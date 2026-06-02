Fußball heute Ergebnisse: Ghana verpatzt auch letzten WM-Test

Ghana hat auch seinen letzten WM-Test verpatzt und reist ohne Sieg aus vier Vorbereitungsspielen zur Weltmeisterschaft 2026 nach Nordamerika. In Wales kamen die Black Stars nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 1:1, obwohl Caleb Yirenkyi die Afrikaner in Cardiff in Führung gebracht hatte.

Später Rückschlag in Cardiff

Die Partie in Cardiff verlief für Ghana lange nach Plan. Yirenkyi traf in der 66. Minute, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gastgeber noch zurück: Lewis Koumas sorgte in der 90.+3 Minute für den Ausgleich. Damit blieb es bei einem Remis, das den Negativlauf der Ghanaer in der WM-Vorbereitung nicht beendete.

Weiter ohne Erfolgserlebnis zur WM

Bereits am 30. März hatte Ghana gegen Deutschland mit 1:2 verloren, was die Entlassung von Trainer Otto Addo zur Folge hatte. Nun wird die Auswahl vom Portugiesen Carlos Queiroz betreut, der bei der Endrunde in Nordamerika die nächste Aufgabe übernimmt. Die Black Stars starten am 17. Juni in Toronto gegen Panama in die Gruppe L, ehe es gegen England in Foxborough am 23. Juni und gegen Kroatien in Philadelphia am 27. Juni weitergeht.