FC Bayern heute: Real-Star Bellingham spricht von Schicksalsspiel gegen die Bayern

Jude Bellingham lässt vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern keinen Zweifel an der Dramatik: Für Real Madrid steht am Mittwochabend um 21 Uhr bei DAZN die gesamte Saison auf dem Spiel. Nach dem 1:2 aus dem Hinspiel brauchen die Königlichen in München zwingend die Wende, sonst droht die zweite titellose Spielzeit nacheinander.

Liveticker Bayern gegen Real Madrid

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Schon die Ausgangslage ist für den spanischen Rekordmeister heikel genug. Im Pokal war für Real bereits im Achtelfinale gegen Zweitligist Albacete beim 2:3 Schluss, in der Liga liegt Erzrivale Barça sieben Spieltage vor dem Ende mit neun Punkten vorne und gilt damit als kaum noch einholbar.

Bellingham spricht von „Desaster“

Deshalb fand der frühere Dortmunder, der von 2020 bis 2023 für den BVB spielte, auf der Pressekonferenz in der Allianz Arena deutliche Worte. „Für uns kommt alles auf dieses eine wichtige Spiel an, es ist wie ein Finale. Wir wollen in dieser Saison weiter um einen Titel spielen. Das ist für den gesamten Klub extrem wichtig. Wir als Mannschaft verstehen das und werden bereit sein“, sagte der 22-Jährige am Dienstag.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S S S - : - Real Madrid S S N N U Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 13 Andriy Lunin 23 F. Mendy 22 Antonio Rüdiger 3 Éder Militão 12 Trent Alexander-Arnold 21 Brahim Díaz 15 Arda Güler 5 J. Bellingham 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé

Auf die Frage, ob ein Ausscheiden gegen Bayern für ihn als Versagen gelten würde, wurde Bellingham noch klarer: „Für uns fühlt sich jede Niederlage in der Champions League an wie ein Desaster.“

Er ergänzte mit Blick auf die prekäre Lage in den anderen Wettbewerben: „Durch unsere Situation in den anderen Wettbewerben kommt dazu, dass es in diesem Spiel für uns um alles oder nichts geht. Wir können uns davor nicht verstecken.“

Arbeloa setzt auf die Wende

Trotz der angespannten Lage tritt Real mit Selbstvertrauen an. Chefcoach Álvaro Arbeloa (43) zeigte sich überzeugt, dass die Aufholjagd gelingt: „Wir sind überzeugt, dass wir es schaffen können. Wir glauben daran, weil wir Real Madrid sind, das Team mit den 15 Champions-League-Titeln. Wenn eine Mannschaft mit der Überzeugung in die Allianz Arena kommt, hier eine Aufholjagd machen und gewinnen zu können, dann sind wir das.“

Auf dem Platz wartet für Bellingham zudem ein besonderes Duell mit seinem England-Kollegen Harry Kane (32). Der Bayern-Stürmer kommt in dieser Saison bereits auf 49 Treffer in 45 Spielen, die Münchner insgesamt auf 153 Tore in 45 Saisonpartien. Bellingham sparte auch mit Blick auf seinen Nationalelf-Mitspieler nicht mit Lob: „Er ist ein unglaublicher Spieler, ein sensationeller Spieler. Es ist ein Vergnügen, mit ihm für die englische Nationalelf zu spielen. Er hat in den vergangenen zwei, drei Jahren gezeigt, dass er ein Niveau erreicht hat, auf dem er sein Spiel als Stürmer nahezu perfektioniert hat. Es ist eine Freude, ihm zuzusehen – insbesondere als Teamkollege. Aber am Mittwoch wollen wir ihn natürlich aus dem Spiel nehmen.“

Ballon d’Or und Bayern-Offensive

Auch die BILD-Nachfrage nach Kanes Chancen auf den Ballon d’Or beantwortete Bellingham offen. Zunächst sagte er: „Ich denke, es hängt alles davon ab, was er mit seinen Teams erreicht. Es sieht danach aus, dass er mit Bayern die Bundesliga gewinnen wird.“

Gleichzeitig machte der Real-Profi klar, dass er dem Münchner Torjäger im Königsklassen-Duell Grenzen setzen will: „Ich hoffe, dass wir ihn und Bayern davon abhalten können, die Champions League zu gewinnen. Das hätte natürlich einen großen Effekt.“

Liveticker heute Bayern gegen Real Madrid

17:16 Uhr Anpfiff Jeder, der Real Madrid kennt, weiß, dass wir hier kein Wunder benötigen. Wir sind bereit zu kämpfen und diese Aufholjagd zu machen. Álvaro Arbeloa (Trainer, Real Madrid)



17:15 Uhr Stimmen der Trainer Ich habe in der Allianz Arena als Gegner gespielt und es gespürt: Die Arena kann auch Gegner erdrücken. Und ich wünsche mir, dass morgen keine Fans zum Stadion kommen, die die Karte als neutrale Fans gekauft haben. Man darf vorher Tee mit Honig trinken – und dann die volle Stimme nutzen! Vincent Kompany (Trainer, FC Bayern)



15:25 Uhr Alle fit! Bis auf Lennart Karl fehlt kein wichtiger Bayern-Spieler. Bauchschmerzen machen nur die Gelb-Gesperrten fürs Halbfinale, wenn es heute zur Gelben Karte kommt.

