WM 2026 Kader vom Senegal mit FC Bayern-Youngster Ndiaye

Der Senegal hat seinen vorläufigen WM-Kader veröffentlicht und setzt dabei auf einen überraschenden Namen aus der Bundesliga. Bara Sapoko Ndiaye vom FC Bayern gehört trotz seiner erst seit der Rückrunde absolvierten Einsätze im Münchner Trikot zum Aufgebot für das WM-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Überraschung aus München im Aufgebot

Nationaltrainer Pape Thiaw nominierte am Donnerstag eine erweiterte Auswahl mit 28 Spielern. Neben Topstars wie Sadio Mané und Nicolas Jackson fährt auch der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Ndiaye mit zur Weltmeisterschaft. Bei Bayern kam er in der Bundesliga bislang auf vier Einsätze. Die Liste muss vor Turnierbeginn noch auf das FIFA-Maximum verkleinert werden, dann werden zwei Spieler aus dem Tanière genannten Teamquartier gestrichen.

Zu den weiteren bekannten Namen im Kader zählen Rekordspieler Idrissa Gueye, Iliman Ndiaye, beide vom FC Everton, Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain, Pape Gueye vom FC Villarreal und Kapitän Kalidou Koulibaly von Al-Hilal. Auch Ismail Jakobs, früher beim 1. FC Köln und als Bundesliga-Profi bekannt, steht im 26-köpfigen Aufgebot.

Vorbereitung auf die WM

Für den Senegal stehen vor dem Start des Turniers noch zwei Testspiele an. Am 31. Mai trifft die Auswahl auf die USA, am 9. Juni folgt die Partie gegen Saudi-Arabien. Diese Phase soll genutzt werden, um die Mannschaft weiter zu schärfen, bevor der WM-Auftakt ansteht.

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In WM Gruppe I bekommt es der Senegal in der Vorrunde mit Vizeweltmeister Frankreich am 16. Juni, Norwegen am 23. Juni sowie dem Irak am 26. Juni zu tun. Das Team dürfte hochmotiviert antreten, schließlich hat die Mannschaft zu Beginn des Jahres den Afrika-Cup gewonnen, ehe der Titel später nachträglich aberkannt und Marokko zugesprochen wurde. Auslöser war ein Protest der senegalesischen Spieler, die nach einem späten Elfmeterpfiff zwischenzeitlich den Platz verlassen hatten.

Mané vor möglichem Karriereende im Nationalteam

Für Rekordtorschütze Sadio Mané, der inzwischen bei Al-Nassr unter Vertrag steht, könnte das Turnier in Nordamerika den Abschluss seiner internationalen Laufbahn markieren. Der Senegal löste zum vierten Mal ein WM-Ticket und reist mit einer Mischung aus Erfahrung, internationaler Klasse und einigen überraschenden Personalien an.

Senegal Kader zur WM 2026

Torhüter: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nizza)

Abwehr: Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Moussa Niakhaté (Olympique Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)

Mittelfeld: Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern München), Gana Gueye (Everton)

Angriff: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern München/Chelsea)