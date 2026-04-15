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Fußball heute Ergebnis 4:3 (6:4): Bayern erreichen Halbfinale der Champions League

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Der FC Bayern hat sich zum 22. Mal für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Im umkämpften Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Münchner mit 4:3 (2:3) durch und stehen damit erneut in der Runde der letzten Vier. Dort wartet Titelverteidiger Paris Saint-Germain, gespielt wird am 28. April und 6. Mai – das Rückspiel steigt in München.

Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
0.67
xG
0.23
0 0
Sporting CP Lissabon
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
1.97
xG
2.27
4 3
Real Madrid
Allianz Arena
Arda Güler trifft per Freistoß zum 2:0 für Real Madrid – die Bayern-Mauer mit Stanisic, Tah, Kane, Pavlovic und Díaz kann den Schuss nicht abwehren. UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel gegen den FC Bayern München am 15. April 2026 in der Football Arena München. Lars Baron / Getty Images
Arda Güler trifft per Freistoß zum 2:0 für Real Madrid – die Bayern-Mauer mit Stanisic, Tah, Kane, Pavlovic und Díaz kann den Schuss nicht abwehren. UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel gegen den FC Bayern München am 15. April 2026 in der Football Arena München. Lars Baron / Getty Images

Spektakulärer Schlagabtausch gegen Real

Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel in Madrid legte Bayern furios los: Aleksandar Pavlovic traf bereits in der 6. Minute. Doch Real reagierte mit Wucht und kam durch den türkischen Jungstar Arda Güler in der 1. und 29. Minute sowie Kylian Mbappé in der 42. Minute selbst zu drei Treffern. Harry Kane brachte die Münchner in der 38. Minute zurück ins Spiel, ehe der zweite Durchgang lange offen blieb.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| Allianz Arena | 15.4.2026-21:00
FC Bayern München
S S S S S
4 : 3
1.97
xG
2.27
Endergebnis
Real Madrid
S S N N U
Aleksandar Pavlović
6'
Harry Kane
38'
Luis Díaz
89'
Michael Olise
90'+4'
Arda Güler
1'
Arda Güler
29'
Kylian Mbappé
42'
| Schiedsrichter: S. Vinčić | Halbzeit: 2-3
Tore
1'
Tor
Arda Güler
Tor
Aleksandar Pavlović (Assist: Joshua Kimmich)
6'
29'
Tor
Arda Güler
Tor
Harry Kane (Assist: Dayot Upamecano)
38'
42'
Tor
Kylian Mbappé (Assist: Vinicius Junior)
Tor
Luis Díaz (Assist: Jamal Musiala)
89'
Tor
Michael Olise (Assist: Harry Kane)
90'
+4
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
9
Harry Kane
13
Andriy Lunin
23
F. Mendy
22
Antonio Rüdiger
3
Éder Militão
12
Trent Alexander-Arnold
15
Arda Güler
8
Federico Valverde
5
J. Bellingham
21
Brahim Díaz
7
Vinicius Junior
10
Kylian Mbappé
field field

Späte Entscheidung und Gelb-Rot für Camavinga

In der Schlussphase schlug Bayern dann erneut zu: Luis Diaz stellte in der 89. Minute auf 3:3, bevor Michael Oliseh in der 90.+4 den entscheidenden Treffer zum 4:3 erzielte. Für Real endete die Partie zudem in Unterzahl, weil Verteidiger Eduardo Camavinga in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah (86.).

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