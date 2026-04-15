Fußball heute live: Offizielle Real Madrid Aufstellung gegen den FC Bayern München (Update 20:45 Uhr)

Am Mittwoch, 15. April, steht für Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München viel auf dem Spiel. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel ist der Titelverteidiger zum Sieg gezwungen, während in LaLiga bei sieben verbleibenden Spieltagen der Rückstand auf den FC Barcelona bereits neun Punkte beträgt. Die Königsklasse bleibt damit die letzte realistische Chance auf einen großen Titel.

Liveticker Bayern gegen Real Madrid

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Chefcoach Alvaro Arbeloa muss die Partie allerdings mit mehreren Ausfällen angehen. Besonders schwer wiegt das Fehlen von Thibaut Courtois, der wegen einer Oberschenkelverletzung schon das Hinspiel verpasst hatte und erneut nicht zur Verfügung steht. Ebenfalls nicht dabei sind Rodrygo, der nach seinem Kreuzbandriss weiter fehlt, sowie Raul Asencio, der kurzfristig wegen des Verdachts auf eine Magen-Darm-Grippe nicht nach München reisen konnte. Zudem sitzt Aurelien Tchouameni eine Sperre ab: Nach seiner dritten Gelben Karte im Hinspiel ist der Mittelfeldspieler für das Rückspiel nicht spielberechtigt.

So läuft das Spiel live bei DAZN

Die Begegnung zwischen Bayern und Real wird live und in voller Länge bei DAZN übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20 Uhr mit Laura Wontorra und Experte Michael Ballack, die die Partie einordnen und mit Analysen sowie zusätzlichen Eindrücken begleiten. Anschließend kommentiert Jan Platte das Spielgeschehen. Außerdem ist das Duell auch in der Konferenz zu sehen, dort werden die entscheidenden Szenen in Echtzeit eingeblendet.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão 12 Trent Alexander-Arnold 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

Reals offizielle Startelf und Kader

Für das Rückspiel ist bei Real Madrid folgende Anfangsformation zu erwarten: Lunin – Alexander-Arnold, Eder Militao, Rüdiger, F. Mendy – Fede Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda Güler – Mbappé, Vinicius Junior. Arbeloa setzt damit auf eine offensiv ausgerichtete Elf mit viel Tempo und individueller Qualität in der Spitze.

Offizielle Startelf von Real Madrid:

13. Lunin

12. Trent

3. Militão

22. Rüdiger

23. F. Mendy

21. Brahim

5. Bellingham

8. Valverde

15. Arda Güler

7. Vini Jr.

10. Mbappé.

Auf der Bank nehmen Fran, Navarro, Alaba, Carreras, Carvajal, Fran Garcia, Huijsen, Dani Ceballos, Pitarch, Brahim Diaz, Gonzalo und Mastantuono Platz. Als fehlende Spieler sind Asencio (Infekt), Courtois (Oberschenkelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss) und Tchouameni (Gelbsperre) gemeldet.

Warnstufe bei den Gelben Karten

Auch bei den Königlichen bleibt die Lage mit Blick auf mögliche Sperren angespannt. Sollten die Madrilenen den Einzug ins Halbfinale schaffen, wären Kylian Mbappé (27), Vinícius Júnior (25), Jude Bellingham (22), Dean Huijsen (21) und Álvaro Carreras (23) bei ihrer nächsten Gelben Karte für das mögliche Halbfinal-Hinspiel gesperrt. Aurélien Tchouaméni muss seine Sperre bereits heute Abend im Viertelfinal-Rückspiel absitzen.

Spieler Alter Status Kylian Mbappé 27 Sperre bei nächster Gelben Karte Vinícius Juníor 25 Sperre bei nächster Gelben Karte Jude Bellingham 22 Sperre bei nächster Gelben Karte Dean Huijsen 21 Sperre bei nächster Gelben Karte Álvaro Carreras 23 Sperre bei nächster Gelben Karte Aurélien Tchouaméni 26 Bereits für das Viertelfinal-Rückspiel gesperrt

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

20:45 Uhr Um 21 Uhr geht es los! Die Ausgangslage könnte für den FC Bayern nicht viel besser sein. Im Landesmeisterwettbewerb brachten die Bayern einen solchen Vorsprung in 21 von bislang 22 Fällen auch ins Ziel, nimmt man alle Europapokalwettbewerbe waren es sogar 29 von 30.



20:12 Uhr Die offizielle Aufstellung von Real Madrid Real Madrid spielt mit folgender Aufstellung: Lunin – Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy – Brahim Díaz, Valverde, Bellingham, Güler – Mbappé, Vinícius Júnior. Einwechselspieler sind: Fran González, Javi Navarro – Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen, Mastantuono, Thiago Pitarch.

17:16 Uhr Anpfiff Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)



17:15 Uhr Stimmen der Trainer Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)



15:32 Uhr Real Madrid wartet Nach einer schlechten Nacht mit Feuerwerk vor dem Hotel, muß der Trainer Arbeloa auf einige wichtige Spieler verzichten: Asencio (Infekt), Courtois (Oberschenkelverletzung), Rodrygo (Kreuzbandriss), Tchouameni (Gelbsperre)