDAOUDMohammad Ratib Mohammad ALDAOUD12.04.199234Al Wahdat SCJOR185
Jordanien26AbwehrAnas Said GhaziBADAWIAnas Said Ghazi BADAWI13.09.199728Al Faisaly SCJOR174
Kanada1TorwartDayne TristanST. CLAIRDayne Tristan ST. CLAIR09.05.199729Inter Miami CFUSA191
Kanada2AbwehrAlistair WilliamJOHNSTONAlistair William JOHNSTON08.10.199827Celtic FCSCO180
Kanada3AbwehrAlfie CharlesJONESAlfie Charles JONES07.10.199728Middlesbrough FCENG191
Kanada4AbwehrLucROLLET DE FOUGEROLLESLuc ROLLET DE FOUGEROLLES12.10.200520FCV Dender EHBEL183
Kanada5AbwehrJoel RobertWATERMANJoel Robert WATERMAN24.01.199630Chicago Fire FCUSA185
Kanada6MittelfeldMathieuCHOINIÈREMathieu CHOINIÈRE07.02.199927LAFCUSA173
Kanada7MittelfeldStephenANTUNES EUSTÁQUIOStephen ANTUNES EUSTÁQUIO21.12.199629LAFCUSA175
Kanada8MittelfeldIsmael Kenneth JordanKONÉIsmael Kenneth Jordan KONÉ16.06.200223US SassuoloITA188
Kanada9SturmCyle ChristopherLARINCyle Christopher LARIN17.04.199531Southampton FCENG188
Kanada10SturmJonathan ChristianDAVIDJonathan Christian DAVID14.01.200026Juventus FCITA175
Kanada11MittelfeldLiam AlanMILLARLiam Alan MILLAR27.09.199926Hull City FCENG176
Kanada12SturmTanitoluwa OluwatimilehinOLUWASEYITanitoluwa Oluwatimilehin OLUWASEYI15.05.200026Villarreal CFESP187
Kanada13AbwehrDerek AustinCORNELIUSDerek Austin CORNELIUS25.11.199728Rangers FCSCO186
Kanada14MittelfeldJacob EverettSHAFFELBURGJacob Everett SHAFFELBURG26.11.199926LAFCUSA181
Kanada15AbwehrMoïse BombitoLUMPUNGUMoïse Bombito LUMPUNGU30.03.200026OGC NiceFRA190
Kanada16TorwartMaximeCRÉPEAUMaxime CRÉPEAU11.05.199432Orlando City SCUSA185
Kanada17SturmTajon TrevorBUCHANANTajon Trevor BUCHANAN08.02.199927Villarreal CFESP183
Kanada18TorwartOwen OlamidayoGOODMANOwen Olamidayo GOODMAN27.11.200322BarnsleyENG193
Kanada19AbwehrAlphonso BoyleDAVIESAlphonso Boyle DAVIES02.11.200025FC Bayern MünchenGER183
Kanada20SturmAliAHMEDAli AHMED10.10.200025Norwich City FCENG180
Kanada21MittelfeldJonathanOSORIOJonathan OSORIO12.06.199233Toronto FCCAN175
Kanada22AbwehrRichmond MamahLARYEARichmond Mamah LARYEA07.01.199531Toronto FCCAN175
Kanada23AbwehrNiko KristianSIGURNiko Kristian SIGUR09.09.200322HNK Hajduk SplitCRO178
Kanada24SturmPromise Oluwatobi EmmanuelDAVIDPromise Oluwatobi Emmanuel DAVID03.07.200124Royale Union Saint-GilloiseBEL195
Kanada25MittelfeldNathan-DylanSALIBANathan-Dylan SALIBA07.02.200422RSC AnderlechtBEL174
Kanada26MittelfeldMarceloFLORESMarcelo FLORES01.10.200322Tigres UANLMEX164
Kap Verde1TorwartJosimar JoséÉVORA DIASJosimar José ÉVORA DIAS03.06.198640GD ChavesPOR189
Kap Verde2AbwehrIaniqueDOS SANTOS TAVARESIanique DOS SANTOS TAVARES20.05.198838SCU TorreensePOR178
Kap Verde3AbwehrEdilson AlbertoMONTEIRO SANCHES BORGESEdilson Alberto MONTEIRO SANCHES BORGES17.01.199531Al Bataeh ClubUAE185
Kap Verde4AbwehrRoberto CarlosLOPESRoberto Carlos LOPES17.06.199233Shamrock Rovers FCIRL186
Kap Verde5AbwehrLogan EvansCOSTALogan Evans COSTA01.04.200125Villarreal CFESP190
Kap Verde6MittelfeldKevin LeniniGONÇALVES PEREIRA DE PINAKevin Lenini GONÇALVES PEREIRA DE PINA27.01.199729FC KrasnodarRUS177
Kap Verde7MittelfeldJovane EduardoBORGES CABRALJovane Eduardo BORGES CABRAL14.06.199827CF Estrela Da AmadoraPOR174
Kap Verde8MittelfeldJoão PauloMOREIRA FERNANDESJoão Paulo MOREIRA FERNANDES26.05.199828FC FCSBROU180
Kap Verde9SturmGilsonBENCHIMOL TAVARESGilson BENCHIMOL TAVARES29.12.200124FC Akron TolyattiRUS187
Kap Verde10MittelfeldJamiro GregoryMONTEIRO ALVARENGAJamiro Gregory MONTEIRO ALVARENGA23.11.199332PEC ZwolleNED175
Kap Verde11MittelfeldGarryMENDES RODRIGUESGarry MENDES RODRIGUES27.11.199035Apollon LimassolCYP173
Kap Verde12TorwartMárcio SalomãoBRAZÃO DA ROSAMárcio Salomão BRAZÃO DA ROSA23.02.199729PFC MontanaBUL186
Kap Verde13AbwehrSidnyLOPES CABRALSidny LOPES CABRAL18.09.200223SL BenficaPOR176
Kap Verde14MittelfeldDeroyD'ENCARNAÇÃO DUARTEDeroy D'ENCARNAÇÃO DUARTE04.07.199926PFC Ludogorets RazgradBUL177
Kap Verde15MittelfeldLaros MichaelD'ENCARNAÇÃO DUARTELaros Michael D'ENCARNAÇÃO DUARTE28.02.199729Puskás Akadémia FCHUN180
Kap Verde16MittelfeldJairSEMEDO MONTEIROJair SEMEDO MONTEIRO29.12.199530SC FarensePOR176
Kap Verde17MittelfeldWilly JohnsonSEMEDO AFONSOWilly Johnson SEMEDO AFONSO27.04.199432AC OmoniaCYP185
Kap Verde18MittelfeldTelmo EmanuelGOMES ARCANJOTelmo Emanuel GOMES ARCANJO21.06.200124Vitória SCPOR180
Kap Verde19SturmDailonROCHA LIVRAMENTODailon ROCHA LIVRAMENTO04.05.200125Casa Pia ACPOR185
Kap Verde20SturmRyan IsaacDA GRACA MENDESRyan Isaac DA GRACA MENDES08.01.199036Iğdır FKTUR178
Kap Verde21MittelfeldNuno MiguelDA COSTA JOIANuno Miguel DA COSTA JOIA10.02.199135Başakşehir FKTUR182
Kap Verde22AbwehrStevenMOREIRASteven MOREIRA13.08.199431Columbus CrewUSA178
Kap Verde23TorwartCarlos JoaquimANTUNES DOS SANTOSCarlos Joaquim ANTUNES DOS SANTOS24.08.200025San Diego FCUSA189
Kap Verde24AbwehrWagner FabricioCARDOSO DE PINAWagner Fabricio CARDOSO DE PINA03.11.200223TrabzonsporTUR180
Kap Verde25AbwehrKelvinSPENCER PIRESKelvin SPENCER PIRES05.06.200026SJKFIN193
Kap Verde26MittelfeldHélio SandroOLIVEIRA ALVES VARELAHélio Sandro OLIVEIRA ALVES VARELA03.05.200224Maccabi Tel-Aviv FCISR176
Katar1TorwartMahmoud Ibrahim MABUNADAMahmoud Ibrahim M ABUNADA05.02.200026Al Rayyan SCQAT185
Katar2AbwehrPedro Miguel D DCORREIAPedro Miguel D D CORREIA06.08.199035Al Sadd SCQAT180
Katar3AbwehrLucas MichelMENDESLucas Michel MENDES03.07.199035Al Wakrah SCQAT179
Katar4AbwehrGueyeSEYDINAISSALAYEGueye SEYDINAISSALAYE22.12.199728Al Arabi SCQAT178
Katar5AbwehrJassem Gaber EABDULSALLAMJassem Gaber E ABDULSALLAM20.02.200224Al Rayyan SCQAT181
Katar6MittelfeldAbdelaziz Hatim AMOHAMEDAbdelaziz Hatim A MOHAMED01.01.199036Al Rayyan SCQAT179
Katar7SturmAhmed Alaaeldin B MABDELMOTAALAhmed Alaaeldin B M ABDELMOTAAL31.01.199333Al Rayyan SCQAT179
Katar8SturmEdmilson Junior PDASILVAEdmilson Junior P DASILVA19.08.199431Al Duhail SCQAT180
Katar9SturmMohammedMUNTARIMohammed MUNTARI20.12.199332Al Gharafa SCQAT192
Katar10SturmHasan Khalid HALHAYDOSHasan Khalid H ALHAYDOS11.12.199035Al Sadd SCQAT174
Katar11SturmAkram Hassan A YAFIFAkram Hassan A Y AFIF18.11.199629Al Sadd SCQAT176
Katar12MittelfeldKarimBOUDIAFKarim BOUDIAF16.09.199035Al Duhail SCQAT190
Katar13AbwehrAyoub MohamedALOUIAyoub Mohamed ALOUI11.03.200521Al Gharafa SCQAT181
Katar14AbwehrHomam Elamin MAHMEDHomam Elamin M AHMED25.08.199926Cultural LeonesaESP188
Katar15SturmYusuf AbdurisagYUSUFYusuf Abdurisag YUSUF06.08.199926Al Wakrah SCQAT171
Katar16AbwehrBoualemKHOUKHIBoualem KHOUKHI09.07.199035Al Sadd SCQAT185
Katar17MittelfeldAhmed Mohamed H KALGANEHIAhmed Mohamed H K ALGANEHI22.09.200025Al Gharafa SCQAT175
Katar18AbwehrSultan Hussain M HAL-BRAKESultan Hussain M H AL-BRAKE07.04.199630Al Duhail SCQAT178
Katar19SturmAlmoez Ali Zainelabdeen MABDULLAAlmoez Ali Zainelabdeen M ABDULLA19.08.199629Al Duhail SCQAT180
Katar20MittelfeldAhmed Fathy MABDOULLAAhmed Fathy M ABDOULLA25.01.199333Al Arabi SCQAT171
Katar21TorwartSalah Zakaria M MHASSANSalah Zakaria M M HASSAN24.04.199927Al Duhail SCQAT186
Katar22TorwartMeshaal Aissa MBARSHAMMeshaal Aissa M BARSHAM14.02.199828Al Sadd SCQAT180
Katar23MittelfeldAssim Omer AMADIBOAssim Omer A MADIBO22.10.199629Al Wakrah SCQAT168
Katar24SturmTahsin MohammadJAMSHIDTahsin Mohammad JAMSHID16.06.200619Al Duhail SCQAT166
Katar25AbwehrAlhashmi Alhussein AMOHIALDINAlhashmi Alhussein A MOHIALDIN15.08.200322Al Arabi SCQAT182
Katar26SturmMohamed NaceurMANAIMohamed Naceur MANAI25.10.200223Al Shamal SCQAT180
Kolumbien1TorwartDavidOSPINA RAMIREZDavid OSPINA RAMIREZ31.08.198837Atlético NacionalCOL183
Kolumbien2AbwehrDanielMUÑOZ MEJIADaniel MUÑOZ MEJIA26.05.199630Crystal Palace FCENG180
Kolumbien3AbwehrJhon JanerLUCUMI BONILLAJhon Janer LUCUMI BONILLA26.06.199827Bologna FCITA187
Kolumbien4AbwehrSantiagoARIAS NARANJOSantiago ARIAS NARANJO13.01.199234CA IndependienteARG177
Kolumbien5MittelfeldKevin DuvanCASTAÑO GILKevin Duvan CASTAÑO GIL29.09.200025CA River PlateARG179
Kolumbien6MittelfeldRichardRÍOS MONTOYARichard RÍOS MONTOYA02.06.200026SL BenficaPOR185
Kolumbien7SturmLuis FernandoDÍAZ MARULANDALuis Fernando DÍAZ MARULANDA13.01.199729FC Bayern MünchenGER179
Kolumbien8MittelfeldJorge AndresCARRASCAL GUARDOJorge Andres CARRASCAL GUARDO25.05.199828CR FlamengoBRA180
Kolumbien9SturmJhon AndrésCÓRDOBA COPETEJhon Andrés CÓRDOBA COPETE11.05.199333FC KrasnodarRUS186
Kolumbien10MittelfeldJames DavidRODRÍGUEZ RUBIOJames David RODRÍGUEZ RUBIO12.07.199134Minnesota United FCUSA181
Kolumbien11MittelfeldJhon AdolfoARIAS ANDRADEJhon Adolfo ARIAS ANDRADE21.09.199728SE PalmeirasBRA168
Kolumbien12TorwartCamilo AndresVARGAS GILCamilo Andres VARGAS GIL09.03.198937Atlas FCMEX183
Kolumbien13AbwehrYerry FernandoMINA GONZALEZYerry Fernando MINA GONZALEZ23.09.199431CagliariITA195
Kolumbien14AbwehrGustavo AdolfoPUERTA MOLANOGustavo Adolfo PUERTA MOLANO23.07.200322Racing SantanderESP173
Kolumbien15MittelfeldJuan CamiloPORTILLA OROZCOJuan Camilo PORTILLA OROZCO12.09.199827Athletico ParanaenseBRA181
Kolumbien16MittelfeldJefferson AndrésLERMA SOLISJefferson Andrés LERMA SOLIS25.10.199431Crystal Palace FCENG180
Kolumbien17AbwehrJohan AndrésMOJICA PALACIOJohan Andrés MOJICA PALACIO21.08.199233RCD MallorcaESP184
Kolumbien18AbwehrWiller EmilioDITTA PEREZWiller Emilio DITTA PEREZ23.01.199828CF Cruz AzulMEX179
Kolumbien19SturmJuan CamiloHERNANDEZ SUAREZJuan Camilo HERNANDEZ SUAREZ20.04.199927Real BetisESP176
Kolumbien20MittelfeldJuan FernandoQUINTERO PANIAGUAJuan Fernando QUINTERO PANIAGUA18.01.199333CA River PlateARG167
Kolumbien21SturmJaminton LeandroCAMPAZJaminton Leandro CAMPAZ24.05.200026CA Rosario CentralARG166
Kolumbien22AbwehrDeiverMACHADO MENADeiver MACHADO MENA02.09.199332FC NantesFRA173
Kolumbien23AbwehrDavinsonSÁNCHEZ MINADavinson SÁNCHEZ MINA12.06.199629Galatasaray SKTUR188
Kolumbien24TorwartÁlvaro DavidMONTERO PERALESÁlvaro David MONTERO PERALES29.03.199531CA Vélez SarsfieldARG201
Kolumbien25SturmLuis JavierSUÁREZ CHARRISLuis Javier SUÁREZ CHARRIS02.12.199728Sporting CPPOR179
Kolumbien26SturmCarlos AndrésGÓMEZ HINESTROZACarlos Andrés GÓMEZ HINESTROZA12.09.200223CR Vasco Da GamaBRA170
Kroatien1TorwartDominikLIVAKOVIĆDominik LIVAKOVIĆ09.01.199531GNK Dinamo ZagrebCRO188
Kroatien2AbwehrJosipSTANIŠIĆJosip STANIŠIĆ02.04.200026FC Bayern MünchenGER186
Kroatien3AbwehrMarinPONGRAČIĆMarin PONGRAČIĆ11.09.199728ACF FiorentinaITA193
Kroatien4AbwehrJoškoGVARDIOLJoško GVARDIOL23.01.200224Manchester City FCENG185
Kroatien5AbwehrDujeĆALETA-CARDuje ĆALETA-CAR17.09.199629Real SociedadESP193
Kroatien6AbwehrJosipŠUTALOJosip ŠUTALO28.02.200026AFC AjaxNED185
Kroatien7MittelfeldNikolaMORONikola MORO12.03.199828Bologna FCITA183
Kroatien8MittelfeldMateoKOVAČIĆMateo KOVAČIĆ06.05.199432Manchester City FCENG178
Kroatien9SturmAndrejKRAMARIĆAndrej KRAMARIĆ19.06.199134TSG HoffenheimGER177
Kroatien10MittelfeldLukaMODRIĆLuka MODRIĆ09.09.198540AC MilanITA172
Kroatien11SturmAnteBUDIMIRAnte BUDIMIR22.07.199134CA OsasunaESP190
Kroatien12TorwartIvorPANDURIvor PANDUR25.03.200026Hull City FCENG187
Kroatien13MittelfeldNikolaVLAŠIĆNikola VLAŠIĆ04.10.199728Torino FCITA179
Kroatien14SturmIvanPERIŠIĆIvan PERIŠIĆ02.02.198937PSV EindhovenNED186
Kroatien15MittelfeldMarioPAŠALIĆMario PAŠALIĆ09.02.199531Atalanta BergamoITA188
Kroatien16MittelfeldMartinBATURINAMartin BATURINA16.02.200323ComoITA172
Kroatien17MittelfeldPetarSUČIĆPetar SUČIĆ25.10.200322FC Internazionale MilanoITA183
Kroatien18AbwehrKristijanJAKIĆKristijan JAKIĆ14.05.199729FC AugsburgGER181
Kroatien19MittelfeldToniFRUKToni FRUK09.03.200125HNK RijekaCRO177
Kroatien20SturmIgorMATANOVIĆIgor MATANOVIĆ31.03.200323SC FreiburgGER194
Kroatien21MittelfeldLukaSUČIĆLuka SUČIĆ08.09.200223Real SociedadESP185
Kroatien22AbwehrLukaVUŠKOVIĆLuka VUŠKOVIĆ24.02.200719Hamburger SVGER193
Kroatien23TorwartDominikKOTARSKIDominik KOTARSKI10.02.200026FC KøbenhavnDEN190
Kroatien24SturmMarcoPAŠALIĆMarco PAŠALIĆ14.09.200025Orlando City SCUSA177
Kroatien25AbwehrMartinERLIĆMartin ERLIĆ24.01.199828FC MidtjyllandDEN192
Kroatien26SturmPetarMUSAPetar MUSA04.03.199828FC DallasUSA190
Marokko1TorwartYassineBOUNOUYassine BOUNOU05.04.199135Al Hilal SCKSA192
Marokko2AbwehrAchrafHAKIMI MOUHAchraf HAKIMI MOUH04.11.199827Paris Saint-GermainFRA180
Marokko3AbwehrNoussairMAZRAOUINoussair MAZRAOUI14.11.199728Manchester United FCENG183
Marokko4MittelfeldSofyanAMRABATSofyan AMRABAT21.08.199629Real BetisESP185
Marokko5AbwehrNayefAGUERDNayef AGUERD30.03.199630Olympique MarseilleFRA190
Marokko6MittelfeldAyyoubBOUADDIAyyoub BOUADDI02.10.200718Lille OSCFRA185
Marokko7MittelfeldChemsdineTALBIChemsdine TALBI09.05.200521Sunderland AFCENG175
Marokko8MittelfeldAzz-EddineOUNAHIAzz-Eddine OUNAHI19.04.200026Girona FCESP182
Marokko9SturmSoufianeRAHIMISoufiane RAHIMI02.06.199630Al Ain FCUAE180
Marokko10SturmBrahimABDELKADER DÍAZBrahim ABDELKADER DÍAZ03.08.199926Real Madrid C. F.ESP170
Marokko11MittelfeldIsmaelSAIBARIIsmael SAIBARI28.01.200125PSV EindhovenNED185
Marokko12TorwartMonirEL KAJOUIMonir EL KAJOUI10.05.198937RS BerkaneMAR190
Marokko13AbwehrZakariaEL OUAHDIZakaria EL OUAHDI31.12.200124KRC GenkBEL171
Marokko14AbwehrIssa Laye Lucas JeanDIOPIssa Laye Lucas Jean DIOP09.01.199729Fulham FCENG194
Marokko15MittelfeldSamirEL MOURABETSamir EL MOURABET06.10.200520RC StrasbourgFRA187
Marokko16MittelfeldGessime Ben Youssef MustaphaYASSINEGessime Ben Youssef Mustapha YASSINE22.11.200520RC StrasbourgFRA172
Marokko17SturmAbdessamadEZZALZOULIAbdessamad EZZALZOULI17.12.200124Real BetisESP177
Marokko18AbwehrChadiRIADChadi RIAD17.06.200322Crystal Palace FCENG186
Marokko19AbwehrYoussefBELAMMARIYoussef BELAMMARI20.09.199827Al Ahly FCEGY175
Marokko20SturmAyoubEL KAABIAyoub EL KAABI25.06.199332Olympiacos FCGRE182
Marokko21SturmAyoubAMAIMOUNIAyoub AMAIMOUNI30.11.200421Eintracht FrankfurtGER179
Marokko22TorwartAhmed RedaTAGNAOUTIAhmed Reda TAGNAOUTI05.04.199630ASFARMAR194
Marokko23MittelfeldBilalEL KHANNOUSSBilal EL KHANNOUSS10.05.200422VfB StuttgartGER180
Marokko24MittelfeldNeil YoniEL AYNAOUINeil Yoni EL AYNAOUI02.07.200124AS RomaITA185
Marokko25AbwehrRedouaneHALHALRedouane HALHAL05.03.200323KV MechelenBEL189
Marokko26AbwehrAnassSALAH EDDINEAnass SALAH EDDINE18.01.200224PSV EindhovenNED181
Mexiko1TorwartJosé RaúlRANGEL AGUILARJosé Raúl RANGEL AGUILAR25.02.200026CD GuadalajaraMEX190
Mexiko2AbwehrJorge EduardoSÁNCHEZ RAMOSJorge Eduardo SÁNCHEZ RAMOS10.12.199728PAOK SalonikiGRE176
Mexiko3AbwehrCésar JasibMONTES CASTROCésar Jasib MONTES CASTRO24.02.199729FC Lokomotiv MoscowRUS191
Mexiko4AbwehrEdson OmarÁLVAREZ VELÁZQUEZEdson Omar ÁLVAREZ VELÁZQUEZ24.10.199728Fenerbahçe SKTUR180
Mexiko5AbwehrJohan FelipeVÁSQUEZ IBARRAJohan Felipe VÁSQUEZ IBARRA22.10.199827Genoa CFCITA182
Mexiko6MittelfeldErik AntonioLIRA MÉNDEZErik Antonio LIRA MÉNDEZ08.05.200026CF Cruz AzulMEX172
Mexiko7MittelfeldLuis FranciscoROMO BARRÓNLuis Francisco ROMO BARRÓN05.06.199531CD GuadalajaraMEX183
Mexiko8MittelfeldÁlvaroFIDALGO FERNÁNDEZÁlvaro FIDALGO FERNÁNDEZ09.04.199729Real BetisESP175
Mexiko9SturmRaúl AlonsoJIMÉNEZ RODRÍGUEZRaúl Alonso JIMÉNEZ RODRÍGUEZ05.05.199135Fulham FCENG188
Mexiko10SturmErnesto AlexisVEGA ROJASErnesto Alexis VEGA ROJAS25.11.199728Deportivo Toluca FCMEX175
Mexiko11SturmSantiago TomásGIMENEZSantiago Tomás GIMENEZ18.04.200125AC MilanITA180
Mexiko12TorwartCarlosACEVEDO LÓPEZCarlos ACEVEDO LÓPEZ19.04.199630Club Santos LagunaMEX185
Mexiko13TorwartFrancisco GuillermoOCHOA MAGAÑAFrancisco Guillermo OCHOA MAGAÑA13.07.198540AEL LimassolCYP185
Mexiko14SturmArmandoGONZÁLEZ ALBAArmando GONZÁLEZ ALBA20.04.200323CD GuadalajaraMEX182
Mexiko15AbwehrIsraelREYES ROMEROIsrael REYES ROMERO23.05.200026Club AméricaMEX181
Mexiko16SturmJulián AndrésQUIÑONES QUIÑONESJulián Andrés QUIÑONES QUIÑONES24.03.199729Al Qadsiah FCKSA177
Mexiko17MittelfeldOrbelínPINEDA ALVARADOOrbelín PINEDA ALVARADO24.03.199630AEK AthensGRE169
Mexiko18MittelfeldObed GomézVARGASObed Goméz VARGAS05.08.200520Atlético De MadridESP175
Mexiko19MittelfeldGilberto RafaelMORA ZAMBRANOGilberto Rafael MORA ZAMBRANO14.10.200817Club TijuanaMEX175
Mexiko20AbwehrMateoCHÁVEZ GARCÍAMateo CHÁVEZ GARCÍA12.05.200422AZ AlkmaarNED178
Mexiko21SturmCésar SaúlHUERTA VALERACésar Saúl HUERTA VALERA03.12.200025RSC AnderlechtBEL171
Mexiko22SturmGuillermoMARTÍNEZ AYALAGuillermo MARTÍNEZ AYALA15.03.199531Pumas UNAMMEX191
Mexiko23AbwehrJesús DanielGALLARDO VASCONCELOSJesús Daniel GALLARDO VASCONCELOS15.08.199431Deportivo Toluca FCMEX174
Mexiko24MittelfeldLuis GerardoCHÁVEZ MAGALLÓNLuis Gerardo CHÁVEZ MAGALLÓN15.01.199630FC Dynamo MoscowRUS178
Mexiko25SturmRoberto CarlosALVARADO HERNÁNDEZRoberto Carlos ALVARADO HERNÁNDEZ07.09.199827CD GuadalajaraMEX176
Mexiko26MittelfeldBrianGUTIÉRREZBrian GUTIÉRREZ17.06.200322CD GuadalajaraMEX178
Neuseeland1TorwartMaxime TeremoanaCROCOMBEMaxime Teremoana CROCOMBE12.08.199332Millwall FCENG190
Neuseeland2AbwehrTimothy JohnPAYNETimothy John PAYNE10.01.199432Wellington Phoenix FCNZL179
Neuseeland3AbwehrFrancisDE VRIESFrancis DE VRIES28.11.199431Auckland FCNZL181
Neuseeland4AbwehrTyler GrantBINDONTyler Grant BINDON27.01.200521Sheffield United FCENG190
Neuseeland5AbwehrMichael JosephBOXALLMichael Joseph BOXALL18.08.198837Minnesota United FCUSA191
Neuseeland6MittelfeldJoe Zen RobertBELLJoe Zen Robert BELL27.04.199927Viking StavangerNOR182
Neuseeland7MittelfeldMatthew Jimmy DavidGARBETTMatthew Jimmy David GARBETT13.04.200224Peterborough United FCENG192
Neuseeland8MittelfeldMarko Seufatu NikolaSTAMENICMarko Seufatu Nikola STAMENIC19.02.200224Swansea City AFCWAL188
Neuseeland9SturmChristopher GrantWOODChristopher Grant WOOD07.12.199134Nottingham Forest FCENG191
Neuseeland10MittelfeldSarpreetSINGHSarpreet SINGH20.02.199927Wellington Phoenix FCNZL180
Neuseeland11MittelfeldElijah HenryJUSTElijah Henry JUST01.05.200026Motherwell FCSCO176
Neuseeland12TorwartAlexander NoahPAULSENAlexander Noah PAULSEN04.07.200223Lechia GdańskPOL193
Neuseeland13AbwehrLiberato GianpaoloCACACELiberato Gianpaolo CACACE27.09.200025Wrexham AFCWAL182
Neuseeland14MittelfeldAlex ArthurRUFERAlex Arthur RUFER12.06.199629Wellington Phoenix FCNZL180
Neuseeland15AbwehrNando ZenPIJNAKERNando Zen PIJNAKER25.02.199927Auckland FCNZL185
Neuseeland16AbwehrFinnSURMANFinn SURMAN23.09.200322Portland TimbersUSA190
Neuseeland17SturmKostaBARBAROUSESKosta BARBAROUSES19.02.199036WS Wanderers FCAUS171
Neuseeland18SturmBenjamin PeterWAINEBenjamin Peter WAINE11.06.200125Port Vale FCENG185
Neuseeland19MittelfeldBenjamin CraigOLDBenjamin Craig OLD13.08.200223AS Saint-EtienneFRA173
Neuseeland20MittelfeldCallum WilliamMCCOWATTCallum William MCCOWATT30.04.199927Silkeborg IFDEN180
Neuseeland21SturmJesse CarmichaelRANDALLJesse Carmichael RANDALL19.08.200223Auckland FCNZL176
Neuseeland22TorwartMichael CornelisWOUDMichael Cornelis WOUD16.01.199927Auckland FCNZL196
Neuseeland23MittelfeldRyan JaredTHOMASRyan Jared THOMAS20.12.199431PEC ZwolleNED176
Neuseeland24AbwehrCallan RennieELLIOTCallan Rennie ELLIOT07.07.199926Auckland FCNZL177
Neuseeland25MittelfeldLachlan RyanBAYLISSLachlan Ryan BAYLISS24.07.200223Newcastle United Jets FCAUS178
Neuseeland26AbwehrThomas JeffersonSMITHThomas Jefferson SMITH31.03.199036Braintree Town FCENG188
Niederlande1TorwartBartVERBRUGGENBart VERBRUGGEN18.08.200223Brighton & Hove Albion FCENG193
Niederlande2AbwehrJurriën David NormanTIMBERJurriën David Norman TIMBER17.06.200124Arsenal FCENG179
Niederlande3MittelfeldMarten ElcoDE ROONMarten Elco DE ROON29.03.199135Atalanta BergamoITA186
Niederlande4AbwehrVirgilVAN DIJKVirgil VAN DIJK08.07.199134Liverpool FCENG195
Niederlande5AbwehrNathan BenjaminAKÉNathan Benjamin AKÉ18.02.199531Manchester City FCENG180
Niederlande6AbwehrJan-PaulVAN HECKEJan-Paul VAN HECKE08.06.200026Brighton & Hove Albion FCENG189
Niederlande7MittelfeldJustin DeanKLUIVERTJustin Dean KLUIVERT05.05.199927AFC BournemouthENG173
Niederlande8MittelfeldRyan JiroGRAVENBERCHRyan Jiro GRAVENBERCH16.05.200224Liverpool FCENG190
Niederlande9SturmWout François MariaWEGHORSTWout François Maria WEGHORST07.08.199233AFC AjaxNED197
Niederlande10SturmMemphisDEPAYMemphis DEPAY13.02.199432SC CorinthiansBRA178
Niederlande11SturmCody MathèsGAKPOCody Mathès GAKPO07.05.199927Liverpool FCENG193
Niederlande12AbwehrMats Henrik BerneWIEFFERMats Henrik Berne WIEFFER16.11.199926Brighton & Hove Albion FCENG189
Niederlande13TorwartRobin Gerardus PetrusROEFSRobin Gerardus Petrus ROEFS17.01.200323Sunderland AFCENG193
Niederlande14MittelfeldTijjani Martinus JanREIJNDERSTijjani Martinus Jan REIJNDERS29.07.199827Manchester City FCENG178
Niederlande15AbwehrMickyVAN DE VENMicky VAN DE VEN19.04.200125Tottenham Hotspur FCENG193
Niederlande16MittelfeldGuus BerendTILGuus Berend TIL22.12.199728PSV EindhovenNED188
Niederlande17SturmNoa NoëllLANGNoa Noëll LANG17.06.199926Galatasaray SKTUR176
Niederlande18SturmDonyellMALENDonyell MALEN19.01.199927AS RomaITA178
Niederlande19SturmBrian Ebenezer AdjeiBROBBEYBrian Ebenezer Adjei BROBBEY01.02.200224Sunderland AFCENG181
Niederlande20MittelfeldTeunKOOPMEINERSTeun KOOPMEINERS28.02.199828Juventus FCITA185
Niederlande21MittelfeldFrenkieDE JONGFrenkie DE JONG12.05.199729FC BarcelonaESP181
Niederlande22AbwehrDenzel Justus MorrisDUMFRIESDenzel Justus Morris DUMFRIES18.04.199630FC Internazionale MilanoITA188
Niederlande23TorwartMark Maria HubertusFLEKKENMark Maria Hubertus FLEKKEN13.06.199332Bayer LeverkusenGER195
Niederlande24SturmCrysencio Jilbert Sylverio CirSUMMERVILLECrysencio Jilbert Sylverio Cir SUMMERVILLE30.10.200124West Ham United FCENG172
Niederlande25AbwehrJorrel EvanHATOJorrel Evan HATO07.03.200620Chelsea FCENG182
Niederlande26MittelfeldQuinten Ryan CrispitoTIMBERQuinten Ryan Crispito TIMBER17.06.200124Olympique MarseilleFRA176
Norwegen1TorwartØrjan HaskjoldNYLANDØrjan Haskjold NYLAND10.09.199035Sevilla FCESP192
Norwegen2MittelfeldMortenTHORSBYMorten THORSBY05.05.199630US CremoneseITA188
Norwegen3AbwehrKristoffer Vassbakk KöppAJERKristoffer Vassbakk Köpp AJER17.04.199828Brentford FCENG198
Norwegen4AbwehrLeo SkiriØSTIGÅRDLeo Skiri ØSTIGÅRD28.11.199926Genoa CFCITA183
Norwegen5AbwehrDavid MøllerWOLFEDavid Møller WOLFE23.04.200224Wolverhampton Wanderers FCENG185
Norwegen6MittelfeldPatrickBERGPatrick BERG24.11.199728FK Bodø/GlimtNOR178
Norwegen7SturmAlexanderSØRLOTHAlexander SØRLOTH05.12.199530Atlético De MadridESP196
Norwegen8MittelfeldSander Gard BolinBERGESander Gard Bolin BERGE14.02.199828Fulham FCENG195
Norwegen9SturmErling BrautHAALANDErling Braut HAALAND21.07.200025Manchester City FCENG195
Norwegen10MittelfeldMartínØDEGAARDMartín ØDEGAARD17.12.199827Arsenal FCENG178
Norwegen11SturmJørgen StrandLARSENJørgen Strand LARSEN06.02.200026Crystal Palace FCENG193
Norwegen12TorwartSanderTANGVIKSander TANGVIK29.11.200223Hamburger SVGER193
Norwegen13TorwartEgilSELVIKEgil SELVIK30.07.199728Watford FCENG187
Norwegen14MittelfeldFredrikAURSNESFredrik AURSNES10.12.199530SL BenficaPOR181
Norwegen15AbwehrFredrik AndréBJØRKANFredrik André BJØRKAN21.08.199827FK Bodø/GlimtNOR180
Norwegen16AbwehrMarcus HolmgrenPEDERSENMarcus Holmgren PEDERSEN16.07.200025Torino FCITA184
Norwegen17AbwehrTorbjørn LysakerHEGGEMTorbjørn Lysaker HEGGEM12.01.199927Bologna FCITA192
Norwegen18MittelfeldKristianTHORSTVEDTKristian THORSTVEDT13.03.199927US SassuoloITA189
Norwegen19MittelfeldThelonious GerardAASGAARDThelonious Gerard AASGAARD02.05.200224Rangers FCSCO188
Norwegen20SturmAntonio Eromonsele NordbyNUSAAntonio Eromonsele Nordby NUSA17.04.200521RB LeipzigGER183
Norwegen21MittelfeldAndreas RædergårdSCHJELDERUPAndreas Rædergård SCHJELDERUP01.06.200422SL BenficaPOR177
Norwegen22MittelfeldOscarBOBBOscar BOBB12.07.200322Fulham FCENG177
Norwegen23MittelfeldJens PetterHAUGEJens Petter HAUGE12.10.199926FK Bodø/GlimtNOR184
Norwegen24AbwehrSondre KlingenLANGÅSSondre Klingen LANGÅS02.02.200125Derby County FCENG190
Norwegen25AbwehrHenrik SælebakkeFALCHENERHenrik Sælebakke FALCHENER08.05.200323Viking StavangerNOR194
Norwegen26SturmJulianRYERSONJulian RYERSON17.11.199728Borussia DortmundGER186
Panama1TorwartLuis RicardoMEJÍA CAJARLuis Ricardo MEJÍA CAJAR16.03.199135Club NacionalURU193
Panama2AbwehrCésar RodolfoBLACKMAN CAMARENACésar Rodolfo BLACKMAN CAMARENA02.04.199828ŠK Slovan BratislavaSVK174
Panama3AbwehrJose AngelCÓRDOBA CHAMBERSJose Angel CÓRDOBA CHAMBERS03.06.200125Norwich City FCENG189
Panama4AbwehrFidelESCOBAR MENDIETAFidel ESCOBAR MENDIETA09.01.199531Deportivo SaprissaCRC184
Panama5AbwehrEdgardo IssacFARIÑA WYNTEREdgardo Issac FARIÑA WYNTER19.10.200124FC Pari Nizhny NovgorodRUS195
Panama6MittelfeldCristian JesusMARTÍNEZCristian Jesus MARTÍNEZ06.02.199729Hapoel Kiryat Shmona FCISR170
Panama7MittelfeldJosé LuisRODRÍGUEZ FRANCISJosé Luis RODRÍGUEZ FRANCIS19.06.199827FC JuárezMEX180
Panama8MittelfeldAdalberto EliecerCARRASQUILLA ALCAZARAdalberto Eliecer CARRASQUILLA ALCAZAR28.11.199827Pumas UNAMMEX171
Panama9SturmTomas AbdielRODRIGUEZ MENATomas Abdiel RODRIGUEZ MENA09.03.199927Deportivo SaprissaCRC183
Panama10MittelfeldIsmaelDÍAZ DE LEONIsmael DÍAZ DE LEON12.05.199729Club LeónMEX184
Panama11MittelfeldÉdgar YoelBÁRCENAS HERRERAÉdgar Yoel BÁRCENAS HERRERA23.10.199332Mazatlán FCMEX175
Panama12TorwartCésar JairSAMUDIO MURILLOCésar Jair SAMUDIO MURILLO23.02.199432CD MarathónHON189
Panama13AbwehrJiovany JavierRAMOS DIAZJiovany Javier RAMOS DIAZ26.01.199729Puerto Cabello CFVEN188
Panama14AbwehrCarlos MiguelHARVEY CESNEROSCarlos Miguel HARVEY CESNEROS03.02.200026Minnesota United FCUSA184
Panama15AbwehrEric JavierDAVIS GRAJALESEric Javier DAVIS GRAJALES31.03.199135CD Plaza AmadorPAN180
Panama16AbwehrAndres AlbertoANDRADE CEDENOAndres Alberto ANDRADE CEDENO16.10.199827LASK LinzAUT187
Panama17SturmJoséFAJARDO NELSONJosé FAJARDO NELSON18.08.199332CD Universidad CatólicaECU184
Panama18SturmCecilio AlfonsoWATERMAN RUIZCecilio Alfonso WATERMAN RUIZ13.04.199135CD Universidad De ConcepciónCHI180
Panama19MittelfeldAlberto AbdielQUINTERO MEDINAAlberto Abdiel QUINTERO MEDINA18.12.198738CD Plaza AmadorPAN165
Panama20MittelfeldAníbal CasisGODOY LEMUSAníbal Casis GODOY LEMUS10.02.199036San Diego FCUSA184
Panama21MittelfeldCésar AugustoYANIS VELASCOCésar Augusto YANIS VELASCO28.01.199630CD CobresalCHI160
Panama22TorwartOrlandoMOSQUERAOrlando MOSQUERA25.12.199431Al Fayha FCKSA191
Panama23AbwehrMichael AmirMURILLO BERMUDEZMichael Amir MURILLO BERMUDEZ11.02.199630Beşiktaş JKTUR185
Panama24SturmAzarias EmmanuelLONDOÑO GONZALEZAzarias Emmanuel LONDOÑO GONZALEZ21.06.200124CD Universidad CatólicaECU185
Panama25AbwehrRoderick AlonsoMILLER MOLINARoderick Alonso MILLER MOLINA03.04.199234Turan TovuzAZE190
Panama26AbwehrJorge AbdielGUTIERREZ CORNEJOJorge Abdiel GUTIERREZ CORNEJO01.09.199827Deportivo La GuairaVEN171
Paraguay1TorwartRoberto JuniorFERNANDEZ TORRESRoberto Junior FERNANDEZ TORRES29.03.198838Cerro PorteñoPAR191
Paraguay2AbwehrVíctor GustavoVELÁZQUEZ RAMOSVíctor Gustavo VELÁZQUEZ RAMOS17.04.199135Cerro PorteñoPAR189
Paraguay3AbwehrOmar FedericoALDERETE FERNÁNDEZOmar Federico ALDERETE FERNÁNDEZ26.12.199629Sunderland AFCENG190
Paraguay4AbwehrJuan JoseCACERESJuan Jose CACERES01.06.200026FC Dynamo MoscowRUS187
Paraguay5AbwehrFabián CornelioBALBUENA GONZÁLEZFabián Cornelio BALBUENA GONZÁLEZ23.08.199134Grêmio FBPABRA188
Paraguay6AbwehrJúnior Osmar IgnacioALONSO MUJICAJúnior Osmar Ignacio ALONSO MUJICA09.02.199333Atlético MineiroBRA184
Paraguay7MittelfeldRamónSOSA ACOSTARamón SOSA ACOSTA31.08.199926SE PalmeirasBRA178
Paraguay8MittelfeldDiego AlexanderGOMEZ AMARILLADiego Alexander GOMEZ AMARILLA27.03.200323Brighton & Hove Albion FCENG183
Paraguay9SturmArnaldo AntonioSANABRIA AYALAArnaldo Antonio SANABRIA AYALA04.03.199630US CremoneseITA180
Paraguay10MittelfeldMiguel AngelALMIRÓN REJALAMiguel Angel ALMIRÓN REJALA10.02.199432Atlanta United FCUSA178
Paraguay11MittelfeldMauricioMAGALHÃES PRADOMauricio MAGALHÃES PRADO22.06.200124SE PalmeirasBRA175
Paraguay12TorwartOrlando DanielGILL NOLDINOrlando Daniel GILL NOLDIN11.06.200026CA San LorenzoARG190
Paraguay13AbwehrJose MariaCANALE DOMINGUEZJose Maria CANALE DOMINGUEZ20.07.199629CA LanúsARG192
Paraguay14MittelfeldAdrián AndrésCUBASAdrián Andrés CUBAS11.05.199630Vancouver Whitecaps FCCAN166
Paraguay15AbwehrGustavo RaulGÓMEZ PORTILLOGustavo Raul GÓMEZ PORTILLO06.05.199333SE PalmeirasBRA179
Paraguay16MittelfeldDamián JosueBOBADILLA BENITEZDamián Josue BOBADILLA BENITEZ11.07.200124São Paulo FCBRA180
Paraguay17SturmAlejandro SebastianROMERO GAMARRAAlejandro Sebastian ROMERO GAMARRA11.01.199531Al Ain FCUAE165
Paraguay18SturmAlex AdrianARCE BARRIOSAlex Adrian ARCE BARRIOS16.06.199530CS Independiente RivadaviaARG188
Paraguay19SturmJulio CesarENCISO ESPINOLAJulio Cesar ENCISO ESPINOLA23.01.200422RC StrasbourgFRA168
Paraguay20MittelfeldBraian OscarOJEDA RODRIGUEZBraian Oscar OJEDA RODRIGUEZ27.06.200025Orlando City SCUSA173
Paraguay21SturmGabrielAVALOS STUMPFSGabriel AVALOS STUMPFS12.10.199035CA IndependienteARG185
Paraguay22TorwartGastón HernánOLVEIRA ECHEVERRIAGastón Hernán OLVEIRA ECHEVERRIA21.04.199333Club OlimpiaPAR191
Paraguay23MittelfeldMatiasGALARZA FONDAMatias GALARZA FONDA11.02.200224Atlanta United FCUSA175
Paraguay24MittelfeldGustavo RubenCABALLERO GONZALEZGustavo Ruben CABALLERO GONZALEZ21.09.200124Portsmouth FCENG189
Paraguay25SturmIsidro MiguelPITTA SALDIVARIsidro Miguel PITTA SALDIVAR14.08.199926Red Bull BragantinoBRA185
Paraguay26AbwehrAlexandroMAIDANA MENDIETAAlexandro MAIDANA MENDIETA26.07.200520CA TalleresARG173
Portugal1TorwartDiogoMEIRELES DA COSTADiogo MEIRELES DA COSTA19.09.199926FC PortoPOR188
Portugal2AbwehrNélsonCABRAL SEMEDONélson CABRAL SEMEDO16.11.199332Fenerbahçe SKTUR179
Portugal3AbwehrRúbenDOS SANTOS GATO ALVES DIASRúben DOS SANTOS GATO ALVES DIAS14.05.199729Manchester City FCENG187
Portugal4AbwehrTomásLEMOS ARAÚJOTomás LEMOS ARAÚJO16.05.200224SL BenficaPOR187
Portugal5AbwehrJosé DiogoDALOT TEIXEIRAJosé Diogo DALOT TEIXEIRA18.03.199927Manchester United FCENG184
Portugal6MittelfeldMatheus LuizNUNESMatheus Luiz NUNES27.08.199827Manchester City FCENG183
Portugal7SturmCristiano RonaldoDOS SANTOS AVEIROCristiano Ronaldo DOS SANTOS AVEIRO05.02.198541Al Nassr FCKSA185
Portugal8MittelfeldBruno MiguelBORGES FERNANDESBruno Miguel BORGES FERNANDES08.09.199431Manchester United FCENG183
Portugal9SturmGonçaloMATIAS RAMOSGonçalo MATIAS RAMOS20.06.200124Paris Saint-GermainFRA185
Portugal10MittelfeldBernardoMOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVABernardo MOTA VEIGA DE CARVALHO E SILVA10.08.199431Manchester City FCENG173
Portugal11SturmJoãoFÉLIX SEQUEIRAJoão FÉLIX SEQUEIRA10.11.199926Al Nassr FCKSA179
Portugal12TorwartJosé PedroMALHEIRO DE SÁJosé Pedro MALHEIRO DE SÁ17.01.199333Wolverhampton Wanderers FCENG192
Portugal13AbwehrRenatoDA PALMA VEIGARenato DA PALMA VEIGA29.07.200322Villarreal CFESP188
Portugal14AbwehrGonçaloBERNARDO INÁCIOGonçalo BERNARDO INÁCIO25.08.200124Sporting CPPOR185
Portugal15MittelfeldJoão PedroGONÇALVES NEVESJoão Pedro GONÇALVES NEVES27.09.200421Paris Saint-GermainFRA171
Portugal16SturmFrancisco AntónioMACHADO MOTA DE CASTRO TRINCÃOFrancisco António MACHADO MOTA DE CASTRO TRINCÃO29.12.199926Sporting CPPOR184
Portugal17SturmRafael AlexandreDA CONCEIÇÃO LEÃORafael Alexandre DA CONCEIÇÃO LEÃO10.06.199927AC MilanITA188
Portugal18SturmPedroLOMBA NETOPedro LOMBA NETO09.03.200026Chelsea FCENG174
Portugal19SturmGonçalo ManuelGANCHINHO GUEDESGonçalo Manuel GANCHINHO GUEDES29.11.199629Real SociedadESP179
Portugal20AbwehrJoão PedroCAVACO CANCELOJoão Pedro CAVACO CANCELO27.05.199432FC BarcelonaESP173
Portugal21MittelfeldRúben DiogoDA SILVA NEVESRúben Diogo DA SILVA NEVES13.03.199729Al Hilal SCKSA183
Portugal22TorwartRui TiagoDANTAS DA SILVARui Tiago DANTAS DA SILVA07.02.199432Sporting CPPOR191
Portugal23MittelfeldVitorMACHADO FERREIRAVitor MACHADO FERREIRA13.02.200026Paris Saint-GermainFRA170
Portugal24AbwehrSamuelDE ALMEIDA COSTASamuel DE ALMEIDA COSTA27.11.200025RCD MallorcaESP185
Portugal25AbwehrNuno AlexandreTAVARES MENDESNuno Alexandre TAVARES MENDES19.06.200223Paris Saint-GermainFRA177
Portugal26SturmFranciscoFERNANDES DA CONCEIÇÃOFrancisco FERNANDES DA CONCEIÇÃO14.12.200223Juventus FCITA166
Saudi-Arabien1TorwartNawaf Dhahi FALAQIDINawaf Dhahi F ALAQIDI10.05.200026Al Nassr FCKSA186
Saudi-Arabien2AbwehrAli Hassan MMAJRASHIAli Hassan M MAJRASHI02.10.199926Al Ahli FCKSA169
Saudi-Arabien3AbwehrAli Mohammed ALAJAMIAli Mohammed A LAJAMI24.04.199630Al Hilal SCKSA177
Saudi-Arabien4AbwehrAbdulelah Ali AALAMRIAbdulelah Ali A ALAMRI15.01.199729Al Nassr FCKSA185
Saudi-Arabien5AbwehrHassan Mohammed OALTAMBAKTIHassan Mohammed O ALTAMBAKTI09.02.199927Al Hilal SCKSA183
Saudi-Arabien6MittelfeldNasser Essa SALDAWSARINasser Essa S ALDAWSARI19.12.199827Al Hilal SCKSA178
Saudi-Arabien7MittelfeldMusab Fahad ZALJUWAYRMusab Fahad Z ALJUWAYR20.06.200322Al Qadsiah FCKSA175
Saudi-Arabien8SturmAiman Yahya YAHMEDAiman Yahya Y AHMED14.05.200125Al Nassr FCKSA173
Saudi-Arabien9SturmFeras Tariq NALBRIKANFeras Tariq N ALBRIKAN14.05.200026Al Ahli FCKSA185
Saudi-Arabien10SturmSalem Mohammed SALDAWSARISalem Mohammed S ALDAWSARI19.08.199134Al Hilal SCKSA173
Saudi-Arabien11SturmSaleh Khalid MALSHEHRISaleh Khalid M ALSHEHRI01.11.199332Al IttihadKSA184
Saudi-Arabien12AbwehrSaud Abdullah SABDULHAMIDSaud Abdullah S ABDULHAMID18.07.199926RC LensFRA172
Saudi-Arabien13AbwehrNawaf Meshari MBU WASHLNawaf Meshari M BU WASHL16.09.199926Al Nassr FCKSA173
Saudi-Arabien14AbwehrHassan Kadish YMAHBUBHassan Kadish Y MAHBUB26.09.199233Al IttihadKSA179
Saudi-Arabien15MittelfeldAbdullah Mohammed HALKHAIBARIAbdullah Mohammed H ALKHAIBARI16.08.199629Al Nassr FCKSA175
Saudi-Arabien16MittelfeldZiyad Mubarak EALJOHANIZiyad Mubarak E ALJOHANI11.11.200124Al Ahli FCKSA180
Saudi-Arabien17SturmKhalid Essa MALGHANNAMKhalid Essa M ALGHANNAM08.11.200025Al Ettifaq FCKSA171
Saudi-Arabien18MittelfeldAla Mohsen AALHAJJIAla Mohsen A ALHAJJI03.12.199530Neom SCKSA178
Saudi-Arabien19SturmAbdullah Abdulrahman AALHAMDDANAbdullah Abdulrahman A ALHAMDDAN13.09.199926Al Nassr FCKSA186
Saudi-Arabien20SturmSultan Ahmed MMANDASHSultan Ahmed M MANDASH17.10.199431Al Hilal SCKSA172
Saudi-Arabien21TorwartMohammed Khalil IALOWAISMohammed Khalil I ALOWAIS10.10.199134Al Ula Saudi FCKSA185
Saudi-Arabien22TorwartAhmed Ali HALKASSARAhmed Ali H ALKASSAR08.05.199135Al Qadsiah FCKSA178
Saudi-Arabien23MittelfeldMohamed Ibrahim AKANNOMohamed Ibrahim A KANNO22.09.199431Al Hilal SCKSA191
Saudi-Arabien24AbwehrMoteb Saad SALHARBIMoteb Saad S ALHARBI20.02.200026Al Hilal SCKSA177
Saudi-Arabien25AbwehrJehad Abdullatif ATHIKRIJehad Abdullatif A THIKRI21.07.200124Al Qadsiah FCKSA184
Saudi-Arabien26AbwehrMohammed Waheeb SABU ALSHAMATMohammed Waheeb S ABU ALSHAMAT11.08.200223Al Qadsiah FCKSA170
Schottland1TorwartAngus Fraser JamesGUNNAngus Fraser James GUNN22.01.199630Nottingham Forest FCENG196
Schottland2AbwehrAaron BuchananHICKEYAaron Buchanan HICKEY10.06.200224Brentford FCENG185
Schottland3AbwehrAndrew HenryROBERTSONAndrew Henry ROBERTSON11.03.199432Liverpool FCENG178
Schottland4MittelfeldScott FrancisMCTOMINAYScott Francis MCTOMINAY08.12.199629SSC NapoliITA193
Schottland5AbwehrGrant CampbellHANLEYGrant Campbell HANLEY20.11.199134Hibernian FCSCO188
Schottland6AbwehrKieranTIERNEYKieran TIERNEY05.06.199729Celtic FCSCO180
Schottland7MittelfeldJohnMCGINNJohn MCGINN18.10.199431Aston Villa FCENG178
Schottland8MittelfeldTyler RobertFLETCHERTyler Robert FLETCHER19.03.200719Manchester United FCENG183
Schottland9SturmLyndon JohnDYKESLyndon John DYKES07.10.199530Charlton Athletic FCENG188
Schottland10SturmChe Sac Everton FredADAMSChe Sac Everton Fred ADAMS13.07.199629Torino FCITA175
Schottland11MittelfeldRyanCHRISTIERyan CHRISTIE22.02.199531AFC BournemouthENG178
Schottland12TorwartLiam PatrickKELLYLiam Patrick KELLY23.01.199630Rangers FCSCO184
Schottland13AbwehrJack WilliamHENDRYJack William HENDRY07.05.199531Al Ettifaq FCKSA192
Schottland14SturmRoss CameronSTEWARTRoss Cameron STEWART11.07.199629Southampton FCENG188
Schottland15AbwehrJohn FrancisSOUTTARJohn Francis SOUTTAR25.09.199629Rangers FCSCO186
Schottland16AbwehrDominic JohnHYAMDominic John HYAM20.12.199530Wrexham AFCWAL188
Schottland17SturmBen GannonDOAKBen Gannon DOAK11.11.200520AFC BournemouthENG173
Schottland18SturmGeorge David EricHIRSTGeorge David Eric HIRST15.02.199927Ipswich Town FCENG191
Schottland19MittelfeldLewisFERGUSONLewis FERGUSON24.08.199926Bologna FCITA181
Schottland20SturmLawrenceSHANKLANDLawrence SHANKLAND10.08.199530Heart Of Midlothian FCSCO185
Schottland21TorwartCraig SinclairGORDONCraig Sinclair GORDON31.12.198243Heart Of Midlothian FCSCO193
Schottland22AbwehrNathan KennethPATTERSONNathan Kenneth PATTERSON16.10.200124Everton FCENG183
Schottland23MittelfeldKennethMCLEANKenneth MCLEAN08.01.199234Norwich City FCENG183
Schottland24AbwehrAnthonyRALSTONAnthony RALSTON16.11.199827Celtic FCSCO178
Schottland25SturmFindlay KennethCURTISFindlay Kenneth CURTIS09.06.200620Kilmarnock FCSCO180
Schottland26AbwehrScott FraserMCKENNAScott Fraser MCKENNA12.11.199629GNK Dinamo ZagrebCRO189
Schweden1TorwartJacob MikaelWIDELL ZETTERSTRÖMJacob Mikael WIDELL ZETTERSTRÖM11.07.199827Derby County FCENG197
Schweden2AbwehrGustaf JohanLAGERBIELKEGustaf Johan LAGERBIELKE10.04.200026SC BragaPOR193
Schweden3AbwehrVictor JörgenNILSSON LINDELÖFVictor Jörgen NILSSON LINDELÖF17.07.199431Aston Villa FCENG187
Schweden4AbwehrIsak Malcolm KwakuHIENIsak Malcolm Kwaku HIEN13.01.199927Atalanta BergamoITA191
Schweden5AbwehrGabriel JohanGUDMUNDSSONGabriel Johan GUDMUNDSSON29.04.199927Leeds United FCENG181
Schweden6AbwehrHerman NilsJOHANSSONHerman Nils JOHANSSON16.10.199728FC DallasUSA190
Schweden7MittelfeldLucas Erik HolgerBERGVALLLucas Erik Holger BERGVALL02.02.200620Tottenham Hotspur FCENG187
Schweden8AbwehrDaniel JonathanSVENSSONDaniel Jonathan SVENSSON12.02.200224Borussia DortmundGER183
Schweden9SturmAlexanderISAKAlexander ISAK21.09.199926Liverpool FCENG190
Schweden10MittelfeldErik BenjaminNYGRENErik Benjamin NYGREN08.07.200124Celtic FCSCO187
Schweden11SturmAnthony David JuniorELANGAAnthony David Junior ELANGA27.04.200224Newcastle United FCENG178
Schweden12TorwartTobias ViktorJOHANSSONTobias Viktor JOHANSSON14.09.199827Stoke City FCENG187
Schweden13MittelfeldKenSEMAKen SEMA30.09.199332Pafos FCCYP180
Schweden14AbwehrHjalmarEKDALHjalmar EKDAL21.10.199827Burnley FCENG187
Schweden15AbwehrCarl Anders TheodorSTARFELTCarl Anders Theodor STARFELT01.06.199531RC Celta VigoESP185
Schweden16MittelfeldJesper KeweKARLSTRÖMJesper Kewe KARLSTRÖM21.06.199530UdineseITA182
Schweden17SturmViktor EinarGYÖKERESViktor Einar GYÖKERES04.06.199828Arsenal FCENG189
Schweden18MittelfeldYasinAYARIYasin AYARI06.10.200322Brighton & Hove Albion FCENG172
Schweden19MittelfeldMattias OlofSVANBERGMattias Olof SVANBERG05.01.199927VfL WolfsburgGER186
Schweden20AbwehrEric AndersSMITHEric Anders SMITH08.01.199729FC St. PauliGER192
Schweden21AbwehrAlexander OlofBERNHARDSSONAlexander Olof BERNHARDSSON08.09.199827Holstein KielGER184
Schweden22MittelfeldBesfortZENELIBesfort ZENELI21.11.200223Royale Union Saint-GilloiseBEL187
Schweden23TorwartBo KristofferNORDFELDTBo Kristoffer NORDFELDT23.06.198936AIK StockholmSWE190
Schweden24AbwehrElliot KarlSTROUDElliot Karl STROUD22.06.200223Mjällby AIFSWE185
Schweden25SturmHåkan GustafNILSSONHåkan Gustaf NILSSON23.05.199729Club BruggeBEL197
Schweden26SturmTaha AbdiALITaha Abdi ALI01.07.199827Malmö FFSWE174
Schweiz1TorwartGregorKOBELGregor KOBEL06.12.199728Borussia DortmundGER196
Schweiz2AbwehrMiro Max MariaMUHEIMMiro Max Maria MUHEIM24.03.199828Hamburger SVGER182
Schweiz3AbwehrSilvan DominicWIDMERSilvan Dominic WIDMER05.03.1993331. FSV Mainz 05GER183
Schweiz4AbwehrNicoELVEDINico ELVEDI30.09.199629Borussia MönchengladbachGER189
Schweiz5AbwehrManuel ObafemiAKANJIManuel Obafemi AKANJI19.07.199530FC Internazionale MilanoITA188
Schweiz6MittelfeldDenis LemiZAKARIA LAKO LADODenis Lemi ZAKARIA LAKO LADO20.11.199629AS MonacoFRA189
Schweiz7SturmBreel DonaldEMBOLOBreel Donald EMBOLO14.02.199729Stade Rennais FCFRA184
Schweiz8MittelfeldRemo MarcoFREULERRemo Marco FREULER15.04.199234Bologna FCITA181
Schweiz9MittelfeldJohan KulaMANZAMBIJohan Kula MANZAMBI14.10.200520SC FreiburgGER182
Schweiz10MittelfeldGranitXHAKAGranit XHAKA27.09.199233Sunderland AFCENG183
Schweiz11SturmDanNDOYEDan NDOYE25.10.200025Nottingham Forest FCENG184
Schweiz12TorwartYvon LandryMVOGO NGANOMAYvon Landry MVOGO NGANOMA06.06.199432FC LorientFRA190
Schweiz13AbwehrRicardo IvanRODRIGUEZ ARAYARicardo Ivan RODRIGUEZ ARAYA25.08.199233Real BetisESP182
Schweiz14MittelfeldArdonJASHARIArdon JASHARI30.07.200223AC MilanITA181
Schweiz15MittelfeldMohameth Djibril IbrahimaSOWMohameth Djibril Ibrahima SOW06.02.199729Sevilla FCESP183
Schweiz16SturmChristian AndreasFASSNACHTChristian Andreas FASSNACHT11.11.199332BSC Young BoysSUI185
Schweiz17SturmRuben EstephanVARGAS MARITNEZRuben Estephan VARGAS MARITNEZ05.08.199827Sevilla FCESP179
Schweiz18AbwehrEray ErvinCÖMERTEray Ervin CÖMERT04.02.199828Valencia CFESP183
Schweiz19SturmNoah ArinzechukwuOKAFORNoah Arinzechukwu OKAFOR24.05.200026Leeds United FCENG185
Schweiz20MittelfeldMichelAEBISCHERMichel AEBISCHER06.01.199729Pisa SCITA183
Schweiz21TorwartMarvinKELLERMarvin KELLER03.07.200223BSC Young BoysSUI189
Schweiz22MittelfeldFabianRIEDERFabian RIEDER16.02.200224FC AugsburgGER181
Schweiz23SturmMohamed ZekiAMDOUNIMohamed Zeki AMDOUNI04.12.200025Burnley FCENG183
Schweiz24AbwehrAurèle FlorianAMENDAAurèle Florian AMENDA31.07.200322Eintracht FrankfurtGER194
Schweiz25AbwehrLuca AntonyJAQUEZLuca Antony JAQUEZ02.06.200323VfB StuttgartGER187
Schweiz26SturmCedric JanITTENCedric Jan ITTEN27.12.199629Fortuna DüsseldorfGER190
Senegal1TorwartYehvann Djibril VictorDIOUFYehvann Djibril Victor DIOUF16.11.199926OGC NiceFRA188
Senegal2AbwehrMamadouSARRMamadou SARR29.08.200520Chelsea FCENG194
Senegal3AbwehrKalidouKOULIBALYKalidou KOULIBALY20.06.199134Al Hilal SCKSA186
Senegal4AbwehrAbdoulayeSECKAbdoulaye SECK04.06.199234Maccabi Haifa FCISR192
Senegal5MittelfeldIdrissa GanaGUEYEIdrissa Gana GUEYE26.09.198936Everton FCENG174
Senegal6MittelfeldIsmaila PatheCISSIsmaila Pathe CISS16.03.199432Rayo VallecanoESP186
Senegal7SturmAssaneDIAOAssane DIAO07.09.200520ComoITA185
Senegal8MittelfeldLamineCAMARALamine CAMARA01.01.200422AS MonacoFRA174
Senegal9SturmCheikh Ahmadou Bamba MbackeDIENGCheikh Ahmadou Bamba Mbacke DIENG23.03.200026FC LorientFRA178
Senegal10SturmSadioMANÉSadio MANÉ10.04.199234Al Nassr FCKSA175
Senegal11SturmNicolasJACKSONNicolas JACKSON20.06.200124FC Bayern MünchenGER187
Senegal12SturmPape CherifNDIAYEPape Cherif NDIAYE23.01.199630SamsunsporTUR190
Senegal13SturmIliman Cheikh BaroyNDIAYEIliman Cheikh Baroy NDIAYE06.03.200026Everton FCENG180
Senegal14AbwehrIsmail JoshuaJAKOBSIsmail Joshua JAKOBS17.08.199926Galatasaray SKTUR184
Senegal15AbwehrKrépinDIATTAKrépin DIATTA25.02.199927AS MonacoFRA173
Senegal16TorwartEdouard OsoqueMENDYEdouard Osoque MENDY01.03.199234Al Ahli FCKSA194
Senegal17MittelfeldPape MatarSARRPape Matar SARR14.09.200223Tottenham Hotspur FCENG185
Senegal18SturmIsmailaSARRIsmaila SARR25.02.199828Crystal Palace FCENG185
Senegal19AbwehrMoussaNIAKHATÉMoussa NIAKHATÉ08.03.199630Olympique LyonnaisFRA190
Senegal20SturmIbrahimMBAYEIbrahim MBAYE24.01.200818Paris Saint-GermainFRA175
Senegal21MittelfeldMouhamadou Habib MbackeDIARRAMouhamadou Habib Mbacke DIARRA03.01.200422Sunderland AFCENG178
Senegal22MittelfeldBara SapokoNDIAYEBara Sapoko NDIAYE31.12.200718FC Bayern MünchenGER180
Senegal23TorwartMoryDIAWMory DIAW22.06.199332Le Havre ACFRA197
Senegal24AbwehrAntoine AlphaMENDYAntoine Alpha MENDY27.05.200422OGC NiceFRA187
Senegal25AbwehrEl Hadji MalickDIOUFEl Hadji Malick DIOUF29.12.200421West Ham United FCENG177
Senegal26MittelfeldPape AlassaneGUEYEPape Alassane GUEYE24.01.199927Villarreal CFESP189
Spanien1TorwartDavidRAYA MARTÍNDavid RAYA MARTÍN15.09.199530Arsenal FCENG186
Spanien2AbwehrMarcPUBILL PAGESMarc PUBILL PAGES20.06.200322Atlético De MadridESP191
Spanien3AbwehrAlejandroGRIMALDO GARCÍAAlejandro GRIMALDO GARCÍA20.09.199530Bayer LeverkusenGER171
Spanien4AbwehrEricGARCÍA MARTRETEric GARCÍA MARTRET09.01.200125FC BarcelonaESP183
Spanien5AbwehrMarcosLLORENTE MORENOMarcos LLORENTE MORENO30.01.199531Atlético De MadridESP183
Spanien6MittelfeldMikelMERINO ZAZÓNMikel MERINO ZAZÓN22.06.199629Arsenal FCENG188
Spanien7SturmFerranTORRES GARCÍAFerran TORRES GARCÍA29.02.200026FC BarcelonaESP183
Spanien8MittelfeldFabianRUIZ PEÑAFabian RUIZ PEÑA03.04.199630Paris Saint-GermainFRA188
Spanien9MittelfeldPabloPAEZ GAVIRAPablo PAEZ GAVIRA05.08.200421FC BarcelonaESP173
Spanien10SturmDanielOLMO CARVAJALDaniel OLMO CARVAJAL07.05.199828FC BarcelonaESP179
Spanien11SturmYeremy JesúsPINO SANTOSYeremy Jesús PINO SANTOS20.10.200223Crystal Palace FCENG174
Spanien12AbwehrPedro AntonioPORRO SAUCEDAPedro Antonio PORRO SAUCEDA13.09.199926Tottenham Hotspur FCENG173
Spanien13TorwartJoanGARCIA PONSJoan GARCIA PONS04.05.200125FC BarcelonaESP194
Spanien14AbwehrAymericLAPORTE FEVREAymeric LAPORTE FEVRE27.05.199432Athletic ClubESP191
Spanien15MittelfeldAlejandroBAENA RODRÍGUEZAlejandro BAENA RODRÍGUEZ20.07.200124Atlético De MadridESP172
Spanien16MittelfeldRodrigoHERNÁNDEZ CASCANTERodrigo HERNÁNDEZ CASCANTE22.06.199629Manchester City FCENG190
Spanien17SturmNicholasWILLIAMS ARTHUERNicholas WILLIAMS ARTHUER12.07.200223Athletic ClubESP181
Spanien18MittelfeldMartinZUBIMENDI IBAÑEZMartin ZUBIMENDI IBAÑEZ02.02.199927Arsenal FCENG181
Spanien19SturmLamine YamalNASRAOUI EBANALamine Yamal NASRAOUI EBANA13.07.200718FC BarcelonaESP183
Spanien20MittelfeldPedroGONZÁLEZ LÓPEZPedro GONZÁLEZ LÓPEZ25.11.200223FC BarcelonaESP174
Spanien21SturmMikelOYARZABAL UGARTEMikel OYARZABAL UGARTE21.04.199729Real SociedadESP181
Spanien22AbwehrPauCUBARSI I PAREDESPau CUBARSI I PAREDES22.01.200719FC BarcelonaESP183
Spanien23TorwartUnaiSIMÓN MENDIBILUnai SIMÓN MENDIBIL11.06.199729Athletic ClubESP190
Spanien24AbwehrMarcCUCURELLA SASETAMarc CUCURELLA SASETA22.07.199827Chelsea FCENG173
Spanien25SturmVictorMUÑOZ VILLANUEVAVictor MUÑOZ VILLANUEVA13.07.200322CA OsasunaESP173
Spanien26SturmBorjaIGLESIAS QUINTÁSBorja IGLESIAS QUINTÁS17.01.199333RC Celta VigoESP187
Südafrika1TorwartRonwen HaydenWILLIAMSRonwen Hayden WILLIAMS21.01.199234Mamelodi Sundowns FCRSA184
Südafrika2AbwehrTholo ThabangMATULUDITholo Thabang MATULUDI14.01.199927Polokwane City FCRSA189
Südafrika3AbwehrKhulumaniNDAMANEKhulumani NDAMANE05.02.200422Mamelodi Sundowns FCRSA183
Südafrika4MittelfeldTebohoMOKOENATeboho MOKOENA24.01.199729Mamelodi Sundowns FCRSA177
Südafrika5MittelfeldThalente WandileMBATHAThalente Wandile MBATHA06.03.200026Orlando Pirates FCRSA179
Südafrika6AbwehrAubrey MaphosaMODIBAAubrey Maphosa MODIBA22.07.199530Mamelodi Sundowns FCRSA171
Südafrika7SturmOswin ReaganAPPOLLISOswin Reagan APPOLLIS25.08.200124Orlando Pirates FCRSA171
Südafrika8SturmTshepangMOREMITshepang MOREMI02.10.200025Orlando Pirates FCRSA169
Südafrika9SturmLyle BrentFOSTERLyle Brent FOSTER03.09.200025Burnley FCENG185
Südafrika10SturmRelebohileMOFOKENGRelebohile MOFOKENG23.10.200421Orlando Pirates FCRSA168
Südafrika11MittelfeldThembaZWANEThemba ZWANE03.08.198936Mamelodi Sundowns FCRSA178
Südafrika12SturmThapeloMASEKOThapelo MASEKO11.11.200322AEL LimassolCYP178
Südafrika13MittelfeldSphephelo S'misoSITHOLESphephelo S'miso SITHOLE03.03.199927CD TondelaPOR197
Südafrika14AbwehrMbekezeli MfanufikileMBOKAZIMbekezeli Mfanufikile MBOKAZI19.09.200520Chicago Fire FCUSA177
Südafrika15SturmIqraamRAYNERSIqraam RAYNERS19.12.199530Mamelodi Sundowns FCRSA174
Südafrika16TorwartSipho JustinCHAINESipho Justin CHAINE14.12.199629Orlando Pirates FCRSA186
Südafrika17SturmSekotori EvidenceMAKGOPASekotori Evidence MAKGOPA05.06.200026Orlando Pirates FCRSA183
Südafrika18AbwehrSamukele AluciousKABINISamukele Alucious KABINI15.03.200422Molde FKNOR179
Südafrika19AbwehrNkosinathi EmmanuelSIBISINkosinathi Emmanuel SIBISI22.09.199530Orlando Pirates FCRSA172
Südafrika20AbwehrKhuliso JohnsonMUDAUKhuliso Johnson MUDAU26.04.199531Mamelodi Sundowns FCRSA179
Südafrika21AbwehrIme DanielOKONIme Daniel OKON20.02.200422Hannover 96GER187
Südafrika22TorwartStuart RicardoGOSSStuart Ricardo GOSS02.04.199432Siwelele FCRSA181
Südafrika23MittelfeldJayden OswinADAMSJayden Oswin ADAMS05.05.200125Mamelodi Sundowns FCRSA177
Südafrika24AbwehrOlwethu MpilwenhleMAKHANYAOlwethu Mpilwenhle MAKHANYA30.04.200422Philadelphia UnionUSA185
Südafrika25SturmKamogelo MichaelSEBELEBELEKamogelo Michael SEBELEBELE21.07.200223Orlando Pirates FCRSA166
Südafrika26AbwehrBradley PaulCROSSBradley Paul CROSS30.01.200125Kaizer Chiefs FCRSA175
Südkorea1TorwartSeunggyuKIMSeunggyu KIM30.09.199035FC TokyoJPN187
Südkorea2AbwehrHanbeomLEEHanbeom LEE17.06.200223FC MidtjyllandDEN188
Südkorea3MittelfeldGihyukLEEGihyuk LEE07.07.200025Gangwon FCKOR184
Südkorea4AbwehrMinjaeKIMMinjae KIM15.11.199629FC Bayern MünchenGER190
Südkorea5AbwehrTaehyeonKIMTaehyeon KIM17.09.200025Kashima AntlersJPN186
Südkorea6MittelfeldInbeomHWANGInbeom HWANG20.09.199629Feyenoord RotterdamNED177
Südkorea7SturmHeung MinSONHeung Min SON08.07.199233LAFCUSA183
Südkorea8MittelfeldSeunghoPAIKSeungho PAIK17.03.199729Birmingham City FCENG182
Südkorea9SturmGuesungCHOGuesung CHO25.01.199828FC MidtjyllandDEN188
Südkorea10MittelfeldJae SungLEEJae Sung LEE10.08.1992331. FSV Mainz 05GER180
Südkorea11MittelfeldHee ChanHWANGHee Chan HWANG26.01.199630Wolverhampton Wanderers FCENG177
Südkorea12TorwartBumkeunSONGBumkeun SONG15.10.199728Jeonbuk Hyundai Motors FCKOR196
Südkorea13AbwehrTaeseokLEETaeseok LEE28.07.200223FK Austria WienAUT174
Südkorea14AbwehrWijeCHOWije CHO25.08.200124Jeonbuk Hyundai Motors FCKOR190
Südkorea15AbwehrMoonhwanKIMMoonhwan KIM01.08.199530Daejeon Hana Citizen FCKOR173
Südkorea16AbwehrJinseobPARKJinseob PARK23.10.199530Zhejiang FCCHN183
Südkorea17MittelfeldJunhoBAEJunho BAE21.08.200322Stoke City FCENG180
Südkorea18SturmHyeongyuOHHyeongyu OH12.04.200125Beşiktaş JKTUR183
Südkorea19MittelfeldKanginLEEKangin LEE19.02.200125Paris Saint-GermainFRA174
Südkorea20MittelfeldHyunjunYANGHyunjun YANG25.05.200224Celtic FCSCO179
Südkorea21TorwartHyeonwooJOHyeonwoo JO25.09.199134Ulsan HDKOR189
Südkorea22AbwehrYoungwooSEOLYoungwoo SEOL05.12.199827FK Crvena ZvezdaSRB180
Südkorea23AbwehrJensCASTROPJens CASTROP29.07.200322Borussia MönchengladbachGER178
Südkorea24MittelfeldJingyuKIMJingyu KIM24.02.199729Jeonbuk Hyundai Motors FCKOR177
Südkorea25MittelfeldJisungEOMJisung EOM09.05.200224Swansea City AFCWAL177
Südkorea26MittelfeldDonggyeongLEEDonggyeong LEE20.09.199728Ulsan HDKOR175
Tschechien1TorwartMatějKOVÁŘMatěj KOVÁŘ17.05.200026PSV EindhovenNED196
Tschechien2AbwehrDavidZIMADavid ZIMA08.11.200025SK Slavia PrahaCZE190
Tschechien3AbwehrTomášHOLEŠTomáš HOLEŠ31.03.199333SK Slavia PrahaCZE180
Tschechien4AbwehrRobinHRANÁČRobin HRANÁČ29.01.200026TSG HoffenheimGER189
Tschechien5AbwehrVladimírCOUFALVladimír COUFAL22.08.199233TSG HoffenheimGER175
Tschechien6AbwehrŠtěpánCHALOUPEKŠtěpán CHALOUPEK08.03.200323SK Slavia PrahaCZE188
Tschechien7AbwehrLadislavKREJČÍLadislav KREJČÍ20.04.199927Wolverhampton Wanderers FCENG191
Tschechien8MittelfeldVladimírDARIDAVladimír DARIDA08.08.199035FC Hradec KrálovéCZE172
Tschechien9SturmAdamHLOŽEKAdam HLOŽEK25.07.200223TSG HoffenheimGER188
Tschechien10SturmPatrikSCHICKPatrik SCHICK24.01.199630Bayer LeverkusenGER191
Tschechien11SturmJanKUCHTAJan KUCHTA08.01.199729AC Sparta PrahaCZE185
Tschechien12MittelfeldLukášČERVLukáš ČERV10.04.200125FC Viktoria PlzeňCZE182
Tschechien13SturmMojmírCHYTILMojmír CHYTIL29.04.199927SK Slavia PrahaCZE187
Tschechien14AbwehrDavidJURÁSEKDavid JURÁSEK07.08.200025SK Slavia PrahaCZE183
Tschechien15SturmPavelŠULCPavel ŠULC29.12.200025Olympique LyonnaisFRA177
Tschechien16TorwartJindřichSTANĚKJindřich STANĚK27.04.199630SK Slavia PrahaCZE192
Tschechien17MittelfeldLukášPROVODLukáš PROVOD23.10.199629SK Slavia PrahaCZE191
Tschechien18MittelfeldMichalSADÍLEKMichal SADÍLEK31.05.199927SK Slavia PrahaCZE169
Tschechien19SturmTomášCHORÝTomáš CHORÝ26.01.199531SK Slavia PrahaCZE199
Tschechien20AbwehrJaroslavZELENÝJaroslav ZELENÝ20.08.199233AC Sparta PrahaCZE190
Tschechien21AbwehrDavidDOUDĚRADavid DOUDĚRA31.05.199828SK Slavia PrahaCZE175
Tschechien22MittelfeldTomášSOUČEKTomáš SOUČEK27.02.199531West Ham United FCENG192
Tschechien23TorwartLukášHORNÍČEKLukáš HORNÍČEK13.07.200223SC BragaPOR198
Tschechien24MittelfeldAlexandrSOJKAAlexandr SOJKA02.04.200323FC Viktoria PlzeňCZE188
Tschechien25MittelfeldHugoSOCHŮREKHugo SOCHŮREK07.06.200818AC Sparta PrahaCZE183
Tschechien26SturmDenisVIŠINSKÝDenis VIŠINSKÝ21.03.200323FC Viktoria PlzeňCZE178
Tunesien1TorwartAbdelmouhibCHAMAKHAbdelmouhib CHAMAKH25.08.200124Club AfricainTUN189
Tunesien2AbwehrAliELABDIAli ELABDI20.12.199332OGC NiceFRA177
Tunesien3AbwehrMontassar OmarTALBIMontassar Omar TALBI26.05.199828FC LorientFRA190
Tunesien4AbwehrOmarREKIKOmar REKIK20.12.200124NK MariborSVN188
Tunesien5AbwehrAdamAROUSAdam AROUS17.07.200421Kasımpaşa SKTUR188
Tunesien6AbwehrDylan Daniel MahmoudBRONNDylan Daniel Mahmoud BRONN19.06.199530Servette FCSUI186
Tunesien7SturmMohamed ElyesACHOURIMohamed Elyes ACHOURI10.02.199927FC KøbenhavnDEN187
Tunesien8SturmEliasSAADElias SAAD27.12.199926Hannover 96GER185
Tunesien9SturmHazemMASTOURIHazem MASTOURI18.06.199728FC Dynamo MakhachkalaRUS191
Tunesien10MittelfeldHannibalMEJBRIHannibal MEJBRI21.01.200323Burnley FCENG177
Tunesien11MittelfeldIsmael SeifallahGHARBIIsmael Seifallah GHARBI10.04.200422FC AugsburgGER180
Tunesien12AbwehrAhmed MortadhaBEN OUANESAhmed Mortadha BEN OUANES02.07.199431Kasımpaşa SKTUR188
Tunesien13MittelfeldRaniKHEDIRARani KHEDIRA27.01.1994321. FC Union BerlinGER188
Tunesien14MittelfeldKhalilAYARIKhalil AYARI02.02.200521Paris Saint-GermainFRA174
Tunesien15MittelfeldMohamedBELHADJ MAHMOUDMohamed BELHADJ MAHMOUD24.04.200026FC LuganoSUI179
Tunesien16TorwartAymenDAHMENAymen DAHMEN28.01.199729CS SfaxienTUN188
Tunesien17MittelfeldEllyes JorisSKHIRIEllyes Joris SKHIRI10.05.199531Eintracht FrankfurtGER185
Tunesien18SturmRayanELLOUMIRayan ELLOUMI17.09.200718Vancouver Whitecaps FCCAN180
Tunesien19SturmFirasCHAOUATFiras CHAOUAT08.05.199630Club AfricainTUN185
Tunesien20AbwehrYanVALERYYan VALERY22.02.199927BSC Young BoysSUI181
Tunesien21AbwehrMohamed AmineBEN HMIDAMohamed Amine BEN HMIDA15.12.199530Espérance De TunisieTUN181
Tunesien22TorwartSabriBEN HSANSabri BEN HSAN13.06.199629Étoile Du SahelTUN189
Tunesien23AbwehrMoutazNEFFATIMoutaz NEFFATI04.09.200421IFK Norrköping FKSWE182
Tunesien24AbwehrRaedCHIKHAOUIRaed CHIKHAOUI09.06.200422US MonastirTUN191
Tunesien25MittelfeldAnisBEN SLIMANEAnis BEN SLIMANE16.03.200125Norwich City FCENG188
Tunesien26MittelfeldSebastianTOUNEKTISebastian TOUNEKTI13.07.200223Celtic FCSCO182
Türkei1TorwartFehmi MertGÜNOKFehmi Mert GÜNOK01.03.198937Fenerbahçe SKTUR196
Türkei2AbwehrMehmet ZekiÇELIKMehmet Zeki ÇELIK17.02.199729AS RomaITA180
Türkei3AbwehrMerihDEMİRALMerih DEMİRAL05.03.199828Al Ahli FCKSA190
Türkei4AbwehrÇağlarSÖYÜNCÜÇağlar SÖYÜNCÜ23.05.199630Fenerbahçe SKTUR185
Türkei5MittelfeldSalihÖZCANSalih ÖZCAN11.01.199828Borussia DortmundGER182
Türkei6MittelfeldOrkunKÖKÇÜOrkun KÖKÇÜ29.12.200025Beşiktaş JKTUR175
Türkei7SturmMuhammed KeremAKTÜRKOĞLUMuhammed Kerem AKTÜRKOĞLU21.10.199827Fenerbahçe SKTUR172
Türkei8SturmArdaGÜLERArda GÜLER25.02.200521Real Madrid C. F.ESP175
Türkei9SturmDeniz DanielGÜLDeniz Daniel GÜL02.07.200421FC PortoPOR192
Türkei10MittelfeldHakanÇALHANOĞLUHakan ÇALHANOĞLU08.02.199432FC Internazionale MilanoITA178
Türkei11SturmKenanYILDIZKenan YILDIZ04.05.200521Juventus FCITA187
Türkei12TorwartAltayBAYINDIRAltay BAYINDIR14.04.199828Manchester United FCENG198
Türkei13AbwehrEvren ErenELMALIEvren Eren ELMALI07.07.200025Galatasaray SKTUR181
Türkei14AbwehrAbdülkerİmBARDAKCIAbdülkerİm BARDAKCI07.09.199431Galatasaray SKTUR185
Türkei15AbwehrOzan MuhammedKABAKOzan Muhammed KABAK25.03.200026TSG HoffenheimGER187
Türkei16MittelfeldİsmaİlYÜKSEKİsmaİl YÜKSEK26.01.199927Fenerbahçe SKTUR183
Türkei17SturmİrfanKAHVECİİrfan KAHVECİ15.07.199530Kasımpaşa SKTUR180
Türkei18AbwehrMertMÜLDÜRMert MÜLDÜR03.04.199927Fenerbahçe SKTUR184
Türkei19SturmYunusAKGÜNYunus AKGÜN07.07.200025Galatasaray SKTUR173
Türkei20AbwehrFerdi ErenayKADIOĞLUFerdi Erenay KADIOĞLU07.10.199926Brighton & Hove Albion FCENG174
Türkei21SturmBarış AlperYILMAZBarış Alper YILMAZ23.05.200026Galatasaray SKTUR186
Türkei22MittelfeldKaanAYHANKaan AYHAN10.11.199431Galatasaray SKTUR185
Türkei23TorwartUğurcanÇAKIRUğurcan ÇAKIR05.04.199630Galatasaray SKTUR191
Türkei24SturmOğuzAYDINOğuz AYDIN27.10.200025Fenerbahçe SKTUR183
Türkei25AbwehrSametAKAYDINSamet AKAYDIN13.03.199432Çaykur RizesporTUR190
Türkei26SturmCan YılmazUZUNCan Yılmaz UZUN11.11.200520Eintracht FrankfurtGER186
USA1TorwartMatthew CharlesTURNERMatthew Charles TURNER24.06.199431New England RevolutionUSA190
USA2AbwehrSergiño GianniDESTSergiño Gianni DEST03.11.200025PSV EindhovenNED173
USA3AbwehrChristopher JeffreyRICHARDSChristopher Jeffrey RICHARDS28.03.200026Crystal Palace FCENG189
USA4MittelfeldTyler ShaanADAMSTyler Shaan ADAMS14.02.199927AFC BournemouthENG175
USA5AbwehrAntoneeROBINSONAntonee ROBINSON08.08.199728Fulham FCENG183
USA6AbwehrAuston Levi-JesaiahTRUSTYAuston Levi-Jesaiah TRUSTY12.08.199827Celtic FCSCO190
USA7MittelfeldGiovanni AlejandroREYNAGiovanni Alejandro REYNA13.11.200223Borussia MönchengladbachGER187
USA8MittelfeldWeston James EarlMC KENNIEWeston James Earl MC KENNIE28.08.199827Juventus FCITA180
USA9SturmRicardo DanielPEPIRicardo Daniel PEPI09.01.200323PSV EindhovenNED185
USA10SturmChristian MatePULISICChristian Mate PULISIC18.09.199827AC MilanITA177
USA11SturmBrenden RussellAARONSONBrenden Russell AARONSON22.10.200025Leeds United FCENG177
USA12AbwehrMiles GordonROBINSONMiles Gordon ROBINSON14.03.199729FC CincinnattiUSA187
USA13AbwehrTimothy MichaelREAMTimothy Michael REAM05.10.198738Charlotte FCUSA186
USA14MittelfeldSebastian MatthewBERHALTERSebastian Matthew BERHALTER10.05.200125Vancouver Whitecaps FCCAN175
USA15MittelfeldCristianROLDANCristian ROLDAN03.06.199531Seattle Sounders FCUSA173
USA16AbwehrAlexander MichaelFREEMANAlexander Michael FREEMAN09.08.200421Villarreal CFESP188
USA17MittelfeldMalik LeonTILLMANMalik Leon TILLMAN28.05.200224Bayer LeverkusenGER187
USA18AbwehrMaximilian MichaelARFSTENMaximilian Michael ARFSTEN19.04.200125Columbus CrewUSA185
USA19SturmHaji AmirWRIGHTHaji Amir WRIGHT27.03.199828Coventry City FCENG191
USA20SturmFolarin JolaoluwaBALOGUNFolarin Jolaoluwa BALOGUN03.07.200124AS MonacoFRA179
USA21SturmTimothy TarpehWEAHTimothy Tarpeh WEAH22.02.200026Olympique MarseilleFRA183
USA22AbwehrMark AlexanderMCKENZIEMark Alexander MCKENZIE25.02.199927Toulouse FCFRA186
USA23AbwehrJoseph MichaelSCALLYJoseph Michael SCALLY31.12.200223Borussia MönchengladbachGER184
USA24TorwartMatthew Andrew GearyFREESEMatthew Andrew Geary FREESE02.09.199827New York City FCUSA198
USA25TorwartChristopher KeithBRADYChristopher Keith BRADY03.03.200422Chicago Fire FCUSA193
USA26SturmAlejandroZENDEJAS SAAVEDRAAlejandro ZENDEJAS SAAVEDRA07.02.199828Club AméricaMEX167
Uruguay1TorwartSergio RamónROCHET ALVAREZSergio Ramón ROCHET ALVAREZ23.03.199333SC InternacionalBRA189
Uruguay2AbwehrJosé MaríaGIMÉNEZ DE VARGASJosé María GIMÉNEZ DE VARGAS20.01.199531Atlético De MadridESP186
Uruguay3AbwehrSebastián EnzoCÁCERES RAMOSSebastián Enzo CÁCERES RAMOS18.08.199926Club AméricaMEX180
Uruguay4AbwehrRonald FedericoARAÚJO DA SILVARonald Federico ARAÚJO DA SILVA07.03.199927FC BarcelonaESP185
Uruguay5MittelfeldManuelUGARTE RIBEIROManuel UGARTE RIBEIRO11.04.200125Manchester United FCENG182
Uruguay6MittelfeldRodrigoBENTANCUR COLMÁNRodrigo BENTANCUR COLMÁN25.06.199728Tottenham Hotspur FCENG187
Uruguay7MittelfeldDiego NicolásDE LA CRUZ ARCOSADiego Nicolás DE LA CRUZ ARCOSA01.06.199729CR FlamengoBRA167
Uruguay8MittelfeldFederico SantiagoVALVERDE DIPETTAFederico Santiago VALVERDE DIPETTA22.07.199827Real Madrid C. F.ESP182
Uruguay9SturmDarwin GabrielNUÑEZ RIBEIRODarwin Gabriel NUÑEZ RIBEIRO24.06.199926Al Hilal SCKSA185
Uruguay10MittelfeldGiorgian DanielDE ARRASCAETA BENEDETTIGiorgian Daniel DE ARRASCAETA BENEDETTI01.06.199432CR FlamengoBRA177
Uruguay11SturmFacundoPELLISTRI REBOLLOFacundo PELLISTRI REBOLLO20.12.200124Panathinaikos FCGRE174
Uruguay12TorwartSantiago AndresMELE CASTAÑEROSantiago Andres MELE CASTAÑERO06.09.199728CF MonterreyMEX185
Uruguay13AbwehrGuillermoVARELA OLIVERAGuillermo VARELA OLIVERA24.03.199333CR FlamengoBRA174
Uruguay14MittelfeldAgustinCANOBBIOAgustin CANOBBIO01.10.199827Fluminense FCBRA176
Uruguay15MittelfeldEmilianoMARTÍNEZ TORANZAEmiliano MARTÍNEZ TORANZA17.08.199926SE PalmeirasBRA184
Uruguay16AbwehrMathíasOLIVERA MIRAMONTESMathías OLIVERA MIRAMONTES31.10.199728SSC NapoliITA174
Uruguay17AbwehrMatías NicolasVIÑA SUSPERREGUYMatías Nicolas VIÑA SUSPERREGUY09.11.199728CA River PlateARG180
Uruguay18SturmPaul BrianRODRÍGUEZ BRAVOPaul Brian RODRÍGUEZ BRAVO20.05.200026Club AméricaMEX175
Uruguay19SturmRodrigo SebastianAGUIRRE SOTORodrigo Sebastian AGUIRRE SOTO01.10.199431Tigres UANLMEX182
Uruguay20MittelfeldMaximiliano JavierARAÚJO VILCHESMaximiliano Javier ARAÚJO VILCHES15.02.200026Sporting CPPOR176
Uruguay21SturmFederico SebastianVIÑAS BARBOZAFederico Sebastian VIÑAS BARBOZA30.06.199827Real OviedoESP181
Uruguay22MittelfeldJoaquinPIQUEREZ MOREIRAJoaquin PIQUEREZ MOREIRA24.08.199827SE PalmeirasBRA185
Uruguay23TorwartNestor FernandoMUSLERA MICOLNestor Fernando MUSLERA MICOL16.06.198639Estudiantes LPARG190
Uruguay24AbwehrSantiago IgnacioBUENO SCIUTTOSantiago Ignacio BUENO SCIUTTO09.11.199827Wolverhampton Wanderers FCENG191
Uruguay25MittelfeldJuan ManuelSANABRIA MAGOLÉJuan Manuel SANABRIA MAGOLÉ29.03.200026Real Salt LakeUSA170
Uruguay26MittelfeldRadrigoZALAZAR MARTINEZRadrigo ZALAZAR MARTINEZ12.08.199926SC BragaPOR175
Usbekistan1TorwartUtkirYUSUPOVUtkir YUSUPOV04.01.199135PFC Navbahor NamanganUZB185
Usbekistan2AbwehrAbdukodirKHUSANOVAbdukodir KHUSANOV29.02.200422Manchester City FCENG186
Usbekistan3AbwehrKhojiakbarALIJONOVKhojiakbar ALIJONOV19.04.199729Pakhtakor Tashkent FKUZB180
Usbekistan4AbwehrFarrukhSAYFIEVFarrukh SAYFIEV17.01.199135FK Neftchi Farg'onaUZB183
Usbekistan5AbwehrRustamjonASHURMATOVRustamjon ASHURMATOV07.07.199629Esteghlal Tehran FCIRN186
Usbekistan6MittelfeldAkmalMOZGOVOYAkmal MOZGOVOY02.04.199927Pakhtakor Tashkent FKUZB180
Usbekistan7MittelfeldOtabekSHUKUROVOtabek SHUKUROV22.06.199629Baniyas ClubUAE183
Usbekistan8MittelfeldJamshidISKANDEROVJamshid ISKANDEROV16.10.199332FK Neftchi Farg'onaUZB171
Usbekistan9MittelfeldOdiljonXAMROBEKOVOdiljon XAMROBEKOV13.02.199630Tractor Sazi Tabriz FCIRN180
Usbekistan10MittelfeldJaloliddinMASHARIPOVJaloliddin MASHARIPOV01.09.199332Esteghlal Tehran FCIRN174
Usbekistan11MittelfeldOstonURUNOVOston URUNOV19.12.200025Persepolis FCIRN181
Usbekistan12TorwartAbduvakhidNEMATOVAbduvakhid NEMATOV20.03.200125Nasaf Qarshi FCUZB182
Usbekistan13AbwehrSherzodNASRULLAEVSherzod NASRULLAEV23.07.199827Pakhtakor Tashkent FKUZB183
Usbekistan14SturmEldorSHOMURODOVEldor SHOMURODOV29.06.199530Başakşehir FKTUR190
Usbekistan15AbwehrUmarbekESHMURODOVUmarbek ESHMURODOV30.11.199233Nasaf Qarshi FCUZB185
Usbekistan16TorwartBotiraliERGASHEVBotirali ERGASHEV23.06.199530FK Neftchi Farg'onaUZB189
Usbekistan17MittelfeldDostonbekKHAMDAMOVDostonbek KHAMDAMOV24.07.199629Pakhtakor Tashkent FKUZB178
Usbekistan18AbwehrAbdullaABDULLAEVAbdulla ABDULLAEV01.09.199728Dibba FCUAE181
Usbekistan19MittelfeldAzizjonGANIEVAzizjon GANIEV22.02.199828Al Bataeh ClubUAE178
Usbekistan20SturmAzizbekAMONOVAzizbek AMONOV30.10.199728FK Dinamo SamarkandUZB181
Usbekistan21SturmIgorSERGEEVIgor SERGEEV30.04.199333Persepolis FCIRN185
Usbekistan22MittelfeldAbbosbekFAYZULLAEVAbbosbek FAYZULLAEV03.10.200322Başakşehir FKTUR167
Usbekistan23MittelfeldSherzodESANOVSherzod ESANOV01.02.200323FK BuxoroUZB190
Usbekistan24AbwehrBehruzjonKARIMOVBehruzjon KARIMOV07.08.200718Surkhon FKUZB172
Usbekistan25AbwehrAvazbekULMASALIYEVAvazbek ULMASALIYEV27.03.200026OKMK FKUZB187
Usbekistan26AbwehrJakhongirUROZOVJakhongir UROZOV18.01.200422FK Dinamo SamarkandUZB190
Ägypten1TorwartMohamed Elsayed MohamedELSHENAWY GOMAAMohamed Elsayed Mohamed ELSHENAWY GOMAA18.12.198837Al Ahly FCEGY191
Ägypten2AbwehrYasser Ahmed IbrahimELHANAFYYasser Ahmed Ibrahim ELHANAFY10.02.199333Al Ahly FCEGY185
Ägypten3AbwehrMohamed Hany GamalELDEMERDASHMohamed Hany Gamal ELDEMERDASH02.02.199630Al Ahly FCEGY175
Ägypten4AbwehrHossam Abdelmegeed AbdelsalamABDELMEGEEDHossam Abdelmegeed Abdelsalam ABDELMEGEED30.04.200125Zamalek SCEGY193
Ägypten5AbwehrRamy Hisham Abdelaziz MoustafaRABIARamy Hisham Abdelaziz Moustafa RABIA20.05.199333Al Ain FCUAE183
Ägypten6AbwehrMohamed Abdelmoneim Elsayed MAHMEDMohamed Abdelmoneim Elsayed M AHMED01.02.199927OGC NiceFRA184
Ägypten7SturmMahmoud Ahmed IbrahimHASSANMahmoud Ahmed Ibrahim HASSAN01.10.199431Al Ahly FCEGY181
Ägypten8MittelfeldEmam Ashour MetwalyABDELGHANYEmam Ashour Metwaly ABDELGHANY20.02.199828Al Ahly FCEGY180
Ägypten9SturmHamza Mohamed Abdelkarim ESELIMHamza Mohamed Abdelkarim E SELIM01.01.200818FC BarcelonaESP182
Ägypten10SturmMohamed Salah Hamed MahrousGHALYMohamed Salah Hamed Mahrous GHALY15.06.199233Liverpool FCENG175
Ägypten11MittelfeldMostafa Mohamed ZakyABDELRAOUFMostafa Mohamed Zaky ABDELRAOUF27.04.199729Pyramids FCEGY179
Ägypten12SturmHaissem Yousry Fouad AHASSANHaissem Yousry Fouad A HASSAN08.02.200224Real OviedoESP175
Ägypten13AbwehrAhmed Mohamed AboelfetouhMOHAMEDAhmed Mohamed Aboelfetouh MOHAMED22.03.199828Zamalek SCEGY177
Ägypten14MittelfeldHamdy Fathy AbdelhalimABDELFATTAHHamdy Fathy Abdelhalim ABDELFATTAH29.09.199431Al Wakrah SCQAT183
Ägypten15AbwehrKarim Hafez RamadanSEIFELDINKarim Hafez Ramadan SEIFELDIN12.03.199630Pyramids FCEGY174
Ägypten16TorwartMahdy Mohamed SolimanIBRAHIMMahdy Mohamed Soliman IBRAHIM08.06.198739Zamalek SCEGY189
Ägypten17MittelfeldMohanad Mostafa Ahmed ALASHINMohanad Mostafa Ahmed A LASHIN29.05.199630Pyramids FCEGY186
Ägypten18MittelfeldNabil Emad Aly ElmahdyALYNabil Emad Aly Elmahdy ALY06.04.199630Al Najmah SCKSA179
Ägypten19MittelfeldMarawan Attia FahimGHALLABMarawan Attia Fahim GHALLAB01.08.199827Al Ahly FCEGY176
Ägypten20SturmIbrahim Adel Aly MohamedHASSANIbrahim Adel Aly Mohamed HASSAN23.04.200125FC NordsjællandDEN178
Ägypten21MittelfeldMahmoud Saber Abdelmohsen HABDELMOHSENMahmoud Saber Abdelmohsen H ABDELMOHSEN30.07.200124ZED FCEGY170
Ägypten22SturmOmar Khaled Mohamed AbdelsalamMARMOUSHOmar Khaled Mohamed Abdelsalam MARMOUSH07.02.199927Manchester City FCENG180
Ägypten23TorwartMostafa Ahmed Abdelaziz MohameSHOUBIRMostafa Ahmed Abdelaziz Mohame SHOUBIR15.05.200026Al Ahly FCEGY195
Ägypten24AbwehrTarek Alaa Abdelghaffar AbdelELGEBALYTarek Alaa Abdelghaffar Abdel ELGEBALY05.01.200224ZED FCEGY178
Ägypten25SturmAhmed Mostafa MohamedSAYEDAhmed Mostafa Mohamed SAYED10.01.199630Al Ahly FCEGY175
Ägypten26TorwartMohamed Alaaeldin Soliman MAHMEDMohamed Alaaeldin Soliman M AHMED01.01.199927El Gouna FCEGY188
Österreich1TorwartAlexanderSCHLAGERAlexander SCHLAGER01.02.199630FC Red Bull SalzburgAUT188
Österreich2AbwehrDavid LeopoldAFFENGRUBERDavid Leopold AFFENGRUBER19.03.200125Elche CFESP185
Österreich3AbwehrKevinDANSOKevin DANSO19.09.199827Tottenham Hotspur FCENG190
Österreich4MittelfeldXaverSCHLAGERXaver SCHLAGER28.09.199728RB LeipzigGER174
Österreich5AbwehrStefanPOSCHStefan POSCH14.05.1997291. FSV Mainz 05GER188
Österreich6MittelfeldNicolasSEIWALDNicolas SEIWALD04.05.200125RB LeipzigGER179
Österreich7SturmMarkoARNAUTOVICMarko ARNAUTOVIC19.04.198937FK Crvena ZvezdaSRB192
Österreich8AbwehrDavidALABADavid ALABA24.06.199233Real Madrid C. F.ESP180
Österreich9MittelfeldMarcelSABITZERMarcel SABITZER17.03.199432Borussia DortmundGER178
Österreich10MittelfeldFlorianGRILLITSCHFlorian GRILLITSCH07.08.199530SC BragaPOR186
Österreich11SturmMichaelGREGORITSCHMichael GREGORITSCH18.04.199432FC AugsburgGER193
Österreich12TorwartFlorianWIEGELEFlorian WIEGELE21.03.200125FC Viktoria PlzeňCZE205
Österreich13TorwartPatrickPENTZPatrick PENTZ02.01.199729Brøndby IFDEN183
Österreich14SturmSašaKALAJDŽIĆSaša KALAJDŽIĆ07.07.199728LASK LinzAUT200
Österreich15AbwehrPhilippLIENHARTPhilipp LIENHART11.07.199629SC FreiburgGER189
Österreich16AbwehrPhillipMWENEPhillip MWENE29.01.1994321. FSV Mainz 05GER170
Österreich17MittelfeldCarney ChibuezeCHUKWUEMEKACarney Chibueze CHUKWUEMEKA20.10.200322Borussia DortmundGER187
Österreich18MittelfeldRomanoSCHMIDRomano SCHMID27.01.200026SV Werder BremenGER168
Österreich19MittelfeldChristophBAUMGARTNERChristoph BAUMGARTNER01.08.199926RB LeipzigGER180
Österreich20MittelfeldKonradLAIMERKonrad LAIMER27.05.199729FC Bayern MünchenGER180
Österreich21SturmPatrickWIMMERPatrick WIMMER30.05.200125VfL WolfsburgGER182
Österreich22MittelfeldAlexanderPRASSAlexander PRASS26.05.200125TSG HoffenheimGER180
Österreich23AbwehrMarcoFRIEDLMarco FRIEDL16.03.199828SV Werder BremenGER187
Österreich24MittelfeldPaulWANNERPaul WANNER23.12.200520PSV EindhovenNED185
Österreich25AbwehrMichaelSVOBODAMichael SVOBODA15.10.199827Venezia FCITA195
Österreich26MittelfeldAlessandro AndreSCHÖPFAlessandro Andre SCHÖPF07.02.199432Wolfsberger ACAUT178

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