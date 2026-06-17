Stadion WM heute: Wo spielt Tschechien gegen Südafrika? Atlanta Stadium

Stadion WM heute am 18.6.: Wo spielt Tschechien gegen Südafrika? Am 2. Spieltag der Gruppe A treffen mit Tschechien und Südafrika zwei Teams aufeinander, die ihren Auftakt verloren haben: Tschechien unterlag Südkorea mit 1:2, Südafrika verlor 0:2 gegen Gastgeber Mexiko. Beide stehen mit null Punkten unter Druck, wer hier verliert, ist so gut wie ausgeschieden. Bei Südafrika fehlen zudem die beiden gegen Mexiko vom Platz gestellten Yaya Sithole und Themba Zwane gesperrt, während bei Tschechien der zuletzt blasse Leverkusen-Stürmer Patrik Schick endlich liefern muss. Gespielt wird im Atlanta Stadium in Atlanta. Anstoß dieses WM-Spiels der Gruppe A ist am Donnerstag um 18:00 Uhr MESZ, in Atlanta ist es dann 12:00 Uhr Ortszeit. Wo findet das Spiel Tschechien gegen Südafrika statt, wo läuft es heute im TV und wie wird das Wetter? Hier kommen alle Infos zum Spielort.

Atlanta Stadium: Wo spielt Tschechien gegen Südafrika heute?

Gespielt wird im Atlanta Stadium, das im Normalbetrieb als Mercedes-Benz Stadium bekannt ist. Die 2017 eröffnete Arena im Herzen von Atlanta zählt zu den modernsten Stadien der USA und ist die Heimat der Atlanta Falcons aus der NFL sowie des MLS-Klubs Atlanta United.

Das markante, achteckige Schiebedach lässt sich komplett schließen, dazu kommt eine vollklimatisierte Innenluft. Damit ist der Spielort weitgehend wetterunabhängig, ein großer Vorteil bei der teils schwülen Hitze im US-Süden. Für Tschechien und Südafrika geht es in einer Arena um alles, in der schon das WM-Spiel Spanien gegen Kap Verde stieg.

Weltmeisterschaften Tschechien - - Südafrika

Das müsst ihr über den WM-Schauplatz in Atlanta wissen:

Mercedes-Benz Stadium: Im Normalbetrieb heißt die 2017 eröffnete Arena Mercedes-Benz Stadium, zur WM 2026 tritt sie neutral als Atlanta Stadium an.

Im Normalbetrieb heißt die 2017 eröffnete Arena Mercedes-Benz Stadium, zur WM 2026 tritt sie neutral als Atlanta Stadium an. Heimat der Atlanta Falcons: Das Stadion ist die Heimstätte des NFL-Teams Atlanta Falcons und des MLS-Klubs Atlanta United.

Das Stadion ist die Heimstätte des NFL-Teams Atlanta Falcons und des MLS-Klubs Atlanta United. Schließbares Dach: Das achteckige Schiebedach und die Klimatisierung machen den Spielort nahezu wetterunabhängig.

Das achteckige Schiebedach und die Klimatisierung machen den Spielort nahezu wetterunabhängig. Rund 71.000 Plätze: Atlanta zählt zu den größten WM-Spielorten und richtet im Turnierverlauf auch ein K.-o.-Spiel aus.

Wer überträgt Tschechien gegen Südafrika im TV und Livestream?

Wie wird das Wetter beim Spiel Tschechien gegen Südafrika?

Da das Atlanta Stadium ein schließbares Dach besitzt, spielt das Wetter beim Anstoß um 12:00 Uhr Ortszeit nur eine Nebenrolle. Draußen wird es mit rund 26 Grad schwül-warm, gefühlt eher 30 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit, dazu ist die Gewitterneigung am Mittag erhöht.

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Im Laufe des Nachmittags steigt die Regenwahrscheinlichkeit in Atlanta weiter an. Bei geschlossenem Dach bleiben Tschechien und Südafrika davon aber unberührt und finden klimatisierte Bedingungen vor, ideal für ein technisch geprägtes Spiel.

Alle WM 2026 Austragungsorte & Stadien im Überblick

Alle Anstoßzeiten und TV-Sender des Tages findet ihr in unserer Übersicht: Fußball heute WM Spielplan am Donnerstag, 18.6.