Fußball heute WM Spielplan & WM Tabellen – Wer spielt heute am Samstag, 20.6. bei der WM 2026?

Fußball heute bei der WM 2026: Der zweite Spieltag biegt auf die Zielgerade, und der WM-Samstag, der 20. Juni, hat fünf Spiele zu bieten, mittendrin die DFB-Elf. In der Nacht duellieren sich erst Schottland und Marokko, dann empfängt Rekordweltmeister Brasilien den Außenseiter Haiti, ehe am frühen Morgen die Türkei auf Paraguay trifft. Am Abend wird es richtig groß: Erst eröffnen die Niederlande und Schweden den Free-TV-Abend, danach folgt das DFB-Topspiel des zweiten Spieltags, in dem Deutschland in Toronto auf Afrikameister Elfenbeinküste trifft. Nach dem kompletten ersten Spieltag haben sich in den Gruppe C, Gruppe D, Gruppe F und Gruppe E schon klare Bilder ergeben, unter jedem Spiel findest du die tagesaktuelle Tabelle. Die beiden Abendspiele laufen kostenlos im Free-TV. Hier kommt der Tagesüberblick mit allen Anstoßzeiten, Ergebnissen, Stadien und TV-Infos.

Weltmeisterschaften Schottland - - Marokko Weltmeisterschaften Brasilien - - Haiti Weltmeisterschaften Türkei - - Paraguay Weltmeisterschaften Niederlande - - Schweden Weltmeisterschaften Deutschland - - Elfenbeinküste

00:00 Uhr: Schottland gegen Marokko (WM 2026 Gruppe C)

Es ist das Duell von Platz eins gegen Platz drei der Gruppe C: Schottland sorgte zum Auftakt für die kleine Überraschung und feierte beim 1:0 gegen Haiti den ersten WM-Sieg seit der Rückkehr auf die große Bühne, die Bravehearts führen die Gruppe mit drei Punkten überraschend an. Marokko, der erste afrikanische WM-Halbfinalist von 2022, kam dagegen beim 1:1 gegen Brasilien nicht über einen Punkt hinaus und steht nun unter Zugzwang. Angeführt werden die Löwen vom Atlas von Achraf Hakimi, bei den Schotten zieht Napoli-Star Scott McTominay die Fäden. Kurios am Rande: Mit dem 43-jährigen Torhüter Craig Gordon steht bei Schottland der älteste Spieler der gesamten WM im Kader. Gewinnt Marokko, ziehen die Nordafrikaner in der Tabelle vorbei, mit einem Punkt würde Schottland einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale machen.

Anstoß ist um 00:00 Uhr MESZ im Gillette Stadium in Foxborough. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Schottland gegen Marokko, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 2 | Gillette Stadium | - 0:00 Schottland N N S S S - : - Marokko S S S U U Tage Stunden Minuten Sekunden

WM 2026 Tabelle der Gruppe C

So sieht es aktuell in der Gruppe C aus:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schottland S > 1 1 0 0 1 0 1 3 2 Brasilien U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Marokko U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Haiti N > 1 0 0 1 0 1 -1 0 WM 2026

02:30 Uhr: Brasilien gegen Haiti (WM 2026 Gruppe C)

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Marokko steht fünfmaliger Weltmeister Brasilien in der Gruppe C schon früh unter Druck und braucht gegen WM-Rückkehrer Haiti dringend die ersten drei Punkte, um den Anschluss an Tabellenführer Schottland nicht zu verlieren. Haiti, erstmals seit 1974 wieder bei einer Endrunde, verlor sein Auftaktspiel knapp mit 0:1 gegen die Schotten und ist punktgleich Letzter. Die Selecao von Trainer Carlo Ancelotti kam zwar nur als Fünfter durch die schwächste Qualifikation ihrer Geschichte, bringt mit Vinicius Junior, Rodrygo und Raphinha aber geballte Offensivklasse mit. Haiti setzt auf Torjäger Duckens Nazon, der in der Qualifikation sechsmal traf. Auf dem Papier eine klare Sache, doch der Außenseiter aus der Karibik hat nichts zu verlieren und will dem Favoriten in Philadelphia ein Bein stellen.

Anstoß ist um 02:30 Uhr MESZ im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Brasilien gegen Haiti, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 Tabelle der Gruppe C

So sieht es aktuell in der Gruppe C aus:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schottland S > 1 1 0 0 1 0 1 3 2 Brasilien U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Marokko U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Haiti N > 1 0 0 1 0 1 -1 0 WM 2026

05:00 Uhr: Türkei gegen Paraguay (WM 2026 Gruppe D)

Ein Duell zweier Auftaktverlierer, das schon zum kleinen Endspiel werden kann: Die Türkei unterlag in der Gruppe D überraschend mit 0:2 gegen den jüngsten Kader der gesamten WM aus Australien, Paraguay wurde von den USA gar mit 1:4 abgefertigt. Beide Teams stehen mit null Punkten da, der Verlierer dieses Spiels muss um den Sprung ins Sechzehntelfinale bangen. Entsprechend steht Türkei-Coach Vincenzo Montella unter Druck, in den heimischen Medien hagelte es Kritik, ein Wechsel auf der Sturmposition und der Startelf-Einsatz von Juve-Juwel Kenan Yildiz gelten als möglich. Im Mittelfeld dirigiert Inter-Stratege Hakan Calhanoglu, dazu wirbeln die jungen Talente Arda Güler und Can Uzun. Paraguay gilt als das kompakteste Team der Gruppe, erzielte in der Qualifikation aber nur wenige Tore, vorne soll es Routinier Antonio Sanabria richten.

Anstoß ist um 05:00 Uhr MESZ im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Türkei gegen Paraguay, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 Tabelle der Gruppe D

So sieht es aktuell in der Gruppe D aus:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Australien S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 USA S > 1 1 0 0 4 1 3 3 3 Paraguay N > 1 0 0 1 1 4 -3 0 4 Türkei N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 WM 2026

19:00 Uhr: Niederlande gegen Schweden (WM 2026 Gruppe F)

Überraschung zum Auftakt der Gruppe F: Während Favorit Niederlande beim 2:2 gegen Japan Federn ließ, fegte Schweden Tunesien mit 5:1 vom Platz und führt die Gruppe mit drei Punkten an. Oranje hat nur einen Zähler auf dem Konto und braucht in Houston einen Sieg, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Es treffen zwei der spannendsten Offensivreihen Europas aufeinander: Die Niederlande um Kapitän Virgil van Dijk und Rekordtorjäger Memphis Depay gegen das wohl teuerste Sturmduo des Turniers, Viktor Gyökeres und Alexander Isak, das sein Land erst in den Playoffs gegen die Ukraine und Polen zur WM geschossen hatte. Die Frage des Abends: Hält die zuletzt wacklige schwedische Abwehr dem Oranje-Sturm stand? Wer hier gewinnt, hat beste Karten im Rennen um den Gruppensieg.

Anstoß ist um 19:00 Uhr MESZ im Houston Stadium in Houston. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Niederlande gegen Schweden, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 2 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Niederlande S U N S U - : - Schweden S S N U S Tage Stunden Minuten Sekunden

WM 2026 Tabelle der Gruppe F

So sieht es aktuell in der Gruppe F aus:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Schweden S > 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Japan U > 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Niederlande U > 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Tunesien N > 1 0 0 1 1 5 -4 0 WM 2026

22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste (WM 2026 Gruppe E)

Das Topspiel des zweiten Spieltags aus deutscher Sicht und zugleich das vorzeitige Endspiel um Platz eins der Gruppe E: In Toronto trifft Deutschland auf Afrikameister Elfenbeinküste, und beide Teams kommen mit dem maximalen Selbstvertrauen aus dem ersten Spieltag. Die DFB-Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann zerlegte WM-Neuling Curaçao mit 7:1, den ersten Treffer erzielte Mittelfeldmotor Felix Nmecha, dazu glänzte das Zauber-Duo Jamal Musiala und Florian Wirtz, Kapitän Joshua Kimmich steuerte zwei Vorlagen bei. Mit dem Torverhältnis von plus sechs führt Deutschland die Gruppe an.

Die Ivorer wiederum gewannen ihr Auftaktspiel mit 1:0 gegen Ecuador und blieben damit zum elften Mal in Folge ohne Gegentor, Matchwinner war der frühere ManUnited-Profi Amad Diallo. Genau diese kompromisslose Defensive um Abwehrchef Evan Ndicka und die Tempo-Stürmer Yan Diomande und Amad machen die Elefanten so gefährlich. Nagelsmann warnt seit Tagen, die Gruppe sei stärker, als viele denken, und fordert mehr Stabilität als beim teils wackeligen Auftritt gegen Curaçao. Beide Teams haben drei Punkte, der Sieger macht den Gruppensieg praktisch perfekt und geht mit breiter Brust in den letzten Spieltag gegen Ecuador. Anstoß ist um 22:00 Uhr MESZ, Deutschland greift also zur besten Sendezeit an.

Anstoß ist um 22:00 Uhr MESZ im Toronto Stadium in Toronto. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 2 | Toronto Stadium WM 2026 Stadion | - 22:00 Deutschland S S S S S - : - Elfenbeinküste N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Manuel Neuer 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz 1 Yahia Fofana 17 Guéla Doué 5 W. Singo 21 Evan Ndicka 3 Ghislain Konan 8 Franck Kessié 6 Seko Fofana 26 Yan Diomande 15 A. Diallo 12 Elye Wahi 19 Nicolas Pépé

WM 2026 Tabelle der Gruppe E

So sieht es aktuell in der Gruppe E aus:

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S > 1 1 0 0 7 1 6 3 2 Elfenbeinküste S > 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Curaçao N > 1 0 0 1 1 7 -6 0 4 Ecuador N > 1 0 0 1 0 1 -1 0 WM 2026

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Schottland gegen Marokko steigt im Gillette Stadium in Foxborough. Brasilien gegen Haiti steigt im Philadelphia Lincoln Financial Field in Philadelphia. Türkei gegen Paraguay steigt im San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara. Niederlande gegen Schweden steigt im Houston Stadium in Houston. Deutschland gegen Elfenbeinküste steigt im Toronto Stadium in Toronto. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 20.6.?

00:00 Uhr, Schottland gegen Marokko: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 02:30 Uhr, Brasilien gegen Haiti: live in der ARD und bei MagentaTV

live in der ARD und bei MagentaTV 05:00 Uhr, Türkei gegen Paraguay: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 19:00 Uhr, Niederlande gegen Schweden: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 22:00 Uhr, Deutschland gegen Elfenbeinküste: live im ZDF und bei MagentaTV

Schottland gegen Marokko und Türkei gegen Paraguay laufen heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.