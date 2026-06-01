WM 2026 Podcast: Neueste Folge “Lennart Karl knackt Finnlands Abwehrriegel”

Die holprige Startphase: Zu viel Lust, zu wenig Geduld
Das 4:0 auf der Anzeigetafel sah am Ende souverän aus. Doch wer die ersten 30 Minuten in Mainz verfolgt hat, sah eine DFB-Elf, die sich immer wieder im Zentrum festrannte. Nagelsmann brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: Die Mannschaft hatte schlichtweg zu viel Lust im Offensivspiel. Wenn alle Offensivspieler gleichzeitig in die Spitze stürmen, fehlt die Staffelung im Mittelfeld, und ein tiefstehender Block wie Finnland kann die zentralen Räume problemlos verdichten.
Lennart Karls Schlüsselmoment: Die kurze Ecke
Den Bann brach ausgerechnet der 18-jährige Debütant Lennart Karl in der 34. Minute. Nicht durch eine Traumkombination, sondern durch eine kurze Ecke. Karl bietet sich kurz an, zieht damit einen finnischen Verteidiger aus der Formation, Kimmich bekommt einen besseren Winkel für die Hereingabe und Undav trifft per Kopf. Es ist diese bewusste Zerstörung der gegnerischen Ordnung, die Nagelsmann auf internationalem Niveau braucht.
Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Lichtblicke und ein Wermutstropfen
In der zweiten Hälfte agierte Deutschland strukturierter: Wirtz traf, Undav schnürte nach Vorlage von Karl seinen Doppelpack, Musiala setzte den Schlusspunkt zum 4:0. Auf der Habenseite auch Oliver Baumann, der Neuer im Tor hervorragend vertrat, und Leroy Sané, der nach der Einwechslung sofort Dynamik brachte. Wermutstropfen: Undav fasste sich am Oberschenkel und musste runter – eine Vorsichtsmaßnahme laut Nagelsmann, die aber zeigt, wie schmal der Grad zwischen Rhythmus und Überlastung ist.
Ausblick: Generalprobe am 6. Juni gegen die USA
Der Blick richtet sich nun auf Chicago. Dann stößt auch Kai Havertz zum Team. Und die zentrale Frage bleibt: Kann Nagelsmanns Straßenkicker-Philosophie die wahre deutsche Trumpfkarte bei der WM werden?
Deutschland schlägt Finnland 4:0 im Testspiel in Mainz
Holprige Startphase: DFB-Elf rennt sich im Zentrum fest
Nagelsmanns Diagnose: „Zu viel Lust“ und fehlende Staffelung
Lennart Karl (18) debütiert und leitet das 1:0 durch Undav ein
Analyse: Wie eine kurze Ecke eine tiefstehende Abwehr bricht
Wirtz und Undav (Doppelpack) sowie Musiala treffen in Hälfte 2
Undavs Oberschenkelblessur: Vorsichtsmaßnahme oder Warnsignal?
Oliver Baumann und Leroy Sané überzeugen als Einwechselspieler
Nagelsmanns Straßenkicker-Philosophie als mögliche WM-Waffe
[00:00:00] Sprecher 1: Ein 4:0 auf der Anzeigetafel, das ließ sich erst mal – naja – makellos. Aber wer gestern die ersten 30 Minuten gegen Finnland gesehen hat, dachte sich vermutlich, warum rennen die sich da permanent in der Mitte fest? Das war anfangs wirklich ein hartes Stück Arbeit, auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich aussieht.
[00:00:18] Sprecher 2: Willkommen beim Fünf Sterne Podcast, täglich Nationalelf und WM-2026-News. Du hast das Spiel in Mainz sicher auf dem Schirm: Deutschland gewinnt durch Tore von Undav, Wirtz und Musiala. Wir werfen heute einen Blick darauf, was Julian Nagelsmann aus diesem Testspiel mitnimmt und warum gerade diese etwas holprige Startphase so wichtig war.
[00:00:38] Sprecher 1: Diese erste halbe Stunde war eigentlich das Spannendste am ganzen Spiel. Die ersten Minuten liefen ja noch flüssig, aber dann baute sich eine richtig zähe Phase auf. Das wirkte auf mich fast wie ein junges Pferd, das direkt über die allergrößte Hürde springen will. Anstatt den Ball mal in Ruhe laufen zu lassen, haben die immer direkt den Pass durchs enge Zentrum gesucht.
[00:00:57] Sprecher 2: Nagelsmann hat das nach dem Abpfiff eigentlich treffend formuliert. Er meinte, die Mannschaft hatte schlichtweg zu viel Lust im Offensivspiel. Zu viel Lust, dieser Offensivdrang, diese Gier auf Tore.
[00:01:09] Sprecher 1: Nicht das, was wir jahrelang von der DFB-Elf eingefordert haben. Aber wenn diese Lust in reine Ungeduld umschlägt, dann wird es eben problematisch. Gegen einen tiefstehenden Block führt das unweigerlich zu Ballverlusten. Die wollten den Ball förmlich ins Tor zwingen.
[00:01:26] Sprecher 2: Was dann den eigenen Spielrhythmus bricht. Wenn alle Offensivspieler gleichzeitig in die Spitze stürmen, fehlt einfach die nötige Staffelung im Mittelfeld. Dadurch gibt es keine Anspielstationen für den Aufbau und die Finnen konnten die zentralen Räume problemlos verdichten.
[00:01:43] Sprecher 1: Der Bann wurde dann ja auch bezeichnenderweise nicht durch eine Traumkombination durch die Mitte gebrochen, sondern erst in der 34. Minute. Und zwar durch eine kurze Ecke des 18-jährigen Debütanten Lennart Karl. Kimmich flankt, Undav trifft per Kopf. So eine simple Aktion.
[00:02:01] Sprecher 2: Aber wie genau hebelt so ein einfacher Trick eine kompakte Abwehr aus? Das Geheimnis liegt in der Bewegung vor der eigentlichen Flanke. Durch dieses kurze Anbieten zieht Karl einen finnischen Verteidiger aus der Formation. Die klare Zuteilung im Strafraum geht verloren, weil die Abwehrkette für einen Bruchteil einer Sekunde herausrücken muss. Und Kimmich bekommt dadurch einen viel besseren Winkel für die Hereingabe.
[00:02:23] Sprecher 1: Eben. Es ist diese bewusste Zerstörung der gegnerischen Ordnung, die Nagelsmann auf diesem Niveau braucht.
[00:02:30] Sprecher 2: Nach dem Seitenwechsel sahen wir dann eine viel besonnenere deutsche Elf. Die Gier war noch da, aber wesentlich strukturierter. Wirtz trifft, Undav schnürt in der 57. Minute seinen Doppelpack, übrigens nach Vorlage von Karl, und Musiala setzt dann den Schlusspunkt zum 4:0.
[00:02:46] Sprecher 1: Auf dem Papier ein echter Traum. Wäre da nicht dieser Moment gewesen, als Undav sich am Oberschenkel fasst und vom Platz muss. Haben wir da ein strukturelles Problem für das Turnier?
[00:02:56] Sprecher 2: Diese Gefahr schwingt kurz vor einem Turnier immer mit. Nagelsmann weiß auch, dass er den Stuttgarter nach einer wirklich kräftezehrenden Saison dosieren muss. Also klassische Belastungssteuerung.
[00:03:05] Sprecher 1: Ja, gerade bei Spielern, die von ihren Füßen leben, ist das oberste Gebot. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, zeigt aber, wie schmal der Grad zwischen Rhythmus finden und Überlastung ist.
[00:03:16] Sprecher 2: Zum Glück gibt es Lichtblicke bei der Kadertiefe. Oliver Baumann hat Neuer im Tor hervorragend vertreten, wurde vom Mainzer Publikum auch ordentlich gefeiert. Und Leroy Sané brachte nach seiner Einwechslung sofort spürbare Dynamik.
[00:03:31] Sprecher 1: Der eigentliche Gewinner des Abends war für mich aber Lennart Karl, den Nagelsmann ja als unbekümmerten Straßenkicker adelt. Ein faszinierender Ansatz vom Bundestrainer. Er betont ja, dass man solche instinktiven Spieler nicht in ein starres taktisches Korsett pressen darf. Weil Karl auf dem Flügel Räume schafft. Er wählt eben nicht den vorhersehbaren Laufweg, sondern agiert aus dem Bauch heraus.
[00:03:54] Sprecher 2: Moderne Defensivreihen sind auf feste Muster programmiert. Ein Straßenkicker stört diesen Code. Ein starker Punkt.
[00:04:02] Sprecher 1: Der Blick richtet sich nun auf die Generalprobe am 6. Juni gegen die USA in Chicago, zu der dann auch Kai Havertz zum Team stoßen wird. Wenn Nagelsmann gezielt diese Straßenkicker-Mentalität fördert und Spielertypen bewusst nicht in Systeme zwingt, dann könnte das unsere Waffe sein. Dann ist vielleicht genau diese neue, unberechenbare Flexibilität die wahre deutsche Trumpfkarte bei der WM. Gegen reine Instinktfußballer werden viele gegnerische Taktiktafeln schlichtweg wirkungslos bleiben.
[00:04:37] Sprecher 2: Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.