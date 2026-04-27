Fußball WM 2026 Spielplan & Turnierbaum als PDF zum Ausdrucken & Ausfüllen

Unser eigener WM-Spielplan für die Fußball WM 2026 liegt jetzt als PDF bereit und kann ausgefüllt sowie ausgedruckt werden. Die FIFA präsentierte den aktualisierten WM Spielplan am 6. Dezember 2025 in Washington, D.C. und bestätigte damit alle Spielorte sowie die Anstoßzeiten. Diesen offiziellen Spielplan finden wir allerdings eher unübersichtlich. Auf fussballnationalmannschaft.net haben wir unseren eigenen übersichtliche Fußball WM 2026 Spielplan PDF zum Ausfüllen & Ausdrucken kostenlos zum Download bereit gestellt. Die Datei umfasst auf drei Seiten den kompletten Turnierbaum für die erstmals mit 48 Teams ausgetragene Weltmeisterschaft in den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko.

Fußball WM 2026 Spielplan als ical, Excel, PDF zum Download & Ausdruck

Fußball WM 2026 Spielplan als PDF zum Download & ausdrucken

Wir haben hier unseren eigenen PDF Spielplan zum Download und zum Ausdrucken bereitgestellt. Da der WM Spielplan nun 12 WM‑Gruppen und insgesamt 104 WM‑Spiele beinhaltet, haben wir den PDF Spielplan auf 3 Seiten verteilen müssen – ansonsten hätte man es nicht mehr lesen können. Wir haben eine Version für den Bildschirm und einen für den Ausdruck zu Hause oder im Copyshop generiert. Version 3.0. vom 17.April 2026.

Weitere Download-Formate

Zusätzlich verweisen wir auf eine Übersichtsseite mit weiteren Formaten: Fußball WM 2026 Spielplan als ical, Excel, PDF zum Download & Ausdruck.

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Seitenaufteilung und Online-Ansicht

Der Spielplan ist auf drei Seiten strukturiert: Seite 1 zeigt die Gruppen A bis H, Seite 2 die Gruppen I bis L und Seite 3 den Turnierbaum als PDF mit der gesamten K.-o.-Phase. Beim Klick auf die Vorschaubilder gelangst du zu einer vergrößerten Online-Version. Nach dem Ausdrucken: Aufhängen und per QR-Code dann während der WM die aktuellen Ergebnisse erhalten.

Die drei Seiten sind im PDF als Druck- und Bildschirmversion abgelegt. Die Druckversion eignet sich für Copyshop-Formate oder Heimdruck, die Screen-Version für die Anzeige auf Tablet und PC.

Download-Buttons: Druck- und Bildschirmversion

Direkt zum Herunterladen stehen zwei Varianten bereit: die Druckversion und die Screen-Version. Die Druckversion kann über folgenden Link geladen werden: WM 2026 PDF Spielplan Download zum Ausdrucken. Die Screen-Version ist verfügbar unter: WM 2026 PDF Spielplan Download Screen. Beide Dateien enthalten dieselben Informationen, sind aber für unterschiedliche Nutzungszwecke optimiert.

Turnierbaum: K.-o.-Phase und Spielverlauf

Das PDF enthält den kompletten Turnierbaum (K.-o.-Phase) bis zum Finale und zeigt, wie sich das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale aus den zwölf Vierergruppen speisen. Damit behalten Fans den direkten Weg bis zum Endspiel im Blick und können mögliche Begegnungen nachvollziehen. Insgesamt umfasst das Turnier 104 Partien; der Turnierbaum visualisiert mögliche Duelle und erleichtert die individuelle Spielplanung – etwa für Fans, die Reisen nach Los Angeles oder Toronto planen. Die grafische Darstellung hilft, mögliche Pfade der Mannschaften vom Gruppenfinale bis zum Endspiel transparent nachzuvollziehen.

Inhalt der PDF: Anstoßzeiten, Spielorte, Gruppen

Das herunterladbare Dokument listet alle relevanten Informationen kompakt auf: Anstoßzeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ), Spielorte und Stadien, die Übersicht über die zwölf Vierergruppen sowie den vollständigen Turnierbaum für die K.-o.-Phase. Gleichzeitig bietet die Datei eine praktische Druckversion, sodass Fans schnell Termine markieren oder Reisepläne abstimmen können. Die klare Struktur hilft Medien und Mannschaften bei der Terminplanung und Berichterstattung.

Alle Anstoßzeiten in MEZ

Spielorte in USA, Kanada und Mexiko

Übersicht der zwölf Vierergruppen

Turnierbaum für die K.-o.-Phase bis zum Finale

Stand der Qualifikation: Noch sechs Plätze offen

Der vorgestellte Spielplan gilt als verbindlicher Rahmen, obwohl noch nicht alle Startplätze vergeben sind. In den letzten Play-off-Duellen im März 2026 fallen die verbleibenden sechs Entscheidungen und komplettieren das 48er-Teilnehmerfeld. Bis dahin bleibt der veröffentlichte Spielplan die wichtigste Planungsgrundlage für Fans, Mannschaftskader und Medien, die An- und Abreise, Hotelbuchungen und Übertragungspläne abstimmen müssen.