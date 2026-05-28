Nach Abstieg: VfL Wolfsburg zerbricht, weiteres Trio ohne Verlängerung

Der Umbruch beim VfL Wolfsburg geht nach dem historischen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga weiter. Nun steht fest, dass auch das in der vergangenen Saison ausgeliehene Trio Nicolas Cozza, Bartol Franjic und Jakub Kaminski nicht zu den Wölfen zurückkehrt.

Mehrere Leihspieler verabschieden sich

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, werden Cozza vom FC Nantes, Franjic vom FC Venedig und Kaminski vom 1. FC Köln künftig nicht mehr im Wolfsburger Trikot auflaufen. Damit verliert der VfL direkt mehrere Akteure, die in der abgelaufenen Spielzeit nur per Leihe gebunden waren.

Bereits am Mittwoch hatten die Niedersachsen weitere Personalentscheidungen öffentlich gemacht. Danach kehren Jeanuel Belocian zu Bayer Leverkusen, Adam Daghim zu Red Bull Salzburg, Jenson Seelt zum AFC Sunderland und Jesper Lindström zur SSC Neapel zurück, nachdem ihre Leihen ausgelaufen sind.

Weitere Abgänge bereits fix

Zusätzlich sind auch die Abschiede von Angreifer Jonas Wind und Mittelfeldspieler Kevin Paredes bereits beschlossen. Der VfL treibt damit die Neuausrichtung des Kaders konsequent voran, nachdem der Verein die Bundesliga verlassen musste.

Der Abstieg war für Wolfsburg ein Einschnitt von historischem Ausmaß. Am Pfingstmontag stieg der Klub erstmals in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab. Die Niedersachsen verloren das Relegationsrückspiel beim SC Paderborn nach langer Unterzahl mit 1:2 nach Verlängerung.