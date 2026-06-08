Pressestimmen & Stimmen: Reaktionen zum USA-Spiel gegen Deutschland

Julian Nagelsmann hat nach dem 2:0 gegen die USA eine rundum positive Bilanz gezogen. Der Bundestrainer sprach von einem „perfekten Test“, lobte die Bedingungen und verwies auf die inzwischen neun Siege in Serie. Auch Kai Havertz und Oliver Baumann zeigten sich nach dem Auftritt der Nationalelf zufrieden.

Nagelsmann lobt Test und Teamstimmung

Der Bundestrainer ordnete den Erfolg als wertvolle Standortbestimmung ein und betonte dabei sowohl den Gegner als auch die äußeren Umstände. „Es war ein perfekter Test für uns, von der Witterung und vom Gegner her, insgesamt bin ich zufrieden“, sagte Nagelsmann. Zugleich hob er die Serie von neun Erfolgen nacheinander hervor: „Wir haben jetzt neunmal in Folge gewonnen, das muss man erstmal machen.“ Auch die Atmosphäre im Team gefiel ihm, nachdem er sich noch einmal Rückmeldungen aus der Mannschaft geholt hatte. „Was die Stimmung angeht, haben wir noch mal Feedback eingeholt bei der Mannschaft, das war extrem positiv.“

Havertz und Baumann mit breiter Brust

Auch Kai Havertz sprach nach der Partie von einem überzeugenden Auftritt der deutschen Auswahl. „Wir haben alles in allem ein gutes Spiel gemacht. Wir sind in einer guten Form. Wir brauchen jeden Einzelnen, wir brauchen die Euphorie, das Selbstbewusstsein – und gehen mit breiter Brust ins erste Spiel“, sagte der Offensivspieler.

Oliver Baumann zog ebenfalls ein positives persönliches und kollektives Fazit. Der Torhüter erklärte: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, war schon in Ordnung. Wir haben ein bisschen gebraucht, uns ans Wetter zu gewöhnen. Aber wir haben Gas gegeben, sehr viel wegverteidigt, das war in Ordnung und ist eine ordentliche Basis.“

Pressestimmen zum Länderspiel Deutschland gegen die USA

ARD-Sportschau

„Generalprobe bestanden, aber die Abwehr lässt Fragen offen“ Die Nationalmannschaft zeigte gegen die USA bereits einige überzeugende Offensivmomente, in der Defensive bleibt vor dem WM-Start jedoch reichlich Luft nach oben. Am Ende stand ein knapper 2:1-Erfolg im letzten Test vor dem Turnier.

ZDF

„Mit Mühe zum Ziel: DFB-Team schlägt die USA“ Im finalen Test vor dem WM-Auftakt musste sich die deutsche Elf zu einem 2:1 gegen die USA quälen. Den entscheidenden Treffer erzielte Leroy Sané, der für den verletzten Lennart Karl in die Mannschaft gerückt war.

kicker

„Sané entscheidet die Generalprobe für Deutschland“ Deutschland trat im letzten Test vor der Weltmeisterschaft in Chicago an und gewann am Ende mit 1:2. Leroy Sané sorgte für den Siegtreffer und machte die gelungene WM-Generalprobe perfekt.

Berliner Zeitung

„Generalprobe geglückt: Havertz und Sané treffen für Deutschland“ Beim letzten Test vor der WM bekam es die deutsche Nationalmannschaft in Chicago mit den USA zu tun. Sie ließ gute Ansätze erkennen, machte aber auch deutlich, dass vor dem Turnier noch Arbeit wartet.

ran

„Die Einzelkritik: Havertz überragt, Musiala noch nicht in WM-Form“ Die DFB-Elf hat ihre WM-Generalprobe erfolgreich absolviert und in Chicago mit 2:1 gegen die USA gewonnen. Der größte Gewinner des Abends war Kai Havertz mit einem Tor und einer Vorlage, während Jamal Musiala seine beste Form noch sucht.

Fazit der Presse

Der Tenor ist einheitlich positiv mit kritischem Unterton. Gelobt werden die effiziente Offensive und die Rekordserie von neun Siegen, mit der noch keine deutsche Mannschaft in eine WM gegangen ist. Kritisch beäugt werden die Abstimmungsprobleme in der Abwehr in der ersten Halbzeit, an denen das Team von Julian Nagelsmann bis zum Auftaktspiel gegen Curacao noch arbeiten muss.