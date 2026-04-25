La Liga in Spanien: FC Barcelona & Flick vor Meisterschaft

Der FC Barcelona und Hansi Flick haben den Ausrutscher von Real Madrid konsequent genutzt und stehen in der spanischen La Liga kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Einen Tag nach dem 1:1 der Königlichen bei Betis Sevilla setzten sich die Katalanen mit 2:0 beim Tabellensechsten FC Getafe durch. Bei noch fünf ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung auf Real nun elf Punkte.

Fermin Lopez trifft vor der Pause

Die Partie war lange zäh, ehe Fermin Lopez kurz vor dem Seitenwechsel für die Führung sorgte. In der 45. Minute brachte er die Blaugrana in Front und griff anschließend zum „304-Jubel“ von Lamine Yamal. Der Offensivspieler hatte sich am Mittwochabend beim 1:0-Heimsieg gegen Celta Vigo am linken Oberschenkel verletzt.

Rashford entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel machte der eingewechselte Marcus Rashford in der 74. Minute alles klar. Für Barcelona ist die Liga damit die letzte verbliebene Titelchance, nachdem das Team des früheren Bundestrainers Flick im Viertelfinale der Champions League und im Halbfinale der Copa del Rey jeweils an Atlético Madrid gescheitert war.