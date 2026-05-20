Deutsche Nationalmannschaft: So sieht der DFB WM 2026 Kader aus!

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Die Hinweise verdichten sich: Immer mehr DFB-Plätze für die WM sind laut Medienberichten bereits vergeben, 23 von 26 Kaderpositionen sollen feststehen. Spätestens morgen um 13 Uhr schafft Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der offiziellen Bekanntgabe des WM-Kaders endgültig Klarheit über die letzten drei offenen Tickets. In 21 Tagen beginnt die Weltmeisterschaft.
Torhüter schon weitgehend gesetzt
Für das Tor zeichnet sich ebenfalls ein klares Bild ab. Erst vor wenigen Tagen machte die Nachricht die Runde, dass Manuel Neuer mit zur WM reisen wird. Zuerst berichtete die Bild, anschließend bestätigte auch der Spiegel diese Personalie. Nach einem Gespräch zwischen Oliver Baumann und dem Bundestrainer soll der TSG-Keeper den Angaben zufolge als Nummer zwei eingeplant sein, auch wenn er über die Entscheidung offenbar enttäuscht gewesen sein soll.
Als dritter Torwart soll laut Bild und Sky Alexander Nübel mitfahren, während Jonas Urbig nach Berichten von Bild und Ran als Nummer vier über den Teich kommt.
Manuel Neuer
Oliver Baumann
Alexander Nübel
Jonas Urbig
Defensive mit mehreren bestätigten Namen
Auch in der Abwehr sind nach den vorliegenden Berichten bereits mehrere Spieler gesetzt. Laut Bild werden Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger im WM-Aufgebot stehen. Hinzu kommt mit Nathaniel Brown offenbar ein weiteres Talent aus dem Umfeld von Eintracht Frankfurt, das es nach Angaben von Bild und Sky in den Kader geschafft haben soll.
Nico Schlotterbeck
Jonathan Tah
Waldemar Anton
Antonio Rüdiger
Nathaniel Brown
Im Mittelfeld und Angriff füllen sich die Plätze
Auch im Offensivbereich verdichten sich die Hinweise. Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller haben laut übereinstimmenden Berichten von Sky und Bild bereits eine Zusage von Nagelsmann erhalten. Gleiches gilt nach Medienangaben von Bild und kicker für den Kölner Said El Mala und das Bayern-Juwel Lennard Karl.
Felix Nmecha soll nach seinem geglückten Comeback ebenfalls einen Platz im DFB-Kader bekommen, wie die Bild berichtet. Darüber hinaus sollen Kai Havertz und Maxi Beier laut Sky ebenfalls mit dabei sein.
Angelo Stiller
Felix Nmecha
Jamie Leweling
Said El Mala
Lennart Karl
Maxi Beier
Kai Havertz
Deniz Undav
Joshua Kimmich, David Raum, Leon Goretzka, Florian Wirtz, Jamal Musiala und Nick Woltemade wurden bislang zwar nicht einzeln genannt, gelten aber dennoch als sichere WM-Fahrer.