Der „komplette“ Kane mit der „totalen Hingabe“

Harry Kane ist nach seinem Pokalcoup erneut der Mittelpunkt der Bayern-Euphorie. Nach dem 3:0 im Finale gegen den VfB Stuttgart wurde der Engländer in Berlin für seinen Hattrick und seine außergewöhnliche Vielseitigkeit gefeiert, während Uli Hoeneß den Transfer schon jetzt als den besten in der Bayern-Historie bezeichnete.

Hoeneß schwärmt, Kompany lobt die totale Hingabe

Der Münchner Vereinspatron hat in 56 Jahren beim FC Bayern bereits fast alles erlebt, doch dieses Kapitel beeindruckt ihn besonders. Stolze 100 Millionen Euro hatte der Rekordmeister vor drei Jahren an Tottenham überwiesen, inzwischen gilt die Ablöse längst als mehr als gerechtfertigt. Kane ist nicht nur wegen seiner Treffer ein Ausnahmestürmer, sondern auch, weil er nahezu jede Facette des Spiels beherrscht.

DFB Pokal 2025/2026 6 6 537′ 1 10 (3) 7.8 Bundesliga 2025/2026 31 25 6 2382′ 1 36 (10) 5 7.8 Champions League 2025-2026 13 12 1 1041′ 14 (4) 2 7.8 Gesamt: 50 43 7 3960′ 2 0 0 60 (17) 7 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 50 - Per Game In Startaufstellung 43 0.9 Per Game Minuten 3960 79.2 Per Game Tore 60 1.2 Per Game Assists 7 0.1 Per Game

Symbolisch stand dafür im Berliner Olympiastadion eine Szene kurz vor dem Ende, als der Angreifer tief in der eigenen Hälfte den VfB angriff und mit einer Grätsche am Münchner Strafraum einen Stuttgarter Vorstoß stoppte. Vincent Kompany hob genau diese Aktion hervor. „Bei mir bleibt noch diese Grätsche an der Eckfahne. Diese totale Hingabe für die Mannschaft“, sagte der Bayern-Coach. Das Spiel des „überragenden“ Kane sei „komplett. Er ist ein absoluter Führungspieler“. Außerdem besitze er „die Persönlichkeit für diese großen Spiele und die großen Momente“.

Ein Weltklasse-Gesamtpaket mit Rekordwerten

Auch Stuttgarts Sebastian Hoeneß verneigte sich vor dem Bayern-Stürmer und sprach von einem „Weltklasse-Gesamtpaket“. Es sei „schwer zu glauben, was er da teilweise leistet“. Die Zahlen unterstreichen diese Sonderstellung eindrucksvoll. Kane kommt für die Bayern in 51 Pflichtspielen auf 61 Treffer. Im Pokalfinale gegen Stuttgart gelangen ihm beim 3:0 die Tore zum 1:0, 2:0 und 3:0 durch einen Hattrick in der 55., 80. und 90.+2 Minute per Handelfmeter.

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Damit reihte sich der 32-Jährige in eine besondere Liste ein. Nach Uwe Seeler 1963 mit dem HSV, Roland Wohlfarth 1986 für den FC Bayern und Robert Lewandowski 2012 für Dortmund war Kane erst der vierte Spieler, dem in einem DFB-Pokalfinale drei Tore gelangen.

Vertragsgespräche nach der WM in Sicht

Die Bayern wollen den Vertrag mit ihrem Angreifer über 2027 hinaus unbedingt verlängern, und die Zuversicht ist groß. „Er fühlt sich wohl, wir sind mit ihm glücklich. Was kann es Besseres geben?“, sagte Hoeneß bei Sky. Auch Vereinsboss Jan-Christian Dreesen hatte zuvor von „besten Voraussetzungen“ für eine gemeinsame Zukunft gesprochen. Als Grund nannte er, dass sich Kane mit seiner Frau Katie und den vier Kindern „in München sehr wohl“ fühle.

Kane selbst kündigte konkretisierte Gespräche nach der WM an und machte dem Rekordmeister damit zugleich Hoffnung. „Ich bin wirklich glücklich. Wir haben ein fantastisches Team, vielleicht das beste in Europa, einen super Trainer. Ich genieße meine Zeit“, sagte er. „Solche Nächte sind der Grund, wieso ich hergekommen bin.“ Zugleich betonte Englands Kapitän, es sei „extrem stolz“ und „definitiv einer der schönsten Abende meiner Karriere“ gewesen, ein „ganz besonderes Gefühl“.

Topfit zur WM mit Tuchel

Vincent Kompany blickte bereits voraus und glaubt, dass Kane nun „topfit“ in die WM in den USA, Mexiko und Kanada gehen wird, die vom 11. Juni bis 19. Juli stattfindet. Dort soll der Torjäger die Engländer unter Thomas Tuchel zum lang ersehnten Titel führen, dem ersten seit dem WM-Triumph von 1966. Dann würde sich an Kane wohl nicht nur Uli Hoeneß ein Denkmal setzen.