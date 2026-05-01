RTL Einschaltquoten UEFA Europa League SC Freiburg – 3,55 Mio. Zuschauer

Der Auftritt des SC Freiburg im Halbfinale der UEFA Europa League hat RTL starke Quoten beschert. Bis zu 3,55 Millionen Fußballfans verfolgten das bittere 1:2 der Breisgauer gegen den SC Braga im Free-TV, im Schnitt schalteten 2,99 Millionen ein.

Saisonbestwerte für RTL

Damit erzielte die Übertragung die höchste Gesamtreichweite und zugleich den besten Marktanteil beim Gesamtpublikum in dieser Europa-League-Saison. Mit 16,0 Prozent lag RTL bei den Zuschauern insgesamt an der Spitze der laufenden Spielzeit.

Auch in den Zielgruppen setzte der Sender neue Saisonmarken. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte RTL einen Marktanteil von 17,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 19,7 Prozent.

Starke Werte am Donnerstagabend

Am Donnerstag lag RTL mit Tagesmarktanteilen von 10,0 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauenden und 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich vor allen anderen Sendern. Der Fußballabend sorgte damit für klare Führungswerte im Fernsehmarkt.

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Nächster Termin steht fest

Schon am kommenden Donnerstag, 7.5., zeigt RTL das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem SC Freiburg und dem SC Braga live. Anpfiff ist um 20:15 Uhr.