FC Barcelona: Hansi Flick bis 2028 Trainer bei Barca

Hansi Flick steht offenbar vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Nach einem Bericht von Mundo Deportivo soll der bis 2027 laufende Kontrakt des 61-Jährigen bis 2028 ausgedehnt werden, zusätzlich mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Laporta wollte bis 2029, Flick setzt sich mit Option durch

Die Klubverantwortlichen um Präsident Joan Laporta hatten ursprünglich eine feste Bindung bis Juni 2029 vorgesehen. Laut der in Barcelona ansässigen Zeitung konnte sich Flick jedoch durchsetzen und die Lösung mit Option aushandeln, um sich mehr Spielraum zu bewahren. Sollte die Saison 2027/28 abgeschlossen sein und beide Seiten zustimmen, würde die Verlängerungsoption greifen.

Flick hatte zuletzt betont, dass es „natürlich mein Plan“ sei, in Barcelona zu bleiben. Ursprünglich wollte sich der Chefcoach erst nach der Saison mit seinem Vertrag beschäftigen, nun soll die Unterschrift aber unmittelbar bevorstehen. Theoretisch könnte Barça schon an diesem Wochenende den Titel in der spanischen Liga sichern.