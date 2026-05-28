Wenn Deutschland Fußball Weltmeister wird: Tattoo-Wette mit Nagelsmann

Julian Nagelsmann fürchtet vor allem den Tattoo-Termin, David Raum bleibt bei der kuriosen Wette mit dem Bundestrainer erstaunlich entspannt. Sollte Deutschland die WM in den USA, Mexiko und Kanada gewinnen, würde es am 19. Juli ein gemeinsames Tattoo geben, und Raum ist überzeugt, dass sich dafür noch Platz finden lässt.

Nagelsmanns Sorge vor dem Platzmangel

Rund um die Kader-Nominierung für die Endrunde ab 11. Juni hatte Nagelsmann seine Befürchtung bereits scherzhaft angesprochen. Sein Problem sei nicht die Nadel, sondern der Körper von Raum, erklärte der Bundestrainer mit Blick auf den reichlich tätowierten Leipziger: „Aber nicht, weil ich Angst habe vorm Tattoostechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden“.

Raum nahm den Spruch gelassen auf. Für den Linksverteidiger gibt es immer noch freie Flächen. „Man findet immer eine freie Stelle“, sagte er im Teamquartier in Herzogenaurach und ergänzte: „Ich habe noch ein paar freie Stellen.“

Raum rechnet mit Konsequenzen für den Bundestrainer

Dass Nagelsmanns Aussage für Aufmerksamkeit sorgen würde, war aus Raums Sicht ohnehin absehbar. „Direkt klar“ sei ihm gewesen, dass die Bemerkung hohe Wellen schlägt, meinte der 28-Jährige. Gleichzeitig stellte er klar, dass sich der Chefcoach damit selbst unter Druck gesetzt habe: „Damit hat er sich selber ein bisschen ein Bein gestellt, weil er, glaube ich, jetzt nicht mehr drumherum kommt, wenn wir das wirklich ziehen – aber ich glaube, das ist ihm dann auch egal.“

Mit der Idee selbst kann sich Raum gut anfreunden. „Ich bin fein mit der Aktion“, sagte er. Auch bei der Motivauswahl zeigt er sich flexibel: „Meinetwegen darf er sich auch das Motiv aussuchen, aber ich will auf jeden Fall dabei sein…“