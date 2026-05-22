Manchester City & Pep Guardiola gehen getrennte Wege

Nach zehn Jahren an der Seitenlinie von Manchester City zieht Pep Guardiola den Schlussstrich. Der Starcoach beendet seine Zeit bei den Skyblues zum Saisonende und verlässt den Klub als prägendste Figur einer goldenen Ära.

„Fragt mich nicht nach den Gründen, weshalb ich gehe. Es gibt keine“, sagte der Katalane, „doch tief in meinem Inneren weiß ich, dass meine Zeit gekommen ist.“ Mit dem Abschied des 55-Jährigen endet beim englischen Topklub eine Dekade voller Titel, Rekorde und internationaler Triumphe.

20 Titel, Rekorde und ein Platz in der Klubgeschichte

Guardiola war im Sommer 2016 nach drei Jahren beim FC Bayern nach Manchester gewechselt und formte City zu einer der dominierenden Mannschaften Europas. Mit 20 großen Titeln geht er als erfolgreichster Coach der Vereinsgeschichte. Zu seiner Bilanz zählen sechs Meisterschaften, drei FA-Cup-Erfolge, fünf Siege im Ligapokal und der erste Champions-League-Triumph des Klubs im Jahr 2023.

Dazu kamen zahlreiche Bestmarken. In der Saison 2017/18 erreichte City als einziger Verein in der Premier League die Marke von 100 Punkten. Sechs Jahre später gewann Manchester als erst zweites englisches Team nach Stadtrivale Manchester United das Triple. Einmalig bleiben auch die vier Meistertitel in Serie zwischen 2021 und 2024.

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Abschied mit 55 Jahren und neue Rolle im City-Kosmos

„Nichts ist ewig – wäre es das, würde ich hierbleiben“, erklärte Guardiola zu seinem Entschluss. Für den Klub bleibt er dennoch erhalten, allerdings in anderer Funktion. Als globaler Botschafter der City Football Group, zu der auch weitere Vereine gehören, soll er künftig als Berater arbeiten und an Projekten sowie Kooperationen mitwirken.

City würdigte den Spanier als „Transformator“ des Vereins. Als Zeichen der Anerkennung wird die Nordtribüne im Etihad Stadium künftig „Pep Guardiola Stand“ heißen. Seinen Abschied hatte er ein Jahr vor Vertragsende selbst eingeläutet.

Tuchel lobt, Maresca gilt als Nachfolger

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, der nach seiner WM-Nominierung über Guardiolas Rückzug informiert wurde, fand deutliche Worte: „Er ist einfach einzigartig. Er gehört zu den Aller-, Aller-, Allerbesten.“ Medienberichten zufolge soll Guardiolas früherer Schüler Enzo Maresca übernehmen. Der 46-Jährige arbeitete zwischen 2022 und 2023 als Assistent unter dem Katalanen und wurde zu Jahresbeginn trotz überwiegend starker Leistungen beim kriselnden FC Chelsea entlassen.

Auch sportlich geht Guardiolas letzte City-Saison mit Erfolgen zu Ende. Mit dem FA Cup und dem Ligapokal holte er noch zwei Titel, die siebte Meisterschaft blieb jedoch aus. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag um 17.00 Uhr gegen den Europa-League-Sieger Aston Villa steht der FC Arsenal bereits als englischer Champion fest.

Guardiola war nach der Saison 2022/23 und insgesamt vier Auszeichnungen als Welttrainer des Jahres geehrt worden. In den vergangenen Jahren lieferte er sich zahlreiche denkwürdige Duelle, besonders die freundschaftliche Rivalität mit Jürgen Klopp prägte eine ganze Fußball-Ära. Den damaligen Liverpool-Coach bezeichnete er immer wieder als seinen härtesten Gegner. „Es hat so verdammt viel Spaß gemacht“, sagte Guardiola über seine Zeit in Manchester, die am Sonntag endet: „Ich liebe euch alle.“