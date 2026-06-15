Fußball heute WM ARD live im TV – Wer überträgt Belgien gegen Ägypten live im TV?

Zum Abschluss des Montagabends steigt das Topspiel Belgien gegen Ägypten der WM 2026 Gruppe G: Belgiens goldene Generation 2.0 trifft auf Mo Salah und die Pharaonen. Anstoß im Lumen Field in Seattle, Washington ist am Montag, 15. Juni 2026 um 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Seattle). Hier findest du alle Infos zur TV-Übertragung und zum Spiel Belgien gegen Ägypten, und am Ende des Artikels wartet der große Team-Check: Welche Stars stehen im Kader, wer sitzt auf der Trainerbank und wer geht als Favorit in die Partie? Und wer überträgt Belgien gegen Ägypten? Das Spiel läuft live und kostenlos in der ARD, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV.

Fußball heute: Alle WM 2026 Spiele am 15. Juni

Heute stehen 4 WM-Spiele auf dem Programm: Elfenbeinküste gegen Ecuador, Belgien gegen Ägypten, Spanien gegen Kap Verde (in der ARD); Schweden gegen Tunesien (exklusiv bei MagentaTV).

Weltmeisterschaften Belgien - - Ägypten

Wer überträgt Belgien gegen Ägypten im TV und Livestream?

Wer spielt heute? Belgien gegen Ägypten (WM 2026 Gruppe G, 1. Spieltag)

Belgien gegen Ägypten (WM 2026 Gruppe G, 1. Spieltag) Wann? Montag, 15. Juni 2026

Montag, 15. Juni 2026 Anstoß? 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Seattle)

21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Seattle) Wo? Lumen Field in Seattle, Washington

Lumen Field in Seattle, Washington Wer überträgt? ARD und MagentaTV

ARD und MagentaTV Free-TV? Ja, in der ARD

Ja, in der ARD Livestream? Kostenlos in der ard mediathek und auf sportschau.de

Die ARD zeigt Belgien gegen Ägypten live und kostenlos im Free-TV, der Livestream läuft parallel kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Zusätzlich ist das Spiel wie jede Partie dieser WM bei MagentaTV zu sehen, dort sogar in UHD/4K.

Moderatoren und Kommentatoren: Wer begleitet Belgien gegen Ägypten in der ARD?

Die ARD setzt bei ihren WM-Übertragungen auf ein eingespieltes Team: Durch die ARD-Sendung führen Esther Sedlaczek (im Stadion) sowie Lea Wagner und Malte Völz (Studio). Zum ARD-Kommentatoren-Team gehören Tom Bartels, Bernd Schmelzer, Christina Graf, Philipp Sohmer, Stephanie Baczyk.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Als ARD-Experten analysieren Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Robin Gosens die Spiele, Schiedsrichter-Entscheidungen ordnet in der ARD Lutz Wagner ein. Alex Schlüter meldet sich für die Sportschau direkt aus dem DFB-Quartier.

WM 2026 bei MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Belgien gegen Ägypten läuft zwar im Free-TV, aber wer die WM 2026 komplett sehen will, braucht MagentaTV: Die Telekom überträgt alle 104 Spiele live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv, darunter echte Kracher der Gruppenphase und K.o.-Spiele bis hin zu Sechzehntel-, Achtel- und Viertelfinals. MagentaTV Flex gibt es ab 11 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.

Belgien gegen Ägypten: Rudi Garcia trifft seinen früheren Schützling Salah

Diese Partie hat eine besondere persönliche Note: Belgiens Trainer Rudi Garcia trainierte Mohamed Salah einst bei der AS Rom und freut sich seit der Auslosung auf das Wiedersehen mit seinem früheren Schützling. Sportlich ist Belgien als einzige europäische Nation der Gruppe G der Gejagte: Die Roten Teufel lösten das WM-Ticket souverän mit fünf Siegen und drei Remis.

Doch Ägypten kommt mit einer beeindruckenden Serie nach Seattle: In zehn Qualifikationsspielen blieben die Pharaonen ungeschlagen, trafen 20-mal und kassierten nur zwei Gegentore. Bei der erst vierten WM-Teilnahme der Geschichte soll endlich der erste Einzug in die K.O.-Runde gelingen, und mit Salah hat Ägypten den Mann, der so etwas im Alleingang entscheiden kann.

Das Stadion: Lumen Field in Seattle, Washington

Gespielt wird im Lumen Field in Seattle, Washington, einem der 16 Spielorte der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Alle Daten, Fakten und weiteren WM-Spiele in dieser Arena findest du auf unserer Stadionseite.

Der Team-Check: Trainer, Stars und Favorit bei Belgien gegen Ägypten

Belgien: Garcias Mix aus goldener Generation und junger Garde

Trainer Rudi Garcia hat Youri Tielemans zum Kapitän gemacht und nennt ihn das Bindeglied zwischen den Generationen. Die großen Namen sind weiter da: Kevin De Bruyne dirigiert das Spiel, Rekordtorschütze Romelu Lukaku jagt Tore, Thibaut Courtois hütet das Tor. Dazu wirbelt mit Jérémy Doku einer der besten Dribbler Europas.

Ägypten: Hossam Hassans Pharaonen um Weltstar Salah

Trainer Hossam Hassan setzt auf die heimischste Mannschaft der Gruppe, 17 der 26 Spieler kommen aus der ägyptischen Liga. Die Ausnahmen haben es in sich: Mohamed Salah ist einer der besten Angreifer der Welt, dazu kommen der frühere Frankfurter und Wolfsburger Omar Marmoush und Flügelspieler Trezeguet. Mit dem 18-jährigen Barça-Talent Hamza Abdelkarim steht zudem die Zukunft des ägyptischen Fußballs im Kader.

Wer ist Favorit?

Belgien liegt in der Weltrangliste klar vorn (9 gegen 29) und ist der Favorit der Buchmacher. Aber die Pharaonen sind unbequem: ungeschlagen durch die Qualifikation, defensiv stabil, und vorne lauert mit Salah ein Spieler, der jede Abwehr der Welt knacken kann.

So steht es aktuell in der Tabelle der WM 2026 Gruppe G:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Belgien > 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Iran > 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Neuseeland > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ägypten > 0 0 0 0 0 0 0 0

Du willst wissen, wer alles im Aufgebot steht? Hier findest du die kompletten Kader: WM 2026 Kader von Belgien und WM 2026 Kader von Ägypten.

FAQ zur TV-Übertragung Belgien gegen Ägypten

Wer überträgt Belgien gegen Ägypten bei der WM 2026?

Belgien gegen Ägypten läuft live und kostenlos in der ARD sowie parallel bei MagentaTV. Der kostenlose Livestream läuft kostenlos in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.

Wann beginnt das WM 2026 Spiel Belgien gegen Ägypten?

Anstoß ist am Montag, 15. Juni 2026 um 21:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit in Seattle) im Lumen Field in Seattle, Washington.

Läuft Belgien gegen Ägypten im Free-TV?

Ja, das Spiel ist in der ARD frei empfangbar, der Stream ist ebenfalls kostenlos.

Liveticker Belgien gegen Ägypten