Havertz angeschlagen ausgewechselt – Gefahr für die WM 2026?

Wenige Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft muss Kai Havertz den nächsten gesundheitlichen Rückschlag verkraften. Der Angreifer des FC Arsenal wurde beim Premier-League-Spiel gegen Newcastle United wegen Problemen im Leistenbereich früh ausgewechselt, ein genauer Ausfallzeitraum ist noch nicht bekannt.

Schmerzen in der 34. Minute

Beim Stand von 1:0 für Arsenal ging es für den 26-Jährigen am Samstag in der 34. Minute nicht weiter. Havertz fasste sich augenscheinlich in den Leistenbereich und musste den Platz mit Schmerzen verlassen. Ob der Nationalspieler rechtzeitig fit wird oder sogar seine Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada gefährdet ist, bleibt offen.

Nächster Dämpfer in einer schwierigen Saisonphase

Für Havertz wäre eine erneute Zwangspause ein bitterer Schlag in der heißen Saisonphase. Erst im Januar hatte er nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback gegeben, zuletzt stoppte ihn zudem eine Muskelverletzung für mehrere Wochen. Mit Arsenal kämpft der Offensivspieler weiter um die englische Meisterschaft und den Titel in der Champions League.

In der Königsklasse gastieren die Gunners am Mittwoch um 21.00 Uhr zum Halbfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am 12. Mai in Frankfurt/Main seinen Kader für das Turnier verkünden. Schon am Mittwoch war für Bayerns Serge Gnabry der WM-Traum nach einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel geplatzt.