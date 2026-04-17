BVB News: Dortmund ohne Adeyemi im Topspiel gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim auf Karim Adeyemi verzichten. Der Nationalspieler fällt wegen muskulärer Probleme aus und ist für die Partie in Sinsheim keine Option. Neben ihm fehlen weiterhin Kapitän Emre Can und Felix Nmecha.

Can und Nmecha weiter außen vor

Wie Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz erklärte, ist die Blessur bei Adeyemi so gelagert, „dass er für das morgige Spiel keine Alternative ist“. Emre Can fällt wegen eines Kreuzbandrisses ohnehin bis Saisonende aus, bei Nmecha bleibt der BVB vorsichtig optimistisch. Kovac sagte, er gehe davon aus, „dass er noch im Laufe dieser Saison für uns spielen wird“.

Zu Nmecha äußerte sich der BVB-Coach zugleich zurückhaltend und zuversichtlich: Er sei „positiver Dinge“ und „sehr zuversichtlich“, müsse aber auch „vorsichtig“ bleiben.

Couto zurück, Platz zwei fast sicher

Eine Rückkehr in den Kader gibt es dagegen bei Yan Couto. Der Außenverteidiger hat seine muskulären Probleme überwunden und steht wieder zur Verfügung. Sportlich reist Dortmund mit komfortabler Ausgangslage nach Hoffenheim: Der zweite Tabellenplatz ist bei acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten VfB Stuttgart fast schon abgesichert. Auch die erneute Champions-League-Teilnahme ist den Dortmundern vor dem 30. Spieltag praktisch nicht mehr zu nehmen.

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Kovac setzt auf Sonderanreize

Im Saisonendspurt greift Kovac deshalb zu besonderen Mitteln, um die Spannung im Kader hochzuhalten. „Ich habe mit den Jungs ein Agreement getroffen“, berichtete er. Aktuell hat seine Mannschaft einen freien Tag pro Woche, doch für Siege gibt es ein zusätzliches Entgegenkommen: „Mit Siegen können sie sich einen zweiten freien Tag erspielen“, sagte der Kroate und ergänzte: „Damit kann man dann die Spieler schon bekommen.“

Am vergangenen Wochenende blieb dieser Plan beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen, der dritten Ligapleite der Saison, ohne Erfolg. Trotzdem will der BVB die verbleibenden Aufgaben ernst nehmen. „Wir wollen noch Spiele gewinnen. Und die müssen wir auch gewinnen. Denn es wäre nicht schön, wenn wir jetzt sagen: Die Saison ist zu Ende und wir haken das alles ab“, sagte Kovac: „Wir haben noch einiges an Punkten zu holen. Wir können noch den einen oder anderen BVB-Rekord einstellen. Das ist unser Ziel.“