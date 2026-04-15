Rückspiel in der Champions League: Bayern empfängt Real Madrid

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League trifft der FC Bayern heute auf Real Madrid. Die Münchner gehen mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie in der Allianz Arena. Für die Königlichen zählt damit nur ein Sieg, um noch ins Halbfinale einzuziehen. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird nur bei DAZN gezeigt, ab 23 Uhr gibt es die ZDF Zusammenfassung der Spiele im Viertelfinale.

DAZN zeigt das Topduell live

Die Partie zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wird heute Abend vom kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen. Anstoß ist um 21 Uhr, die Übertragung startet bereits um 20.15 Uhr. Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht.

Wer kein passendes Abo besitzt, kann dennoch auf dem Laufenden bleiben: SPORT BILD.de bietet einen Live-Ticker zum Spiel an.

Begegnung: FC Bayern – Real Madrid

Anpfiff: 21 Uhr

Spielort: Allianz Arena, München

Hinspiel: 2:1 für die Bayern

Schiedsrichter: Slavko Vinčić (Slowenien)

TV & Livestream: DAZN

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Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

20:45 Uhr Um 21 Uhr geht es los! Die Ausgangslage könnte für den FC Bayern nicht viel besser sein. Im Landesmeisterwettbewerb brachten die Bayern einen solchen Vorsprung in 21 von bislang 22 Fällen auch ins Ziel, nimmt man alle Europapokalwettbewerbe waren es sogar 29 von 30.



20:12 Uhr Die offizielle Aufstellung von Real Madrid Real Madrid spielt mit folgender Aufstellung: Lunin – Alexander-Arnold, Éder Militão, Rüdiger, Mendy – Brahim Díaz, Valverde, Bellingham, Güler – Mbappé, Vinícius Júnior. Einwechselspieler sind: Fran González, Javi Navarro – Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen, Mastantuono, Thiago Pitarch.

19:59 Uhr Die Bayern Aufstellung heute Abend Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Díaz – Kane Tom Bischof hat sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Der 20-jährige Mittelfeldspieler fällt damit vorerst aus.

17:16 Uhr Anpfiff Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)



17:15 Uhr Stimmen der Trainer Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)



15:25 Uhr Alle fit! Bis auf Lennart Karl fehlt kein wichtiger Bayern-Spieler. Bauchschmerzen machen nur die Gelb-Gesperrten fürs Halbfinale, wenn es heute zur Gelben Karte kommt.



10:49 Uhr Wer zeigt das Spiel im TV? Heute am Mittwoch, 15.04.2026, steigt in der Allianz Arena das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anstoß ist um 21:00 Uhr, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN – ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Das ZDF zeigt ab 23 Uhr die Ausschnitte der Champions League Viertelfinal-Rückspiele.

Champions League FC Arsenal - - Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München - - Real Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão 12 Trent Alexander-Arnold 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

Am vergangenen Dienstag feierte der FC Bayern im Bernabéu den ersten Sieg seit 25 Jahren gegen Real Madrid. Luis Diaz und Harry Kane trafen für die Münchner, Kylian Mbappé verkürzte für die Gastgeber noch.

Vor dem Rückspiel zeigte sich Vincent Kompany (40) respektvoll gegenüber dem Gegner: „Sicherlich eine der großen Sachen ist, dass wir Real sehr respektieren. Das haben wir schon vor dem Bernabéu so gemacht, das machen wir immer noch. Wir bereiten uns auf die beste Version von Real vor, die hat man wohl gegen Manchester City gesehen. Die Ergebnisse gerade sind kein Abbild des Talentes, das sie in sich tragen. Es ist immer noch eine der besten Mannschaften Europas.“

Auch Real Madrid gibt sich vor dem Duell nicht geschlagen. Real-Coach Álvaro Arbeloa (43) kündigte einen entschlossenen Auftritt an: „Bayern ist überzeugt, dass sie mit dem Vorsprung, den sie haben, und dem Heimvorteil die Favoriten sind. Aber sie treffen auf Real Madrid, und ich bin sicher, dass wir ihnen einen großen Kampf liefern werden.“

Bayern oder Real Madrid – wer setzt sich durch und zieht ins Halbfinale ein? Hält Manuel Neuer erneut einen starken Abend fest, wie schon vor einer Woche? Und was ist mit Mbappé und Vini? Antworten gibt es am Mittwoch ab 21 Uhr.