Stadion WM heute: Wo spielt Spanien gegen Kap Verde? Mercedes-Benz Stadium in Atlanta!

Wo spielt Spanien gegen Kap Verde? Der WM-Favorit aus Gruppe H startet heute ins Turnier, und zwar in einer der spektakulärsten Arenen der Welt. Gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, das während der Weltmeisterschaft offiziell „Atlanta Stadium“ heißt. Anstoß dieses WM-Spiels zwischen Spanien und Kap Verde ist um 18:00 Uhr MESZ (live in der ARD und auf MagentaTV), in Atlanta ist es dann erst 12:00 Uhr mittags Ortszeit. Spielort, Stadion und Wetter im Überblick. Hier das Stadion im Video.

Wo spielt Spanien gegen Kap Verde heute?

Der Spielort ist das Mercedes-Benz Stadium mitten in der Innenstadt von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, bequem mit der U-Bahn MARTA zu erreichen. Wo das Spiel Spanien gegen Kap Verde stattfindet und welches Stadion es genau ist, lässt sich damit schnell beantworten: eine der größten und teuersten Arenen der gesamten WM. In welchem Stadion Kap Verde heute spielt, ist also keine schwere Frage.

Und es ist ein bedeutender Spielort: Mit acht Partien, darunter ein Halbfinale, gehört das Atlanta Stadium zu den meistgenutzten Schauplätzen des Turniers.

Weltmeisterschaften Spanien - - Kap Verden

Was macht das Mercedes-Benz Stadium so besonders?

Das 2017 für rund 1,5 Milliarden Dollar eröffnete Stadion ist die Heimat der Atlanta Falcons aus der NFL und von Atlanta United aus der MLS. Hier die spannendsten Antworten rund um den Spielort von Spanien gegen Kap Verde.

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Warum sieht das Dach aus wie eine Kamerablende?

Weil es genauso funktioniert. Das einfahrbare Dach besteht aus acht riesigen, dreieckigen Segmenten, die wie die Blende eines Fotoapparats von außen nach innen zusammengleiten. Beim Öffnen entsteht ein spektakulärer Windrad-Effekt. Kurioses Detail: Zur Eröffnung 2017 funktionierte die komplexe Konstruktion noch nicht richtig und musste lange geschlossen bleiben.

Was hat es mit der berühmten Halo-Videoleinwand auf sich?

Unter dem Dach verläuft eine durchgehende, ringförmige Videoleinwand rund um das gesamte Spielfeld, die sogenannte „Halo Board“. Rund 18 Meter hoch und über 300 Meter lang, war sie bei der Eröffnung der erste echte 360-Grad-Videoring der Welt und ist bis heute eines der größten Stadiondisplays überhaupt.

Stimmt es, dass Essen und Trinken hier spottbillig sind?

Ja, und das ist in den USA eine kleine Sensation. Das Stadion ist berühmt für sein „Fan First Pricing“ mit bewusst niedrigen Preisen für Essen und Getränke, während andere US-Arenen kräftig zulangen. Zugleich war es das erste Profistadion der Welt mit der höchsten Nachhaltigkeitsstufe LEED Platin.

Welche großen Spiele sah das Stadion schon?

Eine ganze Reihe. 2019 gewannen hier die New England Patriots den Super Bowl LIII mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams, das torärmste Endspiel der Geschichte. Bei der Klub-WM 2025 stieg in Atlanta das packende Viertelfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Dazu kommen College-Football-Endspiele und Konzerte von Superstars wie Taylor Swift und Beyoncé.

Spielen Spanien und Kap Verde auf echtem Rasen?

Im Normalbetrieb liegt im Mercedes-Benz Stadium Kunstrasen. Für die WM schreibt die FIFA aber Naturrasen vor. Deshalb wurde der Kunstrasen herausgerissen und ein Naturrasen verlegt, der eigens in Colorado gezogen wurde. Weil unter dem geschlossenen Dach wenig Sonne ankommt, wächst er im Stadion zusätzlich unter speziellen Wachstumslampen.

Wie wird das Wetter beim Spiel Spanien gegen Kap Verde in Atlanta?

Der US-Bundesstaat Georgia ist im Juni heiß und schwül, und der Anstoß um 12:00 Uhr mittags Ortszeit fällt in die warme Tageszeit. Draußen klettert das Thermometer auf rund 27 bis 29 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit, und am Nachmittag drohen in Atlanta wie so oft kräftige Gewitter.

Spielt das Wetter im Stadion überhaupt eine Rolle?

Kaum. Weil sich das Dach schließen lässt und die Klimaanlage dann den ganzen Innenraum herunterkühlt, bleiben Hitze, Schwüle und mögliche Gewitter einfach draußen. Im Atlanta Stadium herrschen für Spanien und Kap Verde also angenehme, kontrollierte Bedingungen, ganz egal, was über Georgia hinwegzieht.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Wer das Spiel im Fernsehen verfolgen will, findet alle Sender und Übertragungswege in unserem Überblick: Wer überträgt Spanien gegen Kap Verde im TV?

Liveticker Spanien gegen Kap Verde