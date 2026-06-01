Nächstes Länderspiel & Fahrplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Nach dem überzeugenden WM-Test gegen Finnland, den die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit 4:0 gewann, reist das Team am Dienstag in die USA. Dort wartet am 6. Juni in Chicago die Generalprobe gegen den Co-Gastgeber. Anschließend beginnt für die Auswahl der Fahrplan durch WM und Nations League mit zahlreichen Prüfsteinen. Wir zeigen dir die nächsten Länderspiele 2026.

Erst Chicago, dann die WM-Vorrunde

Schon morgen am 2. Juni hebt die DFB-Auswahl nach Chicago ab. Fünf Tage später steht dort das Duell mit den USA an, Anstoß ist um 20.30 Uhr, übertragen wird die Partie bei RTL. Danach geht es weiter in die Vorrunde der WM.

Am 14. Juni trifft Deutschland in Houston auf Curacao, gespielt wird um 19.00 Uhr, die ARD zeigt die Begegnung. Nur sechs Tage später folgt in Toronto das Spiel gegen die Elfenbeinküste, offiziell Cote d’Ivoire, mit Anpfiff um 22.00 Uhr im ZDF. Das letzte Gruppenspiel steigt am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador, ebenfalls um 22.00 Uhr und live in der ARD.

Länderspiele Deutschland 4 0 Finnland Länderspiele USA - - Deutschland Weltmeisterschaften Deutschland - - Curaçao Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste Weltmeisterschaften Ecuador - - Deutschland

Auch die Nations League ist schon terminiert

Nach der WM geht der internationale Rhythmus direkt weiter. Am 24. September tritt Deutschland in der Nations League bei den Niederlanden an, Anstoß ist um 20.45 Uhr, RTL überträgt. Drei Tage später empfängt die DFB-Auswahl Griechenland in Augsburg, gespielt wird um 20.45 Uhr, zu sehen in der ARD.

Am 1. Oktober folgt das Heimspiel gegen Serbien in München, ebenfalls um 20.45 Uhr und im ZDF. Das Rückspiel in Griechenland steigt am 4. Oktober wieder um 20.45 Uhr, diesmal bei RTL. Im November wartet zunächst am 13. November die Partie in Belgrad gegen Serbien, Anstoß 20.45 Uhr, RTL ist live dabei. Den Abschluss bildet am 16. November das Duell mit den Niederlanden in Berlin, ebenfalls um 20.45 Uhr und in der ARD.