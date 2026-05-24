Kostenloses WM Deutschland Trikot 2026 von Maggi nach Einkauf

Zur Fußball-WM 2026 setzt MAGGI auf eine Promotion mit Fancharakter und bringt die Küche mit limitierten Würze-Designs in WM-Stimmung. Wer mitmacht, kann sich aus dem gesamten Sortiment nicht nur starken Geschmack sichern, sondern auch eines von 20.000 limitierten MAGGI Trikots.

Würze, Aktion und Fanmoment zur WM 2026

Unter dem Motto, dass Geschmack Fans verbindet, will MAGGI die Küche zur Fanmeile machen. Die Kampagne kombiniert starke Aromen mit emotionaler Ansprache und richtet sich an alle, die die Fußball-WM 2026 auch zu Hause kulinarisch begleiten möchten. Mit limitierten Designs und einer aufmerksamkeitsstarken Aktion soll zusätzlich Lust aufs Kochen entstehen.

Das komplette Sortiment macht mit

An der Aktion beteiligt sich das gesamte MAGGI Sortiment. Ob schnelle Gerichte für den Alltag, gemeinsames Kochen mit Freunden oder Snacks für ein spannendes Spiel, klassische Produkte, neue Artikel und limitierte Verpackungen sorgen für Vielfalt. Damit soll das Angebot im Supermarktregal ebenso für Abwechslung sorgen wie in der Küche.

So sichern sich Fans ihr kostenloses Deutschland Trikot

Die Teilnahme ist einfach gehalten: MAGGI Produkte im Wert von mindestens 6 Euro kaufen, den Kassenbon hochladen und auf eines von 20.000 limitierten Trikots hoffen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Gewinnspiel, denn die ersten 20.000 Teilnahmen erhalten garantiert ein Trikot. Die Größe kann ausgewählt werden.

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Der Kaufzeitraum läuft vom 01.05. bis 31.07.2026, teilnehmen kann man anschließend noch bis zum 03.08.2026. Eine Teilnahme ist beliebig oft möglich, allerdings immer nur mit einem neuen Bon. Für den Versand der Trikots sind die Adressdaten nötig, da die Shirts per Post verschickt werden.

Tradition seit mehr als 140 Jahren

MAGGI verweist zudem auf seine lange Geschichte als Marke für Geschmack und Genuss. Seit über 140 Jahren steht das Unternehmen für Produkte, die Menschen an einen Tisch bringen und seit Generationen für gemeinsames Kochen und guten Geschmack stehen.