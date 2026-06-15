Fußball heute WM Spielplan & Ergebnisse – Wer spielt heute am Montag bei der WM 2026?

Vier WM Spiele hat der heutige Montag, 15.6. zu bieten, und für deutsche Fans beginnt er mit Pflichtprogramm: In der Nacht trafen mit der Elfenbeinküste und Ecuador die beiden nächsten DFB-Gegner aus der WM 2026 Gruppe E direkt aufeinander, es gewannen die Afrikaner mit 1:0. Wer noch eine Schicht dran gehängt hatte, sah am frühen Morgen das schwedische Star-Sturmduo gegen Tunesiens Abwehrbollwerk mit einem 5:1 Sieg.

Am Abend wird es dann großes Kino, kostenlos im Free-TV bei der ARD: Erst greift Europameister und Weltranglistenerster Spanien gegen WM-Debütant Kap Verde ins Turnier ein, danach eröffnet Belgien um Kevin De Bruyne gegen Mohamed Salahs Ägypten die Gruppe G. Nachteulen und Feierabend-Fans kommen heute also gleichermaßen auf ihre Kosten. Hier kommt der komplette Tagesüberblick.

Weltmeisterschaften Elfenbeinküste 0.73 xG 0.54 1 0 Ecuador Weltmeisterschaften Schweden 1.26 xG 0.20 5 1 Tunesien Weltmeisterschaften Spanien 2.16 xG 0.28 0 0 Kap Verden Weltmeisterschaften Belgien - - Ägypten

18:00 Uhr: 0:0 Spanien gegen Kap Verde (WM 2026 Gruppe H)

Größer könnte der Kontrast kaum sein: Spanien, Europameister von 2024 und Nummer eins der Weltrangliste, trifft auf Kap Verde, das zum ersten Mal überhaupt bei einer WM dabei ist. Bei der Seleccion wirbelt mit Lamine Yamal ein 18-Jähriger, der bereits zu den wertvollsten Fußballern der Welt zählt, dazu kommen Pedri, Nico Williams und Dani Olmo. Der Inselstaat von Trainer Bubista stellt den ältesten Kader der Gruppe H, im Tor steht der 40-jährige Vozinha. Für Kap Verde ist jede Minute in Atlanta historisch, Spanien dagegen will nach dem EM-Triumph den nächsten großen Wurf. Die ARD zeigt das Spiel ab 18 Uhr, hier unsere Vorschau mit Aufstellungen von Spanien gegen Kap Verde.

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Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ im Atlanta Stadium in Atlanta. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Spanien gegen Kap Verde, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Atlanta Stadium﻿ WM 2026 Stadion | - 18:00 Spanien U S U U S 0 : 0 2.16 xG 0.28 Endergebnis Kap Verden S S U S S 23 Unai Simón 24 Marc Cucurella 14 Aymeric Laporte 22 Pau Cubarsí 5 Marcos Llorente 20 Pedri 16 Rodri 8 Fabián Ruiz 9 Gavi 21 Mikel Oyarzabal 7 Ferran Torres 1 Vozinha 13 Sidny Lopes Cabral 3 Diney Borges 4 Roberto Lopes 22 Steven Moreira 6 Kevin Pina 7 Jovane Cabral 10 J. Monteiro 15 Laros Duarte 20 Ryan Mendes 19 Dailon Rocha Livramento

21:00 Uhr: Belgien gegen Ägypten (WM 2026 Gruppe G)

Rudi Garcia sprach nach der Auslosung vom Beginn eines Abenteuers, denn Belgien ist die einzige europäische Mannschaft der Gruppe G. Die Roten Teufel um Kevin De Bruyne, Rekordtorschütze Romelu Lukaku und Kapitän Youri Tielemans lösten das Ticket ungeschlagen und wollen nach dem Vorrunden-Aus 2022 wieder weit kommen. Ägypten hält mit Superstar Mohamed Salah dagegen, den Garcia einst bei der AS Rom trainierte, dazu kommt der frühere Frankfurter Omar Marmoush. Die Pharaonen blieben in zehn Quali-Spielen ungeschlagen bei nur zwei Gegentoren. Steht Salah in Form, ist hier alles drin. Die ARD zeigt Belgien gegen Ägypten live ab 21 Uhr im Free-TV.

Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ im Lumen Field in Seattle. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Belgien gegen Ägypten, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind. Hier unsere Vorschau des WM Spiels Belgien gegen Ägypten.

WM 2026 | Spieltag 1 | Lumen Field Seattle WM Stadion | - 21:00 Belgien S S U S S - : - Ägypten U N U S N Tage Stunden Minuten Sekunden 1 T. Courtois 21 Timothy Castagne 4 Brandon Mechele 25 N. Ngoy 15 T. Meunier 8 Youri Tielemans 24 Amadou Onana 10 Leandro Trossard 7 Kevin De Bruyne 11 Jérémy Doku 17 Charles De Ketelaere 23 Mostafa Shobeir 13 Ahmed Abou El Fotouh 14 Hamdi Fathy 2 Yasser Ibrahim 3 Mohamed Hany 19 Marwan Attia 17 Mohanad Lasheen 11 M. Ziko 8 Emam Ashour 10 Mohamed Salah 22 Omar Marmoush

01:00 Uhr: 1:0 Elfenbeinküste gegen Ecuador (WM 2026 Gruppe E)

Dieses Duell sollte jeder DFB-Fan genau verfolgen, hier spielen die kommenden deutschen Gegner: Die Elfenbeinküste reist als Afrikameister von 2024 mit dem jüngsten Kader der Gruppe E an, angeführt vom früheren Bundesliga-Stürmer Sebastien Haller und Innenverteidiger Evan Ndicka. Ecuador hält mit einer der besten Defensiven des Turniers dagegen: nur fünf Gegentore in 18 Qualifikationsspielen, abgesichert von PSG-Verteidiger Willian Pacho, Chelsea-Motor Moises Caicedo und Piero Hincapié vom FC Arsenal. La Tri kam als Zweiter der Südamerika-Qualifikation durch, nur Argentinien war besser. Ein Sieg wäre hier ein Statement Richtung Sechzehntelfinale.

Anstoß ist um 01:00 Uhr MESZ im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 1 | Philadelphia Lincoln Financial Field WM 2026 Stadion | - 1:00 Elfenbeinküste S N S S S 1 : 0 0.73 xG 0.54 Endergebnis Ecuador S U U S S A. Diallo 90' Tore Tor A. Diallo Assist : Wilfried Singo) 90' 1 Yahia Fofana 3 Ghislain Konan 20 E. Agbadou 5 Wilfried Singo 17 Guéla Doué 24 Bazoumana Touré 6 Seko Fofana 8 Franck Kessié 11 Yan Diomande 12 Elye Wahi 19 Nicolas Pépé 1 Hernán Galíndez 6 Willian Pacho 4 Joel Ordóñez 21 Alan Franco 3 Piero Hincapié 15 Pedro Vite 23 Moisés Caicedo 9 John Yeboah 14 Alan Minda 13 Enner Valencia 19 Gonzalo Plata

04:00 Uhr: 5:1 Schweden gegen Tunesien (WM 2026 Gruppe F)

Schweden bringt das vielleicht teuerste Sturmduo der Welt nach Monterrey: Viktor Gyökeres und Alexander Isak sollen richten, was in der Qualifikation lange schiefging. Denn das Team von Graham Potter wurde in seiner Gruppe nur Vierter und löste das Ticket erst über die Playoffs, im Finale wurde Polen mit 3:2 bezwungen. Tunesien ist das genaue Gegenteil: Die Adler von Karthago marschierten mit 22:0 Toren ohne einen einzigen Gegentreffer durch die Qualifikation, mit dabei sind die Augsburger Elias Saad und Ismael Gharbi. Sturm-Wucht gegen Beton: Dieses Stilduell hat alles für eine lange WM-Nacht.

Anstoß ist um 04:00 Uhr MESZ im Estadio BBVA in Guadalupe. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Schweden gegen Tunesien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Elfenbeinküste gegen Ecuador steigt im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia. Schweden gegen Tunesien steigt im Estadio BBVA in Guadalupe. Spanien gegen Kap Verde steigt im Atlanta Stadium in Atlanta. Belgien gegen Ägypten steigt im Lumen Field in Seattle. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 15.6.?

01:00 Uhr, Elfenbeinküste gegen Ecuador: live in der ARD und bei MagentaTV

live in der ARD und bei MagentaTV 04:00 Uhr, Schweden gegen Tunesien: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 18:00 Uhr, Spanien gegen Kap Verde: live in der ARD und bei MagentaTV

live in der ARD und bei MagentaTV 21:00 Uhr, Belgien gegen Ägypten: live in der ARD und bei MagentaTV

Schweden gegen Tunesien läuft heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Liveticker Belgien gegen Ägypten