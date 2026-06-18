Fußball heute WM Spielplan – Wer spielt heute am Freitag, 19.6. bei der WM 2026?

Fußball heute bei der WM 2026: Am Freitag, den 19. Juni, geht der zweite Spieltag mit drei spannenden Partien weiter. In der Nacht steigen die beiden Gruppen-A- und Gruppen-B-Spiele Kanada gegen Katar (00:00 Uhr MESZ) und das Spitzenspiel Mexiko gegen Südkorea (03:00 Uhr MESZ), am Abend folgt das Topduell der Gruppe D zwischen USA und Australien (21:00 Uhr MESZ). Gleich zwei dieser Spiele sind echte Spitzenspiele, in denen es schon früh um die Tabellenführung geht. MagentaTV, ARD und ZDF teilen sich die drei WM-Spiele.

Weltmeisterschaften Kanada - - Qatar Weltmeisterschaften Mexiko - - Südkorea Weltmeisterschaften USA - - Australien

00:00 Uhr: Kanada gegen Katar (WM 2026 Gruppe B)

In der ausgeglichenen Gruppe B trennten sich am ersten Spieltag alle Teams remis: Gastgeber Kanada kam gegen Bosnien-Herzegowina nicht über ein 1:1 hinaus, auch Katar holte gegen die favorisierte Schweiz ein 1:1. Beide haben einen Punkt, mit einem Sieg kann Kanada vor heimischer Kulisse in Vancouver an die Tabellenspitze springen. Spannendste Personalie: Ob Kapitän Alphonso Davies nach seiner Oberschenkelverletzung ausgerechnet dort dabei sein kann, wo er einst für die Whitecaps spielte, ist offen. Vizekapitän Stephen Eustáquio nennt Davies den besten Dribbler des Turniers, zuletzt trainierte der Bayern-Star aber nur rund 15 Minuten mit dem Team. Für den ersten kanadischen WM-Sieg der Geschichte steht Kanada so oder so unter Druck.

Anstoß ist um 00:00 Uhr MESZ im BC Place Vancouver in Vancouver. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Kanada gegen Katar, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

Tabelle der WM Gruppe B

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1 WM 2026

03:00 Uhr: Mexiko gegen Südkorea (WM 2026 Gruppe A)

Das Spitzenspiel der Gruppe A: Sowohl Gastgeber Mexiko (2:0 gegen Südafrika) als auch Südkorea (2:1 gegen Tschechien) gewannen ihren Auftakt und haben drei Punkte. Der Sieger löst praktisch das Ticket fürs Sechzehntelfinale und greift nach dem Gruppensieg. Beim Co-Gastgeber sorgt vor allem das erst 17 Jahre alte Wunderkind Gilberto Mora für Euphorie, das schon beim Auftakt umjubelt eingewechselt wurde. Der zum mexikanischen Pedri getaufte Mora sieht El Tri sogar als Titelfavoriten. Südkorea baut auf Weltstar Son Heung-min. Gespielt wird vor lauter Kulisse im Estadio AKRON in Guadalajara.

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Anstoß ist um 03:00 Uhr MESZ im Aztekenstadion, Estadio AKRON in Mexiko-City. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel Mexiko gegen Südkorea, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 2 | Estadio AKRON | - 3:00 Mexiko U S S S S - : - Südkorea N N S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle der WM Gruppe A

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Mexiko S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Südkorea S > 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Südafrika N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Tschechien N > 1 0 0 1 1 2 -1 0 WM 2026

21:00 Uhr: USA gegen Australien (WM 2026 Gruppe D)

Auch in der Gruppe D treffen am Abend in Seattle zwei Auftaktsieger aufeinander, beide haben drei Punkte. USA fertigte Paraguay unter Trainer Mauricio Pochettino mit 4:1 ab, Doppeltorschütze Folarin Balogun und Spielmacher Christian Pulisic überragten, den Schlusspunkt setzte Gio Reyna. Der Gewinner dieses Topduells macht einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale.

Australien überraschte beim 2:0 gegen die Türkei: Trainer Tony Popovic schickte mit einem Altersschnitt von 24,6 Jahren die jüngste Socceroos-Startelf der WM-Geschichte aufs Feld und wurde belohnt. Aufsehenerregendster Name ist der erst 19-jährige Nestory Irankunda, in Tansania geboren und in Adelaide aufgewachsen, mit Stationen bei Bayern München und Watford. Mit Tempo, Technik und einem eiskalten Abschluss erzielte der Shootingstar das 1:0 und avancierte zu einem der Durchbruch-Spieler des Turniers. Gegen die USA soll der nächste Coup folgen.

Anstoß ist um 21:00 Uhr MESZ im Lumen Field in Seattle. Alle Infos zur Begegnung findest du auf der Seite zum WM 2026 Spiel USA gegen Australien, die Aufstellungen gibt es hier, sobald sie offiziell sind:

WM 2026 | Spieltag 2 | Lumen Field Seattle WM Stadion | - 21:00 USA N N S N S - : - Australien N N N U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Tabelle der WM Gruppe D

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Australien S > 1 1 0 0 2 0 2 3 2 USA S > 1 1 0 0 4 1 3 3 3 Paraguay N > 1 0 0 1 1 4 -3 0 4 Türkei N > 1 0 0 1 0 2 -2 0 WM 2026

Wo wird heute bei der WM 2026 gespielt?

Kanada gegen Katar steigt im BC Place Vancouver in Vancouver. Mexiko gegen Südkorea steigt im Estadio AKRON in Zapopan. USA gegen Australien steigt im Lumen Field in Seattle. Alle Arenen gehören zu den 16 Spielorten der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die WM 2026 Spiele am 19.6.?

00:00 Uhr, Kanada gegen Katar: live im ZDF und bei MagentaTV

live im ZDF und bei MagentaTV 03:00 Uhr, Mexiko gegen Südkorea: exklusiv bei MagentaTV

exklusiv bei MagentaTV 21:00 Uhr, USA gegen Australien: live in der ARD und bei MagentaTV

Mexiko gegen Südkorea läuft heute exklusiv bei MagentaTV und damit nicht im Free-TV. MagentaTV überträgt alle 104 Spiele der WM 2026 live und in UHD/4K, 44 Partien davon exklusiv. Alle Details zum Angebot findest du auf unserer Übersichtsseite FIFA WM 2026 bei MagentaTV.