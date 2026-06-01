WM 2026 Kader & Startaufstellung – Lennart Karl träumt von WM-Stammplatz

Lennart Karl hat sich mit jugendlicher Unbekümmertheit in den Vordergrund gespielt und darf nach seinem Auftritt gegen Finnland sogar von einem WM-Stammplatz träumen. Der 18-Jährige genoss bei der Verabschiedung der Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus den großen Andrang der Fans und erfüllte geduldig Autogrammwünsche. Schon am Abend zuvor hatte er beim 4:0 und seinem ersten Einsatz in der Startelf der DFB-Auswahl überzeugt.

Frech, mutig, unbekümmert

Nach dem vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland in Frankfurt/Mainz sagte der Shootingstar: „Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß‘ mir nix.“ Karl erklärte zudem, er „gebe Vollgas“ und fügte hinzu: „Und dann kommen ein paar Skills dazu.“ Mit seinem selbstbewussten, direkten Auftritt machte er Lust auf mehr und brachte auch Julian Nagelsmann zum Schwärmen. Der Bundestrainer beschrieb ihn als „einen Straßenkicker, den du nicht in Strukturen pressen darfst, sonst verliert er seinen Flow“.

Ganz in den Himmel loben wollte Nagelsmann den Youngster dennoch nicht, obwohl Karl mit einem starken Pass auf Doppelpacker Deniz Undav das dritte deutsche Tor vorbereitet hatte. „Er macht schon viel richtig, aber kann auch noch vieles verbessern“, sagte der Chefcoach. Gleichzeitig hob er den eingewechselten Konkurrenten Leroy Sané hervor: „Ihr habt alle auch die Einwechslung von Leroy Sané gesehen – das war top. Er bringt eine unfassbare Dynamik.“

DFB Pokal 2025/2026 4 2 2 167′ 6.4 Bundesliga 2025/2026 26 16 10 1283′ 1 5 (0) 5 6.8 Champions League 2025-2026 8 6 2 469′ 4 (0) 2 7.2 U21 EM 2027 Qualifikation 2 2 174′ 3 (0) Gesamt: 40 26 14 2093′ 1 0 0 12 (0) 7 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 40 - Per Game In Startaufstellung 26 0.7 Per Game Minuten 2093 52.3 Per Game Tore 12 0.3 Per Game Assists 7 0.2 Per Game

Kimmich nimmt Druck raus

Auch Kapitän Joshua Kimmich stellte den besonderen Faktor Jugend in den Mittelpunkt und nahm dem Bayern-Profi spürbar Last von den Schultern. „Die Unbekümmertheit hat man in dem Alter, die Erwartungshaltung ist da noch nicht so groß, er muss die Phase extrem genießen, nur auf den Platz gehen und Spaß haben“, sagte Kimmich. Zugleich betonte er: „Die Verantwortung tragen andere, er soll Risiko gehen und Abschlüsse nehmen, dann kommen solche Leistungen dabei raus.“

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Karl selbst geht nach seinem kometenhaften Aufstieg beim FC Bayern nicht mit Scheuklappen durchs Leben. Nach seinen ersten Toren sei bereits „viel Druck drauf“ gewesen, erklärte er. Daran könne man „nicht umgehen“, auch wenn er erst 18 sei. Sein Rezept: „Einfach in der Aktion Vollgas geben und Dinge aus meinem Jugendfußball übertragen.“

Fleiß, Wegearbeit und neue Optionen

Der Teenager macht sich seinen Status nach eigener Darstellung mit harter Arbeit verdient. Gegen Finnland lief er die rechte Außenbahn pausenlos rauf und runter, schmiss sich in Defensivzweikämpfe und suchte vorn immer wieder das Dribbling. Nagelsmann sieht darin großes Potenzial für die kommenden Aufgaben. Karl könne „auf verschiedenen Positionen spielen“ und werde noch „sehr wertvoll“ sein, sagte der Bundestrainer.

Wertvoll sind längst auch Karls Autogramme, die bei der Verabschiedung der Nationalmannschaft von den Fans auf dem DFB-Campus besonders gefragt waren.