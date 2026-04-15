Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Spektakulärer Schlagabtausch gegen Real

Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel in Madrid legte Bayern furios los: Aleksandar Pavlovic traf bereits in der 6. Minute. Doch Real reagierte mit Wucht und kam durch den türkischen Jungstar Arda Güler in der 1. und 29. Minute sowie Kylian Mbappé in der 42. Minute selbst zu drei Treffern. Harry Kane brachte die Münchner in der 38. Minute zurück ins Spiel, ehe der zweite Durchgang lange offen blieb.

Späte Entscheidung und Gelb-Rot für Camavinga

In der Schlussphase schlug Bayern dann erneut zu: Luis Diaz stellte in der 89. Minute auf 3:3, bevor Michael Oliseh in der 90.+4 den entscheidenden Treffer zum 4:3 erzielte. Für Real endete die Partie zudem in Unterzahl, weil Verteidiger Eduardo Camavinga in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah (86.).