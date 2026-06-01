WM 2026 Podcast: Neueste Folge “Lennart Karl knackt Finnlands Abwehrriegel”

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts analysieren wir das 4:0 gegen Finnland: Wie ein 18-jähriger Debütant mit einer kurzen Ecke den Knoten platzen ließ, was Nagelsmann mit seiner Straßenkicker-Philosophie meint, und ob Undavs Muskelblessur ein Warnsignal ist.

Die holprige Startphase: Zu viel Lust, zu wenig Geduld

Das 4:0 auf der Anzeigetafel sah am Ende souverän aus. Doch wer die ersten 30 Minuten in Mainz verfolgt hat, sah eine DFB-Elf, die sich immer wieder im Zentrum festrannte. Nagelsmann brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: Die Mannschaft hatte schlichtweg zu viel Lust im Offensivspiel. Wenn alle Offensivspieler gleichzeitig in die Spitze stürmen, fehlt die Staffelung im Mittelfeld, und ein tiefstehender Block wie Finnland kann die zentralen Räume problemlos verdichten.

Lennart Karls Schlüsselmoment: Die kurze Ecke

Den Bann brach ausgerechnet der 18-jährige Debütant Lennart Karl in der 34. Minute. Nicht durch eine Traumkombination, sondern durch eine kurze Ecke. Karl bietet sich kurz an, zieht damit einen finnischen Verteidiger aus der Formation, Kimmich bekommt einen besseren Winkel für die Hereingabe und Undav trifft per Kopf. Es ist diese bewusste Zerstörung der gegnerischen Ordnung, die Nagelsmann auf internationalem Niveau braucht.

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Lichtblicke und ein Wermutstropfen

In der zweiten Hälfte agierte Deutschland strukturierter: Wirtz traf, Undav schnürte nach Vorlage von Karl seinen Doppelpack, Musiala setzte den Schlusspunkt zum 4:0. Auf der Habenseite auch Oliver Baumann, der Neuer im Tor hervorragend vertrat, und Leroy Sané, der nach der Einwechslung sofort Dynamik brachte. Wermutstropfen: Undav fasste sich am Oberschenkel und musste runter – eine Vorsichtsmaßnahme laut Nagelsmann, die aber zeigt, wie schmal der Grad zwischen Rhythmus und Überlastung ist.

Ausblick: Generalprobe am 6. Juni gegen die USA

Der Blick richtet sich nun auf Chicago. Dann stößt auch Kai Havertz zum Team. Und die zentrale Frage bleibt: Kann Nagelsmanns Straßenkicker-Philosophie die wahre deutsche Trumpfkarte bei der WM werden?

Deutschland schlägt Finnland 4:0 im Testspiel in Mainz

Holprige Startphase: DFB-Elf rennt sich im Zentrum fest

Nagelsmanns Diagnose: „Zu viel Lust“ und fehlende Staffelung

Lennart Karl (18) debütiert und leitet das 1:0 durch Undav ein

Analyse: Wie eine kurze Ecke eine tiefstehende Abwehr bricht

Wirtz und Undav (Doppelpack) sowie Musiala treffen in Hälfte 2

Undavs Oberschenkelblessur: Vorsichtsmaßnahme oder Warnsignal?

Oliver Baumann und Leroy Sané überzeugen als Einwechselspieler

Nagelsmanns Straßenkicker-Philosophie als mögliche WM-Waffe

Generalprobe am 6. Juni gegen die USA in Chicago

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