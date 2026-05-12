Wann verkündet Nagelsmann den deutschen WM‑Kader? Termine und Wackelkandidaten

Der Termin steht fest, die Spannung steigt. Am 21. Mai um 13 Uhr gibt Julian Nagelsmann den deutschen WM-Kader bekannt, zuvor hatte der Bundestrainer die Entscheidung noch nach hinten verschoben. Mehrere Plätze gelten als offen, andere Spieler können bereits mit einer Reise zur Weltmeisterschaft 2026 planen.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni in Houston gegen Curacao. Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt, der Auftakt erfolgt bereits am 11. Juni. Bis dahin stehen noch Trainingslager, Testspiele und die Kadernominierung auf dem Programm.

Der Fahrplan bis zum Turnierstart

Die wichtigsten Termine für das DFB-Team sind eng getaktet. Nach der Kader-Bekanntgabe am 21. Mai folgt am 27. Mai der Vorbereitungsstart in Herzogenaurach. Drei Tage später wartet in Mainz das Testspiel gegen Finnland, Anpfiff ist am 31. Mai um 20.45 Uhr, das ZDF überträgt. Am 2. Juni beginnt das WM-Trainingslager in Chicago, bevor am 6. Juni um 20.30 Uhr in derselben Stadt die Generalprobe gegen die USA ansteht, live bei RTL.

Am 8. Juni bezieht die deutsche Auswahl ihr Quartier in Winston-Salem. Danach geht es in die Gruppenphase: am 14. Juni gegen Curacao in Houston, am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste in Toronto und am 25. Juni gegen Ecuador in New Jersey. Die Partien werden von ARD, ZDF und erneut der ARD übertragen. Danach folgen vom 28. Juni bis 4. Juli die Sechzehntelfinals, vom 4. bis 7. Juli das Achtelfinale, vom 9. bis 12. Juli das Viertelfinale, vom 14. bis 15. Juli das Halbfinale. Das Spiel um Platz drei steigt am 18. Juli, das Finale am 19. Juli.

Was Nagelsmann wann entscheidet

Die Nominierung am 21. Mai wird nicht nur wegen des Termins aufmerksam verfolgt. Nagelsmann hatte ursprünglich schon am 12. Mai verkünden wollen, wer für die WM infrage kommt, wartete aber bewusst den letzten Bundesliga-Spieltag ab. Der Grund dafür sind mehrere Wackelkandidaten und die mögliche Diskussion um einzelne Personalien. Das Aufgebot darf zwischen 23 und 26 Spieler umfassen, darunter drei Torhüter. Den endgültigen Kader muss der DFB-Chefcoach Anfang Juni bei der Fifa melden. Daher ist es möglich, dass er zunächst ein größeres Aufgebot benennt und später noch strichen lässt.

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Die Verkündung erfolgt am DFB-Campus in Frankfurt und wird von Sky Sport News live im TV und Stream gezeigt. Fußball-Deutschland dürfte also genau hinhören, wenn Nagelsmann am Donnerstag die Karten auf den Tisch legt.

Der mögliche WM 2026 DFB Kader

Im Tor sind Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart bereits als WM-Fahrer eingeplant. Baumann gilt derzeit als Nummer eins, auch wenn weiter Stimmen nach einem Comeback von Manuel Neuer laut werden. Sollte der Münchner Routinier wie erwartet nicht zurückkehren, stellt sich vor allem die Frage nach der Nummer drei. Zuletzt empfahl sich Finn Dahmen vom FC Augsburg, außerdem gelten Noah Atubolu vom SC Freiburg und Jonas Urbig vom FC Bayern als mögliche Optionen. Marc-André ter Stegen vom FC Girona wird das Turnier wohl verpassen.

In der Innenverteidigung dürfte die Stammachse mit Nico Schlotterbeck vom BVB und Jonathan Tah vom FC Bayern feststehen. Waldemar Anton vom BVB hat wohl ebenfalls einen sicheren Platz, ebenso Antonio Rüdiger von Real Madrid, dessen Standing allerdings gesunken sein könnte. Mit Malick Thiaw von Newcastle wurde zuletzt ein weiterer Innenverteidiger berufen, während Matthias Ginter vom SC Freiburg trotz starker Saison außen vor blieb. Auf den Außenbahnen ist die Lage klarer: Joshua Kimmich vom FC Bayern ist rechts gesetzt, links spricht alles für David Raum von RB Leipzig. Als Herausforderer für Raum bewerben sich Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt und Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart. Robin Gosens von der AC Florenz hat nach jetzigem Stand kaum noch realistische Chancen. Für Kimmich hat Nagelsmann zuletzt Ridle Baku von RB Leipzig als Ersatz nominiert, Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart wäre ebenfalls eine Alternative.

Im defensiven Mittelfeld hat Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern gute Aussichten auf einen Platz in der Startelf. Auch sein Klubkollege Leon Goretzka kann mit der WM planen, obwohl seine Einsatzzeiten auf Vereinsebene zuletzt überschaubar waren. Felix Nmecha von Borussia Dortmund galt ebenfalls als Kandidat für die erste Elf, fiel aber in den vergangenen Wochen verletzt aus und dürfte rechtzeitig zurückkehren. Dahinter hoffen Angelo Stiller vom VfB Stuttgart, Pascal Groß von Brighton, Anton Stach von Leeds, Tom Bischof vom FC Bayern und Nadiem Amiri von Mainz 05 auf eine Einladung.

Offensiv dürfte Jamal Musiala nach seiner längeren Verletzungspause dabei sein, nachdem er wieder regelmäßig Spielpraxis gesammelt hat. Gemeinsam mit Florian Wirtz vom FC Liverpool soll er das Angriffsspiel prägen. Serge Gnabry vom FC Bayern wäre wohl ebenfalls gesetzt gewesen, verpasst das Turnier aber verletzungsbedingt. Deshalb erhöhen sich die Chancen für Kevin Schade vom FC Brentford, Chris Führich vom VfB Stuttgart, Karim Adeyemi und Maximilian Beier, beide von Borussia Dortmund, Leroy Sané von Galatasaray, Lennart Karl vom FC Bayern, Jamie Leweling vom VfB Stuttgart und Said El Mala vom 1. FC Köln.

Im Sturm gilt Nick Woltemade trotz der zuletzt holprigen Phase bei Newcastle United als nahezu sicherer WM-Kandidat. Auch bei Kai Havertz vom FC Arsenal spricht vieles für eine Teilnahme, obwohl seine Saison stark von Verletzungen geprägt war. Der 26-Jährige kehrte aber rechtzeitig zurück und wird mit zur WM reisen. Viel diskutiert wird zudem Deniz Undav vom VfB Stuttgart, dessen Rolle im DFB-Team für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Dass Nagelsmann den erfolgreichsten deutschen Stürmer mit 25 Pflichtspieltoren nicht berücksichtigt, ist schwer vorstellbar. Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt hofft ebenfalls, während Niclas Füllkrug vom AC Mailand nur Außenseiterchancen besitzt.

Trainingslager und Testspiele vor der USA-Reise

Direkt nach der Kaderbekanntgabe rückt die Vorbereitung in den Mittelpunkt. Am 27. Mai startet der erste Lehrgang in Herzogenaurach auf dem DFB-Campus. Dort steht am 31. Mai das vorletzte Testspiel vor der WM gegen Finnland an, das sich nicht für das Turnier qualifiziert hat. Das ZDF überträgt die Partie live im TV und im Online-Stream. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Sicher ist schon jetzt, dass Kai Havertz fehlt, weil er am 30. Mai mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Paris bestreitet und erst danach zum Team stößt.

Am Tag nach dem Test trainiert das DFB-Team noch einmal öffentlich am DFB-Campus. Anschließend reist der Tross in die USA weiter und bezieht ab dem 2. Juni in Chicago das zweite Trainingslager. Dort wartet am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA, die um 20.30 Uhr angepfiffen und von RTL live gezeigt wird.