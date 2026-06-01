Bewerbung für Deutschlands WM 2026 Startelf: Undav punktet bei Nagelsmann

Mit zwei Treffern und einer Vorlage hat sich Deniz Undav im letzten Test vor der WM eindrucksvoll in Szene gesetzt. Beim klaren 4:0 (1:0) gegen Finnland in Mainz lieferte der Stuttgarter genau das, was Julian Nagelsmann von seinen Angreifern erwartet. Seine Chancen auf einen Platz in der Startelf für das Turnier in Amerika sind dadurch spürbar gestiegen.

Undav nutzt seine Chance

Der Angreifer zeigte sich nach dem Spiel bester Laune und erklärte auf seine typische Art, warum ihn eine kleine Beschwerde begleitet. In seiner „Problemzone“ zwicke es in der „unteren Arschbacke“, sagte er und nannte gleich die Behandlung: „Wenig sitzen.“ Für den langen Flug mit der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagmittag in der Lufthansa-Maschine Richtung Amerika hatte er ebenfalls eine Lösung parat: „Einfach liegen.“

Auch sportlich konnte sich Undav über einen Abend freuen, der für ihn kaum besser hätte laufen können. „Die Laune des noch im März von Bundestrainer Julian Nagelsmann kritisierten Stuttgarters hätte besser nicht sein können“, denn mit seinem Doppelpack und dem Assist machte er im Härtetest gegen die Finnen auf sich aufmerksam. Nagelsmann ordnete das anschließend klar ein: „Wenn du zwei Tore machst und einen vorlegst, spielst du dich nie aus der Mannschaft.“

Starkes Signal vor der WM

In Mainz musste Deutschland gegen den zweitklassigen Gegner zunächst Geduld aufbringen. Dann köpfte Undav in bester Mittelstürmer-Manier eine Flanke von Joshua Kimmich zur erlösenden Führung ein. Später blieb er beim 3:0 nach einem perfekten Zuspiel von Lennart Karl eiskalt vor dem Tor. Der Bundestrainer lobte genau diese Effizienz: „Wir brauchen Spieler, die das Ding über die Linie drücken. Das hat er sehr gut gemacht.“

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Der 30-Jährige sprach nach der Partie von einer „Zehn von zehn“ und sagte, er habe seinen „Job“ erledigt. „Besser“, betonte er, habe es „nicht laufen“ können. In der vergangenen Bundesligasaison war Undav mit 19 Treffern der beste deutsche Angreifer, in der Nationalmannschaft kommt er nach acht Einsätzen inzwischen auf sechs Tore. „Ich habe die ganze Zeit Selbstvertrauen“, sagte er und kündigte an, den „Moment zu genießen“ und „einfach weiterzumachen“. Dann müsse Nagelsmann über seine Einsätze „entscheiden“.

Starke Konkurrenz im Sturm

Ganz frei ist der Weg in die erste Elf allerdings nicht. Gegenüber dem erst spät eingewechselten Nick Woltemade hatte Undav zwar gepunktet, doch Kai Havertz liegt bei Nagelsmann derzeit noch vorn. Der Offensivmann stößt wegen des Champions-League-Endspiels erst in Chicago zur Mannschaft. „Wir brauchen Kai, sein Tor im Champions-League-Finale war außergewöhnlich“, sagte der Chefcoach und hob weitere Qualitäten hervor: „Man hat seine Bedeutung gesehen, seinen Fleiß in der Defensive, seine brutale Kopfballstärke auch defensiv bei Standards.“

Undav weiß um die Konkurrenzsituation im deutschen Angriff. „Wir haben drei sehr gute Stürmer. Egal, wer spielt, der hat es verdient“, sagte er. Am Tag des WM-Endspiels am 19. Juli wird er 30 Jahre alt. Wo gefeiert werden soll, ließ er ebenfalls keinen Zweifel. Das WM-Fieber werde „immer größer“, sagte Undav, doch erfolgreich sei das Turnier nur dann, „wenn wir das Ding gewinnen“.