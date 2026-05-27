WM-Kader der Niederlande: Depay wieder fit – Frimpong fehlt

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Memphis Depay ist rechtzeitig zur Fußball-WM wieder fit und steht im 26-Mann-Aufgebot der Niederlande. Der Rekordtorschütze, der die Elftal mit acht Treffern durch die Qualifikation geführt hatte, kehrt nach langer Verletzungspause zurück. Überraschend verzichtet Bondscoach Ronald Koeman dagegen auf Jeremie Frimpong.

Depay zurück, nur ein Bundesliga-Profi dabei

Koeman gab seinen Kader am Mittwoch bekannt. Für den 32 Jahre alten Angreifer von Corinthians Sao Paulo ist es ein wichtiges Comeback, nachdem er die Oranje in der Qualifikation als bester Torschütze geprägt hatte. Im Torwartteam steht Mark Flekken von Bayer Leverkusen als einziger Bundesliga-Profi im Aufgebot. Der frühere Leverkusener Frimpong, inzwischen beim FC Liverpool, wurde hingegen nicht berücksichtigt.

Bekannte Namen aus Bundesliga und Europa im Kader

Neben Frimpong fehlen auch Xavi Simons und Matthijs de Ligt, die ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Dafür setzt Koeman auf mehrere frühere Bundesliga-Akteure: Wout Weghorst, einst bei Hoffenheim und Wolfsburg, Donyell Malen, früher bei Borussia Dortmund, sowie Ryan Gravenberch, der einst für Bayern spielte, sind dabei. Geführt wird Oranje von Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk.

Gruppengegner und Quartier in Kansas City

In der Gruppe F trifft die Niederlande am 14. Juni auf Japan, am 20. Juni auf Schweden und am 26. Juni auf Tunesien. Als Quartier bezieht der dreimalige Vizeweltmeister Kansas City.

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Der Niederlande Kader 2026

Torhüter: Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Roefs (Sunderland AFC), Flekken (Bayer 04 Leverkusen)

Verteidiger: J. Timber (FC Arsenal), Van de Ven (Tottenham Hotspur), Van Hecke (Brighton & Hove Albion), Hato (FC Chelsea), Wieffer (Brighton & Hove Albion), Dumfries (Inter Mailand), Van Dijk (FC Liverpool), Aké (Manchester City)

Mittelfeld / Angriff: Gravenberch (FC Liverpool), Gakpo (FC Liverpool), Reijnders (Manchester City), De Jong (FC Barcelona), Malen (AS Rom), Summerville (West Ham United), Kluivert (AFC Bournemouth), Q. Timber (Olympique Marseille), Brobbey (Sunderland AFC), Lang (Galatasaray Istanbul), Koopmeiners (Juventus Turin), Til (PSV Eindhoven), Depay (Corinthians São Paulo), De Roon (Atalanta Bergamo), Weghorst (Ajax Amsterdam)