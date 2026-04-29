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Fußball heute Ergebnisse: Atletico – Arsenal 1:1 – Traum vom Endspiel lebt

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Der FC Arsenal hat im Hexenkessel Metropolitano ein wichtiges Remis erkämpft und sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League eine gute Ausgangsposition verschafft. Das 1:1 bei Atlético Madrid hält den Traum von der ersten Finalteilnahme in der Königsklasse seit 20 Jahren am Leben. Im Rückspiel am kommenden Dienstag in London stehen die Gunners damit vor einer großen Chance auf das Endspiel in Budapest am 30. Mai.

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Julian Álvarez von Atlético de Madrid verwandelt im Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 am 29. April 2026 im Metropolitano-Stadion in Madrid einen Elfmeter zur Führung seiner Mannschaft gegen den FC Arsenal. (Dan Mullan / Getty Images)
Julian Álvarez von Atlético de Madrid verwandelt im Halbfinale der UEFA Champions League 2025/26 am 29. April 2026 im Metropolitano-Stadion in Madrid einen Elfmeter zur Führung seiner Mannschaft gegen den FC Arsenal. (Dan Mullan / Getty Images)
Champions League
28.4.2026
- 21:00
Paris Saint Germain (PSG)
1.91
xG
2.43
5 4
FC Bayern München
Parc des Princes
Champions League
29.4.2026
- 21:00
Atlético Madrid
2.22
xG
1.47
1 1
FC Arsenal
Estádio Cívitas Metropolitano

Arsenal schlägt früh zu, Atlético antwortet nach der Pause

Die Partie im stimmungsvollen Stadion konnte mit dem Tempo und der Klasse des anderen Halbfinals zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München vom Dienstag, das 5:4 endete, nicht mithalten. Die beiden Treffer fielen jeweils per Elfmeter. Viktor Gyökeres brachte Arsenal in der 44. Minute nach einem Foulelfmeter in Führung, Julian Alvarez glich für Atlético in der 56. Minute ebenfalls vom Punkt aus.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Estádio Cívitas Metropolitano | 29.4.2026-21:00
Atlético Madrid
S N N N S
1 : 1
2.22
xG
1.47
Endergebnis
FC Arsenal
S N U N S
Julián Álvarez
56'
Viktor Gyökeres
44'
| Schiedsrichter: D. Makkelie | Halbzeit: 0-1
13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
17
D. Hancko
18
Marc Pubill
14
Marcos Llorente
22
Ademola Lookman
5
Johnny
6
Koke
20
G. Simeone
19
Julián Álvarez
7
Antoine Griezmann
1
David Raya
5
P. Hincapié
6
Gabriel Magalhães
2
William Saliba
4
B. White
36
Martín Zubimendi
41
Declan Rice
8
Martin Ødegaard
11
Gabriel Martinelli
14
Viktor Gyökeres
20
N. Madueke
field field
Tore
44'
Elfmetertor
Viktor Gyökeres
Elfmetertor
Julián Álvarez
56'

Arsenal war ohne Kai Havertz angereist. Der angeschlagene Nationalspieler hatte am Samstag beim 1:0 gegen Newcastle United mit sichtbaren Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt werden müssen. Dennoch wollte Mikel Arteta in der spanischen Hauptstadt mit seinem Team „ein Statement setzen“ und „zeigen, wie gut wir sind und wie sehr wir es wollen“.

Antoine Griezmann von Atlético de Madrid behauptet sich im Zweikampf gegen Arsenals Verteidiger Gabriel im Champions-League-Halbfinale am 29. April 2026 im Metropolitano-Stadion in Madrid. (Angel Martinez / Getty Images)
Antoine Griezmann von Atlético de Madrid behauptet sich im Zweikampf gegen Arsenals Verteidiger Gabriel im Champions-League-Halbfinale am 29. April 2026 im Metropolitano-Stadion in Madrid. (Angel Martinez / Getty Images)

Gunners zunächst mutig, Atlético wird nach der Pause stärker

Zu Beginn ließen sich die Londoner von der aufgeheizten Atmosphäre kaum beeindrucken. Piero Hincapie, einst bei Bayer Leverkusen, vergab bereits nach sechs Minuten die erste gute Gelegenheit, als er am zweiten Pfosten knapp vorbeisetzte. Auf der Gegenseite meldete sich Alvarez in der 16. Minute mit einem wuchtigen Abschluss an. Insgesamt wirkte Arsenal im ersten Durchgang aktiver, Noni Madueke prüfte Atlético aus der Distanz in der 30. Minute, ehe Gyökeres vom Punkt zuschlug, nachdem ihn David Hancko gefoult hatte.

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Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Gastgeber energisch gegen die drohende Niederlage und kamen zu mehreren guten Szenen. Zunächst scheiterten Alvarez in der 50. Minute sowie Ademola Lookman und Antoine Griezmann jeweils in der 53. Minute, ehe Alvarez nach einem Handspiel von Ben White eiskalt vom Elfmeterpunkt traf. Danach drängte Atlético auf den Sieg, Griezmann setzte den Ball in der 63. Minute an die Latte, Lookman vergab in der 74. Minute das mögliche 2:1, und in der 81. Minute nahm Schiedsrichter Danny Makkelie einen Strafstoß für Arsenal wieder zurück.

Offenes Rennen um Budapest

Mit dem 1:1 ist im Kampf um das Finale in Budapest weiter alles offen. Auch Atlético träumt vom ersten Gewinn des Henkelpotts und stand zuletzt 2016 im Endspiel, als das Team von Diego Simeone den Titel nur knapp verpasste. Arsenal wiederum greift im Saisonendspurt noch nach zwei Trophäen und hatte Atlético in der Ligaphase bereits mit 4:0 bezwungen.

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