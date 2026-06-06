Länderspiel Deutschland – USA heute: Gewinner und Verlierer des Spiels

Länderspiele USA 1 2 Deutschland

Frühe Führung durch Havertz, dann kippt die Partie

Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum 4:0 gegen Finnland zwei Änderungen vor. Für den an einem Muskelbündelriss im Oberschenkel ausgefallenen Karl rückte Sané in die Startelf, zudem begann der verspätet angereiste Havertz im Sturm für den leicht angeschlagenen Undav. Der 20 Jahre alte Ouedraogo war zwar nach Karls Ausfall in den WM-Kader nachgerückt, stand für die Generalprobe aber noch nicht zur Verfügung.

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S 1 : 2 Endergebnis Deutschland S S S S S A. Robinson 37' Kai Havertz 2' Leroy Sané 57' 24 M. Freese 5 A. Robinson 13 Tim Ream 12 M. Robinson 16 Alexander Freeman 4 T. Adams 17 M. Tillman 10 Christian Pulišić 8 Weston McKennie 2 Sergiño Dest 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz Tore 2' Tor Kai Havertz Assist: Joshua Kimmich) Tor A. Robinson 37' 57' Tor Leroy Sané Assist: Kai Havertz)

Auch die USA veränderten ihre Startelf nach dem 3:2 gegen den Senegal auf sechs Positionen. Pochettino setzte mit Freese für Turner im Tor an und ersetzte zudem McKenzie, Berhalter, Reyna und Pepi durch Robinson, McKennie, Tillman und Balogun.

Die neu formierte US-Auswahl wirkte in den ersten Minuten allerdings noch nicht richtig angekommen, nachdem die amerikanische Hymne mit viel Pathos zelebriert worden war. Nach einem Kimmich-Freistoß in der zweiten Minute kam Havertz fünf Meter vor dem Tor frei zum Kopfball und brachte Deutschland früh in Führung. Danach bestimmte die DFB-Elf das Geschehen, drängte die Gäste tief zurück, blieb zunächst aber ohne weitere klare Möglichkeiten. Mit fortschreitender Spielzeit fand die US-Mannschaft besser hinein.

Deutschland wird vor der Pause unter Druck gesetzt

Eigene Großchancen erarbeitete sich die Heimmannschaft zwar nicht, doch Deutschland geriet zeitweise deutlich ins Wanken. In der 37. Minute belohnten sich die USA für ihren mutigen Auftritt. Tah klärte eine Ecke nur in den Rückraum, wo Robinson frei zum Abschluss kam und den Ball per Volley perfekt traf. Der Schuss schlug unhaltbar für Baumann unter der Latte ein. Der Ausgleich war verdient, und die Amerikaner legten nach.

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Dest prüfte den deutschen Schlussmann in der 42. Minute, dazu kam Pulisic, der frühere Dortmunder, in der 44. Minute und in der 3. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu zwei weiteren Möglichkeiten. Für die DFB-Auswahl war der Pausenpfiff nach einem zähen Auftritt eine Erleichterung, weil sie zu diesem Zeitpunkt sogar froh sein musste, nicht in Rückstand zu liegen.

Sané trifft, Baumann hält den Sieg fest

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Deutschland deutlich aktiver. Das Pressing wurde früher angesetzt, die USA kamen nicht mehr so locker über die Mittellinie. In der 48. Minute zeigte Baumann erneut seine Klasse, als er trotz einer weiterlaufenden Abseitsaktion zweimal stark gegen Pulisic parierte. Erst danach ging die Fahne hoch.

Kurz darauf nutzte Deutschland die Steigerung in der zweiten Hälfte. Havertz legte Sané im Strafraum auf, und der bis dahin kaum auffällige Angreifer setzte den Ball platziert neben den linken Pfosten zum 2:1 ins Netz. In der Folge flaute die Begegnung spürbar ab, auch weil beide Teams zahlreiche Wechsel vornahmen.

Zum Schluss wurde es noch einmal gefährlich. Undav köpfte in der 78. Minute, Scally scheiterte in der 81. Minute aus der Distanz an Baumann und Amiri verfehlte in der 83. Minute den linken Pfosten nur knapp. Den letzten US-Vorstoß entschärfte Baumann schließlich in der 87. Minute mit einer sehenswerten Flugparade gegen Aaronson.