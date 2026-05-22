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Transfergerücht – David Alaba verlässt Real Madrid im Sommer

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David Alaba verlässt Real Madrid im Sommer. Der auslaufende Vertrag des 33 Jahre alten Österreichers wird nach fünf Jahren bei den Königlichen nicht verlängert, wie der spanische Rekordmeister am Freitag mitteilte. Ein neuer Klub für den früheren Münchner steht bislang noch nicht fest.

David Alaba - wichtiger Spieler für Österreich (Foto AFP)
David Alaba – wichtiger Spieler für Österreich (Foto AFP)

Real beendet Kapitel Alaba

Alaba war 2021 vom FC Bayern nach Madrid gewechselt und feierte mit Real große Erfolge. Mit den Königlichen holte der Verteidiger unter anderem zweimal die Champions League und zweimal die spanische Meisterschaft. Gleichzeitig war seine Zeit in der spanischen Hauptstadt von zahlreichen Verletzungen überschattet.

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Ende 2023 zog sich Alaba einen Kreuzbandriss zu und fiel dadurch mehr als ein Jahr aus. Im Sommer 2025 bremste ihn zudem ein Meniskusriss erneut über einen längeren Zeitraum aus. In der laufenden Saison kam der Abwehrspieler deshalb nur auf 15 Pflichtspiele für Madrid.

La Liga 2025/2026
Real Madrid
10
4
6
351′
1
6.8
Champions League 2025-2026
Real Madrid
3
1
2
114′
6.8
Gesamt:
13
5
8
465′
1
0
0
0 (0)
0
0
Saison: 2025-2026
Absolvierte Begegnungen
13
-
Per Game
In Startaufstellung
5
0.4
Per Game
Minuten
465
35.8
Per Game
Tore
0
0
Per Game
Assists
0
0
Per Game

Abschied im Bernabéu und WM mit Österreich

Real kündigte an, einem Spieler, „der Teil einer Mannschaft war, die in einer der erfolgreichsten Perioden unserer Geschichte glänzte, seine Dankbarkeit und seine ganze Zuneigung zeigen“ zu wollen. Klubpräsident Florentino Pérez sagte außerdem: „Real Madrid wird immer sein Zuhause sein.“

Verabschieden sollen sich die Fans von Alaba beim letzten Heimspiel der Saison am Samstag um 21.00 Uhr gegen Athletic Bilbao im Bernabéu. Anschließend reist der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft zur WM in den USA, Mexiko und Kanada, die vom 11. Juni bis 19. Juli ausgetragen wird.

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